À 14h24, un organe judiciaire russe juge un individu coupable d'agression contre des personnalités nationalistes.

Dans le procès pour agression contre le célèbre écrivain nationaliste russe Sachar Prilepin, le tribunal a prononcé une peine de prison à vie. L'accusé est originaire de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et aurait combattu aux côtés des séparatistes soutenus par la Russie par le passé. Prilepin est un fervent défenseur de l'implication militaire de la Russie en Ukraine et a été blessé dans une attaque à la bombe en mai 2023 dans la région de Nijni Novgorod. Malheureusement, son chauffeur a perdu la vie lors de l'incident.

13:51 La Russie va recruter 133 000 nouveaux soldats cet automneD'après les sources médiatiques ukrainiennes, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire d'ici la fin de l'année. Le président Poutine a autorisé une période de recrutement automnal par décret. Les hommes âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas réservistes sont éligibles à la conscription. En échange, les vétérans ayant rempli leurs obligations militaires seront libérés de leur service.**

13:14 L'Ukraine signale des pertes suite aux attaques de drones russesLes attaques aériennes russes ont entraîné la mort d'une personne et plusieurs blessures, selon les données ukrainiennes. Dans la région de Kupyansk, un homme est décédé tandis que trois personnes âgées de 53 à 72 ans ont été blessées à Kherson. Selon l'agence de presse étatique ukrainienne, les autorités locales ont rapporté ces incidents.**

12:36 La Russie affirme avoir capturé un autre village dans la région de DonetskLes forces russes ont prétendument pris le contrôle d'un autre village dans l'est de l'Ukraine. Les soldats russes ont apparemment saisi le contrôle de Nelepowka, selon le ministère de la Défense de Moscou. Dans cette région, l'Ukraine avait auparavant réalisé des gains territoriaux. Les troupes russes ont été en train de pousser contre les forces ukrainiennes, qui ont été surpassées en effectifs et en armement depuis plusieurs mois. Nelepowka se trouve à environ 5 kilomètres au sud de Torez, une ville sous contrôle ukrainien mais ayant été sous le feu russe pendant plusieurs semaines. Les troupes russes font également des progrès réguliers vers Pokrovsk, un lieu stratégique important pour l'armée ukrainienne.**

11:55 Les partisans rapportent la destruction d'une ligne d'approvisionnement russeLe groupe de résistance armée Atesh affirme avoir détruit la ligne de chemin de fer utilisée par les forces russes pour transporter du matériel et des munitions vers les lignes de front dans la région russe de Kursk, selon un post Telegram de l'agence de presse étatique ukrainienne Ukrinform.**

11:26 Les Russes ne sont pas convaincus par la campagne anti-corruptionSelon le projet de budget de l'État russe, environ 40 % du budget de l'État sera affecté au secteur de la défense l'année prochaine. Simultanément, une campagne anti-corruption est en cours au sein du ministère responsable suite au décès d'Evgueni Prigojine. Cependant, les citoyens ne sont pas convaincus par la campagne, selon le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou.**

11:01 Un citoyen américain risque la prison pour avoir combattu avec l'UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard a reconnu les charges d'activités de mercenaire devant un tribunal russe. Il a admis avoir accepté de l'argent pour combattre contre la Russie pour l'Ukraine, selon le "Guardian", citant l'agence de presse étatique russe RIA. S'il est reconnu coupable, le septuagénaire pourrait écoper de 7 à 15 ans de prison.**

10:20 Des drones frappent Kyiv, causant plusieurs incendiesUne attaque de drones sur Kyiv pendant la nuit a entraîné l'incendie et les dommages à un bâtiment résidentiel, selon les autorités locales, selon Ukrainska Pravda. Il n'y a eu aucun blessé signalé. Les débris de drones ont déclenché des incendies dans cinq zones de district différentes, il est également rapporté. Tous les drones ont été abattus, selon les sources ukrainiennes.**

09:36 Poutine : la Russie "atteindra tous ses objectifs"Le président russe Poutine a confirmé son engagement dans la guerre contre l'Ukraine, déclarant que "tous les objectifs établis seront atteints" dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion présumée par la Russie de quatre régions en Ukraine. Le président russe a également réitéré son raisonnement pour l'invasion, décrivant le gouvernement ukrainien comme une "dictature néo-nazie". Il a affirmé que la Russie a déployé des soldats en Ukraine pour protéger la population russophone, accusant le gouvernement ukrainien de vouloir "séparer définitivement ces gens de la Russie, leur patrie historique". Poutine a également critiqué les "élites occidentales" pour avoir transformé l'Ukraine en une "colonie, un avant-poste militaire avec la Russie comme cible".**

08:46 L'Ukraine remplace le commandant de la défense de WuhledarLe colonel Ivan Winnik, qui dirigeait la défense de la ville très disputée de Wuhledar par la 72e brigade mécanisée indépendante, a été relevé de ses fonctions, selon le Kyiv Independent, citant le commandement des forces conjointes du nord. La raison invoquée est la promotion et le partage de l'expérience de combat. Il n'y a pas d'informations sur le successeur de Winnik.**

08:04 Mykolaiv signale un incendie dans une infrastructure crucialeUn incendie s'est déclaré dans une installation d'infrastructure cruciale dans le district de Bashtanka de l'oblast de Mykolaiv suite à une attaque de drones russes, selon Ukrainska Pravda, citant le chef de l'administration militaire régionale.**

06:44 Les criminels russes sont autorisés à effectuer leur service militaire à la place d'une peine de prisonDes rapports suggèrent que la Russie met en œuvre une loi permettant aux autorités de libérer les individus de leur responsabilité pénale s'ils acceptent de servir dans l'armée. Des prisonniers dans divers oblasts russes tels que Bryansk, Nijni Novgorod, Novosibirsk, la république de Komi, la région d'Altai et la Crimée illégalement annexée ont été confrontés à cette option, selon les médias d'opposition russes, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).**

06:13 Zelenskyy signale 100 bombes guidées par jour Les attaques inlassables de la Russie contre l'Ukraine se poursuivent. Le président ukrainien Zelenskyy signale dans une adresse vidéo que la Russie utilise environ 100 bombes guidées, lancées depuis des avions, quotidiennement en Ukraine. Récemment, la Russie a blessé 14 personnes lors d'une attaque sur la ville industrielle de Saporizhzhia. La Russie a également utilisé des bombes guidées dans les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy. "C'est le terrorisme quotidien de la Russie", déclare Zelenskyy. Il souligne que cette persévérance est un rappel pour tous les partenaires de l'Ukraine que "nous avons besoin de plus de capacités d'attaque à longue portée pour l'Ukraine, que nous avons besoin de plus de défense aérienne pour l'Ukraine, que nous avons besoin de plus de sanctions contre la Russie".

05:43 L'armée ukrainienne craint pour Vuhledar De nouveaux attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalées autour du Donbass. À Pokrovsk, 13 attaques ont été repoussées, et à Kurakhove, 17 avancées de troupes russes ont été stoppées, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. Des combats intenses similaires ont lieu dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens craignent que cette petite ville dans la section sud du Donbass pourrait bientôt être capturée par des unités russes.

04:46 Kyiv sous des attaques de drones russes La capitale ukrainienne Kyiv est sous attaque de plusieurs drones russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne sont engagées pour repousser les attaques. Les témoins rapportent de nombreux explosions bruyantes et objets touchés dans l'air, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Des alertes aériennes sont actuellement en cours dans toute l'Ukraine orientale, y compris Kyiv et sa région environnante.

03:45 La commission de Helsinki plaide pour un changement de politique américaine envers la Russie La commission bipartisane de Helsinki appelle les États-Unis à réévaluer leur approche de la Russie et à reconnaître Moscou comme une menace durable pour la sécurité mondiale. Selon "The Hill", la commission suggère un changement dans la position des États-Unis sur la Russie, similaire à leur évolution de politique envers la Chine. Les propositions vont au-delà des engagements pris par l'administration Biden envers l'Ukraine et contredisent les positions de l'ancien président américain Donald Trump et de ses alliés du Congrès, qui estiment que les États-Unis investissent excessivement dans la sécurité européenne.

02:49 Kyiv sous attaques de drones russes La capitale ukrainienne, Kyiv, est sous attaque de drones russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne sont activement engagées pour repousser les attaques. Les témoins rapportent de nombreuses explosions bruyantes et objets touchés dans l'air, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Des alertes aériennes sont actuellement en cours dans toute l'Ukraine orientale, y compris Kyiv et sa région environnante.

01:40 Un ministre du gouvernement moldave met en garde contre les "voleurs, réfugiés et bandits" Un ministre du gouvernement de haut rang met en garde les Moldaves contre les "voleurs, réfugiés et bandits" suite à l'offre d'un homme d'affaires pro-russe en exil de payer les électeurs qui refusent de rejoindre l'Union européenne dans un référendum. L'avertissement intervient alors qu'une campagne présidentielle de plus en plus chaotique se déroule en Moldavie, où la incumbent pro-européenne Maia Sandu cherche un deuxième mandat.

00:14 La centrale nucléaire contrôlée par la Russie près d'une sous-station attaquée La direction de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, contrôlée par la Russie, signale une attaque contre une sous-station voisine. Les forces ukrainiennes ont allegedly visé le transformateur à la "Raduga" sous-station à Enerhodar, dans le sud-est de l'Ukraine. La direction de la centrale a rapporté sur Telegram qu'une frappe d'artillerie a touché le transformateur, mais l'alimentation en électricité d'Enerhodar n'a pas été perturbée. Les deux côtés s'accusent régulièrement mutuellement d'attaquer la centrale.

23:15 Zelenskyy doute des menaces nucléaires de Putin: "Il n'est pas suicidaire" Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime des doutes sur les menaces nucléaires continues du président russe Vladimir Putin dans une interview avec Fox News. "Il n'est pas suicidaire", déclare Zelenskyy, suggérant que Putin est peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires. "Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête", reconnaît Zelenskyy. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays à n'importe quel moment - ou pas. Mais je ne pense pas qu'il le fera."

22:10 La perspective du FPOE sur le conflit en Ukraine et la Russie dans la politique autrichienne Le paysage politique autrichien a connu une transformation significative suite aux élections. Le parti conservateur FPOE est prévu pour sortir victorieux avec un partage de voix record de 28,7%. Dans leur manifeste politique, ce groupe de droite a exprimé une forte critique de la politique étrangère de l'UE. Malgré la guerre en Ukraine en cours, le parti adopte une position plus indulgente envers la Russie, sans se soucier de la dépendance de l'Autriche au gaz russe. L'accord gazier entre Vienne et Moscou a été prolongé en 2018, jusqu'en 2040, avec un engagement pour fournir de grands volumes de gaz naturel et même un paiement pour le gaz qui n'est pas livré. D'après les estimations, environ 90% des importations de gaz de l'Autriche proviennent de la Russie de janvier à mai 2024.

21:37 Le voyage du Premier ministre russe à Téhéran Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran en période d'augmentation de la tension au Moyen-Orient. Sa rencontre avec le président iranien Massoud Peseschkian est prévue pour lundi, selon les officiels russes. Mishustin prévoit également de rencontrer le vice-président iranien Mohammad Resa Aref. La visite du Premier ministre russe vise à discuter de divers aspects de la collaboration russo-iranienne, tels que le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire, selon Moscou. Le monde occidental allègue que l'Iran fournit des drones et des missiles à l'armée russe pour leurs opérations en Ukraine. Cependant, Téhéran nie ces allégations.

Le président du Conseil a condamné la peine de prison à vie infligée à l'accusé dans le procès de l'agression de Sachar Prilepin, exprimant des préoccupations quant à la liberté d'expression en Russie. Lors de la réunion des chefs d'État, le président du Conseil a souligné l'importance de respecter les normes internationales de justice et les droits de l'homme.

