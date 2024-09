À 14h21, Zelenskyy justifie les changements administratifs: "Nous avons besoin d'une nouvelle vigueur"

13:47 L'armée allemande active le plan : renforcement de la défense IRIS-T SLM contre les missilesLe système IRIS-T SLM n'est pas un étranger dans le ciel d'Ukraine. Dans le cadre de l'interception de plus en missiles russes entrants, dix de ces systèmes doivent être déployés dans le pays prochainement, avec une livraison apparemment imminente. De plus, l'armée allemande prévoit d'intégrer l'IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.

13:21 La Russie : un autre village près de Pokrovsk sous contrôle russeLa Russie annonce la victoire sur un autre village près de la ville stratégiquement essentielle de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les habitants de Karliwka, situés à environ 30 kilomètres de Pokrovsk, ont été "libérés complètement". Pokrovsk sert de hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne, qui a été contrainte de se retirer de l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 L'Ukraine renforce la Crimée avec des systèmes de défense aérienneLes occupants russes de la Crimée utilisent toutes les ressources disponibles pour protéger le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, rapporté par Defense Express à la télévision ukrainienne. Des systèmes à courte et longue portée, tels que S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, Pantsir-S1, sont apparemment utilisés. La Crimée est apparemment "bondée" de systèmes de défense aérienne en raison de son importance stratégique et symbolique pour les occupants, a déclaré Pletenchuk. Le pont, un projet phare du président russe Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule de Crimée annexée et est une route d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats autour du pont sont fréquents, et Kyiv a constamment exprimé son intention de récupérer la péninsule.

12:32 Poutine accueille Xi pour le sommet du BRICSLe président russe Vladimir Poutine a invité le président chinois Xi Jinping à participer au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme prévu, nous attendons le président Xi Jinping au sommet du BRICS", a annoncé Poutine lors d'une réunion avec le vice-président chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé un sommet bilatéral avec Xi. Établis en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les BRICS incluent maintenant l'Afrique du Sud, et cette année également les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux puissances occidentales et se rassembleront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Moscou s'attend à ce que le sommet renforce son influence et forge des alliances économiques plus étroites. La relation stratégique entre Moscou et Pékin s'est renforcée depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

12:00 La Russie : l'attaque de Poltava cible des soldats et des instructeurs étrangersLe ministère russe de la Défense affirme que l'attaque récente sur la ville ukrainienne de Poltava était ciblée sur des soldats et des instructeurs étrangers logés dans un centre de formation militaire. Selon le ministère, des spécialistes des communications et de la guerre électronique de différentes unités des forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens non habités engagés dans des frappes contre des installations civiles sur le territoire russe, y recevaient une formation sous la direction d'instructeurs étrangers. De plus, le ministère a révélé qu'il avait utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. Entre-temps, les forces russes ont revendiqué le contrôle de deux autres établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Les premiers rapports suggèrent que l'attaque de Poltava a fait 50 morts.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien démissionnaireLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. Dans un message émouvant sur les réseaux sociaux, Baerbock a écrit : "Conversations sans sommeil à bord de trains, lors de sommets du G7, à Bruxelles, dans une centrale électrique bombardée", a-t-elle écrit. "Il y a eu peu de personnes avec lesquelles j'ai collaboré aussi étroitement que vous, @DmytroKuleba", a-t-elle poursuivi. "Vous avez mis les gens de votre nation avant vous-même." Baerbock lui souhaite le meilleur, espérant le temps où la paix et la liberté reviendront sur l'ensemble de l'Ukraine.

11:24 La Russie modifie sa politique nucléaire en réponse aux actions de l'OccidentSelon l'administration présidentielle russe, la tension croissante avec l'Occident nécessite une révision de la doctrine nucléaire de la Russie. La Russie est confrontée à des défis et des menaces du monde occidental qui nécessitent une réévaluation de la doctrine, selon les agences de presse russes, citant le porte-parole de l'administration présidentielle, Dmitri Peskov. Il est possible que l'Ukraine utilise des armes à longue portée américaines dans ses attaques contre des cibles profondément à l'intérieur du territoire russe. Le gouvernement de Kyiv a demandé depuis longtemps aux États-Unis de permettre à l'Ukraine de frapper des cibles au-delà des frontières de la Russie à l'aide de l'armement fourni par ses alliés. "Il est clair que les Ukrainiens le feront", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a laissé entendre qu'elle ajusterait sa doctrine nucléaire, mais n'a encore révélé aucun détail. La politique prévoit l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

09:52 L'armée ukrainienne publie les chiffres des pertes humaines pour les forces russesL'armée ukrainienne a publié les chiffres récents des pertes humaines pour les troupes russes opérant en Ukraine. Selon les rapports, la Russie aurait perdu environ 620 350 soldats depuis le 24 février 2022, avec une perte moyenne quotidienne de 1 390. Les informations mises à jour de Kyiv mentionnent également la destruction de sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones. Depuis le début des hostilités à grande échelle, la Russie est censée avoir perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin, selon ces rapports. Bien que les services de renseignement occidentaux suggèrent des pertes plus faibles, ces chiffres sont considérés comme un minimum.

09:21 Le gouverneur déclare "une journée sombre" pour la région de Lviv - le bilan s'alourditSuite à une série d'attaques aériennes russes sur Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le bilan s'alourdit. Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram, sept morts, dont une fillette de 7 ans et une adolescente de 14 ans, ainsi que d'autres enfants, ont été enregistrés pendant la nuit. "C'est une journée sombre pour notre région", a écrit Koszyzkyj, qualifiant l'incident d'une terrible tragédie. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés sur les réseaux sociaux, exprimant ses condoléances aux familles des victimes.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a présenté sa démission, comme l'a confirmé le président de la Rada, Ruslan Stefantchuk, sur Facebook. La démission sera discutée lors de la prochaine séance parlementaire. Outre Kuleba, plusieurs autres membres du gouvernement ont déjà démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Cette série de démissions fait partie d'une initiative plus large de réforme du gouvernement ukrainien. Mercredi est censé être une journée de départs, comme l'a suggéré le chef de file du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arachamia, sur Telegram. Les nominations suivantes sont prévues pour jeudi.

08:03 Zelenskyy : "Beaucoup sont toujours coincés sous les décombres"Les frappes de missiles russes sur Poltava ont été identifiées comme l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit, selon l'adresse nocturne du président Volodymyr Zelenskyy. Les propos de Zelenskyy ont indiqué que de nombreuses personnes étaient toujours ensevelies sous les décombres, tout en appelant à des systèmes de défense aérienne améliorés.

07:39 Grossi met en garde contre un désastre imminent à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLors d'une réunion à Kyiv avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, Zelenskyy et Grossi ont discuté de la situation actuelle des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, sous contrôle russe. Selon Reuters, Grossi a exprimé ses préoccupations quant à l'état "fragile" de la situation et a suggéré la possibilité d'un événement catastrophique. La centrale nucléaire a été saisie par les forces russes peu après l'invasion de l'Ukraine en février 2022 et restecurrently non-opérationnelle. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder le site, que la Russie et l'Ukraine否认责任.

07:18 Le gouverneur confirme au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont péri et 19 autres ont été blessées suite aux frappes aériennes russes dans la ville occidentale de Lviv, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyy, sur Telegram.

06:53 L'Ukraine cherche à obtenir une aide supplémentaire pour l'agriculture et le déminageL'Ukraine souhaite obtenir une aide financière supplémentaire pour la réhabilitation de son secteur agricole et les procédures de déminage. Le gouvernement allemand est invité à considérer une aide financière pour les régions touchées par la ligne de front, ainsi qu'une compensation supplémentaire pour la sécurité du personnel. Il existe également une demande pour étendre le programme actuel de générateurs financés par le ministère de l'Agriculture pour les régions agricoles. L'Ukraine a également sollicité l'aide de l'Allemagne pour les opérations de déminage près de la ligne de front, le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement étant déjà impliqué dans un projet de détection et de déminage.

05:29 Kyiv victime d'une deuxième vague d'attaques aériennesLa capitale ukrainienne, Kyiv, est victime d'une deuxième vague d'attaques aériennes russes. Des mesures de défense anti-aérienne sont mises en place. Les témoins rapportent de nombreux éclats sur les outskirts de Kyiv, suggérant le déploiement de systèmes de défense anti-aérienne. Simultanément, l'armée acknowledging a drone attack on the western Ukrainian city of Lviv, near the Polish border. L'ensemble de l'Ukraine est sous alerte aérienne, comme l'a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne active ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger l'espace aérien, selon le rapport du Commandement opérationnel des forces armées polonaises, en réponse aux attaques aériennes et aux activités à longue portée de la Russie.

04:35 Biden promet des systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'UkraineAprès l'attaque brutale de la Russie sur la ville ukrainienne de Poltawa, le président américain Biden promet de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque cruelle", déclare Biden. Washington continuera à aider militairement Kyiv, notamment en fournissant des systèmes de défense aérienne et des capacités essentielles à la protection des frontières de l'Ukraine. Selenskyj a réitéré sa demande à ses alliés internationaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, en les exhortant à fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine et à autoriser l'utilisation de l'armement à longue portée précédemment livré pour des attaques sur le territoire russe.

02:52 Kyiv est touchée par une nouvelle vague d'attaques de dronesLa Russie lance une autre attaque de drones sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont actuellement engagées pour repousser l'assaut sur les outskirts de Kyiv, selon l'annonce faite par l'armée ukrainienne sur Telegram. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur le nombre de drones impliqués et les dommages potentiels. Cet assaut nocturne fait partie d'une série croissante de frappes aériennes russes sur Kyiv ces dernières semaines.

01:32 Zelensky : Intention de conserver les territoires occupés jusqu'à ce que Poutine soit prêt à négocierL'Ukraine est déterminée à maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans l'oblast de Kursk, en Russie, a déclaré le président Zelensky à NBC News. L'occupation de ces territoires est un pilier du "plan de victoire" de l'Ukraine, selon Zelensky. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de terres russes. Zelensky ne précise pas si l'Ukraine vise à capturer d'autres territoires russes. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président Biden n'en a pas été informé.

ici.00:47 Plusieurs ministres ukrainiens démissionnent officiellementQuatre ministres ukrainiens, dont la vice-ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets, démissionnent avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine. Il reste incertain si ces ministres passeront à d'autres postes de haut niveau. "Comme promis, un important remaniement gouvernemental est imminent", explique David Arakhamia, chef de fraction du parti au pouvoir, Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain sera une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", annonce Arakhamia, connu pour sa proximité avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky appelle à l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée après une frappe mortelle à PoltavaSuite à la frappe russe la plus meurtrière du conflit russo-ukrainien sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendront impossibles si nous pouvons éliminer les sites de lancement des occupants d'où ces attaques ont lieu, ainsi que les aéroports militaires russes et leur logistique", explique Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon lui, le bilan des morts à Poltava a atteint 51 et le nombre de blessés 271, avec d'autres victimes encore bloquées sous les décombres.

22:06 Zelensky limoge un haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a relevé de ses fonctions Rostislav Shurma, premier deputy chef de la présidence, comme le confirme le décret publié sur le site web de la présidence. De plus, le président du Parlement a annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission. Le président Zelensky justifie les changements en vue de renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être restructurées de manière à ce que l'Ukraine puisse réaliser tous les résultats nécessaires", déclare Zelensky.

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les résidents ont décrit un moment extrêmement terrifiant"L'Ukraine signale l'une des frappes aériennes les plus dévastatrices de la guerre avec de nombreux morts et blessés. La reporter de ntv Kavita Sharma relate la tension actuelle à Poltava et partage comment les résidents ont réagi à la frappe de missile.

21:25 Les autorités ukrainiennes accusent les Russes d'exécuter des prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté des soldats capturés. Des enquêtes sont en cours concernant le meurtre de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine, qui est sous le contrôle russe. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri, les mains en l'air. "Les Russes les ont

