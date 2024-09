À 14h10, Zelensky indique qu'un missile russe a rasé une mosquée à Kiev.

À 05:39, 06:20 et 09:29 (voir les entrées), une attaque aérienne russe sur Kyiv pendant la nuit a sérieusement endommagé une mosquée et un centre communautaire islamique voisin. Dans un post sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy affirme que la Russie manque de respect pour les valeurs éthiques ou humaines et ignore toute religion ou croyance. "Elle poursuit sa campagne destructrice contre le peuple ukrainien, visant à démolir toutes nos communautés et même les lieux de culte sacrés", ajoute Zelenskyy. Le chef religieux de la mosquée, Vadym Dashevski, a discuté avec Reuters de la mosquée prise pour cible dans une attaque lâche.

13:39 : une vague de drones intense dans et autour de MoscouL'Ukraine mène une importante attaque de drones, ciblant des zones dans et autour de Moscou. Une explosion est filmée dans une raffinerie située à seulement 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques sont également touchées. Les rapports russes suggèrent que plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.**

12:58 : la Pologne plaide en faveur de l'abattage des drones russesLe ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a une responsabilité morale pour abattre les drones russes et autres avions approchant de l'Ukraine avant d'entrer dans l'espace aérien polonais. Sikorski a exprimé son opinion au "Financial Times" (FT) britannique, considérant cela comme un acte légitime de légitime défense, car le risque de blessures dues aux débris serait important s'ils étaient autorisés à entrer. La position de Sikorski s'oppose à la position officielle de l'OTAN, qui considère le potentiel d'escalade du conflit par une confrontation directe avec les forces russes comme élevé.**

12:12 : Munz : les réactions de la Russie aux victoires électorales d'AfD et de BSWLes résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe font l'objet de discussions en Russie. Le correspondant de ntv Rainer Munz discute des réactions aux victoires électorales d'AfD et de BSW, ainsi que de la manière dont la Russie gère ce qui pourrait être la plus importante attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.**

11:40 : Poutine salue la rapidité des avancées russesLe président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité des progrès de ses forces armées dans la conquête de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré aux agences de presse russes que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas réussi à arrêter l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas de progressions de 200 ou 300 mètres", a dit Poutine. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. C'est le rythme de l'avancée dans le Donbass que nous n'avions pas vu depuis longtemps". En route pour la Mongolie, Poutine s'est arrêté dans la république sibérienne de Touva pour participer à un cours sur le sujet nouvellement introduit "Conversations sur l'important", qui vise à rapprocher les enfants de l'agenda politique du Kremlin. Poutine assume souvent le rôle d'enseignant lors de cours publics, réaffirmant la revendication selon laquelle la guerre qu'il a ordonnée sert à protéger son propre pays.**

11:07 : Ukraine : 22 missiles et 20 drones neutralisésL'aviation ukrainienne rapporte avoir neutralisé 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été neutralisés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.**

10:36 : vidéo montrant une frappe de missile russe sur KharkivLa Russie bombarde Kharkiv avec des frappes de missiles depuis plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins 10 missiles ont été lancés contre la ville dimanche, touchant un centre commercial et de loisirs. De nombreux morts ont été signalés.**

10:01 : le nombre de victimes de l'attaque russe sur Sumy augmenteLe nombre de victimes d'une attaque de missiles russes sur la ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a augmenté. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien indiquent que 18 personnes ont été blessées, dont six enfants. Auparavant, l'administration de la ville de Sumy avait rapporté qu'au moins 13 civils, dont quatre enfants, avaient été blessés. L'attaque a visé un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée suite à l'incursion transfrontalière dans la région russe de Kursk le 6 août. Sumy, avec une population de plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.**

09:29 : Ukraine : deux personnes blessées par une frappe aérienne russe sur KyivLa Russie a de nouveau bombardé la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des maisons et des infrastructures ont été endommagées. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures pendant la nuit jusqu'au petit matin.**

08:57 : ISW : la majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine, même après l'incursion de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui cite des sondages de l'agence de sondage russe indépendante Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine parmi les Russes a atteint environ 78 % en août, contre 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas épuisée par la guerre, donnant ainsi à

08:11 L'armée ukrainienne signale des pertes significatives chez les RussesL'armée ukrainienne a fourni de nouveaux chiffres concernant les pertes de soldats russes en Ukraine. Selon leurs données, environ 617 600 soldats russes ont été tués au combat depuis le 24 février 2022, soit une moyenne de 1 300 morts par jour. Un post de Kyiv indique que neuf chars, douze systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de moyen portée et trente drones ont été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie est dite avoir perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones comptabilisés, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent moins de pertes, mais ces chiffres sont probablement des sous-estimations.

07:29 La région de Saporishshia cible de tirs intensifs de l'armée russeLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporishshia sans relâche pendant les 24 dernières heures. Le gouverneur militaire de Saporishshia, Ivan Fedorov, a rapporté via Telegram que les localités de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka ont été touchées par quatre frappes aériennes russes, avec 95 drones impliqués.

07:03 Un homme sauvé des décombres à KharkivLes travailleurs de la recherche ont réussi à retirer un homme vivant des débris d'une salle des événements effondrée à Kharkiv suite à une frappe aérienne russe. Le rescapé a déclaré se porter bien peu après son sauvetage. Les autorités ont rapporté que plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées lors d'attaques de roquettes russes sur Kharkiv, qui ont ciblé un centre commercial et une salle des événements dimanche après-midi.

06:20 Kyiv victime d'une lourde attaque russeLa Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques, touchant Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. Des milliers d'habitants de Kyiv ont cherché refuge en raison d'une série d'explosions dans la ville. Le maire Vitali Klitschko a rapporté des urgences dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi sur Telegram et a mentionné plusieurs incendies. Le maire de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a également révélé des incendies dans le district de Shevchenkivskyi, où une personne a été blessée par des débris tombants. "Il y aura une réponse. L'ennemi ressentira ses conséquences", a déclaré Andriy Yermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, sur Telegram.

05:39 Kyiv touchée par une frappe de missile russeLes représentants militaires ukrainiens ont confirmé une frappe de missile russe sur Kyiv via le service de messagerie Telegram. Les habitants de Kyiv ont rapporté avoir entendu de nombreux explosions bruyantes, suggérant l'activation de systèmes de défense aérienne. Plus d'informations concernant le nombre de missiles lancés et les dommages potentiels seront communiquées ultérieurement.

04:46 Poutine poursuit un nouveau gazoduc vers la ChineLe président russe Vladimir Poutine a déclaré que le développement d'un nouveau gazoduc vers la Chine via la Mongolie se déroulait comme prévu. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été autorisée et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor". Le gazoduc prévu, "Force de Sibérie 2", est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel de la région russe de Yamal vers la Chine chaque année.

03:34 Attaque russe contre un orphelinat de SumyDes troupes russes ont bombardé un centre pour enfants de réhabilitation sociale et psychologique à Sumy et un orphelinat avec des roquettes, selon "Ukrainska Pravda". Treize personnes, dont deux enfants, ont été blessées. Le bâtiment endommagé est situé dans une zone résidentielle, selon les autorités militaires locales.

02:26 Majorité des Polonais soutiennent l'abattage de drones espions russesUn sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita" a révélé qu'environ 60% des citoyens polonais pensent que l'armée polonaise devrait utiliser des systèmes de défense aérienne pour abattre les drones russes qui envahissent l'espace aérien polonais lors des attaques contre l'Ukraine. Le sondage fait référence à un drone anonyme, présumé être un drone kamikaze Shahed, qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré que la Russie examinait probablement le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

21:52 - Hélilicoptère militaire ukrainien s'écroule lors d'un exercice d'entraînement - Deux membres d'équipage décèdentDeux membres d'équipage ont perdu la vie lorsque l'hélicoptère militaire ukrainien s'est effondré lors d'une session d'entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. L'agence de presse d'État Ukrinform a rapporté cet incident, selon la page Facebook de l'université. L'université a présenté ses condoléances et a révélé que les enquêteurs, les spécialistes et les officiels du ministère de la Défense examinent le site de l'accident. La cause de l'effondrement n'a pas encore été identifiée.

20:06 - Le secteur énergétique ukrainien prévient de coupures de courant

Suite aux importantes attaques russes contre le système de distribution d'électricité du pays, l'Ukraine devrait subir plusieurs coupures de courant lundi. Cette information a été communiquée par le fournisseur d'électricité ukrainien Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en électricité des infrastructures essentielles ne sera pas compromise. Cependant, Ukrenergo recommande de s'attendre à des modifications dans l'ampleur des limitations.

L'armée ukrainienne est apparemment en train de mener une importante attaque de drones, ciblant des zones à Moscou et ses environs, mettant en question les défenses aériennes russes. De plus, l'armée russe est confrontée à de vives critiques pour avoir attaqué des lieux de culte sacrés, comme la mosquée de Kyiv qui a été considérablement endommagée pendant la nuit.

