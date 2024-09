À 14 h 51, la Russie prévoit de recruter de nouvelles recrues.

14:22 Allemagne : Réunion sur l'Ukraine avec Biden à 14:22 à Ramstein

L'Allemagne accueillera une réunion des États soutenant l'Ukraine lors de la visite du président américain Joe Biden en Allemagne. Cela aura lieu le 12 octobre sur la base de l'US Air Force à Ramstein, en Allemagne. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. L'Allemagne prévoit d'accueillir la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine avec les États-Unis. Dans ce format, plus de 50 pays se réunissent pour coordonner l'aide à l'Ukraine, selon Hebestreit. Il reste incertain que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera présent en personne.

13:56 Lituanie prévoit d'acquérir des chars Leopard 2 allemands pour sa nouvelle division

La Lituanie prévoit d'acheter des chars Leopard 2 pour sa nouvelle division militaire. Le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas indique qu'un contrat pourrait être signé en novembre, suite à la décision du Conseil de sécurité nationale. Kasciunas ne précise pas le nombre de chars ou la variante, mais il mentionne qu'ils proviennent de la production allemande. La Lituanie, membre de l'OTAN et de l'UE, borde l'exclave russe de Kaliningrad et la Russie alliée de la Biélorussie. La Lituanie considère la guerre en Ukraine comme une menace directe à sa sécurité nationale, raison pour laquelle elle arme lourdement son armée pour former une nouvelle division militaire qui comprendra un bataillon de chars. À l'avenir, une brigade mécanisée de l'armée allemande est attendue en Lituanie.

13:20 Discord pourrait être complètement bloqué en Russie

Le journal russe "Kommersant" et des sources de l'industrie du jeu rapportent que la plateforme de communication Discord pourrait être entièrement bloquée en Russie dans les jours à venir. L'autorité russe de surveillance des médias envisage cela en réponse à des violations présumées de la loi russe. Aucun accusation spécifique n'a été mentionnée dans le rapport du journal. Les utilisateurs de Discord en Russie ont déjà rencontré des problèmes plus tôt ce mois-ci. Selon les estimations, entre 29 et 40 millions de personnes en Russie utilisent activement la plateforme. La plateforme est populaire auprès des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie.

13:04 Biden a promis une nouvelle aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine, mais les restrictions sur les armes à longue portée restent en vigueur

Le président américain Biden a promis un nouveau paquet d'aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Malgré la demande de Zelenskyy, les armes de l'Ouest fournies ne seront pas autorisées à atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie en raison de restrictions. Le politologue Thomas Jäger explique cette décision.

12:36 Un citoyen américain arrêté en Russie pour des "activités de mercenaire"

Selon RIA Novosti, un citoyen américain a été inculpé pour des "activités de mercenaire" en Russie. Stefan Hubbard, un américain de 72 ans du Michigan qui réside en Ukraine depuis 2014, est accusé de combattre en tant que mercenaire aux côtés de l'Ukraine pendant le conflit armé. RIA Novosti n'a pas spécifié quand ou où le citoyen américain a été arrêté.

12:01 Kryvy Rih : de nouveaux attaques russes font des victimes

Les rapports en provenance d'Ukraine indiquent que les attaques russes se poursuivent, entraînant des pertes. Un missile a touché un poste de police à Kryvy Rih ce matin, tuant une femme et blessant au moins cinq autres personnes. Les opérations de secours sont toujours en cours pour trouver d'éventuels survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Le Bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a publié des photographies des impacts de missiles à Kryvy Rih.

Les rapports ukrainiens montrent qu'il y a eu une autre attaque de missile sur la ville de Dnipro hier soir, qui a touché une usine industrielle, entraînant des blessures. L'administration signale au moins huit pertes dues aux frappes aériennes russes dans la région de Kherson.

11:27 Possibilité d'une incursion de drone russe dans l'espace aérien de l'OTAN

Il y a eu des rapports selon lesquels un drone russe aurait pu entrer dans l'espace aérien du membre de l'OTAN Roumanie pendant la nuit. Le ministère de la Défense à Bucarest indique que le drone aurait pu traverser l'espace aérien roumain pendant une très courte durée de moins de trois minutes dans la zone frontalière. Le drone était impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail. Les autorités ukrainiennes ont rapporté qu'Izmail a été la cible d'une attaque de drone tôt vendredi matin, entraînant trois morts et une douzaine de blessés. Les forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu 24 des 32 drones d'attaque russes pendant la nuit.

10:20 Rapport : les agences de renseignement américaines prévoient de graves retombées si l'Ukraine lance des missiles à longue portée sur le territoire russe

Les agences de renseignement américaines prévoient des dangers importants dans le cas où l'Ukraine utiliserait des missiles longue portée de l'Ouest pour frapper profondément dans le territoire russe, selon un rapport non publié publié par le "New York Times". Accorder l'approbation pour cette action de l'Ouest pourrait entraîner de graves représailles, selon le rapport. Les agences prévoient différentes réponses potentielles de la Russie, allant de l'incendie et du sabotage contre les installations européennes à des attaques potentiellement mortelles contre les points de soutien militaire américain et européen. Bien que la Russie n'exécute pas ouvertement de telles attaques, des opérations de renseignement clandestines sont plus probables. Selon le "New York Times", les agences de renseignement américaines estiment également que l'Ukraine ne dispose pas d'un nombre suffisant de missiles à longue portée pour modifier significativement le cours du conflit. Le risque est souvent pesé par rapport à l'incertitude du succès avec des enjeux élevés. Le journal spécul

08:40 Construction russe mystérieuse près du pont de Crimée déconcerte la Marine ukrainienneUn projet de construction russe mystérieux près du pont de Crimée préoccupe la Marine ukrainienne. Le progrès de la construction est en cours, comme rapporté par la télévision ukrainienne grâce au porte-parole de la Marine, Dmytro Pletenchuk, de "L'Indépendant de Kyiv". La destination n'est pas encore claire. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Il doute que les Russes puissent le terminer compte tenu des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. "Ils essaient constamment de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais ils finissent sur la rive après chaque tempête." Le pont relie la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, que la Russie a annexée.

08:08 Ville ukrainienne à la frontière avec la Roumanie sous attaque, plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également rapporté des bâtiments et des voitures endommagés, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil est située à la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la frontière. Lire la suite ici.

07:40 Pour faciliter les négociations : Roth plaide pour "beaucoup plus" d'aide militaireL'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'une augmentation de l'aide militaire européenne à l'Ukraine. "Surtout les grands pays européens doivent s'engager militairement beaucoup plus pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Maintenant, il est temps de mobiliser enfin toutes les forces pour positionner l'Ukraine de manière optimale pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag argue : "Si l'on veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, il est essentiel d'équiper l'Ukraine de manière adéquate." La force militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce. "La Russie ne sera disposée à négocier que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock : Sans notre soutien, les hôpitaux et les enfants seraient vulnérablesLa ministre fédérale des Affaires étrangères, Baerbock, défend l'approvisionnement en armes de l'Ouest à l'Ukraine et met en garde contre un fléchissement du soutien à Kyiv. "L'idée que la lutte et la mort en Ukraine n'auraient pas lieu si les armes défensives n'étaient pas là est aussi fallacieuse qu'elle est fausse", a déclaré Baerbock jeudi lors du débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son attaque, la guerre est finie. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est fini pour l'Ukraine." Le président russe Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin par une frappe aérienne sur un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas ouvert à la diplomatie, cesser le soutien signifierait "que les hôpitaux de l'Ukraine et leurs enfants seraient vulnérables. Cela signifierait plus de crimes de guerre, peut-être dans d'autres pays également." Baerbock souligne que la Russie "a constamment remis en question l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne."

06:45 La Slovénie : ne devrait pas écarter les armes de précision pour KyivLe gouvernement slovène met en garde contre des engagements hâtifs concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, compte tenu des réticences de l'Allemagne. "Il n'est généralement pas sage de déclarer à l'avance que certains sujets sont interdits", a déclaré le Premier ministre Robert Golob lors de la réunion du débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet complexe, mais je crois qu'à ce stade, toutes les possibilités devraient être explorées, puis l'option la mieux adaptée à la situation actuelle devrait être choisie", a déclaré Golob lorsqu'on lui a demandé sur le déploiement de missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis en particulier ont été réticents. Le chancelier Olaf Scholz a récemment exclu la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir.

06:01 Trump organise une rencontre avec ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce vendredi à New York. La rencontre est prévue au Trump Tower à Manhattan, selon l'annonce de Trump. Selon les rapports, Zelensky a prolongé son séjour aux États-Unis spécifiquement pour cette rencontre. Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky a exprimé son désir de rencontrer Trump, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter sa "stratégie de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris assure Zelensky de son soutien et met en garde contre la victoire de TrumpLa candidate à la présidence américaine Harris garantit son soutien au président ukrainien Zelensky et met en garde contre la victoire d'un individu non nommé lors des élections à venir. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable. (...) Je vais continuer à soutenir l'Ukraine et travailler à garantir leur victoire dans cette guerre et une vie de sécurité et de prospérité pour eux", affirme Harris lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle met en garde contre une conclusion hâtive de la guerre sans la participation de l'Ukraine. Cependant, certains aux États-Unis souhaitent prendre de telles mesures. Leur programme consiste à contraindre l'Ukraine à abandonner des parties importantes de son territoire, à accepter la neutralité et à renoncer aux garanties de sécurité d'autres nations. Ces propositions reflètent celles du leader du Kremlin, Poutine, et elles représentent des plans de capitulation.

02:08 Attaques contre le village de Tomyna Balka à l'ouest de KhersonLes forces russes ont bombardé jeudi le village de Tomyna Balka, à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre personne blessée, selon les mises à jour Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni fournit plus de systèmes d'artillerie à l'UkraineLe Royaume-Uni va fournir un lot supplémentaire de systèmes d'artillerie automoteurs, AS90, aux forces de défense ukrainiennes. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés, et six autres sont prévus pour les prochaines semaines, a annoncé le ministère britannique de la Défense.

23:33 Le HCR manque de fonds pour aider les Ukrainiens cet hiverLe HCR reconnaît un manque de ressources financières pour aider les personnes en Ukraine pendant les mois d'hiver. "Le niveau de financement pour des organisations comme la nôtre est loin d'être suffisant pour cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, coordinatrice du HCR en Ukraine. Actuellement, le HCR n'a que 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les millions d'Ukrainiens déplacés ou touchés par la guerre dans leur pays. L'an dernier à la même époque, le HCR avait 70 % des fonds nécessaires.

22:13 Biden promet d'intensifier l'aide à l'UkraineLe président Joe Biden promet d'intensifier le soutien des États-Unis à l'Ukraine pendant le temps qu'il lui reste à la présidence. Cela renforcera la position de négociation du gouvernement de Kyiv, affirme Biden avant de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Ses potentiels successeurs sont la vice-présidente Kamala Harris ou le républicain Donald Trump, qui est prévu pour réduire significativement l'implication des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 L'Ukraine prévient d'une escalade des attaques dans la région de ZaporizhzhiaSelon les rapports de renseignement ukrainiens, les troupes russes devraient intensifier leurs attaques dans la région de Zaporizhzhia prochainement. "Il y a une tendance claire vers une escalade dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un porte-parole des troupes stationnées au sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques, et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente, car notre renseignement indique que l'ennemi est en train de regrouper des groupes d'attaque près du village de Pryiutne." De plus, le porte-parole a mentionné que le côté russe avait reçu des véhicules blindés légers. "Cela indique qu'ils se préparent à des opérations offensives."

21:00 Biden rencontre Zelenskyj : l'Ukraine vaincraAu début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden garantit le soutien continu des États-Unis au président ukrainien Volodymyr Zelensky. "La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine vaincra", souligne Biden en accueillant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale de la Maison Blanche : "Et nous serons à vos côtés à chaque étape." En savoir plus ici.

