À 14 h 23, Zelensky annonce que la Russie a lancé une contre-attaque à Koursk.

13:55 Un politique iranien controversé critique les liens avec la Russie

Un figure conservatrice bien connue de la sphère politique iranienne exprime une critique inattendue de ses relations avec la Russie, compte tenu des récents sanctions et des disputes diplomatiques. Dans un post sur la plateforme X, Ali Motahari, ancien vice-président du Parlement, met en avant les nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison des allégations de fournitures de missiles balistiques iraniens à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères iranien nie fermement ces allégations.

13:38 Des pénuries d'eau et de gaz affectent une ville ukrainienne

La ville de Pokrovsk, située dans la région de Donetsk en Ukraine, fait face à des pénuries d'eau potable et de gaz pour la cuisine et le chauffage suite aux attaques russes, selon le gouverneur Vadym Filashkin. Les récents dommages infligés à une installation de traitement de l'eau, combinés à la dépendance de la ville à plus de 300 puits d'urgence, laissent Pokrovsk avec une fourniture d'eau potable limitée. De plus, la destruction russe d'un centre de distribution de gaz a privé plus de 18 000 habitants de gaz.

13:07 La Russie surestime le nombre de navires pour l'exercice militaire

Un rapport suggère que la Russie n'a que la moitié du nombre de navires de guerre annoncé par le ministère de la Défense, selon le portail d'informations russe indépendant "Agentstvo". Le ministère de la Défense russe affirme qu'environ 400 navires de guerre participent à l'exercice militaire "Ocean-2024". Cependant, les données en ligne de "Global Naval Powers Ranking 2024" et de "RussiaShips.info" indiquent respectivement 264 et 299. De plus, environ 50 navires et sous-marins de la flotte de la mer Noire ne participent pas à l'opération. La Russie a été accusée à plusieurs reprises de surestimer la taille de ses forces militaires.

12:28 La Russie renforce son espionnage contre l'armée allemande

Les services de renseignement russes ont renforcé leur espionnage sur l'aide à l'Ukraine et la Bundeswehr, l'armée allemande, selon le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Les services russes s'intéressaient auparavant principalement à la politique et à la stratégie militaires, mais cherchent maintenant activement des informations sur les transports d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. La capacité de la Bundeswehr à défendre le territoire et l'alliance est également devenue un point de focalisation des services de renseignement russes.

11:52 Munz: Une nouvelle "menace nucléaire sur Berlin" pas un hasard

Le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient potentiellement autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. La Russie a réussi à bloquer cette décision jusqu'à présent avec des menaces. Il s'ensuit qu'un expert en armes nucléaires plaide maintenant en faveur d'attaques sur Berlin.

11:15 Rapport: Retard dans la décision sur les missiles de longue portée

Le déploiement potentiel de missiles de longue portée occidentaux en Ukraine pourrait être retardé davantage. Une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, avec environ 150 chefs d'État et de gouvernement, semble peu probable. Selon le rapport, le ministre britannique des Affaires étrangères Lammy a déclaré que cette réunion servira de prochaine occasion pour discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande de missiles de longue portée lors de cette réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour écouter le plan de Selenskyj pour attaquer le territoire russe. Blinken discutera de cela avec le président Biden vendredi, tandis que le Premier ministre britannique Starmer conferencera également avec Biden vendredi.

10:31 Blinken en Pologne, principal soutien de l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Blinken se rend en Pologne, allié clé de l'Ukraine, après son voyage à Kyiv. Son emploi du temps comprend des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda pour discuter de la coopération accrue avec la Pologne et de son rôle central en tant que hub logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a également connu une augmentation significative de son budget militaire suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing pour dix milliards de dollars.

09:59 L'Ukraine signale 64 drones russes et 5 missiles

L'armée de l'air ukrainienne signale des attaques nocturnes russes avec 5 missiles et 64 drones de combat iraniens. 44 drones ont été abattus. Les rapports militaires ne peuvent pas être pleinement vérifiés. Les systèmes de défense aérienne ont été activés plusieurs fois autour de Kyiv pour intercepter les drones approchant.

09:11 Un expert russe plaide en faveur d'une posture de dissuasion nucléaire plus ferme

Le spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait être plus affirmée dans sa préparation à la guerre nucléaire. Karaganov propose que l'objectif de la doctrine nucléaire de la défense russe devrait être de "convaincre tous les ennemis présents et à venir que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires". Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher un conflit nucléaire plus large. Karaganov a précédemment appelé la Russie à considérer une frappe nucléaire préemptive pour intimider les adversaires. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov agit comme un outil utile pour le Kremlin en exprimant des opinions alarmantes pour l'Occident, faisant ainsi apparaître Poutine comme plus modéré par comparaison.

08:04 Les forces ukrainiennes confirment l'abattage d'un avion de chasse russe

La nouvelle de la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars hier a été confirmée par les services de renseignement militaire ukrainiens. Selon leur rapport, des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération dans la mer Noire. Cette information a été partagée par Kyiv Independent. L'avion de 50 millions de dollars stationné en Crimée était censé avoir été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 several injured after massive drone attack on Konotop, Ukraine

The number of injured individuals in the mass Russian drone attack on Konotop's energy infrastructure in Sumy region has risen to 14. This information was shared by the Ukrainian state news agency, Ukrinform, citing the regional military administration. One of the buildings in the city center was reportedly hit, and the situation is ongoing.

06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors des visites à domicile Le Bundestag allemand doit discuter pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement, qui comprend l'interdiction des couteaux et la révocation du statut d'asile pour certaines personnes qui se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, il y a des exceptions - l'une d'elles concerne les réfugiés d'Ukraine.

06:04 La télévision russe accuse Trump d'être désavantagé dans le débat télévisé Plusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé 'sabotage' contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris. Ils ont affirmé que Trump était 'désavantagé' et que ses déclarations ont été critiquées. Selon de nombreux observateurs, Trump a perdu le débat. S'il gagne l'élection, Trump a promis de mettre fin immédiatement au conflit en Ukraine.

04:50 Attaque russe sur Konotop cause des dommages importants à l'infrastructure énergétique Une attaque russe sur Konotop dans la région de Sumy a blessé plusieurs civils et perturbé temporairement l'approvisionnement en eau de la ville. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il n'est pas clair quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque dans le centre-ville, il y a eu plusieurs incendies, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, l'une d'elles étant dans un état critique.

03:29 La Lettonie augmente l'aide militaire à l'Ukraine La Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire à l'Ukraine, notamment des transporteurs de troupes blindés, lors de sa visite à Kyiv. Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a partagé cette information suite à leur réunion. Les deux pays discutent reportedly de l'expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de soupçons de fournitures de roquettes à la Russie En réponse à la suspected transfer of Iranian rockets to Russia, the UK has summoned an Iranian businessman, as reported by the Foreign Office in London. The UK government has stated that such a transfer would be considered a dangerous escalation and would result in a stern response. On Tuesday, Germany, France, and the UK announced further sanctions against Tehran due to this suspected transfer of rockets to Russia. The European Union previously reported "credible information" regarding the transfer of Iranian rockets to Russia.

00:14 Le militaire ukrainien signale le déploiement de soldats peu expérimentés au front de Kharkiv Selon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats qui manquent d'expérience au front de Kharkiv. Le porte-parole Vitalii Sarantsev du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv a déclaré que les unités impliquées dans les actions offensives à Vovchansk sont mal entraînées. Il est believed that the newly deployed reinforcements are part of la réserve de mobilisation de la Russie.

22:39 Inspecteurs de la langue russe déployés dans l'ouest de l'Ukraine Le maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé le déploiement de patrouilles de la langue russe en raison de l'augmentation de l'utilisation du russe. Le maire, Ruslan Martsinkiv, a déclaré que c'était une initiative civique à laquelle tout le monde peut participer. De nombreux personnes déplacées internes de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à l'Ukraine Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exigé le retour de la Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. Erdogan a souligné que le soutien de la Turquie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine est inébranlable et que le retour de la Crimée à l'Ukraine est conforme au droit international. La plateforme de la Crimée, qui vise à attirer l'attention internationale sur la situation autour de la péninsule annexée, a été créée en 2021.

Zelenskyy, le président ukrainien, a déclaré que le soutien des États-Unis est essentiel pour contenir l'agression russe. Lors d'une conférence de presse à Kyiv, il a déclaré que la stratégie pour la victoire repose principalement sur le soutien et l'aide des alliés, notamment des États-Unis. La stratégie détaillée, prévue pour être présentée avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine, vise à renforcer considérablement l'Ukraine et à amener la Russie à mettre fin à la guerre. Selon Bloomberg, les États-Unis pressent Zelenskyy pour une stratégie spécifique concernant les attaques contre la Russie avant de lever les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Occident. Blinken et Lammy, les secrétaires d'État américains et britanniques, ont reportedly voulu passer en revue un plan à long terme avec Zelenskyy à Kyiv pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken reconnaît l'endorsement de Biden de la demande de l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie Selon les informations du secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis travaillent activement pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, qui comprennent l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Ouest pour frapper des objectifs à l'intérieur de la Russie. Biden et Starmer, le président américain et le Premier ministre britannique, discuteront de ces besoins vendredi, selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec Lammy, son homologue britannique, et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement", a

