À 13h38, la ville ukrainienne de Pokrovsk connaît une pénurie partielle d'eau et de gaz.

13:07 Possible Exagération du Nombre de Vaisseaux de Guerre Russes

Il est suspecté que la Russie ne possède peut-être que la moitié du nombre de vaisseaux de guerre qu'elle prétend avoir, selon un compte rendu du média russe indépendant "Agentstvo". Le ministère russe de la Défense affirme qu'environ 400 vaisseaux de guerre participent à l'exercice militaire de grande envergure "Océan-2024". Cependant, "Agentstvo" se réfère à des données non confirmées de sources telles que "Classement mondial des puissances navales 2024" et "RussiaShips.info", qui suggèrent respectivement 264 et 299 vaisseaux de guerre. De plus, environ 50 navires et sous-marins de la Flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, sont inclus dans ces chiffres. Dans le passé, la Russie a été connue pour exagérer la taille de ses forces militaires.

12:28 Activités d'Espionnage Russe Renforcées Contre la Bundeswehr

Les services de renseignement russes ont augmenté leurs activités d'espionnage contre l'aide militaire allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr, selon le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Le rapport indique que l'intérêt stratégique des services russes pour la politique et la stratégie militaires s'est déplacé vers les niveaux tactiques. Maintenant, la Russie s'intéresse vivement aux informations concernant l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, y compris les détails sur les itinéraires de transport et les procédures de déploiement des armes et munitions, ainsi que les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Les capacités de la Bundeswehr elle-même pour la défense territoriale et de l'alliance sont également devenues un point de mire des services de renseignement russes.

11:52 Munz : "Armes Atomiques sur Berlin" Menace Non Inattendue

La possibilité que la Grande-Bretagne et les États-Unis accordent leur autorisation à l'Ukraine pour utiliser des armes contre le territoire russe n'est pas inattendue, affirme le correspondant de ntv Rainer Munz. Il n'est donc pas surprenant qu'un spécialiste des armes atomiques préconise maintenant des attaques sur Berlin.

11:15 Réflexion Prolongée sur l'Utilisation de Missiles de Portée Élevée

Une décision sur l'utilisation de missiles occidentaux de longue portée en Russie par l'Ukraine peut encore prendre du temps. Il semble hautement improbable qu'une décision soit prise avant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, lors de laquelle environ 150 chefs d'État et de gouvernement se gatheront, selon le média américain Bloomberg. Le rapport cite le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a indiqué que la réunion de l'ONU fournirait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Zelensky entend réitérer cette demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans d'attaque de Zelensky sur le territoire russe. Blinken entend aborder cette question avec le président américain Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden pour discuter de cette question vendredi.

10:31 La Force Aérienne Ukrainienne Signale 5 Missiles et 64 Drones de Nuit

La force aérienne ukrainienne signale que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit à l'aide de 5 missiles et de 64 drones d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Ces détails ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Les systèmes de défense aérienne étaient également actifs autour de Kyiv pour contrer les drones entrants.

09:59 Expert Russe Prône une Position de Menace Nucléaire Plus Forte

Le influent expert en politique étrangère russe Sergei Karaganov recommande que la Russie communique clairement sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Selon lui, l'objectif principal de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être d'inspirer la fear chez "tous les ennemis actuels et futurs" que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires. Karaganov suggère que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans provoquer une guerre nucléaire totale. Il affirme également que les États-Unis tromperaient s'ils garantissaient une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a précédemment préconisé que la Russie envisage une frappe nucléaire préemptive pour dissuader ses adversaires. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident et font paraître Poutine plus modéré par comparaison.

08:46 L'Ukraine Espère l'Approbation des États-Unis pour les Missiles Occidentaux de Longue Portée

L'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité d'être bientôt autorisé à mener des frappesdeep dans le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. During his visit to Kyiv, the US Secretary of State emphasized his commitment to ensuring that "Ukraine has everything it needs". En Grande-Bretagne, de tels développements sont déjà suggérés:

08:04 Le Renseignement Militaire Ukrainien Signale la Destruction d'un Avion de Combat Russe

Suite aux allégations du jour précédent concernant un avion de chasse russe Su-30SM porté disparu, le renseignement militaire ukrainien signale maintenant que les forces ukrainiennes ont réussi à abattre un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de chasse, valué à 50 millions de dollars et stationné en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

06:42 Les Ukrainiens en Allemagne Conservent leur Statut Protégé During Home Visits

Le Bundestag allemand discute actuellement d'un package de sécurité proposé par le gouvernement, qui comprend des restrictions sur certains articles et la possible révocation du statut de réfugié pour les voyageurs se rendant dans leurs pays d'origine. Cependant, certaines exceptions s'appliquent, telles que pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les Médias Russes Accusent Trump d'être Désavantagé During le Débat

Certains commentateurs de la télévision d'État russe ont suggéré que Trump a été traité injustement lors de son débat contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Ils ont affirmé que Trump était désavantagé. L'exactitude de ses déclarations a été lourdement critiquée par les sayers. Selon de nombreux observateurs, Trump a eu du mal lors du débat. Si Trump gagnait l'élection, il a promis de mettre fin au conflit en Ukraine immédiatement.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants à l'infrastructurePlusieurs civils ont été blessés lors d'une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire, Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément interrompu. Les infrastructures énergétiques de la ville ont subi de graves dommages, et il est inconnu quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque au centre-ville, plusieurs incendies ont éclaté, endommageant des écoles et des bâtiments résidentiels. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie offre plus d'aide militaire à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Cela comprend des véhicules blindés, comme l'a confirmé le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Les deux pays discutent également de l'élargissement de leur collaboration dans l'industrie de la défense, a noté Shmyhal.

01:32 Le Royaume-Uni confronte un homme d'affaires iranien au sujet de fournitures de roquettes suspectées à la RussieLe Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien en réponse à des fournitures de roquettes iraniennes suspectées à la Russie, selon un communiqué du Foreign Office de Londres. "Le gouvernement britannique considère tout transfert de roquettes balistiques à la Russie comme une grave escalade, méritant une réponse significative", indique le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran en raison des fournitures de roquettes suspectées, principalement sous la forme d'accords de transport aérien bilatéraux suspendus. L'Union européenne avait précédemment invoqué des preuves d'exportations de roquettes iraniennes vers la Russie.

00:14 Ukraine : la Russie déploie des troupes non formées à VovchanskSelon des informations de l'armée ukrainienne, la Russie utilise des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Le porte-parole Vitalii Sarantsev du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv a déclaré que les troupes impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk étaient mal formées. On pense que ces unités sont une réserve de mobilisation envoyée par la Russie. Il reste incertain s'il s'agit d'ex-prisonniers ou de soldats recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire de l'ouest de l'Ukraine institue des inspecteurs russophonesLe maire de la ville occidentale ukrainienne d'Iwano-Frankiwsk a annoncé le déploiement de patrouilles de contrôle linguistique en raison de l'augmentation de l'utilisation du russe. "C'est une initiative citoyenne, et chacun peut devenir contrôleur linguistique", déclare le maire d'Iwano-Frankiwsk, Ruslan Marzinkiw, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux personnes déplacées internes originaires de l'est de l'Ukraine, dont la première langue est le russe, vivent dans la ville. Marzinkiw prévoit au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec 50 déjà enregistrés comme bénévoles. Il a également établi une ligne directe où les citoyens peuvent signaler des locuteurs russes dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, en particulier des régions russophones de l'est et du sud de l'Ukraine, ont cherché refuge dans la région ouest de l'Ukraine, relativement sûre et parlant l'ukrainien.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à MoscouLe président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine comprend le retour de la Crimée à l'Ukraine, conformément au droit international", déclare Erdogan dans un message vidéo lors du sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à attirer plus d'attention internationale sur la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estime que le soutien des États-Unis est vital pour la capacité de l'Ukraine à repousser l'invasion russe. "Le plan pour vaincre [repousser l'invasion russe] dépend principalement du soutien des États-Unis et de celui de nos autres partenaires", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, dont les détails seront présentés avant la deuxième conférence de paix sur l'Ukraine prévue, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis ont exigé une stratégie claire de Zelenskyy pour frapper la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy prévoient reportedly de discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir avec Zelenskyy à Kyiv pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken discute de la position de Biden sur le déploiement d'armes contre la RussieLes États-Unis s'occupent rapidement des besoins militaires de l'Ukraine, cherchant à employer des armes longue portée de l'Ouest pour des frappes sur des cibles russes, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Une conversation entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer au sujet de ces demandes est prévue pour vendredi, selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons rapidement pour nous assurer que l'Ukraine dispose de tous les outils nécessaires pour se protéger efficacement", explique Blinken, suivi de "Notre objectif est que l'Ukraine en sorte vainqueur".

Compte tenu des tensions persistantes et du rôle croissant de la technologie dans la guerre, la possibilité d'une guerre cyber entre la Russie et ses adversaires, y compris l'Occident, ne peut être ignorée. Il est plus important que jamais pour les pays d'investir dans des mesures de cybersécurité et de développer des stratégies pour protéger leur infrastructure numérique contre les attaques cyber.

