À 13h33, les forces militaires russes bombardent sans distinction un quartier résidentiel de Kostantynivka

02:22 Les Ukrainiens pourraient subir des coupures de courant prolongées de 12 heures ou plus pendant l'hiver

Les Ukrainiens pourraient être confrontés à des coupures de courant d'une durée minimale de 12 heures par jour pendant l'automne et l'hiver, selon les prévisions de l'Institut ukrainien des stratégies énergétiques. Dans le pire des scénarios, ces coupures pourraient atteindre 20 heures. La prévision raisonnable suppose un fonctionnement stable de huit à neuf unités de centrale nucléaire et un hiver sans gel sévère. Pour y parvenir, il faudrait restaurer environ la moitié des 6 gigawatts de capacité défectueuse. Si la Russie persiste à attaquer le secteur énergétique ukrainien, l'institut met en garde contre des coupures de courant pouvant atteindre 20 heures, contraignant les gens à se passer de chauffage et d'électricité dans les pires conditions.

00:29 La Suisse prolonge la protection des réfugiés ukrainiens

La Suisse a prolongé son statut de protection pour les réfugiés ukrainiens jusqu'au moins au 4 mars 2026. Cette décision découle de l'anticipation que la situation en Ukraine ne s'améliorera pas dans un avenir proche. En mars 2022, la Suisse a accordé aux réfugiés ukrainiens une protection temporaire "S", qui accorde une forme limitée de protection aux individus confrontés à un danger sérieux et généralisé.

23:03 Trois morts dans des attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod

Trois personnes ont perdu la vie dans des attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod, selon les rapports russes. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que le village de Novaya Tavolzhanka avait été cible de tirs répétés par les forces ukrainiennes, entraînant trois morts et deux blessés. La région frontalière de Belgorod est souvent la cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiennes.

22:09 Un député ukrainien accuse la Russie d'attaques ciblées contre des écoles

Le député ukrainien Roman Hryshchuk a accusé la Russie d'intensifier les attaques contre les institutions éducatives en Ukraine au début de l'année scolaire. "C'est une tentative calculée d'effrayer les Ukrainiens", a déclaré Hryshchuk au "Kyiv Independent". Selon la plateforme d'information, au moins 12 établissements éducatifs, dont un institut militaire, un institut d'aviation, une université et des écoles réparties dans tout le pays, ont été endommagés par des attaques russes en l'espace de trois jours. Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées.

21:36 L'ISW pense que Poutine reste optimiste quant à la soumission de l'Ukraine

Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estiment que le président russe Vladimir Poutine continue de nourrir des ambitions de soumettre l'Ukraine. Même les avancées ukrainiennes sur le territoire russe dans la région de Kursk n'ont pas modifié cette idée, affirme l'ISW. Bien que l'offensive semble avoir un impact sur l'armée russe sur le plan opérationnel, elle n'a peut-être pas encore incité Poutine à reconsidérer sa stratégie. L'ISW suppose que Poutine continue de croire que la Russie peut atteindre ses objectifs en menant une guerre longue et en tenant tête au soutien occidental. Par conséquent, Poutine n'est pas enclin à négocier des accords qui ne se soldent pas par la reddition de l'Ukraine et de l'Occident à ses exigences.

21:03 Le Serbia candidat à l'UE promet sa loyauté à Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin lors d'un forum économique à Vladivostok. Selon la télévision russe, Poutine a déclaré que le président serbe Aleksandar Vucic avait également été invité au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. Vulin a réaffirmé que la Serbie était à la fois un "allié russe" et un allié stratégique. Malgré la forte pression, la Serbie, sous la direction de Vucic, "ne se rangera jamais du côté de l'OTAN, n'imposera jamais de sanctions contre la Russie et ne permettra jamais" d'actions hostiles contre la Russie depuis son territoire. La Serbie maintient des relations amicales avec la Russie, même en tant que candidat à l'UE.

20:29 Des milliers de personnes fuient Pokrovsk

De nombreuses personnes évacuent la ville ukrainienne de Pokrovsk, située à environ 10 kilomètres de la ligne de front. Plus de 20 000 personnes ont quitté la ville en un mois, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, lors d'une émission de télévision d'Interfax Ukraine. Environ 26 000 personnes restent à Pokrovsk, dont plus de 1 000 enfants. Avant le conflit, la ville industrielle et minière comptait presque 65 000 habitants. Pokrovsk est un important hub logistique pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se retirent depuis plusieurs mois face à l'avancée russe dans la région. Récemment, des blogueurs militaires pro-russes ont affirmé que les troupes russes avaient avancé dans les villes de Selydove et d'Ukrainsk et s'y étaient battues.

19:55 Les États-Unis accusent la Russie d'interférer dans l'élection présidentielle

Les États-Unis accusent la Russie de chercher à manipuler l'élection présidentielle de novembre avec de la désinformation ciblée. Selon le ministre de la Justice Merrick Garland, le Kremlin a prétendument incité des influenceurs américains insoupçonnés à adopter sa propagande via ses médias d'État. Des sanctions ont donc été imposées, des poursuites judiciaires ont été engagées et la saisie de domaines internet a été ordonnée. Selon le département du Trésor américain, ces sanctions touchent dix personnes et deux organisations, dont des représentants de la chaîne de télévision d'État russe RT, des hackers et une organisation non gouvernementale liée au Kremlin. Ils sont accusés d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour des campagnes de désinformation ciblées "contre la campagne électorale américaine". Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'Union européenne pourrait fournir une aide humanitaire à l'Ukraine pendant l'hiver, compte tenu des coupures de courant prolongées potentielles. En raison des attaques russes contre le secteur énergétique ukrainien, l'Union européenne pourrait fournir des générateurs, des chauffages et d'autres ressources essentielles pour atténuer l'impact sur les civils ukrainiens.

