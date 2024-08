À 13h31, Modi embrasse Zelenskyy lors de leur rencontre à Kiev.

Suite à sa rencontre controversée avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi étreint ensuite le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi se rend à un mémorial dédié aux enfants ukrainiens tombés aux côtés de Zelensky, où il dépose un animal en peluche. Bien que l'Inde, en tant que nation la plus peuplée du monde, maintienne une politique de neutralité dans le conflit en cours, elle n'impose pas de sanctions occidentales à la Russie et plaide fréquemment en faveur du dialogue pour résoudre le problème, sans pour autant proposer de solutions concrètes.

13h03 : La connexion cruciale par ferry vers la Crimée reste ferméeUn jour après une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, vital pour approvisionner la Crimée, reste inaccessible aux ferries. Le ministère russe des Transports annonce que les services de ferry reprendront après le nettoyage. Kavkaz est situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée occupée est visible depuis Kavkaz, qui sert de l'un des plus grands centres de fret de la mer Noire. Du carburant et des munitions sont acheminés vers la Crimée par ce port.**

12h20 : Expert russe : "À terme, nous découvrirons comment Poutine ripostera"Le président russe Vladimir Poutine semble hésitant face aux progrès militaires ukrainiens dans la région de Kursk. Selon la politologue russe Ekaterina Schulmann, "c'est son comportement habituel dans ce genre de situations". Poutine disparaît jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis agit comme si tout était normal. D'autres experts russes estiment que le Kremlin étudie des options pour une contre-attaque, considérant que Poutine prend son temps pour prendre de telles décisions. "À terme, nous découvrirons comment Poutine ripostera", prévient Alexandre Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.**

11h41 : Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk continue de brûlerLe dépôt de pétrole russe à Proletarsk, situé dans la région de Rostov du Sud, continue de brûler. Selon le système d'information sur les incendies du NASA, le site est toujours en flammes aujourd'hui. Le canal Telegram Baza, proche des forces de l'ordre russes, rapporte également que l'incendie fait toujours rage. Baza affirme que le dépôt a été touché à nouveau par un drone ukrainien pendant la nuit.**

11h12 : L'Ukraine espère un symbole embrace de ModiBien que l'Inde soit étroitement liée à la Russie en tant que membre des BRICS, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le Premier ministre indien Narendra Modi à Kyiv. Ils espèrent une médiation pour mettre fin au conflit, les Ukrainiens exprimant un intérêt accru pour les pourparlers de paix en raison de l'offensive de Kursk, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.**

10h45 : Le système de défense aérienne ukrainien en action dans plusieurs régionsL'armée ukrainienne affirme avoir abattu 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. "Le système de défense aérienne était actif dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy", indique l'armée de l'air.**

10h16 : L'Ukraine commente le naufrage du ferry dans le CaucaseLa marine ukrainienne a réagi à la destruction d'un ferry dans le port russe de Caucase. "Un autre objectif militaire clair a été éliminé", a déclaré le porte-parole de la marine, Dmytro Pletentschuk, à la télévision ukrainienne. Le ferry était destiné à approvisionner l'ennemi en carburant. Il a coulé et le port est inopérant. Les autorités locales affirment que l'attaque a eu lieu jeudi, le ferry prenant feu. Le port de Caucase sur la mer Noire approvisionne, entre autres, la Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, en carburant.**

09h44 : L'ambassadeur russe : "Pas de zone tampon sur le territoire russe"L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, a commenté l'offensive de Kursk et l'objectif de Kyiv d'y établir une zone tampon : "C'est impossible. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", a-t-il déclaré à l'agence de presse d'État TASS. Simultanément, il a averti que Moscou ne consultera pas Washington pour retirer les forces ukrainiennes de la région de Kursk. Il a accusé les États-Unis de "constamment tester la patience des Russes" et d'essayer de provoquer "des décisions émotionnelles et hâtives".**

09h10 : L'analyse en ligne montre : la mécontentement envers Poutine augmente en RussieDepuis que les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a deux semaines, les sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine semblent augmenter en Russie. Selon une analyse de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times", de nombreux contributeurs en ligne estiment que l'avancée ukrainienne est un échec du gouvernement russe, et de Poutine en particulier. "La réponse de Poutine à l'invasion a été perçue comme au mieux inadequat

07:33 Chine et Biélorussie s'accordent sur une collaboration renforcée - y compris en matière de sécurité La Chine et la Biélorussie ont décidé de renforcer leur collaboration dans des secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon une déclaration conjointe suite à une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et son homologue biélorusse Roman Golovchenko. Elles cherchent également à renforcer leur collaboration dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à augmenter le commerce pour réduire les coûts pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 Les soldats ukrainiens expriment leur frustration face aux recrues mal préparées Les officiers et les soldats ukrainiens expriment leur frustration face à l'entraînement insuffisant des nouvelles recrues, ainsi qu'à l'avantage clair de la Russie en matière de puissance aérienne et de munitions au front est. "Certains individus refusent de tirer. Ils repèrent l'ennemi en position de tir dans la tranchée mais ne ripostent pas. C'est pourquoi nos troupes sont tuées", explique un commandant de bataillon de la 47e Brigade. "S'ils n'utilisent pas leur arme, ils sont inutiles." Depuis mai, le gouvernement a mis en œuvre une loi de mobilisation controversée, et depuis, des dizaines de milliers de recrues sont conscrites chaque mois. L'infanterie est la plus demandée, mais il y a des obstacles logistiques pour entraîner, équiper et rémunérer un si grand nombre de personnel fraîchement recruté.

06:35 Moscou : Les États-Unis devraient probablement lever toutes les restrictions sur les armes pour l'Ukraine Selon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie suppose que les États-Unis vont bientôt supprimer toutes les contraintes relatives aux armes fournies à l'Ukraine. Selon l'agence de presse RIA, l'ambassadeur Anatoli Antonov a déclaré : "L'administration actuelle agit comme si elle offrait une main tout en cachant un couteau dans son dos." Ils préparent le terrain pour abolir toutes les contraintes existantes sans considérer les conséquences. Antonov note qu'un dialogue significatif avec les États-Unis n'est possible que s'ils abandonnent leur "approche hostile" envers la Russie. Il suggère également qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'Europe La candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, réaffirme son engagement envers l'OTAN et promet de continuer à soutenir l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "Je soutiendrai sans réserve l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", affirme-t-elle lors de son discours à la Convention nationale démocrate de Chicago. Cependant, son rival républicain, Donald Trump, a menacé de quitter l'OTAN et a même encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Le président de l'agence énergétique : "Le gouvernement allemand reste vigilant" Malgré les réserves de gaz bien remplies, le président de l'Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, continue d'appeler à la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement allemand reste vigilant. Nous devons rester vigilants", déclare Müller au "Augsburger Allgemeine". Il fait également référence à l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait aggraver la situation. "Ni l'infrastructure de gaz elle-même n'est la zone contestée, mais les environs de cette infrastructure sont une zone de guerre des deux côtés", explique Müller au journal. Cela comprend la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et jouant un rôle vital dans l'exportation de gaz vers les pays de l'UE tels que la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche à travers l'Ukraine.

04:40 Modi se rend à Kyiv : "Aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille" Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend en Ukraine aujourd'hui pour la première fois. Une réunion avec le président Volodymyr Zelensky dans la capitale Kyiv est prévue, comme l'a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde adopte une position neutre sur l'invasion russe, n'impose pas les sanctions de l'Occident à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. New Delhi prône constamment une résolution par le dialogue. "L'Inde croit fermement qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est la plus grande menace pour l'humanité", a déclaré Modi lors de sa visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté Modi à jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

03:31 Sources : Les États-Unis vont envoyer une nouvelle aide militaire Selon des responsables gouvernementaux, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des missiles de défense aérienne, des munitions pour les lanceurs multiples M142 HIMARS, des missiles Javelin et une gamme d'autres armes, d'équipements et de véhicules, selon les sources qui ont parlé anonymement. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, juste avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront prélevées sur les réserves du Pentagone, ce qui facilitera leur livraison rapide.

here.

02:12 L'Ukraine signale 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journée L'armée ukrainienne signale un total de 53 attaques russes le long de la ligne de front près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays au cours de jeudi. La propriété de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué du gouvernement russe n'a été publié pour l'instant. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont progressé régulièrement vers Pokrovsk ces derniers jours.

13:16 Chef de file du SPD : sans aide militaire, l'Ukraine serait rayée de la carte Pendant la période préélectorale en Thuringe et en Saxe, la chef de file du SPD, Saskia Esken, met en avant l'assistance militaire à l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Olaf Scholz travaille vers une paix équitable et durable, a-t-elle déclaré au groupe de presse Funke. "Tant que Poutine ne renoncera pas à ses intentions agressives envers l'Ukraine, la paix par la voie diplomatique n'est pas atteignable." Esken relie ses déclarations à la critique de la chef de file du parti de gauche, Sahra Wagenknecht. "Si, comme le préconise Frau Wagenknecht et d'autres, nous mettions fin aujourd'hui à l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine, le pays tomberait demain sous la invasion et disparaîtrait du mapa le jour suivant. Cela entraînerait des conséquences sécuritaires catastrophiques pour l'Europe dans son ensemble, qui ne mènerait pas à moins de militarisation et certainement pas à la paix."

23:56 L'Ukraine se prépare pour l'hiver le plus rude de son histoire L'Ukraine se prépare pour un hiver rude et sombre en raison des dommages infligés à son infrastructure électrique et énergétique par les attaques russes. "Nous faisons face à notre pire hiver jamais enregistré", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une vidéoconférence. Cet hiver sera plus difficile que le précédent, car les destructions de l'actuel assaut russe se sont accumulées. Les forces russes utilisent différentes armes dans des attaques simultanées pour causer autant de dommages que possible, explique Haluschtschenko. En hiver modéré, la consommation d'énergie est d'environ 18 gigawatts, et en hiver froid, elle est de 19 gigawatts, tandis que des réserves d'un gigawatt doivent être produites, dit Haluschtschenko. Les frappes russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.

23:08 L'OTAN renforce la sécurité sur la base aérienne de Geilenkirchen L'OTAN renforce les niveaux de sécurité sur la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en raison d'une menace potentielle. Tout le personnel non essentiel qui n'est pas nécessaire au déploiement a été renvoyé chez lui, déclare un porte-parole de la base. Cette décision est basée sur des informations d'intelligence indiquant une menace potentielle. "Ce n'est pas alarmant et c'est une mesure préventive pour nous assurer que nous pouvons accomplir nos tâches critiques", déclare le porte-parole. La police a également été déployée sur les lieux. D'autres détails, tels que le nombre de forces déployées, ne sont pas communiqués.

22:07 L'armée ukrainienne revendique une frappe sur une base russe dans la région de Kursk L'armée ukrainienne affirme avoir mené une autre attaque contre les troupes russes dans la région de Kursk. À l'aide de bombes guidées américaines, ils ont pris pour cible une base russe dans l'après-midi, explique le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk. "Un centre de commandement de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été touchés", écrit Oleshchuk en accompagnant une vidéo qui montre l'attaque présumée.

here.

21:43 Réunion de suivi après les pourparlers de paix en Suisse Une réunion de suivi a été organisée après les pourparlers de paix en Suisse en juin, selon l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 nations et organisations y ont assisté. D'autres réunions de groupes de travail sont prévues.

Vous pouvez consulter tous les événements précédents ici.

L'Union européenne exprime ses préoccupations quant à la neutralité de l'Inde dans le conflit en cours et à ses achats de pétrole auprès de la Russie. Despite the European Union's concerns, Indian Prime Minister Narendra Modi meets with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, reaffirming India's stance on resolving the issue through dialogue without imposing Western sanctions.

Within the European Union, there are calls to impose sanctions on India for its oil purchases from Russia, due to its perceived lack of support for Ukraine. Despite these calls, the European Union recognizes the importance of maintaining diplomatic relations with India, considering it a significant global player.

Lire aussi: