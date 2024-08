À 13h21, le président polonais Duda et le Premier ministre lituanien Simonyte ont assisté à des festivités à Kiev

Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre sa 33e journée de l'Indépendance. Le président ukrainien accueille le président polonais Andrzej Duda et la Première ministre lituanienne Ingrida Šimonytė pour commémorer l'événement. Le bureau du président ukrainien a partagé des images des célébrations à Kyiv :

12:56 UkrainianNews: La Lettonie apportera une aide militaire de 112 millions d'euros à l'Ukraine en 2024La Lettonie a convenu de fournir 112 millions d'euros (~126 millions de dollars) en aide militaire à l'Ukraine cette année. En outre, la Lettonie contribuera à l'extension de l'initiative Drone Coalition. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a mentionné sur Facebook que l'accent sera mis sur le renforcement de la coalition des drones avec la Lettonie prenant la tête. D'ici la fin de l'année, l'Ukraine recevra des milliers de drones de la Lettonie pour se défendre contre une éventuelle agression russe de grande envergure. Selon Umerov, environ 40 pays ont déjà rejoint la coalition des drones.

12:16 Le président Zelensky donne son feu vert à l'adhésion de l'Ukraine à la Cour pénale internationaleLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement approuvé l'adhésion de l'Ukraine à la Cour pénale internationale en ratifiant le statut de Rome. L'adhésion complète représente une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine avec l'UE. Le parlement avait précédemment approuvé les motions. La CPI a déjà émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de plusieurs individus, notamment le président russe Vladimir Poutine.

11:38 Zelensky signe une loi interdisant l'Église orthodoxe pro-Moscou en UkraineLe jour de l'Indépendance de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a signé une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne pro-Moscou. L'objectif est de renforcer l'indépendance de l'Ukraine, a déclaré Zelensky. La loi est maintenant en vigueur sur le site du Parlement ukrainien. Les membres du Parlement ont approuvé le projet de loi mardi, qui restreint les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou. Moscou critique vivement le décret. La loi impose des délais pour que les organisations religieuses coupent les liens avec la Russie. La mise en œuvre de la loi pourrait prendre plusieurs années. "Aujourd'hui, l'Église orthodoxe ukrainienne fait un pas de plus vers la libération des démons de Moscou", a déclaré Zelensky dans un communiqué.

11:02 Des rapports font état d'un dépôt de munitions en flammes après une frappe de drone dans la région de VoronezhIl semble que l'Ukraine ait mené des attaques réussies contre des cibles militaires russes. Un dépôt de munitions russe dans la région de Voronezh a été visé par des drones ukrainiens, selon des articles de presse. L'attaque a touché un entrepôt près d'Ostrogozhsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh. Bien que les autorités n'aient pas confirmé un dépôt de munitions, les habitants ont rapporté qu'un état d'urgence avait été déclaré dans trois localités et que 200 habitants avaient été évacués en raison de l'incendie et des explosions. Deux femmes ont été blessées, l'une d'elles ayant été hospitalisée.

10:26 Zelensky : La guerre "reviens" en RussieSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la situation a maintenant changé en Russie. Dans son message pour le jour de l'Indépendance, Zelensky a déclaré que la Russie avait cherché à dévaster l'Ukraine avec son invasion, mais que l'Ukraine célébrait maintenant son 33e jour de l'Indépendance. "Et ce que l'ennemi a apporté sur nos terres est maintenant revenu à sa source", a déclaré Zelensky. Zelensky a enregistré la vidéo près de la région contestée de la frontière russe, où l'Ukraine a lancé une offensive surprise en Russie le 6 août.

09:54 Déclaration d'urgence dans la région de Voronezh après une frappe de drone pendant la nuitLa Russie a déclaré l'état d'urgence dans une partie de la région de Voronezh après une frappe de drone pendant la nuit, selon un communiqué du gouverneur Alexander Gusev sur Telegram. Cinq drones ont été interceptés par les forces russes, mais les débris tombants ont provoqué un incendie qui a entraîné la détonation d'explosifs. Gusev a souligné qu'aucune structure civile n'avait été endommagée, mais que des mesures étaient nécessaires dans trois localités pour protéger environ 200 habitants. Deux femmes ont été blessées, l'une d'elles ayant été hospitalisée.

09:31 L'Ukraine déclare avoir "éliminé" 1 160 soldats russes en une journéeL'Ukraine affirme que les forces russes ont subi de lourdes pertes depuis le début de la guerre en février 2022. Selon les données du ministère de la Défense ukrainien, environ 1 160 soldats russes ont été tués ou blessés en une seule journée. Le bilan total depuis le début de l'invasion est de 606 490 soldats russes, selon les rapports du ministère de la Défense ukrainien. La Russie a perdu 8 542 chars et neuf chars supplémentaires depuis le début de l'invasion, selon l'Ukraine. L'Ukraine affirme avoir détruit ou saisi plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones. Cependant, Moscou reste secret sur ses pertes en Ukraine.

08:48 Zelensky : "Nous repoussons graduellement l'armée russe hors de Kharkiv"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes ukrainiennes forçaient l'armée russe à se retirer de la région de Kharkiv. During his nightly address, Zelensky revealed that the defensive forces had successfully repelled Russian attacks and prevented the enemy from destroying the city and Kharkiv region since early May. "We are gradually pushing the Russian army out," Zelensky said.

08:10 Dix personnes blessées dans l'oblast de Kherson en raison des bombardements russesDix personnes ont été blessées lors des bombardements russes dans l'oblast de Kherson, selon Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire dans l'oblast de Kherson.

07:54 Des installations de grains dans l'oblast de Sumy visées par des roquettes russesLa région ukrainienne de l'oblast de Sumy a été cible d'attaques de roquettes russes contre des installations de grains. Cette information a été communiquée par l'agence de presse d'État Ukrinform, citant le bureau du procureur régional. Selon leur déclaration, les troupes russes ont ciblé des installations de grains dans l'après-midi de la veille, en utilisant des attaques de roquettes.

07:29 Attaque de drone contre un dépôt de munitions dans l'oblast de VoronejUn attentat à la bombe causé par un drone dans la région de l'oblast de Voronej en Russie a entraîné un incendie et la détonation de matériaux explosifs, selon le "Kyiv Independent" citant le gouverneur régional Alexandre Goussev. Les unités de défense aérienne russes ont prétendument intercepté plusieurs véhicules aériens sans pilote au-dessus de l'oblast. Il est rapporté que les débris des drones interceptés ont causé un incendie et une explosion à un lieu inconnu, qui aurait pu se produire dans un dépôt de munitions à Ostrogotchsk. Les forces ukrainiennes ont lancé une série d'attaques de drones contre l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie ces derniers mois.

06:53 Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 organisations et individusLe département d'État américain a annoncé qu'il imposait des sanctions à plus de 400 organisations et individus pour avoir prétendument soutenu le conflit de la Russie en Ukraine. Aaron Forsberg, directeur de la politique des sanctions économiques au département d'État américain, a déclaré : "Ces mesures visent la Russie là où ça fait mal." Les sanctions visent le secteur énergétique russe et des entreprises en Turquie et aux Émirats arabes unis, ainsi que des corporations chinoises suspectées de faciliter Moscou dans l'évitement des sanctions occidentales et le renforcement de son armée, telles que le département d'import-export du groupe chinois Dalian Machine Tool, accusé d'avoir exporté des biens à double usage d'une valeur de 4 millions de dollars vers des entreprises russes. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'oppose aux sanctions unilatérales et qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle aux échanges commerciaux réguliers entre la Chine et la Russie.

06:18 La Biélorussie et la Chine renforcent leur coopération en matière de sécurité, de finances et d'énergieLa Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité, des finances et de l'énergie, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". En plus de renforcer la coopération en matière de sécurité, les pays aspirent à intensifier la coopération dans les secteurs financier et énergétique et les chaînes d'approvisionnement industrielles.

04:38 Le Premier ministre britannique Starmer s'engage à soutenir à long terme l'Ukraine pour la journée nationale ukrainienneÀ l'occasion de la journée nationale ukrainienne, le Premier ministre britannique Keir Starmer a Promise que son pays apporterait un soutien à long terme à l'Ukraine. Il a adressé son message à tous les Ukrainiens en déclarant : "Nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours."

01:29 La Norvège accorde une licence pour le développement de grenades en Ukraine et finance le projet

La Norvège a accordé une licence pour le développement de grenades de 155 mm en Ukraine et a convenu de financer le projet. La société norvégienne de défense Nammo a signé un accord avec une société de défense ukrainienne pour licencier la production de grenades d'artillerie aux frais de la Norvège. "La Norvège contribue en fournissant des munitions de ses propres stocks et de l'industrie. Maintenant, Nammo veut partager ses plans avec l'Ukraine. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes peuvent être réapprovisionnées plus rapidement", a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter discute de la situation à la base de l'OTAN de Geilenkirchen : une cible potentielle de la guerre hybride russe ?Suite à l'augmentation temporaire du niveau d'alerte à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen et aux indices d'éventuelles attaques de drones russes, les experts en politique de sécurité en Allemagne appellent à la prudence. L'expert en politique étrangère du CDU Roderich Kiesewetter a déclaré au "Tagesspiegel" que l'Allemagne est depuis longtemps une cible de la guerre hybride de la Russie, et par conséquent, les installations militaires en Allemagne, en particulier celles liées à l'OTAN, sont une cible potentielle de sabotage et d'espionnage.

22:21 La Lettonie annonce la plus importante livraison de drones à l'Ukraine à ce jourLa Lettonie a annoncé sa plus importante livraison de drones à l'Ukraine à ce jour. 1400 drones de fabricants lettons sont prêts, selon le ministre letton de la Défense Andris Spruds sur X. Cela complète l'acquisition de plus de 2700 drones de l'industrie de fabrication nationale de la Lettonie. Avec le Royaume-Uni, la Lettonie dirige une alliance engagée à livrer un million de drones à l'Ukraine. Ses membres, y compris l'Allemagne, se sont engagés à investir dans la production de drones et à livrer des drones et des pièces de rechange à l'Ukraine.

21:34 Biden promet une nouvelle aide militaire à l'Ukraine - spécifiquement pour la défense aérienne

Le président Joe Biden a annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Selon la Maison Blanche, ce paquet d'aide comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense pour les drones, des missiles antichars et des munitions. Biden a réaffirmé le soutien continu des États-Unis au peuple ukrainien à Zelenskyy, sans divulguer les détails financiers de cette nouvelle aide.

21:29 Zelensky presse pour des livraisons d'armes immédiates

Les troupes ukrainiennes sont considérablement sous-approvisionnées et cherchent

Les habitants de la région russe du sud de Kursk expriment une préoccupation croissante, alors que le conflit persiste à Kursk. Ils blâment les autorités qu'ils croient les avoir abandonnés, ainsi que l'armée ukrainienne et même leur propre armée. Une habitante de 28 ans a exprimé son frustration au "Moscou Times", affirmant : "Pour la Russie, nous ne sommes qu'une partie de la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des partisans du régime de Poutine. Tout le monde ici est seul." Elle a accusé les autorités de tromperie, suggérant qu'elles affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Un habitant de 32 ans a expliqué que les gens à Kursk blâment l'Ukraine pour les attaques tout en doutant de la capacité de l'armée russe. "Comment ont-ils pu manquer la mobilisation d'une telle force militaire ukrainienne à la frontière ?" Elle a observé que ceux qui sympathisaient Previously avec l'Ukraine ou restaient neutres nourrissent maintenant une profonde rancune. Un autre habitant de Kursk a déclaré : "L'Ukraine n'est pas notre allié pour le moment." Cependant, un bénévole de la Croix-Rouge à Kursk n'exprime aucune animosité envers l'Ukraine, déclarant : "Les Ukrainiens sont également victimes de cette situation."

Pour en savoir plus sur les développements antérieurs.

L'Union européenne a exprimé son soutien à la candidature de l'Ukraine pour rejoindre diverses organisations internationales, notamment la Cour pénale internationale, dans le cadre de ses efforts d'intégration.

L'Union européenne a également fourni une aide financière et militaire importante à l'Ukraine, plusieurs pays de l'UE contribuant à la défense de l'Ukraine, notamment la promesse du Latvia de fournir 112 millions d'euros en aide militaire et en drones.

Lire aussi: