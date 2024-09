À 13 h 44, une source de nouvelles américaine rapporte que la Russie et l'Ukraine ont subi collectivement la perte d'un million de militaires.

13:21 Munz : La Russie recrute des soldats par la forceLa Russie a augmenté ses effectifs militaires à 1,5 million de soldats grâce à un décret. Selon l'analyste du Kremlin Rainer Munz, qui s'exprimait sur ntv, ce geste envoie un message clair au-delà du conflit en Ukraine. Munz livre des informations sur l'origine de ces nouveaux soldats.

12:55 La Russie justifie l'extension de son armée en raison des menaces frontalièresLe Kremlin justifie son projet d'étendre son armée pour devenir la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse, cette extension est nécessaire en raison des menaces à la périphérie des frontières de la Russie, exacerbées par l'environnement hostile à ses frontières occidentales et l'instabilité à ses frontières orientales. Cela nécessite des contre-mesures appropriées. En conséquence, le président Vladimir Poutine a ordonné une augmentation de 180 000 soldats dans la taille régulière de l'armée russe, la plaçant au deuxième rang mondial, derrière la Chine.

12:30 La majorité s'oppose à la livraison de missiles de longue portée à KyivLe gouvernement de Kyiv cherche à cible les infrastructures militaires russes, notamment les aéroports militaires, les centres de commandement et l'infrastructure. Cependant, selon le nouveau RTL/ntv Trendbarometer, 64 pour cent des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales qui pourraient également atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. Seuls 28 pour cent y sont favorables. Le soutien majoritaire à la livraison de tels missiles existe uniquement chez les partisans des Verts (53 pour cent) et du FDP (58 pour cent). Seulement 34 pour cent des partisans de l'SPD et 31 pour cent des partisans de la CDU/CSU y sont favorables, tandis qu'il n'y a pas de soutien chez les partisans du BSW et seulement 4 pour cent chez les partisans de l'AfD. Une majorité (61 pour cent) des partisans de l'SPD et de la CDU/CSU s'oppose à de telles livraisons d'armes, le rejet étant plus élevé dans l'est (83 pour cent) que dans l'ouest (61 pour cent).

11:49 Le suspect d'une tentative d'assassinat de Donald Trump souhaitait tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-UnRyan Wesley Routt, suspect dans une tentative d'assassinat de Donald Trump, a exprimé il y a plusieurs années le souhait de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, selon un rapport du "Wall Street Journal" citant l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh, qui a travaillé en Ukraine en 2022, a rencontré Routt à plusieurs reprises et l'a décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré pendant son séjour à Kyiv. Routt aurait tenté de rejoindre la brigade de volontaires ukrainiens et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le documentaire "Russians at War" sera projeté au festival de TorontoLe documentaire controversé "Russians at War" sera finalement présenté au festival international du film de Toronto, malgré les menaces initiales. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec les troupes russes sur le front en Ukraine pour le film. Cependant, l'ambassadeur d'Ukraine au Canada a critiqué la décision, affirmant que le festival servait de plateforme à la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur de Russie à Berlin est prudent quant aux pourparlers de paixL'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé sa prudence quant aux éventuelles négociations de paix dans le conflit avec l'Ukraine. Selon Nechaev, dans une interview sur Deutschlandfunk, un plan de paix est nécessaire avant que la Russie ne puisse évaluer dans quelle mesure il correspond à ses propres vues. Nechaev a réagi aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui avait suggéré d'accélérer les efforts pour atteindre la paix.

10:31 Le Programme de développement des Nations unies aide l'Ukraine à se préparer à l'hiverLa société énergétique ukrainienne Naftogaz renforce sa coopération avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique pour l'hiver prochain. Les experts craignent que l'Ukraine ne soit confrontée à un hiver particulièrement rigoureux en raison des nombreux raids aériens russes sur les infrastructures critiques, ce qui pourrait entraîner des coupures de courant, de chauffage et d'eau. Le PNUD vise à aider l'Ukraine à minimiser les perturbations d'approvisionnement pour sa population en fournissant des générateurs alimentés au gaz.

09:55 L'oblast de Sumy est toujours privée d'électricité après une attaque de droneSuite à une attaque de drone tôt ce matin dans l'oblast ukrainien de Sumy, environ 280 000 personnes sont toujours privées d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais certains ont réussi à causer des dommages aux infrastructures critiques.

09:28 L'Ukraine : un prisonnier de guerre exécuté à l'épée par les RussesLe défenseur des droits de l'homme du Parlement ukrainien signale que les forces russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien désarmé à l'épée. Les mains du défunt étaient liées avec du ruban adhésif, et le défenseur des droits de l'homme a déclaré que la cruauté et la soif de sang des Russes dépassent l'entendement, partageant une photo du soldat décédé sur les réseaux sociaux. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova publient des images de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité russe.

09:02 Commandant tchétchène répand l'optimisme sur l'offensive de Koursk Après l'invasion surprise de Kyiv dans la région frontalière de Koursk en août, Moscou est resté silencieux. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a exprimé son optimisme sur son canal Telegram en écrivant, "Restons calmes, faisons pop-corn et profitons du spectacle de nos gars en train d'anéantir l'ennemi paisiblement", lors du premier jour de l'offensive. Depuis, Alaudinow est devenu le principal commentateur de l'offensive de Koursk, ses déclarations étant diffusées par les médias russes. Les experts suggèrent que cette présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des plus hautes autorités, selon l'agence de presse AFP. Tout comme le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle, et certains proposent même sa candidature comme successeur potentiellement malade de Kadyrov.

08:42 L'Allemagne renforce l'aide hivernale à l'Ukraine avec 100 millions d'euros L'Allemagne a annoncé un supplément de 100 millions d'euros d'aide hivernale pour l'Ukraine, comme l'a partagé la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de sa visite en République de Moldavie à Chisinau. "Il est indéniable que l'automne approche et que l'hiver n'est pas loin", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat de Moldavie à Chisinau, la capitale de l'ancienne république soviétique. Les plans russes pour une "guerre d'hiver" visent à perturber la vie des résidents en Ukraine autant que possible, selon la Russie.

08:01 L'Ukraine repousse une importante attaque de drones de la Russie L'Ukraine signale une deuxième nuit consécutive d'attaque de drones de la Russie. La défense aérienne a abattu 34 des 51 drones ennemis, a rapporté l'armée de l'air. L'attaque a eu lieu dans cinq régions. Les infrastructures énergétiques de la région nord-est de Soumy ont également été ciblées, avec 16 drones interceptés sur place et des infrastructures critiques, telles que les systèmes d'alimentation en eau et les hôpitaux, commutés sur des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence sont actuellement en train de réparer les dégâts.

07:37 L'Ukraine signale 1020 pertes dans les forces russes Selon le quartier général de l'armée ukrainienne, la Russie a subi des pertes de 1020 soldats en raison de morts ou de blessures au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, les registres ukrainiens indiquent un total de 635 880 pertes du côté russe. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Le Kyiv Post signale une attaque contre l'aéroport militaire russe d'Engels Le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post" signale une attaque nocturne contre l'aéroport militaire russe d'Engels, situé dans la région de Saratov. Le rapport met en évidence des bombardiers stratégiques avec des missiles, utilisés par la Russie pour bombarder les villes ukrainiennes, basés sur le terrain d'aviation.

06:35 Le secrétaire général de l'OTAN accueille le débat sur les armes à longue portée pour l'Ukraine Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient le débat en cours concernant la possibilité de permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des armes occidentales à longue portée. "Chaque allié est responsable de prendre ces décisions, mais nous devons communiquer efficacement sur ces sujets, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à la chaîne de télévision britannique LBC. L'Ukraine demande cette permission à ses alliés pour cibler les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes depuis plusieurs semaines. Stoltenberg s'inquiète de l'escalade potentielle du conflit, déclarant : "Mais je pense toujours que le plus grand risque pour nous est que la Russie l'emporte en Ukraine."

06:13 Meta interdit la diffusion de la propagande d'État russe RT Meta, propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a interdit la diffusion de la propagande d'État russe via le média RT dans le monde entier. RT, précédemment connu sous le nom de Russia Today, et les organisations affiliées seront limités sur les plateformes de Meta. RT a fait l'objet d'une interdiction dans l'UE depuis le printemps 2022 en réponse aux campagnes de désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Pour plus de détails, voir ici :

05:33 Loukachenko libère 37 prisonniers en Biélorussie Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a libéré 37 prisonniers. Selon l'administration présidentielle de Minsk, ces individus ont été condamnés pour "extremisme", une accusation courante portée contre les critiques du gouvernement en Biélorussie. Parmi eux se trouvent six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Les identités des 37 prisonniers libérés n'ont pas encore été révélées. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a libéré par intermittence des prisonniers emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement. Récemment, Loukachenko a gracie 30 prisonniers politiques en milieu de août et 30 autres en début de septembre, affirmant que chacun de ces individus avait exprimé son regret et demandé pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : la situation des droits de l'homme en Russie se détériore Selon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie sont de plus en plus courantes. "Il y a un système croissant, soutenu par l'État, de violations des droits de l'homme", selon le rapport de Mariana Katzarova. La Bulgare, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023 en tant que Rapporteuse spéciale sur la situation en Russie, a déclaré cela. Le système est conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique, explique le rapport. Les personnes critiquant le conflit de la Russie avec l'Ukraine et celles qui expriment leur dissidence sont traitées plus sévèrement. Katzarova estime qu'au moins 1372 personnes ont été condamnées à des peines de prison prolongées sur des charges fabriquées. Ces activistes des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre sont soumis à la torture en détention. Les prisonniers politiques sont gardés en cellules d'isolement, tandis que d'autres sont admis de force dans des cliniques psychiatriques. Le nombre réel pourrait être plus élevé, suggère un employé.

23:24 La Suède va prendre la tête des forces de l'OTAN prévues en Finlande

L'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait prendre la tête de cette opération. Il s'agit d'une approche novatrice de forces terrestres multinationales de l'OTAN, appelées Forces Terrestres Avancées (FTA), similaires à celles dans d'autres pays de l'OTAN partageant une frontière avec la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et son homologue finlandais Antti Häkkänen ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé leur gratitude d'avoir été invités par la Finlande à diriger cette présence. Cette présence renforcera la sécurité globale de l'OTAN.

