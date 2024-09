À 13 h 17, des spécialistes de la technologie nucléaire découvrent des explosifs et du matériel militaire dans la centrale nucléaire de Saporizhskaya.

12:41 Moscou met en garde contre l'escalade des conflits au Moyen-Orient après des explosions de pagersSuite à de nombreuses explosions de pagers au Liban, le Kremlin russe de Moscou a émis un avertissement concernant une escalade des tensions dans une région fragile. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré mercredi : "Tout ce qui se passe entraînera certainement une intensification des tensions." La région est déjà instable, et chaque incident, comme celui-ci, peut servir de détonateur. Le ministère russe des Affaires étrangères considère cet incident comme une autre manifestation de la guerre hybride contre le Liban.

12:24 L'Ukraine augmente son budget de 10 milliards d'euros pour indemniser les soldatsL'Ukraine a approuvé un budget supplémentaire dépassant 10 milliards d'euros, principalement destiné à l'armée. Cette expansion porte le budget à plus de 81 milliards d'euros, un record pour l'Ukraine. Les ajustements budgétaires étaient nécessaires pour financer les primes de septembre des soldats et d'autres engagements.

11:36 Sharma : les avions F-16 ne fourniront pas une solution miraculeuseLe président ukrainien Zelenskyj demande 128 avions de chasse F-16 pour établir la supériorité aérienne en Ukraine. Les nations occidentales n'ont promis que environ 60 avions de chasse, soit moins de la moitié de ce qui est nécessaire. Cependant, selon la correspondante de ntv Kavita Sharma, il s'agit d'un développement positif que les livraisons et la formation des pilotes ont commencé. Toutefois, il y a déjà eu des difficultés initiales avec l'arme.

11:16 Les services de renseignement ukrainiens : nous sommes derrière l'attaque contre le dépôt de munitionsUne source des services de renseignement ukrainiens SBU a révélé au Kyiv Independent que l'Ukraine est responsable de l'attaque contre le grand dépôt de munitions de Toropez la nuit dernière. Le dépôt contenait des missiles balistiques, des missiles Iskander, des missiles anti-aériens, des obus d'artillerie et des bombes guidées. Selon la source des services de renseignement, "le dépôt a été virtually détruit", et après l'attaque des drones ukrainiens, "une puissante explosion" a eu lieu. "Le SBU travaille en étroite collaboration avec ses homologues militaires pour réduire systématiquement les capacités de roquettes de l'ennemi, qu'ils utilisent pour détruire les villes ukrainiennes", a déclaré la source. Il est prévu de lancer des attaques similaires contre d'autres installations militaires russes.

10:49 Les fabricants de drones ukrainiens peuvent participer pour la première fois aux appels d'offres de RamsteinLes fabricants de drones ukrainiens sont désormais éligibles pour participer aux appels d'offres organisés par la Coalition des drones dans le cadre de Ramstein pour la première fois. Les partisans de l'Ukraine occidentale se réunissent tous les quelques semaines à Ramstein. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres se composera de deux sections : une pour le développement de drones en vue subjective (FPV) et une pour les drones intercepteurs. Le ministère considère l'invitation à soumissionner comme un coup de pouce significatif pour la fabrication ukrainienne. Toutes les propositions soumises seront évaluées par les membres de la Coalition des drones. Les soumissionnaires gagnants se verront attribuer des commandes de tests supplémentaires. Si elles sont couronnées de succès, les nations de Ramstein ont l'intention d'embaucher les gagnants de l'appel d'offres pour la production.

10:27 Vidéo de l'attaque contre le dépôt de munitions russe circulant en ligneBien que le Kremlin n'ait pas officiellement confirmé, le gouverneur de la région de Tver a rapporté sur Telegram qu'une attaque de drones ukrainiens a causé un incendie dans un grand dépôt d'armes et de munitions. Des évacuations ont été menées et des vidéos de l'incendie circulent actuellement sur le web.

09:39 Neuf blessés à Kharkiv, deux morts à ZaporizhzhiaKharkiv, en Ukraine, a subi une autre frappe aérienne russe lourde hier. Des explosions de bombes guidées ont été rapportées dans plusieurs districts. Le nombre de victimes a augmenté à neuf. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques contre des civils ces derniers temps. Dimanche, une bombe guidée de précision a touché une femme, la tuant et en blessant 43 autres, dont quatre enfants. Des attaques aériennes russes contre des établissements ont également été rapportées dans l'oblast de Zaporizhzhia, entraînant deux morts.

08:46 La ville ukrainienne de Sumy victime d'attaques répétées de drones contre les installations énergétiquesLes autorités de Sumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, ont rapporté que des drones russes ont attaqué pour la deuxième fois des installations énergétiques. Il n'y a pas eu de blessés signalés, mais les attaques répétées ont mis une pression significative sur l'infrastructure énergétique. Mardi, la Russie a ciblé des installations énergétiques à Sumy et dans sa région environnante avec des roquettes et des drones, entraînant une panne de courant temporaire pour environ 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Le état-major général ukrainien rapport 1 130 pertes russes dans les dernières 24 heuresLe état-major général ukrainien a rapporté 1 130 pertes russes au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, les forces ukrainiennes ont identifié 637 010 pertes ennemis. Les forces militaires ukrainiennes affirment avoir détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et six chars au cours de la journée précédente.

07:19 La Russie : les attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions ont été repousséesLa Russie reconnaît les attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions. La défense aérienne russe a abattu 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes pendant la nuit, selon l'agence de presse d'État Tass, citant le ministère de la Défense. Environ la moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, le reste dans les régions frontalières de Bryansk et de Belgorod, ainsi que dans les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où des autorités locales et des blogueurs militaires rapportent une attaque de drones sur un grand dépôt de munitions dans la ville de Toropets, entraînant un incendie dans la ville qui a nécessité l'évacuation des résidents.

06:57 Blogueurs militaires : Attaque ravage un dépôt de munitions russeSelon les rapports des blogueurs militaires, l'attaque ukrainienne contre la ville russe de Toropets dans la région de Tver a mis le feu à un dépôt de munitions contenant des milliers de tonnes d'armements et de roquettes. Le dépôt, selon les blogueurs, a connu une importante expansion et est équipé de 42 bunkers renforcés et de 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin déclare que la situation dans la région est sous contrôle. Les blogueurs militaires ukrainiens concluent, selon leur analyse de données, que des dommages importants ont été infligés, principalement aux bunkers les plus récents.

06:20 Le vice-chef de groupe parlementaire des Verts : AfD et BSW propagent les narratifs russesLe vice-chef de groupe parlementaire des Verts, Konstantin von Notz, suggère un débat sur les affaires courantes au Bundestag sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Les analyses de documents internes de la 'usine de propagande russe' SDA montrent très clairement les techniques de tromperie utilisées par les entités russes pour influencer notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare le politique de l'intérieur. "Avec AfD, BSW et d'autres collaborateurs qui promeuvent les narratifs russes en public et dans les parlements, des alliances nuisibles sont formées pour affaiblir les intérêts allemands conjointement. Les partisans de l'Ukraine sont identifiés, espionnés et des tentatives sont faites pour les discréditer publiquement."

05:42 Les trolls russes diffusent de fausses vidéos sur Kamala HarrisUne recherche de Microsoft indique que des acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe lié au Kremlin, connu sous le nom de Ghost-1516, a produit deux vidéos fabriquées depuis fin août pour discréditer la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de supposés partisans de Harris attaquant un supposé participant à un rassemblement Trump. Dans l'autre vidéo, un acteur répand la fausse allégation selon laquelle Harris aurait blessé une fille dans un accident en 2011, l'ayant laissée paralysée, et aurait fui les lieux. Les deux vidéos ont apparemment remporté des millions de vues, selon Microsoft.

05:19 Explosions et incendie dans la région russe de TverSelon les rapports russes, une frappe de drone ukrainien a provoqué un incendie dans la partie occidentale de la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit sont censés avoir allumé l'incendie dans la ville de Toropets, entraînant l'évacuation partielle des résidents. Le gouverneur Igor Rudenya a annoncé cela sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement de maîtriser l'incendie, mais la cause exacte reste floue. Les unités de défense aérienne russe continuent de repousser une "attaque de drones massive" sur la ville. Toropets, une ville d'environ 11 000 habitants, est apparemment le siège d'un arsenal russe stockant des roquettes, des munitions et des explosifs, selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA.

03:57 Les gouverneurs russes rapportent des attaques de dronesL'Ukraine est soupçonnée d'attaquer diverses régions de l'ouest de la Russie avec des drones, selon les gouverneurs locaux. Sept drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk, frontalière de la Biélorussie, selon le gouverneur Vasily Anohin sur Telegram. Un drone a été détruit dans la région d'Orel par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Andrei Klichkov sur la même plateforme. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement ukrainien a déclaré que les attaques ciblaient des infrastructures militaires, énergétiques et de transport essentielles aux efforts de guerre de Moscou.

02:56 Triangle de commerce : Washington examine le commerce de l'uranium avec la ChineLe gouvernement américain examine un éventuel contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis par la Chine. Il y a des soupçons que la Chine importe de l'uranium enrichi de Russie tout en exportant sa propre production vers les États-Unis, selon Reuters, citant des sources gouvernementales. "Nous sommes préoccupés par le fait que l'interdiction d'uranium russe pourrait être contournée", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas fermer le robinet russe et que tout le matériau vienne soudainement de la Chine. Nous avons demandé au département du Commerce d'examiner cela." Le département du Commerce des États-Unis n'a pas initialement répondu à une demande de commentaire.

01:54 Source interne : Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves de pétroleUne source interne reveals that the U.S. government plans to bolster its strategic oil reserves. The U.S. is reportedly considering buying up to six million barrels of oil, which would be the largest such purchase since a historic release in 2022, a person familiar with the matter said. In 2022, the U.S. government sold massive quantities of oil from its strategic reserve to lower market prices amid high gasoline prices due to the Russian invasion of Ukraine. That release was the largest in history.

00:45 Deux morts et cinq blessés dans l'agression de SaporishshyaLa Russie a lancé une frappe massive sur la région de Saporishshya pendant la nuit, tuant au moins deux civils et en blessant cinq autres, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Fedorov a ensuite noté que la Russie avait lancé une offensive massive sur la communauté de Komyshuvakha dans la région, causant des dommages à plusieurs bâtiments résidentiels et une installation d'infrastructure. Les services d'urgence sont actuellement sur les lieux pour examiner les dommages en détail, selon "Kyiv Independent".

23:38 Ambassadeurs américains à l'ONU examinent la proposition de paix de ZelenskyL'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirme avoir examiné la proposition de paix récemment présentée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon "European Pravda", qui se base sur une conférence de presse à l'ONU, "Nous avons examiné l'initiative de paix du président Zelensky. Nous affirmons qu'elle présente une stratégie viable. Nous devons maintenant déterminer comment nous pouvons soutenir ce développement." Thomas-Greenfield exprime son optimisme quant à une résolution, sans donner plus de détails. On pense qu'elle fait référence à la stratégie connue sous le nom de "plan de victoire" côté ukrainien, une stratégie que Zelensky a présentée le mois dernier.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : des volatiles inoffensifs se font passer pour des intrusFausse alerte en Lettonie : des allégations d'une violation de l'espace aérien par un objet volant non identifié dans l'État balte de l'OTAN ont été révélées être un incident inoffensif. L'objet mystérieux, qui s'est approché de la frontière depuis la Biélorussie voisine et a pénétré dans la région de l'est de Kraslava, s'est avéré être un vol d'oiseaux. L'agence de presse lettone Leta rapporte, citant l'armée de l'air. Le ministère de la Défense à Riga avait précédemment signalé un objet inconnu, déclenchant le déploiement d'avions de l'OTAN depuis la base de Lielvarde pour intercepter, mais ils n'ont pu localiser aucun objet suspect.

21:59 Moldavie et Allemagne renforcent leur alliance en matière de cybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs mesures de lutte contre la guerre hybride face aux efforts persistants de Vladimir Poutine, a déclaré la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Chisinau. Le président russe Vladimir Poutine cherche à poursuivre l'utilisation de la guerre hybride pour déstabiliser l'Europe, en particulier la Moldavie, selon Baerbock. "Et c'est precisely pourquoi nous renforçons nos efforts." En fournissant des équipements informatiques, en partageant des informations et en menant des exercices, ils espèrent "débusquer les cyberattaques en Moldavie et démasquer les fausses informations."

