A 12h58, la Pologne exprime son intention d'intercepter les drones russes.

12:12 PM: Réactions de la Russie aux élections en Thuringe et en Saxe par Munz

Les discussions sur les réactions de la Russie aux victoires d'AfD et de BSW aux élections de Thuringe et de Saxe se poursuivent en Russie. Le correspondant de ntv, Rainer Munz, rapporté sur la manière dont Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

11:40 AM: Putin salue les avancées russes

Le président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité de l'avancée des forces russes pour saisir de nouveaux territoires en Ukraine voisine. S'adressant aux agences de presse russes, Poutine a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas ralenti l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas de 200-300 mètres de progression", a déclaré Poutine. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Nous n'avons pas vu une telle progression rapide dans le Donbass depuis longtemps". Lors de son voyage en Mongolie, Poutine s'est rendu en Sibérie, dans la république de Touva, pour donner des leçons sur la nouvelle matière "Conversations sur l'important", qui vise à familiariser les enfants avec la position politique du Kremlin. Poutine a souvent endossé le rôle d'instructeur le premier jour de l'école ces derniers temps.

11:07 AM: L'Ukraine intercepte 22 missiles et 20 drones

L'armée de l'air ukrainienne annonce avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Saporijjia.

10:36 AM: Vidéo montre une frappe de missile russe à Kharkiv

Kharkiv est cible d'attaques de missiles russes depuis plusieurs jours. Selon les registres ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un complexe commercial et de loisirs et blessant de nombreuses personnes.

10:01: Le nombre de blessés augmente après une frappe russe à Sumy

Après une attaque de missile russe sur Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, le nombre de blessés a augmenté. Des statistiques récentes du ministère de l'Intérieur ukrainien indiquent dix-huit blessés, dont six enfants. Le ministère de l'Intérieur a révélé ces informations via Telegram. Plus tôt (voir l'entrée 03:34), l'administration de la ville de Sumy a rapporté qu'au moins treize civils, dont quatre enfants, avaient été blessés dans l'attaque. La frappe de missile russe a touché un centre pour enfants de réhabilitation sociale et psychologique ainsi qu'un orphelinat à Sumy. Depuis le 6 août, la situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée en raison de l'invasion transfrontalière dans la région russe voisine de Kursk. La ville de Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 AM: Ukraine: deux blessés dans une frappe aérienne russe sur Kyiv

La Russie a de nouveau bombardé Kyiv de missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles, ont annoncé les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des logements et des infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures jusqu'au petit matin.

08:57 AM: ISW: la majorité des Russes soutiennent la guerre en Ukraine

La population russe reste favorable à la guerre en Ukraine, même après l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), ce soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a même augmenté en août. En août 2024, environ 78 % des répondants soutenaient la guerre en Ukraine - une augmentation par rapport aux 75 % en juillet 2024 et aux 77 % en juin 2024. La population russe semble indemne de la guerre, permettant au Kremlin d'adapter sa stratégie pour s'engager dans un conflit de longue durée d'usure contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 AM: L'Ukraine publie les statistiques des pertes russes

Le quartier général de l'état-major ukrainien a publié les chiffres de pertes humaines pour les troupes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 300 au cours des 24 dernières heures. Selon un rapport de Kyiv, neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de lancement de roquettes multiples, et 30 drones ont également été détruits. Dans l'ensemble, la Russie a perdu un total de 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive à grande échelle, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales fournissent des chiffres de pertes plus faibles, mais il s'agit uniquement de valeurs minimales.

here.

07:03: Équipes d'urgence sauvent un homme après l'effondrement d'une salle des fêtes à KharkivAprès une frappe aérienne russe sur Kharkiv, une ville située dans le nord-est de l'Ukraine, les équipes de secours ont réussi à extraire un homme vivant des décombres d'une salle des fêtes effondrée. Selon Reuters, le rescapé a déclaré se sentir bien après avoir été secouru. Environ 40 personnes ont été blessées suite aux attaques de missiles russes à Kharkiv, dont 5 enfants, selon les autorités. Dimanche après-midi, plusieurs impacts de missiles ont été rapportés sur un centre commercial et une salle des fêtes dans la partie est de la ville.

06:20: Explosions et incendies : frappe aérienne russe intense sur KyivLa Russie a lancé une attaque sur l'Ukraine avec plusieurs drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, touchant Kyiv et d'autres villes potentielles, selon l'armée de l'air ukrainienne. Plusieurs explosions ont été entendues à Kyiv, entraînant l'évacuation des habitants vers des abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a rapporté des urgences croissantes dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko, le maire de la ville, a rapporté plusieurs incendies sur Telegram, ainsi que le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. Un blessé a été signalé dans le district de Shevchenkivskyi en raison de débris tombant. "La riposte sera rapide. L'agresseur la ressentira", a expliqué Andriy Yermak, chef de l'office présidentiel ukrainien, sur Telegram.

05:39: Explosions : missiles russes ciblent KyivKyiv est une fois de plus sous le feu des missiles russes, selon les rapports militaires ukrainiens. Les unités de défense aérienne interviennent pour repousser l'attaque, selon les représentants militaires ukrainiens sur le service de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv entendent plusieurs explosions, probablement l'activation des systèmes de défense aérienne. Les dommages causés et le nombre de missiles tirés n'ont pas encore été déterminés.

04:46: Poutine confirme les plans de construction d'un gazoduc russe vers la ChineLa construction d'un nouveau gazoduc russe via la Mongolie vers la Chine se déroule comme prévu, selon Vladimir Poutine. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été approuvée et les sondages techniques nécessaires ont été effectués, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon un transcript publié sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu, "Force de Sibérie 2", transportera 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine.

ici.03:34: Attaques russes blessent 13 personnes, dont deux enfants, dans un orphelinat de SumyLes forces russes ont tiré des roquettes sur un centre d'accueil pour enfants et un orphelinat à Sumy, blessant 13 personnes, dont deux enfants. Selon "Ukrainska Pravda", le centre est situé dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale.

02:26: Sondage : 60 % des Polonais soutiennent l'abattage de drones espions russes dans l'espace aérien polonaisSelon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", presque 60 % des Polonais pensent que leur armée devrait abattre les drones espions russes qui pénètrent dans leur espace aérien pendant les raids aériens sur l'Ukraine. Un objet volant mysterious, probablement un drone kamikaze de type Shahed, a évolué dans l'espace aérien polonais pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a suggéré à la radio que la Russie pourrait avoir testé les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones.

here.

00:26: Un mort et trois blessés dans les bombardements russes sur les villages de BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un mort et trois blessés suite aux tirs ukrainiens sur les villages de Shagarovka et de Shebekino, situés près de la frontière. Au moins un autre village a été touché par les tirs ukrainiens.

23:08: La Russie repousse plus de 158 attaques de drones ukrainiens sur Moscou et d'autres régionsLa Russie a affirmé avoir déjoué des "attaques massives" de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions, en interceptant un total de 158 objets volants, selon le ministère de la Défense sur le service de messagerie Telegram. Dix drones ont visé Moscou, selon les registres officiels.

22:24: Le nombre de blessés atteint 47 dans l'attaque aérienne russe sur KharkivLe service d'urgence d'État ukrainien a rapporté 47 blessés, dont 7 enfants, suite à une importante attaque aérienne russe sur Kharkiv. De nombreux bâtiments civils, tels qu'un centre commercial, ont été endommagés, comme le montrent des photos des médias.

21:52: Deux pilotes meurent dans le crash d'un hélicoptère ukrainien lors d'un entraînementDeux pilotes ont perdu la vie lorsque

Le conflit en cours en Ukraine a suscité des discussions sur la réaction potentiellement brutale de la Russie aux récentes élections en Thuringe et en Saxe en Allemagne, avec des préoccupations croissantes quant à une éventuelle augmentation des attaques de drones, comme celle que Moscou affronte actuellement. L'attaque de l'Ukraine par la Russie, qui comprend des frappes de missiles fréquentes sur des villes comme Kyiv et Kharkiv, a entraîné des pertes humaines et des dommages à l'infrastructure importants, avec l'Ukraine rapportant l'interception de plus de 20 drones russes et 35 missiles ces derniers jours.

Lire aussi: