A 12h50, la Russie déclare la victoire sur un autre village de l'est de l'Ukraine.

En Ukraine de l'est, les forces russes déclarent avoir conquis un autre village. Le ministère de la Défense de Moscou affirme avoir pris le contrôle de Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche en ukrainien), selon les informations rapportées. Ce petit hameau est situé près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée en raison de l'avancée russe. L'armée russe a fait des progrès rapides dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Recently, Russian President Vladimir Putin reiterated that the main objective of the Russian military is the prise de contrôle de la région industriellement cruciale de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev prévient de la destruction de Kyiv. L'ancien président russe Dmitri Medvedev laisse entendre la destruction complète de la capitale ukrainienne Kyiv. La Russie a inhérentement justification à utiliser des armes nucléaires en raison de l'ingérence de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien qu'elle se soit abstenue de recourir à cette action jusqu'à présent. En réponse au déploiement de missiles longue portée occidentaux par l'Ukraine, on pourrait également transformer Kyiv en une "gigantesque tache fondue" à l'aide d'armes non nucléaires avancées de Russie, selon Medvedev, qui siège au Conseil de sécurité russe en tant que vice-président et utilise fréquemment un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Violents combats à Kurachove. Les combats les plus intenses en Ukraine de l'est ont lieu actuellement à et autour de la ville de Kurachove. L'utilisation d'armes longue portée européennes a suscité une grande insatisfaction parmi les locaux. La correspondante de ntv, Kavita Sharma, fournit des mises à jour depuis Dnipro.

11:12 Attaques de drones causant des dommages dans la région de la mer Noire d'Odessa. Les détails de l'attaque de drones à grande échelle de la nuit dernière sur la région de la mer Noire d'Odessa commencent à émerger : selon l'armée de l'air ukrainienne, un total de 76 drones de combat ont été lancés par la Russie, dont 72 ont été abattus. Les conséquences de la frappe aérienne restent inconnues, car l'armée de l'air ukrainienne ne fournit pas d'informations sur les dommages. Le gouverneur de la région de la mer Noire d'Odessa rapporte des destructions généralisées, notamment des dommages à plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale et à des bâtiments de stockage dans le district d'expédition de grains d'Ismail. À Kyiv, des débris de l'attaque ont prétendument touché plusieurs bâtiments, mais aucun incendie n'a été signalé.

10:31 Cartes Fausses lors de la Réunion Précédant la Guerre : le Compte-Rendu de Stoltenberg. L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, évoque les efforts diplomatiques avant la guerre de février 2022 lors d'une interview. During the NATO-Russia Council meeting (which Stoltenberg chaired in January), the Russians demanded the withdrawal of all NATO troops from their eastern regions, a proposal Stoltenberg found unacceptable but still considered dialogue-worthy. During the meeting, Russian deputy foreign and defense ministers presented falsified maps of NATO territory, claiming that Ukraine posed a threat to Russia. According to Stoltenberg, the maps contained errors, such as incorrectly representing Denmark as a NATO territory. Looking back, Stoltenberg regrette que l'OTAN et ses alliés n'aient pas renforcé militairement l'Ukraine plus tôt. Il believes that si l'Ukraine avait été mieux armée, l'invasion russe aurait été découragée, bien qu'il soit impossible de déterminer si cela aurait été suffisamment efficace.

10:03 Fort Soutien de l'Allemagne : Wiegold sur l'Entente de Stationnement. L'Allemagne et la Lituanie signent un accord gouvernemental garantissant le déploiement d'une brigade allemande prête au combat en Lituanie. L'expert militaire Thomas Wiegold discute des raisons et des implications de l'accord dans une interview avec ntv.

09:28 Renforcement de la Coopération avec Moscou : la Promesse de Kim. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait accepté de renforcer la coopération avec la Russie. Après des conversations entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État nord-coréens rapportent un échange approfondi sur le renforcement de la coopération pour safeguarder leurs intérêts de sécurité respectifs et maintenir la stabilité régionale et internationale. Both Ukraine, the US, and South Korea accuse North Korea of providing Russia with weapons and missiles for the Ukrainian conflict. Pyongyang rejects these allegations as false.

08:59 Potential Avancée d'Armes Puissantes pour la Russie : Starmer et Biden doivent se Réunir à nouveau à l'Assemblée Générale de l'ONU. Il y aura bientôt de nouvelles discussions sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales hautement avancées contre des cibles en Russie. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après des discussions avec le président américain Biden, lors desquelles une décision sur la question a été reportée. Biden et Starmer aborderont à nouveau le sujet lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine avec un groupe de participants plus large. Les médias britanniques suggèrent que Biden est prêt à soutenir l'utilisation par l'Ukraine de rockets britanniques et français avec la technologie américaine, mais pas de rockets fabriquées aux États-Unis.

08:23 Zelensky sur le plan supposé de Trump : "C'est du bla-bla électoral." Le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a fréquemment déclaré qu'il pourrait mettre fin rapidement au conflit en Ukraine, mais il n'a jamais proposé de stratégie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interviewé par CNN à ce sujet. "Je ne comprends pas maintenant parce que je n'ai pas les détails de son plan," a-t-il déclaré lors de l'interview diffusée dimanche. Il a expliqué qu'il y a une phase électorale aux États-Unis. "Et les promesses de campagne sont les promesses de campagne," a-t-il poursuivi. "Parfois, elles ne sont pas totally realistic." Il a également mentionné avoir parlé à Trump deux mois plus tôt. During their conversation, Trump lui a assuré de son engagement envers l'Ukraine, selon Zelensky.

07:27 ISW: Russie a besoin de plus de soldats à Kursk pour chasser les UkrainiensLa Russie persiste dans ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), il n'est pas prévu de grande opération pour chasser entirely les Ukrainiens de Kursk. Selon l'ISW basé à Washington, jusqu'à présent, les autorités russes ont principalement utilisé des conscrits mal formés et équipés, ainsi que de petits groupes de l'armée régulière russe et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans leur évaluation, le think tank suggère : "Une offensive russe pour récupérer les terres conquises par les troupes ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de main-d'œuvre et de ressources que ce que la Russie a rassemblé jusqu'à présent - surtout si la plupart des unités déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 Ukraine sous attaque de dronesL'Ukraine affirme que la Russie a ciblé l'Ukraine avec des drones Shahed pendant la nuit. Selon l'armée ukrainienne, les forces russes ont lancé plusieurs groupes de drones d'attaque. Une alerte aérienne a été émise dans virtually toutes les régions du pays, telles que la région d'Odessa. La marine affirme avoir abattu neuf drones dans la région d'Odessa. Des explosions ont été rapportées à Odesa, selon le maire. Cependant, il n'y a eu aucun rapport de victimes pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe de contact internationalLe chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, a suggéré la création d'un groupe de contact international pour promouvoir une initiative de paix dans le conflit ukrainien. "Je pense qu'il est grand temps pour les alliés occidentaux d'initier un groupe de contact pour préparer le terrain pour une discussion", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". Le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent tous deux qu'il est temps d'intensifier les efforts pour les négociations de paix, et la Russie devrait également être incluse dans le sommet de paix suivant. Interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe de contact, Mützenich a cité des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil comme candidats appropriés. "Ces nations commencent à considérer l'invasion russe comme un fardeau", a-t-il affirmé, et le travail d'un groupe de contact "pourrait être prometteur", en servant un rôle important de médiation.

05:41 UE étudie de nouvelles approches pour prolonger les sanctions contre la RussieLes diplomates de l'UE évaluent reportedly trois méthodes alternatives pour de possibles prolongements futurs des sanctions contre la Russie. Ces scénarios ont été présentés aux diplomates européens vendredi dernier, selon plusieurs sources internes. Ces mesures ont été prises en raison des actifs de la banque centrale russe gelés, qui jouent un rôle crucial dans la garantie d'un prêt de 50 milliards de dollars du G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03:40 Klitschko : débris de drone frappent des bâtiments de la ville de KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via Telegram que des débris de drone ont frappé un bâtiment de la ville dans le district d'Obolon au nord du centre-ville tôt samedi matin. Les services d'urgence se rendent sur les lieux, a-t-il écrit. Plus tôt, le maire a révélé que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération accrue avec ShoiguLe leader nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération accrue avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse officielle KCNA, lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, les deux leaders ont eu des discussions approfondies et sont parvenus à un accord pour renforcer "la coopération pour protéger les intérêts de sécurité communs". Shoigu, qui a pris sa retraite en tant que ministre de la Défense russe en mai, a renforcé les relations entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet 2021.

23:36 Zelenskyy présentera "le plan de victoire" à Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a révélé une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je présenterai le chemin vers la victoire", a déclaré le président lors d'une apparition à Kyiv. Le plan consiste en des choix interconnectés pour équiper l'Ukraine de forces suffisantes pour orienter le conflit vers la paix. "De telles guerres de conquête peuvent être terminées de manière juste de plusieurs façons : soit en forçant l'armée ennemi à battre en retraite, soit par la diplomatie", a précisé Zelenskyy. Cette stratégie garantira l'indépendance véritable de l'Ukraine. Cependant, la position de Kyiv dépend du soutien des États-Unis.

22:59 Russie modifie sa stratégie d'attaque vers le sudLes combats intenses se poursuivent dans la partie est du pays, selon les rapports militaires ukrainiens. Il y a eu 115 accrochages, comme l'a mentionné le état-major à Kyiv dans leur briefing du soir. "L'activité la plus intense aujourd'hui a été observée dans la direction de Kurachove, en dehors de cela, l'ennemi était également actif dans les directions de Lyman et Pokrovsk", a-t-il déclaré. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Depuis longtemps, Pokrovsk était reconnu comme la cible principale de l'offensive des troupes russes. Cependant, les forces russes n'ont réussi à obtenir que de modestes gains territoriaux dans cette région récemment. Au contraire, elles ont élargi leur ligne d'attaque vers le sud, cherchant à saisir la ville minière de Hirnyk, située près de Kurachove.

22:18 Zelensky : Avancée dans la région de Kursk obtient le résultat souhaitéLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les progrès de l'Ukraine dans la région russe de Kursk ont conduit au résultat souhaité. Il soutient que l'ennemi a été arrêté dans la région de Kharkiv, et l'offensive russe dans Donetsk a ralenti. Il souligne également que la Russie n'a pas réussi à accomplir aucun succès significatif dans sa contre-attaque à Kursk. Des experts avaient précédemment remis en question le redéploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie affirme avoir repris le contrôle de 10 des 100 villages occupés.

21:46 "L'Occident est anxieux" - Les propos directs de Zelensky sur les alliésLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident de ressentir "de l'anxiété" lorsqu'il s'agit d'apporter une aide à l'Ukraine pour lutter contre les missiles russes. "Si les alliés ont collaboré pour abattre des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas eu de décision similaire pour abattre des missiles russes et des Shaheds iraniens dans le ciel ukrainien ?" a déclaré Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils sont même hésitants à exprimer 'Nous travaillons dessus'. Et cela n'a pas été fait, même lorsque des missiles et des drones se dirigent directement vers le territoire de nos voisins", a affirmé le dirigeant ukrainien. Ce comportement est "déplorable pour le monde démocratique".

21:30 La Russie utilise plus de 8000 drones iraniensSelon le gouvernement ukrainien, la Russie a déployé 8060 drones Shahed iraniens en Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun communiqué officiel ni de la part de l'Iran ni de la Russie n'a été publié pour l'instant. Initialement, le gouvernement de Kiev a accusé le gouvernement de Téhéran de fournir des drones kamikazes à la Russie pendant l'automne 2022.

20:43 Des armes à longue portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis évitent de répondreDes discussions ont lieu à Washington entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden. Il y a un grand intérêt à savoir s'il y aura des announcements concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Des sources du journal britannique "The Guardian" suggèrent que la Grande-Bretagne a accordé à l'Ukraine l'autorisation de lancer des attaques avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, il a été rapporté qu'il n'y aura pas de déclarations sur ce sujet lors de la réunion entre les deux partenaires aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - certainement pas de la part des États-Unis", a déclaré John Kirby, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il mentionne simplement qu'ils continuent de travailler avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés concernant "le type de capacités qui seront mises à disposition de l'Ukraine". Il ne fournit pas de réponse claire lorsqu'on lui demande s'il y aura des changements éventuels dans la position du gouvernement américain. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment donné."

