À 12h42, Zelensky étiquette Putin en moqueur comme: "Figurine âgée malade de la Place Rouge"

12:14 Ministère de l'Énergie : Plus de 500 villes ukrainiennes toujours sans électricité suite aux attaques

Plus de 500 villes en Ukraine sont privées d'électricité suite aux attaques russes sur le réseau électrique national, selon le ministère de l'Énergie ukrainien rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. Le secteur de l'énergie fait face à des défis, mais aucune mesure de rationnement de l'énergie n'a été mise en place. Les techniciens ont réussi à rétablir l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère conseille aux citoyens d'utiliser l'électricité avec prudence et responsabilité, surtout le soir. En raison des violents assauts russes sur l'infrastructure énergétique, le système électrique est très vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 accrochages avec les troupes russes le long de la ligne de front en une journée

La partie ukrainienne a documenté 160 accrochages le long de la ligne de front hier. Les affrontements ont eu lieu dans dix régions, avec une activité intense observée dans le secteur de Pokrovsk, selon le quartier général des Forces armées ukrainiennes dans leur briefing matinal. Les forces russes ont lancé cinq assauts à l'aide de 15 missiles et 95 assauts avec 127 bombes air-sol guidées sur les positions ukrainiennes, ainsi que sur les zones urbaines et les villages.

10:57 Journaliste de Reuters porté disparu après l'attaque d'un hôtel à Kramatorsk - Recherches en cours dans les décombres

Une attaque russe contre un hôtel dans la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk hier soir a laissé un journaliste de Reuters porté disparu et deux autres blessés, selon des sources ukrainiennes. Une équipe de six journalistes de Reuters séjournait à l'hôtel Sapphire lorsque l'attaque a eu lieu. Le bâtiment semble avoir été touché par un roquette lors de l'incident. "L'un de nos membres d'équipe est toujours porté disparu, et deux autres ont été transportés à l'hôpital pour être soignés", a déclaré l'agence de presse. Ils collaborent avec les autorités de Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, a rapporté sur Telegram que "les forces russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés et un autre est toujours porté disparu. "Les autorités locales, la police et les services d'urgence sont sur les lieux. Les opérations d'évacuation et de sauvetage sont actuellement en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. "Les forces russes ont attaqué la ville de Kramatorsk, prétendument à l'aide d'un missile Iskander-M", a déclaré un communiqué du Bureau du procureur général d'Ukraine, ajoutant qu'ils ont lancé une enquête préliminaire sur l'incident. Le missile a frappé à 22h35 heure locale hier.

10:44 Les forces de défense aérienne ont réussi à intercepter et à détruire sept des neuf drones Shahed russes la nuit dernière

Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont semble-t-il fait preuve d'une excellente performance hier soir : sept des neuf drones Shahed russes ont été interceptés et détruits par les forces de défense aérienne ukrainiennes, selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant le commandant de l'Air Force Mykola Oleschuk. Non seulement la plupart des drones kamikazes ont été interceptés et détruits, mais les forces de défense aérienne ont également abattu la plupart des roquettes qu'ils ont lancées.

10:20 Ukraine : Un hôtel à Kramatorsk pris pour cible - plusieurs journalistes occidentaux blessés

Plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés dans une attaque russe contre la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk pendant la nuit, selon des sources officielles. Un hôtel a été touché, et deux personnes ont été secourues avec des blessures, laissant une personne coincée sous les décombres, a écrit le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, sur Telegram. "Les trois victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni." L'attaque a été confirmée dans les médias pro-russes, qui ont déclaré que Kramatorsk avait été attaqué avec des bombes glissantes lourdes du type FAB-1500. Cependant, il a été rapporté qu'une usine de construction mécanique et plusieurs installations militaires étaient visées.

09:54 Ventes d'électronique aux États-Unis : Les nouvelles restrictions à l'exportation font l'objet de critiques de la Chine

La Chine a critiqué les nouvelles restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis à une centaine d'exportateurs dans le monde. Les mesures sont censées perturber l'ordre commercial international et entraver les échanges commerciaux normaux, selon le ministère chinois du Commerce. La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Le ministère chinois du Commerce a réagi à la décision du gouvernement américain de vendredi dernier, qui a placé 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - sur une liste de restrictions commerciales. Ils ont été ciblés pour diverses raisons, telles que le transfert d'électronique américaine à l'armée russe et la fabrication de milliers de drones utilisés par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Ces entreprises devront désormais obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 "250 cibles à portée" pour l'Ukraine : L'ISW plaide en faveur de l'utilisation non limitée des missiles de longue portée

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'autorisation complète de l'utilisation par l'Ukraine d'armes de longue portée sur le territoire russe. Malgré le déploiement des forces aériennes à l'arrière, de nombreux objectifs militaires restent à portée des missiles ATACMS américains, que l'Ukraine possède déjà mais dont l'utilisation sur le territoire russe est interdite en raison des directives de Washington. "L'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis à l'Ukraine par les États-Unis", selon une analyse récente. Cependant, seuls les attaques à l'aide de lanceurs multiples HIMARS et de roquettes GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de cibler au maximum 20 des 250 objectifs", a déclaré l'ISW.

09:06 Kyiv : 1190 soldats russes éliminés en une journéeLes données de Kyiv soulignent des pertes importantes du côté russe : 1190 soldats russes ont été tués ou mis hors de combat en une journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 607 680 soldats russes ont péri depuis le début du conflit en février 2022. Par ailleurs, le ministère déclare que l'ennemi a également perdu cinq chars supplémentaires (8547 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté la capture ou la destruction de plus de 16 600 véhicules blindés et d'environ 14 000 drones par l'armée russe. Ces chiffres n'ont pas été vérifiés indépendamment. Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 Défense aérienne ukrainienne : la plupart des missiles et drones russes interceptés pendant la nuitL'Ukraine affirme que la Russie a envoyé plusieurs missiles et drones vers les parties nord et est du pays pendant la nuit. "La plupart des missiles ont manqué leurs cibles", a déclaré la défense aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique du type Iskander-M, un missile de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de ceux qui ont été détruits n'a pas été révélé. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été abattus.

08:08 Kharkiv : attaque de roquettes dans l'oblast de Kharkiv blesse six personnesLe nombre de victimes d'une attaque de roquettes russes dans le district de Slobidsky de l'oblast de Kharkiv est passé à six, selon une mise à jour Telegram du maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, rapportée par l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky salue le déploiement de drones-fusées ukrainiens produits localementLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la première apparition des fusées Palyanytsia produites localement. Le chef d'État a souligné l'importance de ces drones-fusées et d'autres innovations militaires pour le pays, compte tenu des retards dans les décisions de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, notre nouvelle arme a fait ses débuts et a réussi son premier combat", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone-fusée ukrainien, Palyanytsia".

06:55 Commandant d'Azov critique l'échange de prisonniers : aucun soldat Azov parmi les soldats libérésAucun soldat Azov n'a fait partie de l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine la veille, selon les rapports ukrainiens citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" rapporte que le commandant du régiment Azov a exprimé son mécontentement quant à l'échange de prisonniers le plus récent, regrettant qu'aucun des combattants Azov, qui ont été détenus par la Russie depuis plus de deux ans, n'ait été inclus.

06:14 Le gouverneur : cinq morts dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de BelgorodUne frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod pendant la nuit a prétendument entraîné cinq morts civils. Douze personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, selon le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Trois mineurs, dont deux ont été hospitalisés, sont parmi les blessés. L'Ukraine a récemment intensifié ses attaques sur le territoire russe et s'est avancée dans la région de Kursk frontalière de Belgorod en début août. Belgorod a été cible à plusieurs reprises d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques du côté russe.

05:47 La Russie : des civils tués par des tirs d'artillerie ukrainiensCinq civils ont perdu la vie et douze autres ont été blessés dans une frappe d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. Les informations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment, et l'Ukraine est restée silencieuse sur la question.

04:26 La ville de Sumy signale des impacts de roquettes et des blessésLa ville de Sumy a été touchée par des attaques de roquettes, selon l'administration militaire régionale. Deux impacts de roquettes ont été signalés, avec sept personnes blessées, deux grièvement. La Russie a attaqué l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv : attaque de roquettes sur deux villesLe gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, met en garde contre le lancement d'attaques de roquettes par l'armée russe sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Une personne est actuellement blessée. Une explosion plus importante a été signalée à Kharkiv. Le maire de Kharkiv, Ihor Terechov, partage ces informations sur Telegram, exhortant la population à la prudence. La cause de l'explosion n'est pas connue pour l'instant.

03:06 La défense aérienne ukrainienne prévient de drones de combatDes alertes retentissent dans l'est et le sud de l'Ukraine pendant la nuit. La force aérienne ukrainienne émet un avertissement, y compris des rapports sur une flotte de drones de combat Shahed se dirigeant vers la région ukrainienne du sud de Mykolaiv depuis la mer Noire. Des attaques russes intensifiées sont attendues autour du jour de l'indépendance de l'Ukraine, qui est tombé samedi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de signes d'une vague d'attaques plus importante.

01:32 La Hongrie accuse l'UE d'avoir arrêté les fournitures de pétroleLa Hongrie suspecte l'Union européenne d'être à l'origine de la perturbation des fournitures de pétrole russe. "Le refus de la Commission européenne d'aider à sécuriser l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que les instructions sont venues de Bruxelles à Kiev pour créer des problèmes avec l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjarto. La Commission européenne n'a d'abord pas souhaité commenter. En juin, l'Ukraine a ajouté la société pétrolière russe Lukoil à sa liste de sanctions et a bloqué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Cela a principalement coupé les pays comme la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Les forces russes blessent quatre villageois lors d'une attaque sur un village à KupianskLes forces militaires russes ont attaqué le village de Novoosynove dans la région de Kupiansk au sein de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, le chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Vers midi, les attaquants ont ciblé le village de Novoosynove dans la région de Kupiansk. Suite à l'attaque, une propriété privée a été détruite par les flammes", a déclaré Syniehubov. Les blessés ont reçu des soins médicaux. Les enquêtes sur les conséquences de l'attaque se poursuivent.

21:03 Le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni médite sur la persévérance de l'Ukraine face à la puissance de la RussieJohn Healey, secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, rend hommage à l'Ukraine lors d'un article invité sur "European Pravda". "Il y a exactement 33 ans, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Elle a promis un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée de la poigne du régime soviétique russe", a déclaré Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur jour de l'Indépendance au milieu d'un conflit. C'est une lutte pour survivre afin de maintenir la liberté et l'indépendance de leur nation face à l'invasion féroce et illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment lutté contre les odds face aux forces militaires et aux ressources considérablement plus importantes de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils continuent de défendre leur patrie avec un courage remarquable, à la fois les forces armées et la population civile. Les Britanniques doivent assurer à leurs alliés ukrainiens qu'ils resteront solidaires de leur soutien aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, encourageant les individus de toute la Grande-Bretagne et au-delà à manifester leur soutien aux Ukrainiens. "Sur les réseaux sociaux, nous vous exhortons à 'Faire du bruit pour l'Ukraine' et à partager des publications pertinentes. En plus de l'aide militaire et économique que nous apportons à l'Ukraine, nous avons également offert notre amitié et notre solidarité", a déclaré Healey.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de généralLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général, selon un communiqué de Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. Cette promotion est attribuée aux récents succès des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk.

