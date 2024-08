À 12h34, Zelensky dans la zone frontalière annonce: "recompensation du fonds d'échange"

10:15 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est du pays, où les troupes ukrainiennes ont pénétré en territoire russe il y a deux semaines. Dans la région de Kursk, une autre zone a été prise, a révélé Zelensky. Il a également évoqué le "compte de remboursement", faisant référence à la capture de soldats russes dans le cadre d'un futur échange de prisonniers avec les prisonniers ukrainiens détenus en Russie. Depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et les pertes civiles dans la région ont diminué, a-t-il déclaré. Il a partagé une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Olexander Syrskyj, qui a rapporté sur les renforts de troupes dans l'est de l'Ukraine. La Russie continue de faire pression dans cette région.

Selon "Bild", des drones suspects russes ont été signalés au-dessus du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein. Ces derniers jours ont été témoins de nombreux drones filant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire à la retraite et du terminal GNL de Brunsbüttel. Le parquet de Flensburg enquête en raison de soupçons d'espionnage dans le but de sabotage. La police a rapporté intérieurement que la zone d'interdiction de vol a été violée à plusieurs reprises par le survol de drones de la centrale nucléaire. Un drone militaire suspect, considéré comme un objet hostile, a été identifié. "Bild" attribue les drones à des agents russes, suggérant qu'ils pourraient avoir été lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord.

L'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre les risques accrus d'attaques aériennes dans les jours à venir, à mesure que l'Ukraine se prépare à célébrer son indépendance le 24 août. Le site web met en garde contre une attaque potentielle de la Russie avec des drones et des missiles pendant cette période. Les Ukrainiens célèbrent le 24 août comme leur jour national d'indépendance de l'Union soviétique. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a deux ans et demi, cette fête prend encore plus d'importance pour le peuple ukrainien. Dans la région frontalière de Kursk, des soldats russes ont pénétréUnexpectedly sur le territoire ukrainien, ce que Poutine a décrit comme une provocation et a menacé de "rétaliation appropriée".

Un incendie s'est déclaré dans une installation de soutien militaire russe à Marinovka dans la région russe de Volgograd, causant des explosions entendues par les résidents. Selon les autorités locales, l'incendie a été déclenché par une attaque de drone ukrainien, sans rapport de victimes.

Dans la région frontalière de Kursk, les autorités russes installent des abris en béton pour les civils. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation de bunkers préfabriqués modulaires", a expliqué le gouverneur régional Alexey Smirnov sur Telegram. En conséquence, des bunkers sont érigés à des endroits animés tels que 60 arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion transportant l'un des blocs. Les bunkers sont également installés dans deux autres endroits, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir l'intention de cibler l'installation, que l'Ukraine nie.

L'Ukraine signale plus de 40 attaques par les troupes russes près de la ville de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Le président Zelensky promet d'augmenter le nombre de troupes dans la région. Entre-temps, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

L'armée russe aurait repoussé plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon les rapports gouvernementaux. Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexey Smirnov déclare que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov plus au sud, le gouverneur Vasily Golubev déclare que cinq drones ont été contrés. Des drones ont également été rapportés abattus dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

L'Ukraine cherche l'approbation des États-Unis pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère ukrainien, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation sur le front et de la position de Washington sur l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai insisté sur le fait que nous devons obtenir immédiatement l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles".

08:36 L'acteur de "Star Wars" plaide pour des robots de déminageL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", plaide en faveur de l'acquisition de robots de désamorçage de mines pour l'Ukraine. En collaboration avec Timothy Snyder, spécialiste de l'Europe de l'Est, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent désactiver des mines même dans des régions inaccessibles, garantissant la sécurité des opérateurs. "Parmi les graves péchés que la Russie a commis en Ukraine, il y a la dispersion de mines innombrables", a déclaré Snyder. "En visitant des régions inhabitées proches de la frontière, j'ai vu des individus prendre des risques dangereux pour aider les autres à récupérer leurs jardins et leurs maisons. Avec ces robots, les mines peuvent être détruites et des vies sauvées". L'Ukraine regorge de mines, et leur retrait pourrait prendre des décennies.

07:30 Le gouverneur de Volgograd confirme l'incinération d'une installation militaire

Les autorités russes reconnaissent des rapports selon lesquels une installation militaire dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, a été incendiée suite à une attaque de drone ukrainien. Andrey Bocharov, gouverneur de Volgograd, a déclaré sur Telegram que le drone s'est écrasé sur l'installation. Aucun décès n'a été signalé. M. Bocharov n'a pas précisé quelle base militaire était visée, mais il a confirmé que la ville de Marinovka, qui abrite une base aérienne, était la cible de l'attaque.

06:56 McMaster : Poutine a exercé une influence hypnotisante sur Trump

Selon l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général de l'armée américaine Herbert Raymond McMaster, Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cette information est révélée dans le livre de McMaster, "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon le "Guardian". "Poutine, un ancien agent du KGB sans pitié, a exploité l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", affirme McMaster. Poutine aurait complimenté Trump en le qualifiant d'individu "exceptionnel, extraordinairement doué", et aurait exercé une influence presque hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité nationale de Trump pendant environ un an, aurait alerté Trump en lui disant : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était convaincu qu'il pouvait "surclasser" Trump et stimuler un adoucissement des sanctions et un retrait peu coûteux des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Des attaques de drones rapportées sur une base aérienne russe à Volgograd

Des explosions ont prétendument été enregistrées pendant la nuit dans la ville russe de Kalach-on-Don, dans la région de Volgograd. Divers canaux Telegram russes attribuent ces explosions à une attaque de drone. Un incendie aurait éclaté sur un aérodrome adjacent. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible présumée était la base aérienne de Marinovka, dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Des témoins dans les environs ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions assourdissantes accompagnées du bruit caractéristique de drones, selon Telegram.

05:44 Klingbeil : l'Allemagne pourrait fournir un soutien supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. En cas d'impossibilité de libérer les milliards prévus à partir des actifs russes gelés pour l'Ukraine, l'Allemagne fournira un financement de substitution, a-t-il déclaré lors d'un podcast avec le deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'en arriver à un point où nous disons 'maintenant il n'y a plus de fonds pour l'Ukraine'", a déclaré Klingbeil. "Dans de telles circonstances, l'Allemagne est naturellement tenue de chercher des options de financement国内. Nous avons une obligation envers l'Ukraine. Des solutions seront trouvées, et elles seront trouvées."

03:09 Élections dans la région de Kursk : des équipements de protection pour les travailleurs des urnes

Dans la région russe contestée de Kursk, près de la frontière, les travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques en raison des élections régionales à venir. La région est en état d'urgence et des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans d'autres parties du pays pour les réfugiés, a annoncé Tatiana Malakhova, responsable de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. Les élections régionales pour les gouverneurs et les parlements régionaux auront lieu du 6 au 8 septembre dans de nombreuses régions russes. Le vote anticipé a déjà commencé dans certaines régions, notamment Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico critique la pression occidentale en matière de politique étrangère

Le Premier ministre slovaque Robert Fico exprime son sentiment d'être sous pression face aux opinions des démocraties occidentales lorsqu'il s'écarte du consensus sur les grandes questions de politique étrangère. Fico estime que ceux qui ne se conforment pas au consensus sont "arbitrairement soumis à pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. À l'occasion du 54e anniversaire de l'invasion de Prague en 1968, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" par les troupes du pacte de Varsovie à la pression d'opinion existante en Europe actuelle. Fico s'est opposé à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des accusations de proximité avec la Russie.

00:12 L'Ukraine signale des attaques russes près de Pokrovsk

L'Ukraine signale que 46 attaques ont eu lieu près de la ville de Pokrovsk, dans l'est du pays, au cours d'une journée. 44 de ces attaques ont été repoussées avec succès, selon le rapport du quartier général. Les combats se poursuivent dans deux sections à 21 h 00 CET. 238 soldats russes auraient été tués lors de ces combats, mais il n'y a pas d'informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09 Russie : la Russie affirme avoir déjoué une incursion ukrainienne dans la région de Briansk La Russie affirme avoir arrêté une tentative d'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région de Briansk, qui partage une frontière avec la région de Kursk. Selon le gouverneur de Briansk, Alexandre Bogomaz, le groupe de "reconnaissance-sabotage" ukrainien a été intercepté par le service de sécurité fédéral russe (FSB) et les unités militaires. Bogomaz a déclaré que "l'ennemi a été touché par des tirs" et que la situation est maintenant "sous contrôle".

22:15 Zelensky espère une distribution rapide de l'aide Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir que les milliards de dollars d'aide promis par l'Occident soient distribués rapidement, y compris l'utilisation des fonds provenant des actifs de l'État russe saisis. Zelensky a déclaré qu'il y a eu de nombreuses déclarations politiques des partenaires, mais qu'il en attend plus, et qu'un "mécanisme réel" est nécessaire. L'Ukraine a besoin de ces actifs pour se défendre contre l'agression russe. Zelensky a souligné que les discussions pertinentes ont duré trop longtemps et que des décisions immédiates sont nécessaires.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux sino-russes Le président russe Vladimir Poutine salue le renforcement de la coopération entre la Russie et la Chine. Poutine note que "nos relations commerciales progressent efficacement (…). L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques porte ses fruits." Poutine a également souligné que la Russie et la Chine ont "des projets et des plans d'envergure dans les domaines économique et humanitaire". Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a déclaré que les relations sino-russes étaient à "un niveau sans précédent", selon le Kremlin. La coopération stratégique entre la Russie et la Chine s'est approfondie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

21:20 La demande de libération de Bulgakov est rejetée L'ancien deputy ministre russe de la Défense, Dmitri Bulgakov, qui est accusé de corruption, restera en détention. La demande de Bulgakov pour une peine plus clémente de détention à domicile et son appel contre sa détention ont été rejetés, selon l'agence de presse TASS. Bulgakov était responsable de l'approvisionnement en matériaux pour les forces armées russes avant d'être démis de ses fonctions. Le tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov et de leur entreprise, qui aurait prétendument collaboré avec Bulgakov pour obtenir neuf contrats, causant des dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros), selon des intermédiaires.

21:00 L'Ukraine renforce ses positions à Pokrovsk Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce sa présence dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays. Zelensky a déclaré dans son discours télévisé qu'ils étaient conscients des plans des troupes russes dans la région. Dans le même temps, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky, mais il n'a pas fourni de détails supplémentaires.

20:41 Les Ukrainiens font face à des expulsions des shelters pour réfugiés hongrois Suite à la mise en œuvre d'un décret en Hongrie qui refuse la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens font face à la menace de perdre leur hébergement. Les shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. Environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où il y a une importante minorité hongroise, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police à Kocs, au nord de Budapest.

En réponse aux sightings de drones russes sur des infrastructures critiques en Allemagne, la police fédérale allemande cherche désormais à travers le pays toute activité de drone non autorisée. Cette action suit l'alleged strike de drone sur une installation militaire à Volgograd, qui a suscité des préoccupations quant à des efforts potentiels de sabotage par l'Ukraine ou ses partisans.

Malgré ces tensions, l'Ukraine continue de chercher un soutien international, avec le ministre de la Défense Rustem Umerov rencontrant une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv pour discuter de l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. Les États-Unis n'ont pas encore formellement répondu à cette demande, mais la réunion indique un intérêt croissant de la communauté internationale à aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe.

