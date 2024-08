A 12h23, le Parlement de Kiev décide d'interdire une église alliée à la Russie.

Plus de 500 pompiers luttent sans relâche contre un important incendie dans un dépôt de pétrole situé dans la région russe du sud de Rostov. Cet incident a été déclenché par une frappe de drone ukrainien. Le feu s'est propagé sur environ 10 000 mètres carrés, avec de multiples citernes de diesel en flammes, selon Valery Gornitsky, le maire de Proletarsk, qui a communiqué cette information à l'agence de presse TASS. Il n'y a pas de risque d'explosion, pas de danger pour les civils et pas d'évacuations prévues, selon Gornitsky. Quatre avions de lutte contre l'incendie et environ 520 pompiers sont sur place. Le soutien aérien est essentiel en raison de la chaleur intense, qui empêche les véhicules d'approcher des flammes, a expliqué Gornitsky. Au moins 41 pompiers ont été blessés, 18 d'entre eux nécessitant une hospitalisation.

Dans un autre ordre d'idée, une installation industrielle et un réservoir de carburant ont été touchés lors des récents attaques de la Russie sur l'infrastructure énergétique de la région de Ternopil en Ukraine. Les autorités ont rapporté cet incident. La télévision ukrainienne a diffusé d'immenses colonnes de fumée noire au-dessus de Ternopil, incitant les autorités locales à recommander aux résidents de rester à l'intérieur. Environ 90 pompiers sont engagés pour éteindre l'incendie, la situation étant apparemment sous contrôle selon l'administration régionale de Ternopil.

Un ancien diplomate russe, Boris Bondarev, a publié un éditorial invité sur ntv.de, critiquant l'action du président russe Vladimir Poutine, qu'il qualifie de lâche. Bondarev a déclaré que la prétendue capacité de Poutine à surmonter tout adversaire avait été compromise depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La prise de pouvoir rapide escomptée n'a pas eu lieu, et Moscou est apparu pris de court et submergé par l'attaque ukrainienne sur la région russe de Kursk. Bondarev a décrit le comportement de Poutine comme celui d'un imposteur lâche sous pression, incapable de répondre efficacement aux menaces sérieuses. L'ex-diplomate a également condamné les politiques occidentaux pour leur position sur l'interdiction d'utiliser les armes fournies sur le territoire russe par l'Ukraine, qu'il qualifie d'insuffisante pour faire face à Poutine. Bondarev a plaidé en faveur d'une approche musclée, considérant les craintes occidentales d'escalade comme injustifiées.

Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont perdu la vie et au moins 22 autres, dont un enfant, ont été blessés en raison des attaques russes en Ukraine, selon les autorités régionales rapportées par "Kyiv Independent".

L'Ukraine a ciblé un important dépôt de carburant situé à Proletarsk, dans le sud de la Russie, avec des drones à 9 h. Despite les efforts déployés, le feu continue de brûler. Bien que des moyens importants de lutte contre l'incendie aient été fournis, plus de 40 pompiers ont été blessés lors de cet incident, selon les autorités régionales.

Les forces armées russes ont subi de lourdes pertes, selon les chiffres officiels de Kyiv. En une seule journée, 1 330 soldats russes ont été tués ou mis hors de combat. Depuis le début du conflit en février 2022, le nombre total de soldats russes prétendument "éliminés" s'élève à 601 800. Le ministère de la Défense ukrainien a également rapporté la perte de 5 chars supplémentaires (8 518 au total) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme avoir détruit ou saisi plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones. Ces statistiques ne peuvent pas être indépendamment vérifiées, car Moscou refuse de divulguer des informations sur ses pertes en Ukraine.

Joe Biden a défendu le combat de l'Ukraine pour son indépendance, déclarant qu'aucun président ne devrait céder aux dictateurs. Il a souligné que Poutine avait escompté capturer Kyiv en trois jours, mais que trois ans plus tard, l'Ukraine reste libre. Biden a comparé sa position sur le soutien de l'OTAN et la promotion d'une Ukraine indépendante aux sentiments pro-Poutine de l'ancien président Donald Trump.

La Russie a recours à des frappes aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon l'armée ukrainienne, qui a rapporté que neuf régions du centre, du nord et du sud du pays avaient été ciblées. Neuf missiles et 25 drones ont été abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a publié une mise à jour sur Telegram. Cela marque la cinquième attaque de missiles sur Kyiv en août, avec 41 alertes de raid aérien tout au long du mois. L'armée a rapporté avoir repoussé une attaque de drone sur Kyiv la veille.

Une administration militaire à Kyiv a déclaré avoir réussi à repousser une attaque de roquette russe sur la ville, signalant pour l'instant aucun dommage collatéral.

Ce matin, il est rapporté que les troupes russes ont attaqué Kyiv depuis le nord une fois de plus. L'administration militaire de la ville a annoncé cela via Telegram. Leurs informations préliminaires suggèrent que les ennemis ont attaqué Kyiv depuis le nord, en utilisantpossibly des missiles balistiques tels que l'Iskander. Cela marque la cinquième attaque de roquette sur Kyiv ce mois-ci ! Le message indique. Les roquettes ontsupposedement été neutralisées par les forces de défense aérienne de la ville à ses outskirts. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages ou de pertes signalés à Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko envoie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière ukrainienne

La Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et des avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le général-major biélorusse Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, et le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette déclaration suit de peu la déclaration du président biélorusse Alexander Lukashenko selon laquelle il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Lukashenko a déclaré que le renforcement des troupes le long de la frontière était dû à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanovich a mentionné à la télévision nationale que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités radio-techniques à la frontière. Kyiv n'a pas confirmé les allégations de Lukyanovich concernant les troupes et les armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a rapporté il y a plus d'une semaine qu'il n'y avait aucun signe de renforcement des troupes le long de la frontière biélorusse Despite l'ordre de Lukashenko.

07:24 ISW : La Russie déplace 5 000 soldats vers l'oblast de Kursk

En raison de l'opération des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie est contrainte de déplacer des troupes de autres sections du front vers cette région. C'est ce qu'indique un rapport de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). "Les troupes russes ont transféré des renforts dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'avancée ukrainienne et ont probablement déployé un total de plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelensky : Un deuxième sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'année

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les diplomates de son pays à s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. Le chef de l'État a déclaré lors d'une réunion des chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine sur le thème de "la diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire", selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant le Bureau du président. "Le premier sommet, selon moi, a été un succès extraordinaire pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la tenue de notre sommet. Maintenant, nous préparons le deuxième sommet de la paix et nous devons nous assurer qu'il aura lieu cette année", a déclaré Zelensky. "Nous devons tout faire pour y parvenir. Nous devons élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 Ukraine : Une autre frappe aérienne russe sur Kyiv

La Russie continue de lancer des attaques nocturnes sur la capitale Kyiv, selon les rapports ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été mobilisées tôt le matin pour repousser une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, a annoncé l'administration militaire de la capitale ukrainienne via Telegram. Les témoins oculaires ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à l'utilisation de systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale de multiples frappes de drones loin du front

Des frappes de drones multiples ont eu lieu pendant la nuit dans plusieurs régions ukrainiennes éloignées du front. Selon la défense aérienne, les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv ont été ciblées. La défense aérienne était également active près de la capitale Kyiv. Les autorités locales ont exhorté les habitants à chercher un abri. Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 États-Unis réaffirment leur soutien à Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk

Malgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Le président américain Joe Biden a "clarifié que nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", a déclaré un porte-parole du département américain de la Défense. Les États-Unis continuent de prioriser l'aide militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien Rustem Umerov de leur soutien continu lors d'un appel téléphonique, a ajouté le porte-parole. Au cours de la conversation, Austin a appris plus sur ce que l'Ukraine espère accomplir avec l'offensive.

01:07 L'Allemagne livre un autre système Iris-T

L'Allemagne a expédié un autre lot d'armes à l'Ukraine. Selon la page de résumé du ministère de la Défense, les dernières livraisons comprennent un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS, plusieurs milliers de projectiles d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec munitions correspondantes.

00:20 Zelenskyy : Plus grande réussite dans la capture de soldats russes

L'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est la plus grande victoire dans la capture de soldats russes depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelenskyy. En s'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces soldats seront échangés plus tard contre des Ukrainiens capturés. Jusqu'à présent, les estimations montrent que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'inverse.

22:21 Chef chechen : Les combattants tombés à Kursk "vont au paradis"

Un chef chechen nommé Apti Alaudinow, commandant du régiment Achmat qui combat les Russes, a encouragé les conscrits russes à rejoindre le front, selon le journal "Kyiv Independent". Ceux qui tombent dans la région de Kursk, a-t-il dit, "iront au paradis".

21:58 Zelenskyy : L'infiltration annule le concept de frontière de la Russie

Une infiltration en Russie étant considérée comme peu probable, elle est restée cachée, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, selon le journal "Pravda". Il y a quelques mois, plusieurs nations ont mis en garde contre cette infiltration qui "dépasserait la frontière la plus critique de la Russie". Maintenant, Zelenskyy a déclaré que "le concept de frontière de la Russie s'est effondré quelque part autour de Sushcha".

21:38 La Lituanie lance la construction d'une base de défense allemande

La Lituanie a lancé la construction d'une base militaire pour les forces armées allemandes. D'ici la fin de 2027, la installation accueillera jusqu'à 4 000 soldats allemands. Cela marquera le premier déploiement à l'étranger à long terme de la Bundeswehr depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a convenu de déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis prévoit que les coûts de construction dépasseront un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque : L'adhésion à l'OTAN possible pour l'Ukraine partiellement contrôlée

Le président tchèque Petr Pavel a théorisé que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN même si des parties de son territoire restent sous contrôle. Il s'attend à ce que l'Ukraine négocie la paix avec la Russie dans les années à venir, comme il l'a déclaré au site d'actualités "Novinky". Un tel accord pourrait signifier que la Russie conserve le contrôle sur une partie du territoire ukrainien sans que les "États démocratiques" n'aient à reconnaître la modification des frontières. Cette frontière temporaire pourrait potentiellement permettre "d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN dans le territoire qu'elle commande à ce moment-là", a expliqué Pavel. L'Allemagne a également rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore occupée par l'Union soviétique.

20:57 Les troupes ukrainiennes approchent à 12 kilomètres du ponton russeLes troupes ukrainiennes ont apparemment pris le contrôle de la ville de Wyschnewka dans le district russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre sur X. Cela les place à environ 12 kilomètres du ponton flottant sur la rivière Seim, qui sert actuellement de seule option pour l'organisation des fournitures ou la retraite de l'armée russe.

20:36 Optimisme de l'administration de PokrovskL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk fait face à un avenir incertain alors que les troupes russes avancent : "Elles avancent vers les outskirts de Pokrovsk. Nous pouvons le voir - ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département de l'information là-bas au "Washington Post". "Peut-être que la situation changera là-bas d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera à certaines approches de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-elle déclaré. Si la ville tombe, elle deviendrait le plus grand centre de population capturé par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

La tension croissante entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une augmentation de la guerre cyber. Par exemple, après l'incendie de l'usine pétrolière de Proletarsk, les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir lancé une attaque informatique contre le réseau électrique en Ukraine, entraînant des pannes généralisées.

Les États-Unis et ses alliés surveillent de près ces développements, car la guerre cyber est devenue une menace importante dans les conflits modernes, précédant ou accompagnant souvent les tactiques de guerre traditionnelles.

