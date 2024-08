À 12 h 57, Zelenskyy parle de l'une des attaques les plus intenses de la Russie.

12:38 Kyiv suggère : l'Occident devrait donner son feu vert à des attaques dans le cœur de la Russie Kyiv suggère que les pays occidentaux autorisent l'utilisation de leurs armes fournies pour des attaques dans le cœur du territoire russe. "Ce mouvement accélérerait certainement la fin de la brutalité russe", déclare Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, sur Telegram.

12:09 Moscou : les discussions avec l'Ukraine sont quasi nulles La Russie estime que les discussions avec l'Ukraine concernant un cessez-le-feu sont practically insignifiantes. L'infiltration de forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk n'est pas excusable, déclare le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Il doit y avoir une réaction. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu, et le sujet n'est plus d'actualité.

11:41 Munz : "La force de l'armée biélorusse est surestimée" Le dictateur Lukashenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, une situation qui a suscité des inquiétudes. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Sources : suspicion d'acte de sabotage russe derrière l'alerte de Geilenkirchen Le renforcement de la sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle est dû à des rapports de renseignement sur une menace possible d'un acte de sabotage russe. Il y a eu un grave signe d'un service de renseignement étranger "de préparatifs pour un acte de sabotage russe probable contre la base de l'OTAN à l'aide d'un drone", selon des sources de sécurité allemandes.

11:20 Images satellites : les Russes luttent pour contrôler l'incendie à Proletarsk Le dépôt de pétrole de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. L'incendie du dépôt, qui comprend plus de 70 réservoirs individuels, a commencé en raison d'une frappe de drone ukrainien pendant la nuit du 18 août. Des rapports non officiels font état d'une autre attaque le vendredi matin. Les autorités locales de Proletarsk ont déclaré l'état d'urgence. Selon TASS, 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie jusqu'à mercredi.

10:50 La Pologne déploie des chasseurs

La proximité des attaques russes de la frontière polonaise a nécessité le déploiement d'intercepteurs polonais, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres nations alliées étaient également impliqués dans l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a temporairement déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95, qui transportent des missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés sur l'Ukraine. De plus, l'Ukraine a été attaquée depuis la mer Noire.

10:22 Vidéo : soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuse Le matin, des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne ont prétendument tiré sur un missile de croisière russe avec une mitrailleuse montée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Selon lui, le missile a été lancé depuis la région voisine de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé de défense anti-aérienne à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, il ne peut pas être indépendamment vérifié quel type de missile a été abattu. Selon le "Kyiv Independent", ce n'était pas un coup de la mitrailleuse qui a causé l'abattage, mais un missile de défense aérienne de l'armée ukrainienne. Cela a été rapporté par l'ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat.

10:03 15 régions ukrainiennes attaquées par la Russie - infrastructure critique visée Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie tôt le matin, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, 15 régions ont été lourdement attaquées par la Russie. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques Kinzhal. Il y a des pertes", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure critique a été ciblée dans quatre régions. Les autorités de Saporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté que leur région avait été attaquée. Dans certaines zones de la capitale Kyiv, les fournitures d'électricité et d'eau ont été interrompues, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : les Russes déplacent des troupes de fronts moins significatifs en Ukraine vers Kursk L'armée russe est probablement en train de continuer à déployer des troupes de secteurs moins critiques sur le front ukrainien vers la région de Kursk, selon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont prétendument briefé le président russe Vladimir Poutine pendant le week-end sur les opérations de combat dans les territoires russes frontalier avec l'Ukraine. Le dernier rapport de situation de l'ISW suggère que la région de Kursk est probablement la zone cible. L'ISW a observé des éléments de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV engagés dans les combats dans la région de Kursk et a reçu des indications que la direction militaire russe a récemment déployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Zaporizhzhia vers la région frontalière. La direction militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les experts.

09:14 Des pertes humaines signalées dans les attaques russes

Au moins trois individus ont perdu la vie en raison des frappes aériennes russes, selon les allégations des autorités ukrainiennes. Des rapports de morts ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporijjia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un bâtiment résidentiel avait été touché par des "tirs ennemis", entraînant une victime. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporijjia, Kharkiv et Poltava ont documenté des explosions dans leurs régions sur Telegram, exhortant les citoyens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq individus avaient été blessés suite à une attaque contre une installation industrielle.

08:50 L'Ukraine observe l'accumulation de troupes biélorusses : "L'entrée de la Biélorussie pourrait élargir le front"

L'Ukraine surveille la concentration de troupes biélorusses près de leur frontière commune avec inquiétude. Cette déploiement est plus important que les précédents, et l'entrée des troupes biélorusses pourrait avoir des conséquences graves, comme l'a souligné la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Des explosions résonnent dans plusieurs villes ukrainiennes ; Panne de courant à Kyiv

Suite à l'importante frappe aérienne russe (voir 07:24), des explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes. Selon le "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6h00 heure locale. Les premières explosions à Kyiv ont été détectées autour de 8h30, suivies d'autres détonations. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé des pannes de courant dans "plusieurs quartiers" de la capitale et des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporijjia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyï Rih.**

07:53 La défense aérienne russe abat 20 drones ukrainiens

La défense aérienne russe aurait intercepté 20 drones lancés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, selon les déclarations du ministère de la Défense russe. Neuf ont été abattus dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été repéré dans les régions d'Oryol et de Riazan.**

07:24 La Russie lance une offensive aérienne de grande envergure contre l'Ukraine

L'Ukraine fait face à une attaque massive, selon plusieurs rapports. Selon le "Kyiv Post" sur X, "Des explosions ont lieu à Kyiv à cette heure alors que l'Ukraine fait face à une attaque massive de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer." L'expert militaire Nico Lange a écrit que la Russie tirait des missiles depuis des navires dans la mer Noire et à partir de 11 bombardiers Tu-95, avec l'utilisation de drones et de missiles balistiques dans l'offensive. "L'offensive aérienne russe contre l'Ukraine est massive." Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes.**

07:07 Le commandant tchétchène signale des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk

ici. Les unités de forces spéciales tchétchènes, ainsi que la 2ème brigade de forces spéciales, affirment avoir neutralisé deux véhicules de combat blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français AMR dans la région de Kursk au cours des 24 dernières heures. L'agence de presse russe TASS a diffusé ces informations, citant le commandant, le général-major Apti Alaudinov. "Au cours des 24 dernières heures, nous avons également éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a déclaré Alaudinov. "Nos troupes ont infligé de graves dommages aux forces ukrainiennes en ciblant ces installations militaires." Alaudinov a affirmé que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été stoppée. "L'ennemi tente d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà lancé des attaques dans plusieurs endroits et repris certains établissements. Je pense que cette tendance se poursuivra chaque jour."**

06:41 La Corée du Nord : Kim Jong Un ordonne la production de plus de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a appelé à la fabrication de plus de drones kamikazes comme "partie essentielle de la préparation à la guerre", selon l'agence de presse officielle KCNA. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens téléguidés armés d'explosifs dirigés vers des cibles ennemies. La Russie a utilisé à plusieurs reprises des drones de type Shahed iraniens en Ukraine. Le test de drone a eu lieu samedi sous tension croissante avec la Corée du Sud voisine, a rapporté KCNA. Des photographies montrent des objets blancs en forme d'aile en X se dirigeant vers des modèles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les modèles cibles sont des chars K-2 sud-coréens.**

06:34 L'Ukraine : 1140 soldats russes "neutralisés" en 24 heures

Les sources militaires ukrainiennes affirment que 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des 24 dernières heures. Ce total représente le nombre de militaires russes morts ou blessés depuis le début du conflit. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Dans le même temps, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.**

06:12 Kyiv conseille Minsk de s'abstenir de décisions regrettablesUkraine a exhorté la Biélorussie à retirer ses forces militaires substantielles et son équipement de la frontière commune. Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères, Kyiv encourage l'administration de Minsk à éviter les actions agressives et à retirer ses troupes de la zone frontalière. Ukraine met en garde la Biélorussie contre la prise de "décisions regrettables" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon des sources ukrainiennes, les troupes stationnées à la frontière sont composées d'unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie, situé dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. La déclaration mentionne également que l'Ukraine n'a jamais initié d'actions hostiles contre la population biélorusse et ne le fera pas à l'avenir.

05:46 Le chef régional russe reveals des dommages causés par des débris de dronesLe gouverneur de la région russe de Saratov a révélé que plusieurs maisons dans les villes de Saratov et d'Engels avaient été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus. Tous les services d'urgence sont actuellement sur place. Engels sert de base pour des bombardiers stratégiques en Russie.

03:52 Alerte de défense aérienne contre une attaque de drones sur KyivLe renseignement militaire ukrainien suggère que des systèmes de défense aérienne sont déployés dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Détection de drones ennemis ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", communique l'administration militaire régionale via Telegram. Il n'y a pas encore de rapports immédiats de dommages ou de pertes.

00:19 Zelensky condamne l'attaque ciblée contre l'équipe de ReutersDuring his nightly address, Ukrainian President Zelensky discussed the lethal rocket attack on Reuters journalists in the eastern Ukrainian city of Kramatorsk. A Reuters employee was killed, and two others were wounded. The deceased was identified as British ex-soldier Ryan Evans, who had been collaborating with Reuters since 2022, offering security guidance to journalists in Ukraine, Israel, and at the Paris Olympics. Zelensky declared the bombardment of a "regular city hotel" by a Russian Iskander rocket as "absolutely targeted, calculated." "My sympathies to the family and friends." The Ukrainian Prosecutor General's Office has initiated an investigation into the incident, which transpired on Saturday at 22:35 local time. Reuters is still verifying if the rocket was launched by Russia or if the hotel was deliberately singled out for attack. Russia has yet to comment.

