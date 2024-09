À 12 h 33, un record de 420 litres de pluie a été enregistré dans une région tchèque.

Pluies torrentielles de la dépression "Anett": Depuis vendredi, un chiffre étonnant de 450 litres d'eau par mètre carré s'est abattu sur Serec, situé à la frontière entre la République tchèque et la Pologne, grâce à la dépression "Anett". Selon le spécialiste météo d'ntv.de, Oliver Scheel, il s'agit de la plus importante quantité de pluie enregistrée ces derniers jours. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land a enregistré un total de 320 litres de pluie en seulement quatre jours. En Autriche, les régions autour de St. Pölten et de Lilienfeld ont connu respectivement 364 et 369 litres de précipitations. Vienne a enregistré 279 litres, mais les mesures ont été interrompues en raison d'un équipement défectueux, laissant le montant exact inconnu pour le moment. Katowice en Pologne a connu les précipitations les plus importantes, avec 200 litres selon les rapports.

12h25: Le bilan des morts dans les inondations en Roumanie s'alourdit: Le bilan des morts suite aux fortes pluies et aux inondations dans la région des Carpates en Roumanie est passé à six. Les régions comme Galati, Vaslui et Iasi ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être évacuées, tandis que près de 6 000 fermes ont subi des dommages en raison des inondations. La plupart des victimes étaient des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi, avec les villages isolés et les habitants sur les toits les plus touchés par les eaux.

11h59: Inondations de l'Elbe en Saxe: En Saxe, en Allemagne, le niveau de l'Elbe continue de monter, avec une hauteur d'eau de 5,62 mètres à Dresde ce matin, selon le centre de gestion des crues de l'État. Un deuxième niveau d'alerte pour les inondations a été déclenché dimanche soir, et le seuil pour le troisième niveau d'alerte (6 mètres) devrait être dépassé mardi matin. Le niveau d'eau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à augmenter jusqu'à mercredi soir, atteignant potentiellement son pic pendant cette période. Sur la frontière germano-tchèque, le niveau d'eau à Schönau est déjà supérieur au troisième niveau d'alerte (6,13 mètres), mais le centre de gestion des crues prévoit une baisse à Görlitz.

11h33: Deux morts de plus en Autriche en raison des inondations: Les autorités autrichiennes ont rapporté la mort de deux personnes supplémentaires en raison des inondations. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs maisons respectives dans des régions de Basse-Autriche. Dimanche, un pompier a également trouvé la mort en répondant à une demande de drainage de sous-sol. En raison des pluies persistantes, des circonstances exceptionnelles persistent en Autriche orientale, entraînant l'évacuation de plus de 1 800 bâtiments et la fermeture de nombreuses routes.

11h01: Déclaration d'urgence pour les inondations à Breslau: Suite aux violentes tempêtes et aux inondations dans le sud-ouest de la Pologne, Breslau (Wrocław) en Basse-Silésie a déclaré l'état d'urgence pour les inondations. Le maire Jacek Sutryk a détaillé des mesures telles que la surveillance des digues 24h/24, le contrôle des canaux et la fermeture des passages de digues pour lutter contre la vague de crue attendue, qui devrait atteindre Breslau mercredi. Les prévisions précédentes affirmant que la ville ne serait pas touchée par de graves inondations ont été revues par le maire, qui met en avant que l'infrastructure actuelle de la ville est considérablement meilleure qu'elle ne l'était lors de la crue de l'Oder en 1997.

10h35: Le gouverneur autrichien sur la situation des inondations: Malgré une pause pluvieuse pendant la nuit, la situation des inondations en Autriche orientale reste critique, selon la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans la région lundi. La stabilité des barrages est une préoccupation majeure, car les autorités préviennent d'un risque élevé de rupture. Une grande partie de la vie publique est à l'arrêt, avec plus de 200 routes fermées, 1 800 bâtiments évacués et de nombreux élèves et enfants en garderie restant chez eux. Environ 3 500 ménages sont actuellement privés d'électricité. Les estimations des dommages ne sont pas encore disponibles, mais la gouverneure assure une aide pour les victimes des inondations. Les régions ont connu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré - des centaines de fois la quantité moyenne mensuelle.

10h10: Les niveaux de l'Elbe approchent du stade critique troisLes niveaux de l'Elbe en Saxe augmentent. Selon les données du centre de gestion des crues de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres tôt le matin, avec des prévisions pour atteindre la marque de six mètres plus tard dans la journée, déclenchant ainsi le stade d'alerte trois. Ce stade peut entraîner la inondation de zones habitées. Le stade d'alerte trois a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna près de la frontière tchèque, avec un niveau de 6,09 mètres. Le même stade est observé à la Lusatian Neisse près de Görlitz sur la frontière avec la Pologne, où le niveau était de 5,56 mètres, à quelques centimètres du stade d'alerte quatre. Une partie de la route fédérale B99 a été fermée à Görlitz pour des raisons de sécurité, comme l'a confirmé un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade trois ici est de 4,80 mètres.

09h49: Inondation du siècle en République tchèque: un homme meurt dans les eaux de crue

09:17 Femme Tombe dans la Neiße à Görlitz

Une femme est tombée dans la rivière Neiße alors qu'elle vérifiait le niveau d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a glissé au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se sortir de l'eau près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW Se Prépare à de Grandes Opérations sur l'Elbe et l'Oder

L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à déployer des forces plus importantes sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss dans le magazine matinal de ZDF. Voss conseille aux habitants des zones touchées de se préparer un petit stock d'urgence. Voss souligne que l'Allemagne attend encore les conditions météorologiques extrêmes correspondantes et a eu de la chance jusqu'à présent. Cependant, les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder cette semaine. Pendant le week-end, le THW avait déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne qu'il s'agit de la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne cette année, soulignant la nécessité de se préparer et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, il s'agit de coûts d'adaptation au climat", déclare Voss.

08:43 Réunion du Cabinet Polonais Discute de l'État de Catastrophe

En raison des dommages importants causés par les inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion du cabinet lundi matin. Il a préparé un décret déclarant l'état de catastrophe, qui doit être approuvé par le cabinet. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, le long de la frontière avec la République tchèque, ont entraîné des inondations. La ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée pendant la nuit, avec des eaux de crue de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, pénétrant dans la salle des urgences de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : Plus de Pluie et Niveaux d'Eau en Cours d'Augmentation

La situation des inondations en Bavière reste tendue dans certaines régions, avec des prévisions de pluies supplémentaires. La situation dans les régions touchées n'a pas changé de manière significative pendant la nuit, selon les quartiers généraux de la police. Il n'y a pas encore de feu vert : le service d'information sur les inondations (HND) s'attend à une nouvelle augmentation des niveaux d'eau avec le début pluvieux de la semaine. Entre autres, le HND s'attend à une nouvelle augmentation des niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich. La situation devrait progressivement s'améliorer à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes à l'avant-pays. Des précipitations généralisées de 40 à 70 litres par mètre carré sont possibles, jusqu'à 90 dans les zones stagnantes.

07:32 République Tchèque : Pas de Soulagement – Les Niveaux d'Eau Continuent de Monter

Il n'y a pas de répit en vue pour les zones touchées par les inondations et les inondations en République tchèque. La vague de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières étaient sous l'eau, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville de près de 10 000 habitants appellent la population à ne pas obstructer les services d'urgence. "Nous nous attendons à une nouvelle augmentation du niveau d'eau de la rivière dans les prochaines heures", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de Barrage : Inondations Catastrophiques en Pologne

Suite à l'effondrement d'un barrage en Pologne, les régions environnantes telles que Glatzer Neisse font face à une menace imminente des eaux de crue impitoyables. Des images ont capturé la puissance brute des eaux de crue qui déferlent.

06:40 Catastrophe Inondations en Europe : Morts en Pologne et en Roumanie

La Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations bibliques, tandis que la Basse-Autriche fait face à une situation critique depuis les précipitations excessives. Différents pays de l'UE ont signalé des décès liés aux inondations : un pompier en Autriche, un résident en Pologne et six individus en Roumanie.

06:12 Évacuations d'Urgence en République Tchèque en raison des Inondations

Des pluies torrentielles pendant le week-end ont fait déborder les rivières dans des villes comme Jesenik dans les montagnes Altvater et Krnov à la frontière polonaise. À Jesenik, les services d'urgence ont dû secourir des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Une fois que l'eau a baissé, des glissements de terrain ont constitué une menace menaçante dans de nombreuses zones.

05:49: Passagers de croisière bloqués à VienneEn raison des niveaux d'eau élevés du Danube causés par les fortes pluies, les passagers d'un navire de croisière suisse sont actuellement dans l'incapacité de débarquer à Vienne. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage sont confinés sur le "Thurgau Prestige", qui est amarré au rivage. Selon les informations partagées par le diffuseur suisse SRF et Thurgau Travel, les passagers ne peuvent pas débarquer en raison d'une passerelle inondée reliant le navire au quai. Les sources d'information suggèrent que d'autres navires de croisière sont également bloqués à Vienne. Les autorités locales détermineront quand les passagers pourront quitter le navire. Les passagers indiquent qu'ils pourraient être contraints de rester à bord jusqu'à au moins mardi. Initialement, le "Thurgau Prestige" était prévu pour naviguer de Linz à Budapest et retour, mais il est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", souvent appelée "Boris", a entraîné des épisodes de fortes pluies et d'inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit vies ont été perdues jusqu'à présent.

En réponse aux précipitations dévastatrices causées par la dépression "Anett", également connue sous le nom de "Boris", la Bavière, une région d'Allemagne, a été avertie de la possibilité de niveaux d'eau en hausse et de nouvelles pluies. Selon le Hochwasser-Nachrichtendienst (HND), les niveaux d'eau du Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich pourraient augmenter à nouveau. La situation devrait progressivement s'améliorer à partir de mercredi.

Lire aussi: