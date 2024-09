À 12 h 23, la banque Raiffeisen décharge sa filiale biélorusse.

12:01 Rapport : L'UE propose un prêt de 35 milliards d'euros pour l'UkraineLa Commission européenne propose un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine, selon un rapport de la presse. Cela fait partie des plans d'aide des sept principales nations industrialisées de l'Ouest (G7), selon le "Financial Times", citant trois personnes familières avec la question. Ce prêt fait partie de l'intention du G7 de fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) en utilisant les profits des actifs de l'État russe gelés.

11:33 La Russie met en garde l'Occident : ne pas ignorer les avertissementsLe gouvernement russe a mis en garde l'Occident contre la fourniture d'armes à portée accrue qui peuvent atteindre des cibles sur le territoire russe. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, ignorer ces avertissements pourrait modifier la nature du conflit, avec des conséquences potentiellement graves pour le monde entier. Elle a également mentionné qu'il n'y a actuellement pas de perspectives de négociations avec les États-Unis. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aucune réunion n'est prévue entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken, car "ils n'ont rien à discuter". Auparavant, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait souligné que la Russie n'avait pas franchi de nombreuses lignes rouges dessinées par le président Vladimir Poutine, car elle sait que l'OTAN est l'alliance militaire la plus forte du monde.

10:53 UE : L'expulsion forcée des hommes ukrainiens n'est pas permiseLa Commission européenne a déclaré qu'il n'est pas permis d'expulser de force les citoyens ukrainiens de sexe masculin de l'Union européenne. Selon "Ukrajinska Prawda", cela est dû à la directive sur la protection temporaire. La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a clarifié cela en déclarant : "Nous soutiendrons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine, et nous discuterons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens de la manière dont cela peut être fait de manière pacifique. Nous n'expulserons personne de l'UE." Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait exhorté les pays d'Europe occidentale à encourager les hommes ukrainiens de militaires à retourner en Ukraine, selon le rapport. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha a reportedly accueilli cette idée.

10:12 Le coordinateur militaire allemand identifie des "failles" dans les sanctions contre la RussieLe coordinateur militaire de l'aide à l'Ukraine, Christian Freuding, a commenté que bien que les sanctions semblent efficaces, la Russie est encore capable de trouver "des failles ou même des options de contournement légales" pour gérer son industrie de défense.

09:03 Von der Leyen confirme un soutien supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine cet hiverLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un soutien supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine cet hiver lors de sa visite à Kyiv. Elle a souligné : "Ma huitième visite à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage commence et où la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique." Elle a également partagé une photo de son arrivée à la gare de Kyiv, confirmant : "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts courageux. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe, des préparatifs pour l'hiver à la défense, à l'adhésion à l'UE et aux progrès sur les prêts du G7."

08:20 L'UE envisage de mettre fin à la libre circulation des personnes pour les GéorgiensBruxelles a laissé entendre qu'elle pourrait mettre fin à la libre circulation des personnes pour les Géorgiens dans l'Union européenne en raison d'un recul démocratique sous la parti "Rêve géorgien" au pouvoir. Selon un porte-parole de l'UE non nommé, si la Géorgie ne reverse pas sa tendance vers l'autoritarisme, "toutes les options sont sur la table", y compris "la suspension temporaire de la libéralisation des visas". Récemment, le parti "Rêve géorgien" au pouvoir a adopté une loi sur les agents étrangers qui copie la législation répressive russe utilisée contre les critiques du Kremlin.

07:42 L'Ukraine désapprouve la proposition de la Pologne sur le statut du CrimeaLe ministère des Affaires étrangères ukrainien a critiqué une proposition polonaise sur le statut du Crimea, en soulignant que les compromis sont inacceptables. Le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait précédemment suggéré d'organiser un référendum sur la péninsule dans le cadre d'une solution de négociation possible avec la Russie. "Tous les efforts doivent être concentrés sur la libération de la péninsule, pas sur la satisfaction de l'appétit du Kremlin aux dépens des intérêts de l'Ukraine et du droit international", a conclu le ministère de Kyiv.

06:29 Von der Leyen attendue à Kyiv - Entretiens avec ZelenskyyLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Kyiv aujourd'hui, selon l'annonce du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a annoncé que des discussions sont prévues sur les préparatifs pour l'hiver, en mettant l'accent sur "la question de l'énergie". La situation sur les lignes de front, les livraisons d'armes et les projets de défense conjoints seront également abordées, ainsi que le parcours de l'Ukraine vers l'adhésion à l'UE et le soutien financier supplémentaire pour le pays cible par la Russie.

05:32 L'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTANL'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN, sous la direction des Pays-Bas. Cet exercice, qui test les systèmes anti-drones, est actuellement en cours, selon le service de presse de l'OTAN. Plus de 60 systèmes anti-drones et technologies connexes, y compris des capteurs, des systèmes drone-à-drone, des brouilleurs et des chasseurs de cyber, sont testés en direct. La participation de l'Ukraine fait partie du plan d'action de l'OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, qui a été convenu lors du sommet en juillet.

04:28 Meurtre d'une militante transgenre en GéorgieEn Géorgie, une militante transgenre influente a été brutalement tuée peu après l'adoption d'une loi controversée limitant les droits LGBTQ+. Kesaria Abramidze, mannequin, actrice et influenceuse, a été retrouvée avec de nombreuses blessures par arme blanche dans son appartement, selon le ministère de l'Intérieur géorgien. Le partenaire d'Abramidze a été arrêté en tant que principal suspect et accusé de meurtre avec "une brutalité exceptionnelle et en raison du genre de la victime". Le meurtre a eu lieu plusieurs années après que la Géorgie ait mis en place une loi axée sur les "valeurs traditionnelles" qui a été condamnée par l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme en raison de sa limitation potentielle des libertés LGBTQ+. Cette loi, similaire à la législation russe limitant les droits LGBTQ+, interdit la réattribution de genre et d'autres pratiques connexes.

03:25 Lufthansa envisage d'arrêter ses vols Francfort-Pékin en raison des sanctions contre la RussieLufthansa étudie la possibilité d'annuler sa liaison quotidienne entre Francfort et la capitale chinoise. Une décision définitive est attendue en octobre. Un porte-parole de la compagnie a fait référence à un avantage injuste dont bénéficient les compagnies aériennes européennes et celles du golfe Persique et du Bosphore, qui ont des coûts de vol inférieurs, des normes de travail moins strictes et des investissements généreux dans l'aviation. De plus, ces compagnies aériennes peuvent toujours traverser l'espace aérien russe, qui a été interdit aux compagnies aériennes européennes et américaines suite aux sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine. Cela oblige ces compagnies aériennes à contourner l'espace aérien russe, entraînant ainsi une augmentation des coûts de carburant.

02:27 Attaque russe sur Sumy cible le réseau électrique, un civil tuéLes troupes russes ont lancé de nouvelles frappes aériennes sur la ville ukrainienne de Sumy, touchant le centre de soins pour personnes âgées et le réseau électrique de la ville. Au moins un civil a perdu la vie, selon les autorités ukrainiennes. Le groupe de surveillance des Nations unies a suggéré que ces attaques contre le réseau électrique pourraient violer le droit international. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré dans une étude que les pannes d'électricité en Ukraine pourraient atteindre un tiers de la demande maximale pendant les mois d'hiver critiques.

01:25 Environ 1,18 million d'Ukrainiens résident en AllemagneLe nombre de réfugiés vivant en Allemagne a atteint un niveau sans précédent. Selon l'Office fédéral des étrangers, environ 3,48 millions de réfugiés habitaient le pays à la fin de la première moitié de 2024, avec 60 000 de plus qu'en 2023. Le plus grand nombre de réfugiés depuis les années 1950 a été rapporté, selon le "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), qui cite une réponse du gouvernement fédéral à une pétition de la faction de la gauche au Bundestag. Au total, environ 1,18 million de réfugiés en Allemagne sont ukrainiens, leur nombre ayant augmenté d'environ 45 000 par rapport à la fin de 2023. Cette figure inclut les résidents, indépendamment de leur statut migratoire, allant des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus aux personnes ayant un statut toléré.

00:22 Lindner : la suspension du frein à l'endettement n'est pas justifiée pour l'aide à l'UkraineLes politiques du SPD et des Verts insistent fréquemment sur un accord au sein de la coalition du trafic lumineux pour suspendre le frein à l'endettement pour une aide extensive à l'Ukraine dans le différend budgétaire. Cependant, le ministre des Finances et chef du FDP, Christian Lindner, refuse de telles considérations : "Je n'ai pas connaissance d'un tel accord. Je n'aurais pas donné mon accord pour une telle mesure temporaire", a déclaré Lindner au "Rheinische Post" lors d'un entretien. Bien que le conflit en Ukraine soit tragique, il n'est pas équivalent à un état d'urgence conformément à la Constitution allemande. "Pour l'aide à l'Ukraine, nous travaillons activement sur un programme de 50 milliards de dollars financé par les pays du G7, en plus de notre aide individuelle", a déclaré Lindner.

23:23 La Bulgarie propose un embargo sur les œufs ukrainiensLa Bulgarie prévoit de proposer un embargo sur les importations d'œufs ukrainiens lors d'une réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles. Cette position a été révélée par le ministre bulgare de l'Agriculture, Georgi Takhov. Cette décision est une suite aux disputes de longue date entre l'Ukraine et les pays membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces disputes ont entraîné des blocages frontaliers à la frontière ukrainienne-polonaise, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

22:13 Merz suggère de ne pas entamer de processus de paix avec la RussieLe chef de la CDU, Friedrich Merz, exprime ses préoccupations concernant la situation en Ukraine et affirme : "Je ne vois pas de voie viable pour entamer un processus de paix pour le moment". La Russie cessera les hostilités uniquement lorsque les actions militaires en cours deviendront vaines ou lorsque Kyiv sera défaite. Finalement, l'Allemagne sera obligée de soutenir militairement l'Ukraine à long terme, selon Merz, car nous ne pouvons pas partager la liberté et la paix avec la Russie tant que Poutine et son régime restent au pouvoir. Cette prise de conscience est plutôt amère, a-t-il ajouté.

