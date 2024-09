À 11h40, Poutine salue le progrès rapide des triomphes russes

10:36 Preuves vidéo de la salve russe sur Kharkiv

La Russie continue de bombarder Kharkiv avec des frappes de missiles. Selon les sources ukrainiennes, au moins dix missiles ont été lancés sur Kharkiv dimanche, touchant un centre commercial et un lieu de rassemblement, causant de nombreux blessés.

10:01 Bilan des victimes de l'attaque russe sur Sumy s'alourdit

Le nombre de victimes d'une frappe de missile russe sur la ville de Sumy dans l'est de l'Ukraine a augmenté. Selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur ukrainien diffusées via Telegram, 18 personnes, dont six enfants, ont été blessées. Un rapport précédent (voir l'entrée 03:34) indiquait qu'au moins 13 civils, dont quatre enfants, avaient été blessés dans l'attaque. L'attaque a visé un centre de restauration sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy. La région de Sumy est devenue encore plus volatile avec le début des incursions transfrontalières dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, une ville de plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Kyiv cible à nouveau de frappes de missiles russes

La Russie a à nouveau lancé des frappes de missiles sur la capitale ukrainienne Kyiv. Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles abattus, ont rapporté les autorités locales. Des incendies ont également été allumés et des bâtiments et infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne nationale a été imposée pendant presque deux heures pendant la nuit jusqu'au petit matin.

08:57 ISW : La majorité des Russes soutiennent la guerre en Ukraine

La population russe continue de soutenir le conflit en Ukraine, même après la percée ukrainienne dans la région russe de Kursk. C'est ce que rapporte le dernier rapport de l'Institute for the Study of War (ISW), qui cite des sondages de l'agence de sondage russe indépendante Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine parmi les Russes a augmenté à environ 78 % en août, passant de 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas se lasser de la guerre, laissant à Moscou la possibilité de mettre en place une stratégie à long terme pour mener une guerre prolongée contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 L'Ukraine publie de nouvelles statistiques sur les pertes russes

Le quartier général des forces armées ukrainiennes a publié de nouvelles statistiques sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a perdu environ 617 600 militaires en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv indique également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de longue portée et 30 drones ont été détruits. Au total, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon les chiffres ukrainiens. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres plus bas, bien qu'ils soient probablement minimaux.

07:29 Saporishshia bombardée 171 fois en 24 heures

Les forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporishshia 171 fois au cours des dernières 24 heures, selon un message sur Telegram du commandant militaire de Saporishshia, Ivan Fedorov. Quatre raids aériens russes ont été menés sur les villages de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 95 drones.

07:03 Un homme sauvé vivant des décombres de Kharkiv

Les secours ont réussi à extraire un homme vivant des décombres d'une salle de spectacle effondrée dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, après une frappe de missile russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir bien peu de temps après avoir été secouru. Selon les autorités, plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées lors des attaques de missiles russes sur Kharkiv, qui ont visé un centre commercial et une salle de spectacle dimanche après-midi.

06:20 Pyrotechnies et explosions : Assaut aérien intense de la Russie sur KyivLa Russie a lancé une offensive sur l'Ukraine à l'aide de nombreux drones, de plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques. Ces projectiles étaient dirigés vers Kyiv, ainsi que d'autres villes potentielles, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. La capitale a connu une série d'explosions, contraignant de nombreux résidents à se mettre à l'abri dans des abris anti-aériens. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a confirmé l'envoi de services d'urgence dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a rapporté plusieurs incendies via Telegram, et le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a confirmé des incendies dans le district de Shevchenkivskyi, où une personne aurait été blessée par des débris tombants. "Nous allons riposter pour tout", a déclaré Andriy Yermak, chef de l'Office du Président ukrainien, via Telegram, laissant entendre les conséquences imminentes de l'ennemi.

05:39 Explosions : Attaque de missiles russes sur KyivUne fois de plus, la capitale ukrainienne Kyiv a fait face à une attaque de missiles russes, selon les officiels militaires ukrainiens sur Telegram. Les forces de défense aérienne travaillent pour contrer l'attaque. Les habitants de Kyiv rapportent avoir entendu de nombreux éclats sourds, indiquant l'utilisation d'armes de défense aérienne, bien que le nombre exact de missiles tirés et tout dommage potentiel reste à confirmer pour le moment.

04:46 Poutine : Extension du pipeline vers la Chine en coursLe président russe, Vladimir Poutine, admet que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc vers la Chine via la Mongolie se déroulent sans heurts. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été autorisée, et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a révélé Poutine lors d'une interview avec le journal mongol Onoodor, publiée sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu, baptisé "Force de Sibérie 2", est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de Yamal, en Russie, vers la Chine.

03:34 Les Russes attaquent un centre de réhabilitation pour enfants à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont bombardé un établissement offrant des soins sociaux et psychologiques pour les enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes. Selon Ukrainska Pravda, 13 personnes, dont deux enfants, ont été blessées. Le lieu se trouve dans une zone résidentielle, selon le journal, citant des informations de l'administration militaire locale.

02:26 Sondage : La Pologne soutient le tir sur les drones russes qui envahissent son espace aérienPrès de 60 % des Polonais pensent que les forces militaires polonaises devraient intercepter et détruire les drones russes qui envahissent l'espace aérien polonais pendant leurs attaques sur l'Ukraine, selon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita". Ce sondage fait référence à un objet volant non identifié suspecté d'être un drone suicide de type Shahed, qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a informé Radio RMF24 que la Russie semble tester le système de défense aérienne de la Pologne en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : Mort signalée à Belgorod en raison du feu ukrainienLe gouverneur du district de Belgorod en Russie, Vyacheslav Gladkov, a rapporté qu'une personne est morte et que trois autres ont été blessées à Shagarovka, un village près de la frontière, en raison du feu déclenché par l'Ukraine. Le village de Shebekino a également été attaqué, avec au moins un autre village rapporté comme ayant été bombardé par les Ukrainiens.

23:08 Russie : Attaques de drones ukrainiens repousséesLa Russie affirme avoir réussi à repousser de massives attaques de drones ukrainiens sur la capitale Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 cibles aériennes ont été interceptées, selon le ministère de la Défense russe via Telegram. Dix drones ont visé Moscou, selon leurs rapports.

22:24 Attaque aérienne destructive sur Kharkiv : le nombre de victimes atteint 47Le nombre de victimes de l'attaque aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le rapport des services d'urgence ukrainiens sur Telegram. Plusieurs bâtiments civils, tels qu'un centre commercial, ont été touchés, avec des photographies publiées par les agences de presse.

21:52 Hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un vol d'entraînement - deux pilotes décédésDeux pilotes ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère pendant un vol d'entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. L'hélicoptère Mi-2 participait à un exercice d'entraînement, comme confirmé par l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant la page Facebook de l'université. "L'université a subi une perte irréparable - l'équipage de deux personnes est décédé", a annoncé l'université sur son post Facebook. Des enquêteurs techniques, des experts et des officiels du ministère de la Défense inspectent le site de l'accident. La cause de l'accident reste inconnue.

21:06 Fournisseur d'électricité ukrainien annonce des coupures de courantSelon l'entreprise d'électricité ukrainienne Ukrenergo, les Ukrainiens subiront plusieurs coupures de courant le lundi en raison des attaques intenses de la Russie sur le réseau électrique du pays. Cette annonce a été faite par Ukrinform. Les fournitures d'électricité essentielles resteront intactes. Cependant, Ukrenergo met en garde sur le fait que la portée des restrictions pourrait changer.

Phrase 1 : En réponse à la tension croissante, plusieurs nations occidentales ont annoncé des plans pour renforcer leur présence militaire le long de leurs frontières orientales, invoquant les actions agressives de la Russie en Ukraine et son annexion de territoires avec l'aide de ses forces militaires.

Phrase 2 : Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont condamné les actions de l'armée russe en Ukraine, mettant en évidence les pertes civiles et la destruction de l'infrastructure critique, telle que les écoles et les hôpitaux, qui sont protégées par le droit international.

