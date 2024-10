À 11h34, une unité militaire ukrainienne montre une destruction frappante de véhicules blindés russes sur vidéo.

18:06 Plusieurs morts et nombreux blessés suite aux attaques russesHier, au moins quatre personnes ont perdu la vie et au moins 30 ont été blessées à cause des attaques russes en Ukraine, selon le "Kyiv Independent".

17:33 Un défenseur de Wuhledar souligne l'avantage significatif des systèmes d'artillerie russesSelon les sources ukrainiennes, la Russie dispose maintenant de trois fois plus de munitions d'artillerie que l'Ukraine. Cependant, un soldat de la 72e Brigade, qui a défendu Wuhledar jusqu'à son récent retrait, a peint un tableau plus sombre, déclarant un ratio de 10 pour 1 en faveur des Russes en termes de systèmes d'artillerie autour de Wuhledar à la fin de l'été. Il a demandé à "The New York Times" : "Comment un de nos systèmes d'artillerie peut-il tenir tête à 10 des leurs ?" Il a également partagé que si les forces russes se concentrent sur une zone spécifique, elles peuvent submerger la défense ukrainienne.

17:59 La Russie mène des attaques de drones et de missiles sur l'UkraineCette nuit, l'armée de l'air ukrainienne a rapporté 87 attaques de drones lancées par la Russie, avec quatre missiles interceptés, entraînant la destruction de 56 drones et deux missiles. Vingt-cinq drones supplémentaires ont été "écrasés". Ils ont probablement été abattus à l'aide de méthodes de guerre électronique.

15:13 La Première ministre danoise Frederiksen s'excuse auprès de l'Ukraine pour le retard dans la livraison des F-16Une vidéo circulant sur les canaux ukrainiens montre la Première ministre danoise Mette Frederiksen s'excusant auprès de l'Ukraine pour le retard dans la livraison des avions de combat F-16 lors du Forum GLOBSEC. Elle avait prévu de les livrer au début de la guerre, mais il y a eu des débats sur sa faisabilité, a-t-elle mentionné. Le Danemark a promis 19 avions de combat à l'Ukraine, mais le manque de pilotes et les processus de formation longs ont ralenti le processus. Seuls un petit nombre de F-16 ont été déployés dans le pays jusqu'à présent, livrés cet été. L'invasion russe a commencé en février 2022. Le Danemark est l'un des pays qui ont été proactifs dans les livraisons d'armes, tandis que d'autres nations ont choisi une approche plus prudente.

14:31 "Kyiv Post" : plusieurs officiers nord-coréens tués dans une attaque de roquetteSelon un récent rapport du "Kyiv Post", plus de 20 soldats ont perdu la vie, dont six officiers nord-coréens, dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie. Selon une source de renseignement, ils étaient là pour consulter leurs homologues russes et avaient présenté leur entraînement avant l'attaque.

07:50 Ukraine : plusieurs positions de combat russes détruites - à l'aide de missiles Storm Shadow

Le quartier général des forces armées ukrainiennes a rapporté l'anéantissement de trois positions de combat des 35e et 27e brigades de chars motorisés des troupes russes, ainsi que de la 2e armée combinée. "Les opérations offensives ont été menées par des unités de l'armée de l'air ukrainienne et des troupes de roquettes et d'artillerie, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense. Les attaques ont été exécutées à l'aide de missiles Storm Shadow et de roquettes GMLRS." L'Ukraine utilise le Storm Shadow britannique depuis un certain temps, mais selon les déclarations officielles, pas la variante à longue portée, pour laquelle l'approbation n'a pas encore été accordée. Les GMLRS peuvent être tirés à partir de lanceurs multiples HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : les tentatives de recrutement de la Russie font face à des limitations

Le Kremlin prévoit d'offrir des incitations généreuses aux nouveaux recrues qui signeront des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) fait état de rapports suggérant que les campagnes de recrutement actuelles donnent des résultats insuffisants et l'escalade des incitations financières indique "que les efforts de recrutement en cours ne parviennent pas à générer en continu de nouvelles forces dont l'armée russe a besoin pour maintenir son tempo offensif en Ukraine". L'ISW prévoit des limitations à moyen et long terme pour le nombre de recrues que la campagne de mobilisation de la Russie peut générer, et "les incitations financières accrues sont peu susceptibles de résoudre significativement ces contraintes".

06:20 Un analyste russe voit la Russie faire face à des défis - et des opportunités pour l'offensive ukrainienne

L'analyste russe Mark Galeotti pense que l'Ukraine, avec l'équipement neuf qu'elle reçoit, peut assembler des brigades pour lancer une contre-offensive d'envergure d'ici 2025. En même temps, il prévoit la possibilité d'une approbation pour l'utilisation d'armes à longue portée comme ATACMS et Storm Shadow. Même sans eux, Kyiv utilise déjà efficacement ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes, déclare-t-il. Entre-temps, il devient de plus en plus difficile pour le côté russe de recruter des soldats Despite generous payments, there is a significant labor force shortage in the country, and stocks of military equipment are dwindling. Galeotti voit les principales menaces pour l'Ukraine dans le renforcement des forces de l'UE contre le soutien à l'Ukraine, et une éventuelle victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis.

05:40 Cinq sénateurs républicains s'inquiètent des liens croissants de la Hongrie avec la RussieSuite à leur visite en Hongrie, cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leur inquiétude quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et sa coopération grandissante avec la Chine. La délégation comprenait les sénateurs républicains Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven. Le sénateur Jerry Moran a exprimé sa préoccupation quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et au affaiblissement de ses institutions démocratiques, en appelant à une alliance plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Il est dans notre intérêt collectif que nos pays collaborent étroitement. Nous exhortons la Hongrie à écouter et à répondre aux avertissements de ses alliés." La Hongrie sert d'allyeu clé de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a constamment bloqué l'aide à l'Ukraine, a plaidé pour le dialogue et a souvent repris les arguments russes. Bien que la Hongrie ait condamné la guerre, elle a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

03:27 Échec apparent d'une attaque de missile sur Kyiv par la défense aérienne Les unités de défense aérienne ukrainiennes ont apparemment déjoué une frappe aérienne russe, selon le canal Telegram de l'armée ukrainienne. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni.

01:58 L'ambassadeur Antonov retourne à Moscou depuis les États-Unis L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, aurait achevé sa mission diplomatique, selon les sources des médias russes. L'ambassadeur retourne à Moscou, selon un représentant du ministère des Affaires étrangères cité par Interfax. Le journal "Vedomosti" prévoit son retour imminent. D'autres détails ne sont pas immédiatement disponibles. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

23:46 Allégations d'exécutions de prisonniers de guerre par les troupes russes en Ukraine Les autorités chargées de l'application de la loi en Ukraine affirment disposer de preuves crédibles selon lesquelles les forces d'invasion russes ont exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Selon Ukrinform, Youri Belousov, chef du département des crimes de guerre du Bureau du procureur général, a déclaré à la télévision nationale : "Nous disposons maintenant d'informations concernant 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été exécutés cette année. Cette tendance a commencé en novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a déclaré Belousov.

22:14 Réflexion sur d'éventuelles concessions de Kyiv concernant l'adhésion à l'OTAN L'Ukraine reste déterminée à libérer les territoires occupés par la Russie au cours de la dernière décennie. Cependant, elle fait face à des pénuries de personnel et d'équipement, ainsi qu'à un soutien insuffisant de l'alliance occidentale. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy déclare maintenant que Kyiv prépare "des décisions significatives" pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à chercher une aide militaire et diplomatique de ses alliés pour amener la Russie à la table des négociations. Les diplomates occidentaux et un nombre croissant d'officiels ukrainiens estiment que des garanties de sécurité significatives pourraient servir de base à une résolution négociée, la Russie conservant un contrôle effectif, bien que non formel, sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Les discussions se poursuivent également pour savoir si l'Ukraine pourrait obtenir l'adhésion à l'OTAN dans le cadre de cela.

21:23 Pertes d'équipement estimées et défis auxquels sont confrontées la Russie et l'Ukraine La Russie perdrait trois fois plus d'équipement que l'Ukraine et épuise ses stocks d'équipements soviétiques vintage à un rythme accéléré, tandis que sa production ne peut compenser qu'une petite partie de ses pertes, selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague travaillant pour l'unité de surveillance de l'intelligence ouverte Oryx, basée aux Pays-Bas. En comparaison, la Russie dispose de plus de soldats et de plus de puissance de feu, mais elle pourrait rencontrer des problèmes si l'Occident intensifie son soutien. Certaines livraisons d'équipement militaire promises à l'Ukraine sont toujours en attente, selon Oryx. Kyiv attend des livraisons garanties d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

20:34 Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un bombardier russe, partagent des images des débris Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier aurait été touché près de la ville de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk samedi, selon le chef de l'administration militaire locale. Des photos montrent des restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur un bâtiment, entraînant un incendie.

Lire aussi: