11:01: Avertissement de crue à Wrocław

À la suite de tempêtes et d'inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue prévue. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville située le long de la rivière Oder. Les mesures comprennent une surveillance 24h/24 des digues, la régulation des canaux et l'interdiction de passages de digues, selon la déclaration de Sutryk sur sa vidéo Facebook. La vague de crue est attendue à Wrocław mercredi. Auparavant, les prévisions indiquaient que Wrocław ne serait pas autant touchée. Cependant, le maire a révisé ces prévisions. Bien que la crue ne soit pas attendue atteindre la hauteur de la crue de l'Oder de 1997, qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk a mentionné que l'infrastructure est maintenant en bien meilleure condition, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que la crue ne franchira pas les défenses de la ville.

10:35: Le chef de l'État sur la situation des inondations : "Elle reste critique"

Malgré une pause intermittente dans les pluies pendant la nuit, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste grave. "Ce n'est pas fini, elle reste critique, elle reste dramatique", déclare la gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans la région lundi. Un point préoccupant est la solidité des barrages. "Il y a un risque élevé d'effondrement des barrages", préviennent les autorités. La vie publique est principalement arrêtée. Plus de 200 routes en Basse-Autriche ont été fermées, 1800 bâtiments ont été évacués et de nombreux élèves et enfants de garderie sont restés chez eux, déclare Mikl-Leitner. Environ 3500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages est actuellement impossible à évaluer. "Les victimes des inondations seront Certainly assisted", says the governor. In Lower Austria, up to 370 litres of rain per square meter have fallen regionally in recent days - several times the typical monthly amount.

10:10 Sur le point de passer au niveau trois : les niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter

En Saxe, les niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter. Selon les données du centre de crue de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres ce matin. Il est prévu de dépasser la marque de six mètres plus tard dans la journée, ce qui déclencherait le deuxième plus haut niveau d'alerte, trois. À ce niveau, l'inondation de zones habitées est possible. Le niveau à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque a déjà atteint ce stade, avec une lecture de 6,09 mètres. Le niveau d'alerte trois est également en vigueur sur la Lusatian Neisse près de la frontière polonaise, où l'eau se situait à 5,56 mètres, à quelques centimètres du plus haut niveau d'alerte, quatre. Une section de l'autoroute fédérale 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade trois est de 4,80 mètres ici.

09:49 Inondations centenaires en République tchèque : un homme se noie dans les eaux de crue

Le premier décès dû aux inondations en République tchèque a été signalé. Les autorités suivent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme s'est noyé dans la rivière Kalina dans le district de Bruntál de Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek sur la radio publique. Les disparus comprennent trois personnes qui ont été emportées dans un véhicule près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník. Aucun signe du véhicule n'a été trouvé. Les autres personnes ont été emportées dans divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit les inondations comme une "inondation centennale", ce qui signifie qu'elle se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Auparavant, des décès dus aux inondations avaient été signalés en d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40) : un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme examine le niveau d'eau à Görlitz et tombe dans la Neisse

Une femme a glissé et est tombée dans la rivière Neisse alors qu'elle examinait le niveau d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a accidentellement perdu l'équilibre sur le bord de la rivière près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à en sortir près du barrage de Vierradenmühle. Elle est maintenant soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à des opérations de sauvetage importantes sur l'Elbe et l'OderL'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous déployons des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder", confirme le directeur du THW, Fritz-Helge Voss, sur le magazine matinal de ZDF. Il suggère de préparer un "petit kit d'urgence" pour les personnes vivant dans les zones touchées. Voss mentionne que l'Allemagne attend toujours une situation météorologique extrême nécessaire et a été "chanceuse" jusqu'à présent. Cependant, les rivières Elbe, Neisse et Oder sont prévues pour inonder dans la semaine à venir. Ce week-end, le THW avait déjà mobilisé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, y compris sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne que c'est la quatrième situation d'inondation importante en Allemagne cette année. Il insiste sur le fait qu'il est "nécessaire" d'être bien préparé et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des dépenses d'adaptation au climat", dit Voss.

08:43 Le cabinet polonais va étudier l'état d'urgenceLe cabinet polonais doit se réunir en réunion de crise lundi matin en raison des inondations catastrophiques dans le sud-ouest de la Pologne. Le Premier ministre Donald Tusk a élaboré un décret pour déclarer officiellement l'état d'urgence, mais l'approbation du cabinet est nécessaire. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné des inondations. Dans la nuit, la ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée. Les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont envahi la salle des urgences de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 La Bavière : des pluies et des niveaux d'eau en hausse prévusLa situation des inondations en Bavière reste critique dans certaines zones, avec des prévisions de pluies supplémentaires. Le quartier général de la police signale aucun changement significatif dans les zones touchées pendant la nuit. Cependant, il n'y a toujours pas de répit : le Service d'Information sur les Crues (HWIS) s'attend à une nouvelle hausse des niveaux d'eau avec les précipitations du début de la semaine. Le HWIS prévoit une nouvelle hausse des niveaux d'eau sur le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. Une amélioration est attendue à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service Météorologique Allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes à l'avant-pays. Des précipitations généralisées de 40 à 70 litres par mètre carré sont possibles, avec jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

07:32 République tchèque : pas de répit en vue - les niveaux d'eau continuent de monterIl n'y a aucun signe de répit dans les régions inondées de la République tchèque. La crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières ont été submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville de près de 10 000 habitants exhortent la population à éviter les services d'urgence. "Nous nous attendons à une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la rivière dans les heures à venir", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de barrage entraînant des inondations dévastatrices en PologneLa peur s'empare de la Pologne suite à une rupture de barrage, à mesure que les eaux de crue destructrices approchent de la région de Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la fureur des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : des pertes humaines signalées en Pologne, en Autriche et en RoumanieLa Pologne, la République tchèque et le Lower Austria font face aux conséquences d'inondations centenaires, et la situation en Roumanie est également critique après des pluies torrentielles. Au moins huit personnes ont perdu la vie dans divers pays européens en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six individus en Roumanie.

06:12 Évacuations nécessaires en République tchèque en raison des inondationsLes pires tempêtes en décennies ont submergé des villes entières telles que Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov sur la frontière polonaise ce week-end. À Jeseník, les services d'urgence ont secouru des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Une fois que l'eau a diminué, il y avait un risque d'effondrement dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers bloqués à bord d'un navire de croisière à Vienne

En raison des inondations sur le Danube causées par des pluies torrentielles, plus d'une centaine de passagers à bord d'un navire de croisière suisse à Vienne ne peuvent pas débarquer. Le Thurgau Prestige, avec environ 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord, est sécurisé au rivage. Les passagers ne peuvent pas débarquer car la passerelle vers le quai est inondée. Des sources médiatiques rapportent que d'autres navires de croisière à Vienne sont également dans la même situation. Thurgau Travel a déclaré que les autorités locales décideraient si et quand les passagers pourraient débarquer, selon les rapports de passagers indiquant qu'ils doivent rester à bord jusqu'à au moins mardi. Le Thurgau Prestige était prévu pour voyager de Linz à Budapest et retour, mais il est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a déversé des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit personnes ont péri en raison des inondations jusqu'à présent.

