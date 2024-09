À 11h24, la Russie cherche à réviser sa politique d'armes nucléaires.

10:54 Ukraine : 29 des 42 attaques aériennes russes repoussées

La force aérienne ukrainienne a rapporté que la Russie a lancé 42 attaques aériennes pendant la nuit. Ces attaques comprenaient notamment des missiles Kh-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Kh-101 et des missiles Iskander-K. La force aérienne ukrainienne affirme avoir abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, réussissant ainsi à déjouer 29 attaques aériennes.

10:19 Munz : L'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la Russie

La Russie bombardait la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, selon des informations selon lesquelles il s'agissait de l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit. Les médias russes, cependant, rapportent un "grand succès", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble modifier sa stratégie.

09:52 Ukraine fournit des données sur les pertes russes

Le état-major ukrainien a publié de nouvelles données sur les pertes russes en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la Russie aurait perdu environ 620 350 soldats, avec 1 390 pertes au cours des dernières 24 heures. Le rapport de Kyiv indique également que sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les estimations occidentales font état de pertes moins importantes, mais il s'agit probablement de chiffres minimaux.

09:21 Le gouverneur : "Jour sombre" pour la région de Lviv - Le nombre de morts augmente

Suite aux raids aériens russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le bilan humain a augmenté. Sept personnes, dont une fille de sept ans et une fille de quatorze ans, ont péri pendant la nuit, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. "C'est un jour sombre pour notre région", a-t-il écrit, décrivant cela comme une terrible tragédie. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés dans un message sur X, exprimant ses condoléances aux familles des victimes.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba remet sa démission

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a remis sa démission, a annoncé le président de la Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La demande de démission sera discutée lors de la prochaine séance plénière, a annoncé Stefantchuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres ont déjà remis leur démission (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, écrit le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram. La journée des nominations est prévue pour jeudi.

08:03 Zelensky : "Des gens sont toujours coincés sous les décombres"

L'attaque russe par roquettes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit. Des gens sont toujours coincés sous les décombres, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son discours du soir. Il réclame à nouveau des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre un désastre imminent à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur de l'agence de l'ONU pour l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de la situation des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par la Russie. Selon l'agence de presse Reuters, Grossi a déclaré lors de la réunion avec Zelensky que la situation y était "très fragile" et que le risque de catastrophe persistait. La centrale de Zaporijjia est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de Moscou en Ukraine en février 2022 et est actuellement à l'arrêt. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale. Moscou et Kyiv否认这些指控。

06:53 Ukraine : Demande d'aide supplémentaire pour le secteur agricole et le déminage

L'Ukraine cherche une aide supplémentaire pour revitaliser son secteur agricole et retirer les mines. Cette information provient du "Rheinische Post" de Düsseldorf après avoir obtenu une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union, que le journal a obtenue. La discussion porte sur un plan de financement pour les régions agricoles proches de la ligne de front. "Le gouvernement allemand a été invité à considérer l'aide", indique l'article. Par exemple, une prime pour les salaires de la sécurité du travail devrait être mise en place. De plus, l'Ukraine a demandé à prolonger un schéma du ministère de l'Agriculture qui fournit des générateurs. En outre, l'Ukraine a demandé de l'aide pour déminer les zones proches de la ligne de front. Selon le gouvernement allemand, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement est actuellement engagé dans un projet de détection et de retrait de mines.

06:17 Ukraine : Incendie à Lviv suite à une frappe de drone russe

Après des attaques aériennes russes (voir l'entrée 05:29) sur la ville de Lviv dans le nord-ouest de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare principale. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région de Lviv, Maxym Kozytskyi, via Telegram. De plus, deux établissements d'enseignement ont été endommagés lors de l'attaque, avec de nombreuses fenêtres cassées et des débris de verre éparpillés dans les rues. Selon Kozytskyi, plusieurs drones Shahed ont été impliqués dans la frappe aérienne russe. Les équipes locales d'urgence et de secours sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv se trouve dans l'ouest de l'Ukraine près de la frontière polonaise, loin des lignes de front à l'est. Cependant, la ville a été cible d'attaques récurrentes depuis le début de la guerre.

05:29 Deuxième vague d'attaques aériennes frappe Kyiv

La capitale ukrainienne Kyiv est sous une deuxième vague d'attaques aériennes russes. La défense aérienne est active. Les témoins rapportent plusieurs explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée ukrainienne signale une attaque de drone sur la ville occidentale de Lviv près de la frontière polonaise. Tout le pays est sous alerte aérienne, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne a activé ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour sécuriser l'espace aérien en raison des attaques aériennes et des activités à longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet plus de systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine

Après l'attaque dévastatrice de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden a promis à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne fermement cette attaque odieuse", a déclaré Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "y compris en fournissant des systèmes de défense aérienne et des capacités dont le pays a besoin pour protéger ses frontières". Selenskyi a renouvelé son appel aux alliés occidentaux de fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et de permettre l'utilisation d'armes à longue portée déjà livrées pour des frappes sur le territoire russe après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts.

02:52 Nouvelle attaque de drone sur Kyiv

La Russie a lancé une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes sont en train de riposter aux attaques aux abords de la capitale, selon l'armée ukrainienne sur Telegram. Aucun détail sur le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels n'a été communiqué pour l'instant. L'attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur la capitale ukrainienne qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

01:32 Selenskyi : Veut continuer à tenir la région de Kursk

L'Ukraine vise à maintenir les territoires occupés dans l'oblast de Kursk en Russie jusqu'à ce que le président Poutine vienne à la table des négociations. C'est ce qu'a déclaré le président Selenskyi dans une interview avec le broadcaster américain NBC News. L'occupation des territoires est un élément clé du "plan de victoire", a ajouté Selenskyi. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe. Selenskyi n'a pas précisé si l'annexion de plus de territoire russe était en cours. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président américain Biden n'était pas informé.

00:47 Plusieurs ministres ukrainiens démissionnent

Avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine, quatre ministres ont présenté leur démission. Selon les sources

11:16 Après l'attaque de missiles russes sur le centre-ville de Poltava : Zelenskyy réclame l'autorisation de déployer des armes à longue portée Suite à une frappe de missiles russes meurtrière sur le centre-ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy plaide en faveur de l'approbation du déploiement d'armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes ne seront plus possibles si nous avons la capacité de détruire les plates-formes de lancement des envahisseurs, ainsi que leurs bases militaires et leurs lignes d'approvisionnement", déclare Zelenskyy dans son adresse numérique quotidienne. Selon ses déclarations, le bilan des victimes à Poltava s'élève désormais à 51 morts et 271 blessés. Plusieurs personnes sont toujours ensevelies sous les décombres.

20:06 Zelenskyy révoque un autre haut responsable Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé Rostislav Shurma, premier député chef de l'administration présidentielle, selon un décret présidentiel publié en ligne. Par ailleurs, le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, annonce la démission d'Olha Stefanishyna, qui occupait les postes de vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine. Des ministres précédents ont également présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelenskyy souligne que des changements sont nécessaires pour améliorer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions gouvernementales doivent être organisées de manière à ce qu'Ukraine puisse accomplir tous les objectifs nécessaires."

ici.20:25 Reporter de ntv à Poltava : "Les habitants ont décrit un moment terrifiant"L'Ukraine connaît l'une des plus graves attaques aériennes depuis le début de la guerre. De nombreuses vies sont perdues et des centaines de personnes sont blessées. La journaliste de ntv Kavita Sharma relate depuis les lieux une "atmosphère remarquablement tendue" et raconte comment les habitants ont vécu l'attaque de missiles.

20:03 L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre Le Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur la killing de trois Ukrainiens dans le district de Torez, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, comme le révèle un message sur Telegram de l'agence. Selon leur compte rendu, les Ukrainiens sont sortis d'une fortification les bras levés en l'air. "Les occupants les ont poussés au sol et les ont abattus dans le dos immédiatement après", déclare l'agence en se basant sur des vidéos circulant sur Internet.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la réévaluation de la stratégie nucléaire de la Russie, craignant une escalade des tensions. En réponse aux actions de l'Occident, le Kremlin a mentionné la possibilité d'impliquer l'Union européenne dans ses discussions sur la stratégie nucléaire.

Malgré les défis et les menaces de l'Occident, le ministère russe des Affaires étrangères n'a pour l'instant pas indiqué son intention d'impliquer l'Union européenne dans ses discussions sur la stratégie nucléaire.

