À 11h08, une installation industrielle à Ternopil, en Ukraine, a été bombardée.

Récents Explosions en Russie Impactent la Source d'Énergie de l'Ukraine

Dans les récents assauts de la Russie sur les ressources énergétiques de l'Ukraine, une installation industrielle dans la région de Ternopil a été attaquée, avec un réservoir de carburant touché, selon les déclarations des autorités. La télévision ukrainienne a montré d'importantes colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de Ternopil, tandis que les officiels locaux exhortaient les habitants à rester à l'intérieur. Plus de 90 pompiers ont été impliqués dans les efforts pour lutter contre l'incendie, avec l'administration régionale de Ternopil rapportant que la situation était sous contrôle.

10:41 Ancien Diplomate Russe Bondarev: Putin Agit Comme un Fraude Timide

Le président russe Vladimir Poutine agit comme un "fraude timide", a affirmé Boris Bondarev, un ancien diplomate russe, dans un éditorial pour ntv.de. La réputation de Poutine pour vaincre tout rival a été ternie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Au lieu d'une prise de pouvoir rapide en quelques jours, rien ne s'est passé. Récemment, Moscou est apparu stupéfait et dépassé par l'attaque ukrainienne dans la région russe de Kursk. "Poutine est perdu lorsqu'il est confronté à une véritable menace et ne sait pas comment réagir. Il n'agit même pas comme un rat acculé prêt à se battre de toutes ses forces, mais comme un fraude timide", a déclaré Bondarev. L'ancien diplomate, qui s'est éloigné du régime de Poutine en protestation contre la guerre, a également sévèrement critiqué les politiques occidentaux pour leur position d'interdiction à l'Ukraine d'utiliser les armes livrées sur le sol russe. "Il faut affronter Poutine avec des paroles fermes." Il a balayé la peur occidentale de "l'escalade" comme infondée. "L'escalade est déjà en cours - l'opposition de Poutine a envahi le sol russe ! Mais il ne réagit pas du tout", a écrit Bondarev. Plus sur ce sujet prochainement.

10:13 Ukraine: Cinq Civils Perdent la Vie, Plus de 20 Blessés dans les Attaques Russes

Au cours des 24 dernières heures, cinq civils ont perdu la vie et au moins 22 ont été blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine, selon "Kyiv Independent".

09:37 Dépôt de Carburant Russe en Feux: Image Satellite Montre l'ampleur de l'Incendie

L'Ukraine a attaqué un grand dépôt de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. L'incendie était toujours hors de contrôle un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les officiels régionaux. Des images satellites ont également montré l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones ces derniers mois. Cela vise à entraver l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et à réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv: Plus de 1300 Soldats Russes "Éliminés" en Une Journée

Les chiffres officiels de Kyiv font état de lourdes pertes du côté russe : en une journée, 1330 soldats russes ont été tués ou ne sont plus aptes au combat. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été "éliminés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes indique que l'ennemi a perdu 5 chars supplémentaires (8 518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rendu compte de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones soit saisis soit détruits par l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden Défend la Résistance de l'Ukraine: Aucun Président ne Devrait Se Courber devant les Tyrans"Aucun président ne devrait se courber devant les tyrans", dit Joe Biden. S'exprimant lors de la première soirée de la Convention nationale démocrate, le président américain a déclaré : "Poutine pensait saisir Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours libre." Le démocrate a comparé son bilan en tant que partisan d'une OTAN robuste et d'une Ukraine libre à celui de l'ancien président Donald Trump, qui avait loué le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se courber devant les tyrans", a déclaré Biden.

08:31 Russie Lance des Attaques Nocturnes sur l'UkraineLa Russie a de nouveau ciblé l'Ukraine avec des attaques nocturnes, selon les rapports militaires ukrainiens. Neuf régions au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, selon l'armée. Les alertes aériennes dans la capitale ont retenti 41 fois en août. L'armée a rapporté avoir intercepté une attaque de drones sur Kyiv hier.

07:52 Administration Militaire: Attaque de Missile Russe sur Kyiv Réprimée - Pas de Dommages RapportésCe matin, les forces russes ont attaqué Kyiv depuis le nord, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. "Les informations préliminaires suggèrent que l'ennemi a attaqué la capitale de l'Ukraine depuis le nord, probablement à l'aide de missiles balistiques comme l'Iskander. C'était la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci !" Le message indique que les missiles ont été détruits par les forces de défense aérienne aux abords de la ville. Aucun dommage ni perte n'a été signalé à Kyiv pour l'instant.

07:38 Biélorussie : Lukashenko envoie plus de troupes et d'avions à la frontière avec l'UkraineLa Biélorussie a renforcé ses troupes de défense aérienne et ses avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le général-major Andrei Lukyanovich, chef des forces de défense aérienne biélorusses, rapporté par "Kyiv Independent". Cette annonce suit de près la déclaration du président biélorusse Alexander Lukashenko selon laquelle un tiers de l'armée du pays avait été envoyé à la frontière pendant l'été. Lukashenko a justifié le renforcement des troupes à la frontière par des malentendus entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lors d'une apparition à la télévision nationale, Lukyanovich a révélé que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiocommunications à la frontière. L'Ukraine n'a pas encore confirmé les allégations de Lukyanovich concernant les troupes et les armes supplémentaires près de la frontière. Le service frontalier ukrainien avait rapporté il y a une semaine qu'il n'y avait aucun signe de renforcement des troupes le long de la frontière biélorusse malgré les ordres de Lukashenko.

07:24 ISW : La Russie déplace 5 000 soldats vers l'oblast de KurskEn raison des opérations des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie déplacerait des troupes de autres sections du front vers cette région, selon l'Institut américain d'études de guerre (ISW). "Les troupes russes ont envoyé des renforts dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'avancée ukrainienne et ont probablement déployé plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelensky : L'Ukraine a besoin d'un deuxième sommet de la paix cette annéeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a encouragé les diplomates de son pays à s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. S'adressant aux chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine sur le thème de "la diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire", Zelensky a déclaré : "Le premier sommet a été, selon moi, un remarquable accomplissement pour l'Ukraine. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre sommet. Nous prévoyons maintenant le deuxième sommet de la paix et devons nous assurer qu'il aura lieu cette année. Nous devons tout faire pour élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 Ukraine : Une autre frappe aérienne russe cible KyivLa Russie a poursuivi ses attaques aériennes nocturnes sur Kyiv, selon des sources ukrainiennes. Les unités de défense aérienne ont été engagées pendant les premières heures du matin pour repousser une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à l'utilisation de systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale plusieurs attaques de drones loin du frontDes attaques de drones ont été signalées dans diverses régions ukrainiennes éloignées du front pendant la nuit, selon la défense aérienne. Les zones cibles comprenaient Sumy, Poltava, Kherson, Mykolaiv et les environs de Kyiv. Les autorités locales ont conseillé aux habitants de chercher un abri. Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 Les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv - Discussion sur l'offensive de KurskMalgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent résolus à soutenir Kyiv, comme l'a confirmé un porte-parole du département américain de la Défense. Le porte-parole a déclaré : "Le président américain Joe Biden a répété à plusieurs reprises qu'il continuerait à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire". Les États-Unis continuent de donner la priorité à l'aide militaire à Kyiv, et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien Rustem Umerow de leur soutien continu lors d'une conversation. Au cours de cet échange, Austin a obtenu des informations sur les objectifs de l'Ukraine avec l'offensive.

01:07 L'Allemagne livre un autre système Iris-TL'Allemagne a préparé un autre paquet d'armes pour l'Ukraine, selon la page de aperçu du ministère allemand de la Défense. Les livraisons comprennent un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS, des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec les munitions correspondantes.

00:20 Zelensky : l'offensive de Kursk est le plus grand succès dans la capture de soldats russesL'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est, selon le président Volodymyr Zelensky, le plus grand succès dans la capture de soldats russes depuis le début du conflit. S'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces soldats seraient ultérieurement échangés contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Les observateurs estiment que la Russie a capturé plus de soldats ukrainiens que l'inverse jusqu'à présent.

22:21 Le commandant tchétchène : les combattants de Kursk "vont au paradis"Apti Alaudinov, le commandant du régiment tchétchène Achmat qui combat les Russes, a reportedly encouragé les conscrits russes à rejoindre le front à Kursk, en déclarant que ceux qui tombent au combat "iront au paradis".

21:58 Zelensky : l'incursion de Kursk a fait tomber la notion de "ligne rouge" de la RussieBecause the Ukrainian incursion into Kursk was viewed as unrealistic, it was kept secret, according to President Volodymyr Zelensky. Just a few months ago, many states warned that the incursion would "cross Russia's most critical red line." Now, Zelensky said, "the concept of Russia's red line has fallen apart somewhere near Sushcha."

21:38 La Lituanie lance la construction d'une installation militaire allemandeLa Lituanie est actuellement en train de construire une installation militaire pour les soldats allemands. Avec une date de fin prévue pour la fin de 2027, le site fournira des quartiers pour jusqu'à 4 000 soldats allemands. Cela marquera la première implantation permanente de l'armée allemande à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a convenu de déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Selon les estimations du ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis, les dépenses de construction devraient dépasser un milliard d'euros.

21:15 L'adhésion potentielle de l'Ukraine partiellement occupée à l'OTAN discutée par le président tchèqueLe président tchèque Petr Pavel a exprimé ses réflexions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN malgré son occupation territoriale. Il a supposé que l'Ukraine pourrait potentiellement négocier la paix avec la Russie à court terme, selon son interview avec le site d'actualités "Novinky". Si un tel accord se matérialisait, la Russie pourrait conserver une partie du territoire ukrainien pendant une période prolongée, sans exiger de reconnaissance de ce changement de frontière des "États démocratiques". Cette frontière temporaire pourrait potentiellement permettre "d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN dans le territoire qu'elle contrôle à ce moment-là", a suggéré Pavel. L'Allemagne est également devenue membre de l'OTAN en 1955 alors qu'elle était partiellement occupée par l'Union soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes près du pont d'approvisionnement russeLes forces ukrainiennes ont apparemment pris la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, les plaçant à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, qui sert de seule route d'approvisionnement pour l'armée russe pour gérer la logistique ou le retrait.

20:36 L'avenir incertain de PokrovskL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk se débat avec une situation incertaine alors que les troupes russes s'approchent : "Elles se dirigent vers les outskirts de Pokrovsk. Ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département d'information à "The Washington Post". "Peut-être que la situation là-bas changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera à certains points d'accès de Pokrovsk, et que nos troupes les repousseront", a-t-elle ajouté. Si Pokrovsk tombe, cela représenterait la plus grande zone à population capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

