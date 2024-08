- À 117 ans, le plus vieux homme du monde est mort.

Au crépuscule de sa vie, la résidente catalane Maria Branyas, connue sous le nom de "Super Àvia", a confié ses sentiments à sa famille. "Je me sens faible", a-t-elle dit lundi. "Mon heure approche." À l'âge avancé de 117 ans, détentrice du record Guinness de la personne la plus âgée en vie, elle est décédée paisiblement dans son sommeil, sans douleur, dans un établissement de soins pour personnes âgées à Olot, en Catalogne, au nord de Barcelone.

Connue pour son entrain et son esprit indomptable, Branyas est née à San Francisco le 4 mars 1907. Elle a survécu non seulement à ses jeunes années, mais aussi à deux guerres mondiales, la guerre civile espagnole (1936-1939), la grippe espagnole (1918-1920) et plus récemment, la pandémie de COVID-19.

Dans ses derniers moments, elle a clairement exprimé son souhait d'être rappelée comme une personne joyeuse, pas comme quelqu'un à pleurer ou à plaindre. "Ne versez pas de larmes pour moi", a-t-elle dit. "Je n'aime pas ça. Et surtout, ne vous apitoyez pas sur mon sort. Quel que soit l'endroit où je vais, mon cœur restera rempli de bonheur." Sa famille chérit ses souvenirs, sa sagesse et sa bonté.

Du Nouveau Monde à l'Ancien Monde

Malgré sa naissance aux États-Unis, Branyas a passé son enfance en Catalogne après le retour de ses parents lorsqu'elle avait huit ans. Sa légende vit à travers ses trois enfants, onze petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.

Le compte de médias sociaux de Branyas comptait plus de 18 000 abonnés au moment de son décès, avec les médias espagnols qui ont souvent mis en avant ses histoires et ses expériences. Le président de la Catalogne, Pere Aragonès, lui a rendu visite pour son anniversaire pour lui rendre hommage, parmi d'autres visiteurs notables.

Vivre pleinement, aimer pleinement

Dans un hommage touchant, Aragonès a honoré Branyas sur les réseaux sociaux comme "une femme remplie d'énergie, de joie et d'histoire". Il a terminé en exprimant sa gratitude pour l'avoir rencontrée. Son successeur, Salvador Illa, l'a décrite comme "une femme aimable qui nous a appris l'importance de la vie et la sagesse qui vient avec l'âge".

Dans ses dernières années, Branyas a collaboré avec des chercheurs de l'Université de Barcelone, apportant ses lumières à une étude sur la longévité. Sa bio de médias sociaux disait : "Je suis vieille, très vieille, mais pas idiote".

La nouvelle détentrice du titre

À la suite du décès de Branyas, le record Guinness de la personne la plus âgée en vie est passé à la religieuse française Lucile Randon, 118 ans. Cependant, le règne est prévu pour passer à la Japonaise de 116 ans Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908.

Malgré ces changements à venir, Branyas occupera toujours une place spéciale dans l'histoire, ayant frôlé le record détenu par la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 164 jours. L'homme le plus âgé jamais enregistré était le Japonais Jiroemon Kimura, qui a vécu jusqu'à l'âge de 116 ans et 54 jours.

Les publications sur les réseaux sociaux de Branyas incluaient souvent des mentions de son amour pour la bière Guinness, partageant des anecdotes sur sa dégustation d'une pinte lors de ses visites à Dublin.

À la suite de l'annonce du décès de Branyas, Guinness Ireland a présenté ses condoléances, exprimant son admiration pour la "Super Àvia" et sa vieremarkable.

