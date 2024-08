- À 117 ans, le plus vieux homme du monde est décédé.

La doyenne la plus âgée du monde, Mariá Branyas d'Espagne, nous a quittés à l'âge avancé de 117 ans. Selon l'annonce de sa famille sur la plateforme X, "Mariá Branyas n'est plus. Elle nous a quittés paisiblement pendant son sommeil, sans douleur ni souffrance."

Avant son départ, sa famille a partagé un message émouvant de sa part, "Le moment est imminent. Je vous en prie, ne versez pas de larmes. Je n'aime pas les larmes. Et surtout, ne pleurez pas pour moi. Lorsque je m'en irai, je serai satisfaite."

Branyas avait été honorée par le Guinness World Records comme la personne la plus âgée vivante pendant plus de 1,5 an. Née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis, elle avait déménagé en Espagne avec sa famille en 1915. Sa arrière-petite-fille avait résidé dans une maison de retraite à Olot, dans le nord-est de l'Espagne, pendant près de deux décennies.

Une femme japonaise prend la tête de la liste des personnes les plus âgées

La fille de Branyas a attribué la longue vie de sa mère à de bons gènes lors d'une interview l'année dernière. Elle a déclaré à la télévision espagnole, "Elle n'a jamais eu besoin d'être hospitalisée et n'a jamais cassé un os à l'âge de 113 ans." Branyas avait également survécu à la COVID-19 à un âge très avancé.

Avec le décès de Branyas, les gerontologues américains ont rapporté que la femme japonaise de 116 ans, Tomiko Itooka, est maintenant la personne la plus âgée vivante.

