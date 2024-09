À 10h42, les médias russes rapportent un incendie qui engloutit un entrepôt de munitions à Volgograd.

09:57 L'armée ukrainienne signale 165 conflits depuis hierL'armée ukrainienne a rapporté jusqu'à 165 conflits depuis hier, plus d'un quart d'entre eux se produisant dans la région de Donbass autour de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk. Selon leur rapport, les forces russes ont exécuté 73 bombardements aériens sur des positions et des zones peuplées, utilisant 124 munitions aériennes guidées. Elles ont également lancé sept missiles. De plus, les envahisseurs ont lancé plus de 4700 assauts, dont 179 lancements de roquettes multiples. Un nombre stupéfiant de 1700 drones kamikazes ont été déployés. D'un autre côté, les avions, ainsi que les unités de missiles et d'artillerie ukrainiens, ont mené six assauts sur des sites bondés de personnel, d'armes et d'équipement militaire ennemis, selon l'armée ukrainienne.

09:17 Un juge suprême tué dans une attaque de drone contre un véhicule civilUn juge de la Cour suprême qui apportait une aide humanitaire aux habitants locaux d'un village dans la région de Kharkiv a été tragiquement tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil, selon le site d'information Ukrinform citant le bureau du procureur régional. La veille, un drone ennemi a frappé le SUV conduit par le juge Leonid Loboyko alors qu'il se rendait pour apporter de l'aide au village. Il a été tué sur le coup, tandis que trois femmes qui se trouvaient également dans la voiture ont été blessées. L'Ukraine enquête actuellement sur l'incident en tant que crime de guerre et meurtre.

08:55 Des attaques sur Zaporizhzhia font des blessésLes autorités ukrainiennes ont rapporté des dommages importants à l'infrastructure civile dans la ville industrielle de Zaporizhzhia située dans la partie sud du pays suite à de nouveaux bombardements aériens russes massifs. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il pourrait encore y avoir des personnes coincées sous les décombres. Il y a eu plus de dix bombardements aériens, avec plusieurs incendies signalés.

08:27 La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernière, a annoncé le ministère de la Défense. Les 125 drones ont été interceptés et détruits par la défense aérienne russe. Plusieurs gouverneurs régionaux ont rapporté des dommages suite aux attaques, mais aucun décès n'a été signalé. Selon ces rapports, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

07:42 L'Ukraine signale 1170 pertes du côté russe depuis hierL'armée ukrainienne signale 1170 pertes du côté russe au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de soldats russes blessés ou tués à près de 652 000. Depuis hier, l'Ukraine signale également la destruction de neuf chars russes et de 62 systèmes d'artillerie, ainsi que de 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones ont été abattus et un système de défense aérienne a été touché, selon le décompte officiel.

07:22 Les analystes militaires rapportent que les drones ukrainiens ont touché un dépôt de munitions en RussieLes analystes militaires sur la plateforme X rapportent que des drones d'attaque ukrainiens ont touché un dépôt de munitions à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales rapportent des incendies près du grand dépôt de munitions de la région de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA signale également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'armée ukrainienne n'ont commenté pour l'instant.

06:54 Klingbeil appelle à poursuivre le soutien à l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein enverra un message clair de solidarité avec le pays attaqué par la Russie. "La conférence doit une fois de plus faire comprendre que tout le monde, y compris les États-Unis après les élections de novembre, est tenu de continuer à soutenir activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il faudrait également envisager "comment les futures conférences de paix peuvent être organisées pour discuter d'une perspective de paix significative dans l'intérêt du peuple ukrainien". Biden devrait effectuer sa première visite présidentielle en Allemagne le 10 octobre. Le 12 octobre, une conférence des 50 pays fournissant actuellement un soutien militaire à l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein - pour la première fois au plus haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait également y participer.

05:42 Le porte-parole de Zelenskyy s'exprime sur le lancement d'armes : les Russes seront prévenus en premierSelon le porte-parole du président ukrainien, la décision d'utiliser des armes occidentales sur le territoire russe n'a pas encore été prise. Serhiy Nykyforov explique dans l'émission d'information ukrainienne 24/7 qu'aucune "décision claire et finale" n'a été prise sur cette question pour l'instant. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a nevertheless eu des négociations avec toutes les parties concernées - l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et, bien sûr, les États-Unis. Le porte-parole de Zelenskyy ajoute : "Nous devons réaliser que les Russes seront les premiers à apprendre l'autorisation de pénétrer profondément sur le territoire russe. Ils découvriront d'abord, puis il y aura une annonce officielle."

04:45 La Suisse soutient l'initiative de paix de la Chine, l'Ukraine déçueLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à une initiative de paix dirigée par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La position suisse sur de telles initiatives a considérablement changé, explique le ministère à Berne. Cependant, l'Ukraine exprime sa déception face à la position suisse. L'Ukraine prépare actuellement un deuxième sommet de la paix pour novembre. En juin, des dizaines de pays sans la Russie et la Chine ont participé à la première réunion en Suisse.

03:29 Lituanie Envoie un Soutien à KyivLa Lituanie envoie un paquet d'aide militaire chargé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques vers l'Ukraine. Cet aide est prévu pour atteindre sa destination cette semaine, comme annoncé par le gouvernement lituanien. Selon Vilnius, depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà expédié des munitions de 155 mm, des véhicules blindés de type M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et autres équipements à l'Ukraine.

02:29 Tragédie dans la Région de KharkivTrois personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées suite à des frappes aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv. Les autorités locales rapportent que l'attaque a visé les infrastructures civiles et a causé des dommages à un établissement d'enseignement et des entreprises alors que les gens étaient dans la rue. Le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a accusé la Russie de mener une "guerre contre les civils".

01:29 La Corée du Nord met en garde contre l'ingérence des États-UnisLa Corée du Nord, accusée de fournir des armes illégales à la Russie, a critiqué l'aide militaire de 8 milliards de dollars des États-Unis à l'Ukraine, qualifiant cela d'"acte peu avisé" et d'un jeu dangereux contre le pouvoir nucléaire, la Russie. Le président américain Joe Biden a annoncé cette aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Cette aide est destinée à soutenir l'Ukraine dans sa défense et comprend des armes à plus longue portée pour renforcer la capacité de l'Ukraine à attaquer la Russie à partir d'une distance sécurisée.

00:25 Attaque contre un Hôpital de Sumy: les Victimes S'accroissentLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy a augmenté à dix morts. Le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko a révélé que l'hôpital a été pris pour cible en premier, avec une personne tuée dans l'attaque initiale. L'hôpital a ensuite été attaqué à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 L'Équipe de Zelenskyy: Les États-Unis montrent un Fort Intérêt pour le "Plan de Victoire" UkrainienLe porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, affirme que le gouvernement américain montre un "fort intérêt" pour le soi-disant "plan de victoire" du président Zelenskyy. Cela contredit les rapports de presse suggérant le scepticisme des États-Unis envers le plan. Selon Nykyforov, le plan a été "bien reçu" et le président américain Joe Biden a promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" au plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne le 12 octobre.

22:25 Zelenskyy: Trump Soutiendra l'Ukraine s'il Est ÉluLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy croit que si Donald Trump gagne les élections de novembre, il soutiendra l'Ukraine. Zelenskyy a exprimé cette opinion après avoir rencontré Trump sur Fox News. Zelenskyy a déclaré : "Je ne sais pas qui gagnera les élections et qui sera le président. Mais j'ai reçu des informations claires de Donald Trump qu'il soutiendra l'Ukraine."

21:40 Lavrov: L'Occident Doit Éviter de S'opposer à une Puissance NucléaireDans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov met en garde l'Occident contre la poursuite d'une confrontation militaire avec une puissance nucléaire, qui est la Russie, jusqu'à son terme. Il décrit de telles tentatives comme une "entreprise suicidaire". Le leader du Kremlin, Vladimir Putin, avait menacé d'utiliser des armes nucléaires quelques jours plus tôt. Selon Putin, toute attaque conventionnelle sur la Russie soutenue par une puissance nucléaire serait considérée comme une attaque de ces nations.

