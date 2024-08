A 10h41, la Russie met sa confiance dans un bunker pré-préparé situé à Kursk

En bordure de la région de Kursk, en Russie, les autorités construisent des abris en béton pour la population. Sur ordre du gouverneur régional Alexei Smirnov, l'administration de la ville de Kursk a identifié des emplacements centraux pour ériger des bunkers préfabriqués modulaires. Ces abris sont construits à des endroits animés, comme 60 arrêts de bus. Smirnov a partagé une photo d'un camion livrant l'une de ces unités sur Telegram. De plus, des bunkers sont installés dans deux autres régions, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie affirme que l'Ukraine prévoit d'attaquer l'installation, ce que l'Ukraine nie.

L'Ukraine signale des avancées à KurskL'Ukraine enregistre plus de 40 attaques des troupes russes sur la ligne de front près de la ville de Pokrovsk, presque toutes repoussées. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. De plus, l'offensive dans la région de Kursk se poursuit.

La Russie signale des drones dans plusieurs régionsL'armée russe repousse plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon les rapports officiels. Dans la région frontalière de Kursk, deux missiles ukrainiens et un drone sont prétendument abattus par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Alexei Smirnov. Dans la région de Rostov plus au sud, le gouverneur Vasily Golubev rapporte que "une attaque avec cinq drones est défaite". Des drones sont également prétendument abattus dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

L'Ukraine demande l'autorisation des États-Unis pour des armes à longue portée contre des cibles russesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère à Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation sur le front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai insisté sur le fait que nous devons immédiatement obtenir l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

Mark Hamill et Timothy Snyder lancent une campagne pour des robots désamorceurs de mines pour l'UkraineL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots désamorceurs de mines pour l'Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent retirer les mines des endroits difficiles d'accès à distance des opérateurs. "L'un des pires crimes que la Russie a commis en Ukraine est la dispersion de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où les individus doivent prendre des risques pour aider les autres à retourner à leurs jardins et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est largement contaminée par les mines, leur retrait pourrait prendre des décennies.

Le Kremlin semble préparer les Russes à une "nouvelle réalité"L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, une source liée au Kremlin a informé le portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la capture de villages est un événement nouveau et très désagréable." Pour atténuer la tension accrue depuis l'invasion de Kursk, le Kremlin tente de préparer les Russes à vivre dans une "nouvelle réalité" et un "nouveau normal". Le message est : L'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, il est au bord de la défaite - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent attendre. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en recueillant de l'aide pour la région de Kursk. Tous les officiels interrogés par Meduza sont convaincus que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source proche du gouvernement précise que cette estimation est "quite optimistic - if everything goes well".

Le gouverneur russe confirme un incendie dans une installation militaireLes autorités russes confirment les rapports selon lesquels une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd a été ravagée par les flammes suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé sur Telegram que le drone a touché l'installation. Il n'y a pas eu de pertes humaines. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire a été touchée. Cependant, il a mentionné que le village de Marinovka a été cible de l'attaque, où la Russie a une base aérienne.

Ancien conseiller en sécurité : Poutine avait une influence quasi-hypnotique sur TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le dirigeant russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cela est révélé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon le "Guardian". "Poutine, un ancien homme du KGB impitoyable, a joué sur l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", a rapporté McMaster. Poutine a appelé Trump "un homme vraiment exceptionnel, talentueux, sans aucun doute". Poutine avait une influence quasi-hypnotique sur Trump. McMaster, qui a travaillé comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, aurait averti Trump : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était confiant qu'il pouvait "jouer" Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait américain peu coûteux de la Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Rumeurs d'attaques de drones à Kalach-on-Don et sur une base aérienne russeDes explosions ont été rapportées dans la ville russe de Kalach-on-Don, dans la région de Volgograd, hier soir. Ces explosions sont thought avoir été causées par une attaque de drone, selon divers canaux Telegram russes. Un incendie s'est ensuite déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était probablement la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les habitants de la région ont rapporté avoir entendu entre 6 et 10 explosions bruyantes, accompagnées des sons distinctifs de drones, selon les rapports Telegram.

05:44 L'intention allemande d'aider financièrement l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, a exprimé son intention d'apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si les milliards prévus ne peuvent pas être fournis à partir des actifs russes gelés, l'Allemagne offrira des fonds supplémentaires, a-t-il déclaré lors du podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il a souligné qu'il ne devrait pas en arriver à un point où l'on dirait : "Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine." Si une telle situation se présente, l'Allemagne devra considérer d'où les fonds peuvent être prélevés dans ses frontières. Ils ont une responsabilité envers l'Ukraine, et ils trouveront une solution.

04:27 La perspective militaire ukrainienne sur les attaques de drones russesLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des attaques de drones en Russie la nuit précédente. Ces attaques de drones étaient reportedly dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio. Selon le chef du HUR, Kyrylo Budanow, s'adressant au site militaire "The War Zone", environ 50 drones ont été impliqués dans ces attaques. L'ampleur des dommages causés est actuellement en cours d'enquête. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 Mesures de sécurité pour les élections régionales russesEn préparation des élections régionales anticipées dans la région contestée de Kursk, en Russie, des mesures de sécurité ont été prises. Les travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques. De plus, des urnes supplémentaires seront installées dans d'autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans de nombreuses régions de Russie du 6 au 8 septembre. Les citoyens des régions frontalières peuvent déjà voter par anticipation, notamment dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 La perception de Fico de la pression dans la politique étrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico s'est plaint d'être sous "pression d'opinion" dans les démocraties occidentales. Selon lui, ceux qui s'écartent du consensus sur les questions importantes de politique étrangère sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Fico a comparé cela à ce qu'il considère comme la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie. Fico est opposé à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des accusations de être pro-russe en conséquence.

00:12 Rapports ukrainiens d'attaques russes près de PokrovskL'Ukraine a rapporté 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, au cours de la journée. Parmi celles-ci, 44 ont été repoussées avec succès, selon l'État-major. À 21h CET, les combats se poursuivent sur les deux sections restantes. Ces attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Aucun chiffre n'est donné pour les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

23:09 Les allégations russes d'une incursion ukrainienneLa Russie a affirmé avoir déjoué une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a reportedly été empêchée par les forces du service de sécurité russe FSB et les unités de l'armée russe. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, dans un message Telegram, l'ennemi a été accueilli par des tirs, et la situation est maintenant "sous contrôle."

22:15 Les attentes de Zelensky quant à l'aide promise à l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son espoir de voir les milliards d'aide promis par l'Occident, y compris les fonds provenant des actifs russes gelés, être rapidement débloqués. Malgré de nombreux discours politiques des partenaires, d'autres sont attendus, a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. "Mais nous avons besoin d'un mécanisme réel." L'Ukraine a besoin des recettes des actifs russes pour se défendre contre l'agression russe. "Les discussions pertinentes ont été en cours depuis trop longtemps, et nous avons besoin de décisions maintenant." Les pays du G7 ont convenu d'une nouvelle aide financière pour Kyiv lors de leur sommet en juin, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars garanti par les intérêts des actifs russes gelés.

21:52 Putin salue les liens commerciaux robustes avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine a salué les liens commerciaux renforcés avec la Chine. "Nos relations commerciales progressent favorablement (...). L'attention que les deux administrations portent aux relations commerciales et économiques porte ses fruits," a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont des "projets et initiatives étendus de collaboration dans les secteurs économique et humanitaire," a poursuivi Poutine. Li a déclaré que les relations sino-russes étaient à un "niveau sans précédent", selon le Kremlin. L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial clé en présence des sanctions occidentales.

21:20 Demande rejetée : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en détentionL'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, accusé de corruption, restera en prison. Sa demande de placement sous surveillance électronique stricte et ses objections à sa détention ont été rejetées, selon l'agence de presse d'État TASS. Avant son arrestation, Bulgakov supervisait les achats pour l'armée russe. Par ailleurs, un tribunal de Moscou a ordonné la détention de deux suspects associés à Bulgakov. Leur entreprise est soupçonnée d'avoir remporté neuf contrats entre 2022 et 2024, causant des dommages estimés à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros), selon des intermédiaires.

21:00 L'Ukraine renforce ses forces à PokrovskSelon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où les forces russes ont des intentions Known. Il a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'ils étaient conscients des plans des forces russes dans la région. Parallèlement, la poussée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelensky. Certaines terres sont actuellement sous contrôle ukrainien, mais aucun détail supplémentaire n'a été communiqué.

20:41 Apres decret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulses des centres d'accueilSuite à l'entrée en vigueur d'un décret en Hongrie qui refuse le statut de réfugié universel aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens risquent de perdre leur hébergement. Des expulsions de réfugiés ukrainiens ont été lancées dans des hébergements privés, selon l'organisation Migration Aid. A Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants Roms originaires de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où il y a une importante minorité hongroise, ont été contraints de quitter une auberge de jeunesse sous escorte policière.

Les allégations de plans russes pour attaquer la centrale nucléaire de la région de Kursk ont été démenties par l'Ukraine.

En réponse à la menace présumée de la Russie, le ministre de la Défense de l'Ukraine, Rustem Umerov, discute de l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis.

