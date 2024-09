À 10h32, les médias russes rapportent un incendie dans un entrepôt de munitions à Volgograd.

10:57 Le militaire ukrainien signale 165 engagements depuis hierLe militaire ukrainien a enregistré jusqu'à 165 engagements depuis hier, avec plus d'un quart d'entre eux se produisant dans la région de Donbass, spécifiquement autour de la ville contestée de Pokrovsk. Selon le rapport, les forces russes ont effectué 73 frappes aériennes contre des cibles et des zones civiles, utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également lancé sept missiles. En outre, les agresseurs ont mené plus de 4700 attaques, dont 179 avec des lance-roquettes multiples, et déployé plus de 1700 drones kamikazes. L'aviation ukrainienne, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont prétendument mené six frappes sur des zones dominées par du personnel, des armes et de l'équipement militaire ennemi.

10:17 Un juge suprême tué dans une attaque russe contre un véhicule civilUn juge suprême de la Cour suprême, qui apportait son aide aux habitants d'un village dans la région de Kharkiv, a été tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil, selon le site d'information Ukrinform citant le bureau du procureur régional. La veille, un drone sous contrôle ennemi a heurté le SUV dans lequel se trouvait le juge Leonid Loboyko, qui est décédé sur le coup. Trois femmes qui se trouvaient également dans le véhicule ont été blessées. L'Ukraine enquête sur d'éventuels crimes de guerre et meurtre.

09:55 Des blessés après des attaques sur ZaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, suite à de nouveaux bombardements aériens massifs de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de la région, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il est possible qu'il y ait encore des personnes sous les décombres. La ville a subi plus de dix frappes aériennes, avec plusieurs incendies signalés.

09:27 La Russie annonce avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernière, selon le ministère de la Défense. Les 125 drones ont été neutralisés et détruits par les systèmes de défense aérienne russes. Selon les rapports, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

08:42 Le militaire ukrainien signale 1170 pertes russes depuis hierLe militaire ukrainien signale 1170 pertes russes au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de soldats blessés et décédés à environ 652 000. Au cours de la dernière journée, les forces ukrainiennes ont également rapporté la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones ont prétendument été abattus et un système de défense aérienne a été touché.

07:22 Des analystes militaires : L'Ukraine cible plus de dépôts de munitions en RussieDes analystes militaires sur la plateforme X rapportent que des drones ukrainiens ont frappé un entrepôt de munitions russes à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales rapportent des incendies près de l'importante installation de stockage de munitions russes dans la région de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA signale également des incendies sur le flanc nord de l'installation. Ni le Kremlin ni le militaire ukrainien n'ont commenté pour l'instant.

06:54 Klingbeil appelle à l'obligation de soutenir l'UkraineLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein enverra un message fort de solidarité avec le pays attaqué. "Le sommet doit une fois de plus souligner que tout le monde est tenu, y compris les États-Unis après les élections de novembre, d'apporter un soutien actif à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il convient également de réfléchir à "la manière dont les futures conférences de paix peuvent être organisées plus largement pour discuter finalement d'une perspective de paix pour le bénéfice des Ukrainiens". Biden est attendu pour sa première visite présidentielle en Allemagne le 10 octobre. Une conférence des 50 nations soutenant l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre - pour la première fois au plus haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est également prévu pour y participer.

05:42 Porte-parole de Zelenskyy sur la livraison d'armes : Les Russes seront informés en premierSelon le porte-parole du président ukrainien, une décision définitive sur l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe n'a pas encore été prise. Serhiy Nykyforov explique dans l'émission d'information ukrainienne 24/7 qu'il n'y a "pas de décision finale et claire" à ce sujet pour l'instant. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a toutefois "discuté de cette question avec toutes les parties dont l'autorisation est nécessaire - l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et, bien sûr, les États-Unis". Le porte-parole de Zelenskyy ajoute : "Nous devons nous rappeler que les Russes seront informés en premier de l'autorisation d'incursions profondes dans leur territoire. Ils en seront informés en premier, puis il y aura une annonce officielle."

04:45 La Suisse soutient le plan de paix de la Chine, Kyiv déçuLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La perspective suisse sur de telles initiatives a évolué, explique le ministère à Berne. De Kyiv, cela est considéré comme une déception. L'Ukraine prépare actuellement une deuxième conférence de paix pour novembre. En juin, plusieurs nations sans la Russie et la Chine ont participé à une première réunion en Suisse.

03:29 La Lituanie envoie une aide militaire à l'UkraineLa Lituanie envoie un paquet d'aide militaire comprenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures de logistique à l'Ukraine. Ce paquet devrait atteindre sa destination cette semaine, comme annoncé par le gouvernement lituanien. Depuis le début de l'année, la Lituanie a livré des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et divers autres équipements à l'Ukraine.

02:29 Tragédie dans la région de Kharkiv : trois mortsDes frappes aériennes russes ont touché le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, entraînant la mort de trois personnes et blessant six autres, selon les autorités régionales. Les frappes ont visé des infrastructures civiles et ont touché des établissements scolaires et des entreprises, causant des dommages alors que les gens se promenaient dans les rues.

01:29 La Corée du Nord met en garde contre l'aide militaire américaine à l'UkraineLa Corée du Nord, supposée fournir des armes illégales à la Russie, a perçu l'aide militaire américaine d'une valeur de 8 milliards de dollars destinée à l'Ukraine comme une "erreur grave" et un "jeu avec le feu" contre la puissance nucléaire russe. Cette annonce a été faite par le président américain Joe Biden lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Cette aide est destinée à aider l'Ukraine à se défendre, notamment en fournissant des armes à portée étendue, ce qui augmenterait la capacité du pays à attaquer la Russie à distance.

00:25 Attaque russe contre un hôpital de Sumy : le bilan s'alourdit à dix mortsLe bilan d'une attaque russe contre un hôpital situé dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix morts. Initialement, un seul décès avait été rapporté lors de la première attaque contre la clinique, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Malheureusement, l'hôpital a été bombardé à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 L'équipe de Zelenskyy : les États-Unis manifestent un fort intérêt pour le "plan de victoire"Selon Serhiy Nykyforov, porte-parole de la présidence ukrainienne, le gouvernement américain a manifesté un "intérêt significatif" pour le "plan de victoire" du président Volodymyr Zelenskyy. Cette déclaration contredit les cobertura médiatique laissant entendre un manque d'enthousiasme de la part de Washington. "Ce n'est pas exact", déclare Nykyforov à la télévision ukrainienne. Le plan a été "bien accueilli". Nykyforov indique également que le président américain Joe Biden a promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" concernant le plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne le 12 octobre.

22:25 Zelenskyy : Trump soutiendra l'UkraineLe président Volodymyr Zelenskyy pense que Donald Trump soutiendra l'Ukraine s'il remporte les élections de novembre. Zelenskyy a exprimé cette conviction lors d'une interview sur la chaîne Fox News. "Je ne suis pas sûr du scénario post-électoral et de celui qui sera président", explique Zelenskyy. "Cependant, j'ai reçu des communications directes de Donald Trump indiquant qu'il sera un allié de l'Ukraine et qu'il soutiendra notre nation."

21:40 Lavrov met en garde les pays occidentaux contre la prise de position contre la Russie nucléaireDuring his speech at the UN General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov warned Western nations against desiring to "take Russia on until the end," portraying this as a "suicidal choice." He labeled any attempts to defeat Russia as "suicidal." Just a few days prior, Russian leader Vladimir Putin had threatened potential nuclear weapon use. According to Putin, any conventional attack against Russia backed by a nuclear power would be interpreted as a joint attack by those involved countries.

