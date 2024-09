À 09:52, l'Ukraine a publié les données des pertes russes

09:21: Le gouverneur déclare « jour sombre » pour la région de Lviv - Le bilan s'alourdit

Suite aux bombardements aériens de Lviv, une ville importante de l'ouest de l'Ukraine (rapportés à 07:18, 06:17 et 05:29), par les forces russes, le bilan a augmenté. Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via son update Telegram, au moins sept personnes, dont un enfant de sept ans et une fille de quatorze ans, ainsi que d'autres enfants, ont péri lors des attaques de la nuit. Dans un ton grave, le gouverneur a qualifié cela d'un « jour sombre » pour la région. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait publié sur Telegram, rapportant cinq morts et plus de 30 blessés, et avait présenté ses condoléances aux familles touchées.

08:49: Le ministre des Affaires étrangères Kuleba remet sa démission

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, a annoncé sa démission, confirmée par le président de la Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La lettre de démission de Kuleba sera officiellement discutée lors de la prochaine séance parlementaire. Plusieurs autres ministres ont également présenté leur démission (rapportées à 00:47 et 22:06). Ces départs font partie d'une reconstruction complète du gouvernement ukrainien. Mercredi est prévu comme journée de licenciements, selon le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arachamia, via son post Telegram. Jeudi, en revanche, est prévu comme journée de nominations.

08:03: Zelenskyy : « Des gens sont encore ensevelis sous les décombres »

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l'attaque de roquettes russes sur Poltava était l'un des incidents les plus meurtriers depuis le début du conflit, lors de son discours du soir. On pense que des gens sont coincés sous les débris, alors que Zelenskyy a une fois de plus souligné le besoin de systèmes de défense aérienne.

07:39: Grossi exprime ses préoccupations quant à l'imminence d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia

During a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and the UN nuclear watchdog Head, Rafael Grossi, in Kyiv, Grossi voiced his concerns over the fragile situation at the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in southeastern Ukraine. According to Reuters, Grossi warned that the risk of a disaster still persists as the plant has been offline since the Russian invasion in February 2022. Both parties have repeatedly accused each other of shelling the plant, with each denying the claims.

07:18: Lviv souffre de pertes suite aux frappes aériennes russes

Dans une série de raids aériens russes touchant Lviv, une ville importante de l'ouest de l'Ukraine (rapportés à 06:17 et 05:29), au moins deux personnes ont été tuées. Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via son update Telegram, 19 personnes ont été blessées lors de l'attaque. Un incendie a été signalé près de la gare centrale, et deux bâtiments scolaires ont été lourdement endommagés, avec de multiples fenêtres brisées et des éclats de verre dans les rues. Selon Kosyzkyj, l'attaque a été effectuée à l'aide de drones Shahed, ce qui a entraîné le déploiement des services d'urgence. Les écoles touchées ont dû être fermées, comme confirmé par le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, via son post Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de dix ans, ont été blessées lors de cet incident.

06:53: L'Ukraine cherche un soutien étranger supplémentaire pour le secteur agricole et le déminage

L'Ukraine cherche reportedly un soutien international supplémentaire pour la reconstruction et le déminage de son secteur agricole et des régions touchées par la guerre. Selon le « Rheinische Post » de Düsseldorf, le gouvernement allemand a été prié de considérer l'extension du financement des zones agricoles touchées et la fourniture d'incitations de sécurité pour les travailleurs. Les autorités ukrainiennes ont également demandé la prolongation d'un programme, financé par le ministère allemand de l'Agriculture, visant à fournir des générateurs aux zones rurales. En outre, l'Ukraine a demandé une aide internationale pour les opérations de déminage dans les régions touchées par la guerre. Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement travaille déjà sur un projet pour sécuriser et éliminer la menace posée par les mines terrestres, selon le communiqué du gouvernement.

04:35 Biden Garantit des Systèmes de Défense Aérienne Additionnels pour l'UkraineAprès l'attaque dévastatrice de la Russie sur Poltava, le président Biden garantit la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette attaque cruelle", déclare Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement Kyiv, y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités cruciales pour protéger les frontières de l'Ukraine. À la suite de l'attaque qui a coûté la vie à au moins 51 personnes, le président Zelenskyj a réitéré son appel aux alliés occidentaux de fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et d'autoriser l'utilisation des armes à longue portée déjà distribuées contre le territoire russe.

02:52 Nouvelle Attaque de Drone sur KyivLa Russie lance une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes affrontent les attaques autour de la périphérie de Kyiv, selon les rapports militaires ukrainiens sur Telegram. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels. Cette attaque nocturne fait partie d'une série de frappes aériennes de la Russie sur Kyiv qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

01:32 Zelenskyy Cherche à Maintenir l'Occupation de Kursk IndéfinimentL'Ukraine cherche à maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que Poutine entre en négociations, reveals the president Zelenskyy in an interview with US news channel NBC. L'occupation de ces territoires constitue un aspect crucial du plan de victoire de l'Ukraine, ajoute Zelenskyy. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de terres russes. Zelenskyy n'indique pas si l'expansion de la conquête territoriale est le plan. L'opération de Kursk est restée secrète, même ignorance de la connaissance du président Biden.

00:47 Quatre Ministres Ukrainiens Démissionnent Avant un Remaniement Ministériel AttenduQuatre ministres démissionnent avant un remaniement ministériel attendu en Ukraine. Selon les sources ukrainiennes, ils comprennent la députée ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin - une figure influente dans l'expansion de la production d'armes - le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Il reste incertain si les quatre ministres passeront à d'autres postes de haut niveau. "Comme promis, une grande restructuration gouvernementale est imminente cette semaine", explique David Arakhamia, chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain, nous aurons une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", révèle Arakhamia, allié du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

here

23:16 Après l'Attaque de Roquette sur Poltava : Zelenskyy Plaide pour l'Utilisation d'Armes à Longue PortéeÀ la suite de l'attaque mortelle de la Russie sur Poltava, le président ukrainien Zelenskyj plaide pour l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes cesseront si nous sommes capables de détruire les sites de lancement des occupants où ils résident, et les aérodromes militaires et leur logistique", déclare Zelenskyj dans son discours vidéo quotidien. Selon ses estimations, le nombre de morts à Poltava est maintenant de 51, avec 271 blessés. Plus de personnes sont toujours prisonnières des décombres.

22:06 Zelenskyy Licencie un autre Haut FonctionnaireLe président ukrainien Zelenskyy a licencié Rostyslav Shurma, deputy head of the presidential office, selon un décret sur le site du président. Le président du Parlement ukrainien a également annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme deputy prime minister et ministre de l'intégration européenne. Plusieurs autres ministres avaient Previously resigned. The president Zelensky stated that adjustments were being made to strengthen the government. "La chute sera décisive. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à ce que l'Ukraine puisse atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les Résidents ont décrit un Moment Très Tendu"L'Ukraine signale l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début du conflit. Des dizaines de personnes sont tuées et des centaines blessées. Le reporter de ntv Kavita Sharma est sur place et décrit une "scène assez intense" et comment les résidents ont vécu l'attaque de missile.

here.

ici21:25 L'Ukraine Accuse la Russie d'Exécuter des Prisonniers de GuerreLe Bureau du Procureur Général ukrainien allègue que des soldats russes ont tué plus de prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur le tir de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans la région de Donetsk, a déclaré l'agence sur son canal Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont forcés à s'allonger par terre, et ils les ont instantanément tirés dans le dos", a déclaré l'agence en se référant à des vidéos circulant sur Internet.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

En raison de l'escalade du conflit et des opérations militaires en cours, il y a eu des appels à une assistance internationale accrue pour sécuriser le secteur agricole de l'Ukraine et aider aux opérations de déminage. Le gouvernement allemand est prié d'augmenter le financement et de fournir des incitations de sécurité aux travailleurs dans les zones touchées.

Compte tenu des tensions accrues et des échanges violents entre les forces ukrainiennes et russes, il est crucial que les deux gouvernements établissent un dialogue pour prévenir d'autres pertes militaires. Des canaux de communication ouverts pourraient potentiellement conduire à une réduction des pertes dans les opérations militaires et favoriser une résolution pacifique du conflit en cours.

Lire aussi: