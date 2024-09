A 09:46, l'Ukraine annonce des attaques par drones et missiles

09:10: Extension du système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite des préoccupations chez les défenseurs des droits de l'hommeLes défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent de l'extension d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes. Radio Free Europe / Radio Liberty, financée par les États-Unis, signale que le système "Face Pay", introduit il y a trois ans à Moscou, est maintenant proposé dans six villes supplémentaires, comme Kazan. Les passagers peuvent s'inscrire au système aux tourniquets équipés de caméras pour effectuer des paiements, comme rapporté dans les médias russes. Des plans sont également en cours pour mettre en place ce système dans l'ensemble des métros russes l'année prochaine. On note que les caméras de rue ont été utilisées Previously in Moscow to apprehender des individus suspectés d'avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales et des journalistes les couvrant. L'avocat Andrei Fedorkov, qui soutient les prisonniers politiques par le biais de l'organisation russe des droits de l'homme interdite Memorial, exprime des préoccupations quant à la possible utilisation abusive de "Face Pay" à ces fins et considère le système comme présentant des "risques significatifs" qui pourraient devenir un autre outil de surveillance et de contrôle des citoyens.

08:02: La défense aérienne russe abat 29 drones dans plusieurs régionsSelon le ministère de la Défense à Moscou, 29 drones ont été abattus dans différentes régions russes. La plupart des drones ont été lancés depuis l'Ukraine, principalement dans la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31: Stegner se défend pour sa participation à venir à une manifestation malgré les critiquesL'expert en politique étrangère du SPD allemand Ralf Stegner se défend pour sa participation prévue à une manifestation, où il partagera la scène avec Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche. Stegner clarifie qu'il n'est pas aligné sur des orateurs spécifiques et présentera ses vues en tant que social-démocrate. Il met en évidence que sa participation soutient la liberté d'opinion tant que "les fascistes, les anti-Semites et les racistes sont exclus". La "manifestation nationale pour la paix" est prévue pour le 3 octobre à Berlin, qui appelle à des négociations pour mettre fin aux guerres en Ukraine et à Gaza et à l'arrêt de la livraison d'armes à l'Ukraine, à Israël et à d'autres pays. Les critiques de la politique du gouvernement fédéral dirigé par le SPD d'augmentation de l'armement ont exprimé leur désapprobation. L'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth a argumenté que "le fait que la Russie et le Hamas ne soient pas identifiés comme des agresseurs est une honte" tandis que la députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a appelé la participation de Stegner un "mouvement nuisible" pour son parti et le gouvernement. Pour plus d'informations, cliquez ici.

07:03 Kharkiv sous attaque à nouveau

Les autorités ukrainiennes rapportent que Kharkiv est à nouveau sous attaque des forces militaires russes. Un bâtiment hospitalier sur le campus a subi des dommages, et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement après avoir été touché par un lance-roquettes. Aucun décès n'a été signalé. En tant que deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv est située à environ 30 kilomètres de la frontière avec la Russie et est régulièrement bombardée.

06:29: Présence de troupes russes à Kursk probablement augmentée depuis l'offensiveAlors que les forces de contre-offensive ukrainiennes retiennent les effectifs russes, il semble que la direction militaire russe redéploie des troupes d'Ukraine vers la région de Kursk tout en déployant de nouvelles formations de Russie à Kursk au lieu de se concentrer sur la ligne de front en Ukraine, suggère l'Institut pour l'étude de la guerre. La force initiale des troupes à Kursk s'élevait à 11 000 soldats russes, mais les observateurs estiment actuellement une présence de 30 000 à 45 000 soldats.

05:11: L'Ukraine commence la production de munitions d'artillerie de 155 mmUn officiel ukrainien a informé le "Kyiv Independent" que l'Ukraine a commencé la production de munitions d'artillerie de 155 mm. L'ancien ministre de l'Industrie stratégique Oleksandr Kamyshin, maintenant conseiller du président Volodymyr Zelensky, a rapporté que la production de matériaux de défense avait doublé pendant son mandat, avec des plans pour la tripler d'ici la fin de l'année.

03:04: Conseiller de Biden: Le président se concentrera sur la politique ukrainienne pendant le reste de son mandatUn conseiller de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a annoncé que le président américain Joe Biden planned de se concentrer sur l'aide à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie pendant le reste de son mandat. Sullivan a déclaré que Biden voulait "mettre l'Ukraine en position de succès" dans les prochains mois lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) tenue à Kyiv, en Ukraine.

01:43: Rapport: d'anciens politiciens britanniques plaident pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles de portée longue sur le territoire russeCinq anciens ministres de la Défense britanniques et l'ancien Premier ministre Boris Johnson auraient exhorté le chef du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de portée longue sur le territoire russe, en contournant le besoin du soutien américain. Ils craignaient que tout retard n'encourageait seulement le président russe Vladimir Poutine, selon le Sunday Times.

00:52 Chef des services de renseignement : la Corée du Nord est le "plus important" défi de la Russie pour l'UkraineSelon le chef des services de renseignement ukrainien, parmi les alliés de la Russie, la Corée du Nord pose le défi le plus important pour l'Ukraine. "Parmi ces alliés de la Russie, la Corée du Nord se démarque comme notre principal problème", a déclaré Kyrylo Budanov lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. Budanov a également commenté que l'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, "exacerbe dramatiquement le conflit". En réponse à une question sur le soutien des autres alliés de la Russie, tels que l'Iran et la Chine, Budanov a déclaré que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait annoncé son intention de renforcer les liens avec la Russie lors de sa rencontre avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, vendredi dernier. Kyiv surveille de près les envois d'armes de Pyongyang à Moscou et en reconnaît l'impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils fournissent, et c'est préoccupant, une quantité massive d'artillerie", a ajouté Budanov. Consultez-le ici.

23:21 L'Ukraine : la Russie pourrait faire face à des problèmes de main-d'œuvre à partir de mi-2025La Russie pourrait faire face à des problèmes de main-d'œuvre à partir de la mi-2025, selon l'Ukraine. Le gouvernement de Moscou devra probablement prendre une décision à l'été 2025, a déclaré le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov lors d'une conférence à Kyiv - "soit procéder à une conscription, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Moscou n'a pas encore commenté à ce sujet.

22:20 Le chancelier Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est "stupide"Le chancelier allemand Olaf Scholz accuse le président russe Vladimir Poutine de mettre enjeu l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "L'attaque contre l'Ukraine est simplement stupide, même du point de vue de la Russie", déclare-t-il lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du Bundestag SPD dans la ville de Brandebourg de Prenzlau. Pour ses ambitions impérialistes, Poutine envoie des centaines de milliers de soldats russes affronter des blessures et des morts, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays du monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", ajoute Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir militairement l'Ukraine pour empêcher le pays envahi de s'effondrer et pour s'assurer qu'une violation claire des règles en Europe ne réussisse pas. "Poutine met en danger l'avenir de la Russie". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01 Succès fluctuants dans les combats de la région de KurskLes forces ukrainiennes font des gains territoriaux dans leur avancée dans la région russe de Kursk à l'ouest, mais perdent également du terrain face aux contre-attaques russes. Selon le canal militaire pro-gouvernemental Deep State, les unités ukrainiennes ont capturé trois nouveaux établissements. Toutefois, les contre-attaques russes ont repoussé les troupes ukrainiennes autour du village de Snagost. Une carte publiée par Deep State montre une brèche significative dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces rapports ne peuvent pas encore être vérifiés de manière indépendante. En début août, les troupes ukrainiennes ont avancé dans la région frontalière russe près de Kursk, affirmant avoir pris le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et plus de 100 établissements, y compris la ville de Sudcha. Les experts suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a fait sa première tentative sérieuse pour chasser les troupes ukrainiennes.

21:41 États-Unis : les retards de l'aide militaire à l'Ukraine sont dus à des "difficultés logistiques"Les retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à des "difficultés logistiques", selon les responsables américains. "Il ne s'agit pas d'un problème de volonté politique", déclare Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors d'une apparition en vidéo à la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. "Il s'agit d'un problème de logistique complexe pour livrer ce matériel au front", déclare Sullivan. Malgré ces défis, les États-Unis doivent "faire plus et le faire mieux" pour l'Ukraine, reconnaît Sullivan. Le président américain Joe Biden est "engagé" à utiliser le temps restant de son mandat pour "mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour gagner", déclare Sullivan. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontreront lors de l'Assemblée générale de l'ONU plus tard ce mois-ci.

20:57 Scholz : souhaite poursuivre en justice les responsables de la sabotage des pipelines Nord Stream en AllemagneLe chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié le sabotage des pipelines Nord Stream d'"acte terroriste" et entend poursuivre les responsables en Allemagne. Il a chargé toutes les autorités de sécurité compétentes et le parquet fédéral de mener une enquête impartiale, a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du Parlement SPD à Prenzlau, dans le Brandebourg. "Nous sommes déterminés à poursuivre en justice les responsables devant les tribunaux allemands si nous pouvons les appréhender", a déclaré Scholz. Il a également qualifié de "mensonge éhonté" l'allégation selon laquelle le gouvernement allemand avait renoncé au gaz naturel russe. Au contraire, il a déclaré que la Russie avait arrêté les livraisons de gaz par le pipeline Nord Stream 1. La hausse des prix, les plafonds des prix et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros", a déclaré Scholz. Les explosions de pipelines ont eu lieu uniquement après que la Russie eut déjà coupé les approvisionnements en gaz à l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'acte de sabotage.

19:41 Putin Déclare son Soutien à la Liberté d'Expression

Cette affirmation pourrait être accueillie avec scepticisme par ses critiques emprisonnés : le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la liberté d'expression et de l'information. "Compte tenu du développement en cours de la multipolarité, il est crucial de protéger les principes de l'exactitude de l'information", a-t-il déclaré dans un message vidéo aux participants au sommet des médias des pays du BRICS à Moscou, marquant le 120e anniversaire de l'agence de presse d'État TASS. "La véritable liberté d'expression, qui permet les opinions diverses, favorise la recherche de compromis et de solutions conjointes aux problèmes mondiaux", a ajouté Poutine. Les médias jouent un rôle important dans la construction d'un ordre mondial équitable, offrant aux gens "une vue impartiale et non biaisée du monde". Cependant, la liberté d'expression et les médias n'existent pas en Russie autoritaire. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, et les adversaires du gouvernement sont visés par le système judiciaire. L'agence de presse russe TASS a commencé ses activités en 1904, initialement sous divers noms et titres. Elle est maintenant la plus grande agence de presse du pays et sert de porte-voix du gouvernement.

19:20 Scholz Refuse Catégoriquement la Livraison des Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier Olaf Scholz a rejeté la possibilité de livrer des armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, même si des alliés prennent des décisions dans ce sens. During a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau, he reiterated his opposition to delivering Taurus cruise missiles, which have a range from Ukraine to Moscow (around 500 kilometers), citing the risk of "major escalation" they would bring. "I said no to that. And this stance applies to other weapons capable of reaching such distances as well," Scholz stated. "This remains the case. Even if other countries make different decisions" (see also entry from 17:24). The farthest-reach weapon Germany has provided to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which can strike targets 84 kilometers away.

