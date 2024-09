À 09:28, Kim exprime son intérêt pour le renforcement des liens avec Moscou

08:59 Potentiels armes à large portée pour la Russie ? Discussion entre Starmer et Biden à l'Assemblée générale de l'ONU à nouveau

Le Premier ministre britannique Starmer a mentionné une discussion à venir concernant la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales avancées contre des cibles russes. Il a fait cette déclaration suite à une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle une décision sur cette question a été reportée. Starmer a mentionné qu'il et Biden allaient réexaminer cette question lors de leur réunion à l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine suivante, en présence d'un groupe plus large. Les médias britanniques suggèrent que Biden est disposé à permettre à l'Ukraine d'utiliser des roquettes britanniques et françaises gouvernées par la technologie américaine, mais pas des roquettes produites aux États-Unis.

08:23 Réponse de Zelensky aux allégations de Trump : "Les promesses de campagne sont des promesses de campagne"

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises sa capacité à mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, mais n'a toujours pas fourni de plan spécifique. Interrogé lors d'une interview de CNN pour expliquer sa déclaration, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : "Je ne peux pas comprendre pour le moment car je ne connais pas les détails et les objectifs précis." Zelensky a déclaré que, selon lui, les États-Unis sont actuellement en campagne électorale. "Et les promesses de campagne sont des promesses de campagne", a-t-il ajouté. "Parfois, elles ne sont pas très réalistes." Cependant, Zelensky a également déclaré qu'il avait discuté avec Trump deux mois plus tôt et que Trump avait promis son soutien à l'Ukraine. Il a décrit la discussion comme positive.

07:27 Évaluation de l'ISW : Plus de soldats russes nécessaires à Kursk pour chasser les Ukrainiens

La Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), une opération complète pour chasser les Ukrainiens de la région n'a pas encore été observée. L'ISW, basé à Washington, indique que les autorités russes ont principalement recours à des conscrits mal équipés et formés, ainsi qu'à de petits groupes des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans leur évaluation, le think tank suppose : "Si la Russie cherchait à récupérer le territoire conquis par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk, cela nécessiterait probablement un déploiement plus important de personnel et de ressources - notamment si la plupart des unités existantes manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine subit plusieurs attaques de drones

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé une série d'attaques de drones contre l'Ukraine pendant la nuit. L'armée russe a envoyé plusieurs groupes d'attaques de drones, selon le rapport de l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes de raid aérien ont été déclenchées dans presque toutes les régions du pays. Par exemple, dans la région d'Odessa. La marine affirme avoir abattu neuf drones là-bas. Des explosions ont été signalées dans la ville d'Odessa, selon le maire. Malheureusement, aucun décès n'a été signalé pour le moment.

06:13 Mützenich propose un groupe de contact international pour une initiative de paix

Le chef du groupe parlementaire SPD Rolf Mützenich plaide pour la création d'un groupe de contact international pour faciliter une initiative de paix dans le conflit ukrainien. "À mon avis, il est maintenant important pour les alliés occidentaux d'initier un groupe de contact pour lancer un processus", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant le moment opportun pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix, et que la Russie devrait également être incluse dans le prochain sommet de paix." Interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe de contact, Mützenich a cité des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil. "En raison de la conviction croissante dans ces pays que l'attaque russe pourrait devenir un fardeau", Mützenich pense que "le travail d'un groupe de contact pourrait effectivement être prometteur et pourrait servir de médiateur crucial".

05:41 L'UE envisage une approche modifiée pour le prolongement des sanctions

Des diplomates de l'UE ont révélé que la Commission européenne examine trois scénarios pour le probable prolongement des sanctions contre la Russie. Ces approches potentielles ont été communiquées aux diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources. Cette exploration est motivée par les actifs gelés de la banque centrale russe, essentiels pour accorder un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine par les pays du G7.

03:40 Klitschko : des débris de drones tombent sur des bâtiments de Kyiv

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé via l'application de messagerie Telegram que des débris de drones étaient tombés sur un bâtiment municipal dans la capitale ukrainienne, Kyiv. Les débris ont touché un bâtiment municipal dans le district de Obolon, situé au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a également rapporté que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Auparavant, le maire avait déclaré que les unités de défense aérienne étaient opérationnelles dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération plus étroite avec Shoigu

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse d'État KCNA, les deux hommes ont eu une conversation approfondie lors de la visite de Shoigu à Pyongyang et ont atteint un consensus satisfaisant sur les questions liées au renforcement de la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu, qui était encore ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a commencé à renforcer les relations entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelensky va partager sa "Stratégie de Triomphe" avec Biden en septembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a programmé une rencontre en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je vais présenter le plan directeur pour la victoire", a déclaré Zelensky lors d'une visite à Kyiv, la capitale ukrainienne. Cette stratégie repose sur un système de prise de décision coordonnée, renforçant l'Ukraine avec une puissance militaire suffisante pour influencer la guerre vers la paix. "De tels conflits victorieux peuvent se conclure de plusieurs manières justes : soit en expulsant la force d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a précisé Zelensky. Cela renforcerait fermement l'autonomie de l'Ukraine. Cependant, Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour adopter la posture nécessaire.

22:59 Changement dans l'action offensive russe vers le sud

Des combats intenses persistent à l'est du pays, selon l'armée ukrainienne. Selon le quartier général de Kyiv, il y a eu 115 affrontements, détaillés dans son rapport du soir. "La zone la plus intense aujourd'hui était Kurakhove, ainsi qu'une activité ennemie importante dans les directions de Lyman et Pokrovsk", a-t-il déclaré. Kurakhove est une petite ville au sud de Pokrovsk. Pokrovsk était autrefois considérée comme la principale route d'attaque pour les troupes russes. Cependant, récemment, elles n'ont réussi à obtenir que de maigres gains territoriaux dans la région. Au lieu de cela, elles ont dévié leur trajectoire offensive vers le sud pour capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurakhove.

22:18 Zelensky : l'avancée de Kursk apporte le soulagement souhaité

L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk porte ses fruits, selon le président Volodymyr Zelensky. Dans la région de Charkiv, l'ennemi a été contenu, et dans Donetsk, l'avancée russe a ralenti, affirme-t-il. La Russie n'a enregistré aucune victoire significative dans sa contre-attaque à Kursk. Des experts avaient précédemment exprimé des doutes quant au redéploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie affirme avoir repris 10 des 100 villages occupés.

21:46 "La peur de l'Ouest" - Les mots cinglants de Zelensky sur ses alliés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique l'Occident pour son "peur" lorsqu'il délibère sur l'aide à apporter à l'Ukraine pour contrer les missiles russes. "Si les alliés interceptent collectivement les missiles et les drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de décision similaire pour neutraliser collectivement les missiles et les drones iraniens Shahed dans le ciel ukrainien ?" a déclaré Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils sont même réticents à dire : 'Nous travaillons dessus'. Et cela se produit même avec des missiles et des drones qui survolent les territoires de nos voisins", a déclaré le chef d'État ukrainien. Cela est "déplorable pour le monde démocratique".

21:30 Plus de 8000 drones iraniens déployés par la Russie en Ukraine

Selon les rapports de Kyiv, la Russie a lancé 8060 drones iraniens Shahed contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Les déclarations de l'Iran ou de la Russie font toujours défaut. L'Ukraine a accusé pour la première fois l'Iran de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Possibilité de licences pour des armes à longue portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis restent évasifs

À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent entamer des discussions. Il y a des spéculations sur d'éventuelles annonces concernant l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon les sources du Guardian, la Grande-Bretagne permettrait reportedly à l'Ukraine de mener des frappes à l'aide de missiles Storm-Shadow. Cependant, il n'y aura probablement pas d'annonces formelles lors de la réunion entre les deux alliés aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une déclaration aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée en Russie - Certainly not from the U.S.", says John Kirby, Director of Communications for the National Security Council. Il reconnaît simplement qu'ils continuent de consulter la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés "concernant les types de capacités qui seront mises à disposition de l'Ukraine". Kirby évite également de répondre directement lorsqu'on lui demande si l'administration américaine annoncera des ajustements. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment donné."

L'Union européenne évalue actuellement trois scénarios pour une probable extension des sanctions contre la Russie, les actifs gelés de la banque centrale russe jouant un rôle crucial dans le processus de prise de décision. Cette information a été communiquée aux diplomates de l'UE vendredi.

Lors de leur réunion à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre britannique Starmer et le président américain Biden doivent réexaminer la question de la permission accordée à l'Ukraine d'utiliser des armes avancées de l'Occident, notamment des roquettes britanniques et françaises soumises à la technologie américaine, pour la défense contre les cibles russes.

