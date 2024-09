A 08:57, selon ISW, un nombre important de Russes ont plaidé pour une action militaire en Ukraine.

10:11 L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

Le quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres sur les pertes des troupes russes déployées en Ukraine. Le rapport indique que la Russie a subi environ 617 600 pertes en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Le rapport de Kiev indique également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie moyenne et 30 drones ont été détruits. Depuis le début de l'offensive de grande envergure, la Russie a prétendument perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin. Les évaluations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, mais ce ne sont que des valeurs minimales.

09:29 Le gouverneur : Saporischschja sous le feu 171 fois en 24 heures

Les forces russes ont prétendument bombardé la région ukrainienne de Saporischschja un nombre incroyable de 171 fois au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur militaire de Saporischschja, Ivan Fedorov, via Telegram. Il y a eu quatre frappes aériennes russes sur les villages de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 95 drones, selon le rapport de Fedorov.

09:03 Les secouristes sauvent un homme des décombres après une frappe russe sur Kharkiv

Les secouristes ont réussi à retirer un homme des décombres d'une salle de spectacle effondrée à Kharkiv après une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir bien après avoir été secouru. Les autorités ont déclaré qu'environ 40 personnes, dont cinq enfants, avaient été blessées en raison de frappes de missiles russes sur Kharkiv, qui ont visé un centre commercial et une salle de spectacle dimanche après-midi.

08:20 Incendies et explosions : une frappe aérienne russe de grande envergure sur Kyiv

La Russie a lancé une salve de drones, plus de dix missiles de croisière et des dizaines de missiles balistiques contre l'Ukraine, affectant la capitale Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les habitants de Kyiv ont été invités à chercher refuge dans les abris anti-aériens en raison des explosions. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que les services d'urgence avaient été déployés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a également signalé plusieurs incendies sur Telegram. Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a également signalé des incendies dans le district de Shevchenkivskyi, où une personne a prétendument été blessée en raison de débris tombants. "Il y aura une réaction à tout. L'ennemi le ressentira", a affirmé le chef de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram.

07:39 Explosions : frappe de missile russe sur Kyiv

La capitale ukrainienne, Kyiv, a été à nouveau cible d'une attaque de missiles russes, selon les services de renseignement militaire ukrainiens. Les unités de défense aérienne sont activement engagées pour lutter contre l'attaque, avec des officiels militaires ukrainiens rapportant l'attaque via la plateforme de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv ont rapporté de nombreux explosions bruyantes, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles tirés et les éventuels dommages restent inconnus.

06:46 Poutine : le nouveau gazoduc vers la Chine est à l'heure

Le président Vladimir Poutine a confirmé que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulent comme prévu. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été approuvée et les investigations techniques nécessaires ont été menées, selon Poutine. Le gazoduc proposé, "Force de Sibérie 2", est prévu pour transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région de Yamal en Russie à la Chine via la Mongolie.

05:34 Les Russes bombardent un orphelinat à Sumy - 13 blessés

Les forces russes ont prétendument ciblé un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des missiles, selon Ukrainska Pravda. Treize personnes ont prétendument été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon le rapport de l'administration militaire locale à Ukrainska Pravda.

04:26 Sondage : une majorité de Polonais soutiennent l'abattage de drones espions russes

Selon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", environ 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones espions russes qui envahissent l'espace aérien polonais pendant les attaques contre l'Ukraine. Le sondage concerne un objet volant non identifié, prétendument un drone kamikaze Shahed, qui a survolé la Pologne pendant environ 30 minutes avant de disparaître le 26 août, selon le général de brigade polonais Tomasz Drewniak à Radio RMF24. Drewniak a suggéré que la Russie évaluait probablement le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Russie : une vie prise par le feu ukrainien à BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, annonce qu'une personne a péri à cause des flammes déclenchées par les Ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois personnes ont été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre établissement a été bombardé par les Ukrainiens.

here.

23:08 La Russie repousse 158 dronesLa Russie affirme avoir contré des "attaques massives" de drones ukrainiens sur la capitale, Moscou, et 14 autres régions. Un total de 158 engins aériens ont été abattus pendant la nuit, selon le ministère de la Défense via la plateforme de messagerie Telegram. Dix drones étaient supposément dirigés vers des sites à Moscou.

22:24 Alerte aérienne à Kharkiv : le nombre de blessés s'élève à 47Le nombre de blessés dans l'importante attaque aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien via Telegram. Divers bâtiments civils, y compris un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos diffusées par des agences de presse.

21:52 Hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un vol d'entraînement - l'équipage de deux personnes péritDeux personnes ont péri dans l'écrasement d'un hélicoptère ukrainien à l'université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. L'agence de presse étatique Ukrinform révèle que l'hélicoptère, un Mi-2, effectuait une mission d'entraînement au moment de l'accident. Cette information est tirée du site Facebook de l'université, selon Ukrinform. "L'université déplore une perte irréparable - l'équipage de deux membres a péri", indique le post Facebook de l'université. Les enquêteurs, les experts techniques et les délégués du ministère de la Défense examinent actuellement le lieu de l'accident. La cause de l'incident reste inconnue.

ici.21:06 Le fournisseur d'énergie ukrainien prévoit de multiples coupures de courantEn raison des attaques russes généralisées sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, de nombreuses coupures de courant sont probables le lundi. L'entreprise énergétique ukrainienne Ukrenergo a déclaré cela, comme détaillé par Ukrinform. L'approvisionnement en électricité des installations critiques sera protégé. Cependant, Ukrenergo recommande que des modifications de l'ampleur des limitations puissent survenir.

here.

Vous pouvez consulter tous les événements précédents ici.

Le dernier rapport du quartier général des forces armées ukrainiennes reveals that Russia has suffered significant losses in military operations in Ukraine, with approximately 617,600 casualties since February 24, 2022. Despite these losses, Russian forces continue to bombard Ukrainian regions, such as Saporischschja, which was hit 171 times within the past 24 hours as per the military governor.

Lire aussi: