À 08:55, l'Ukraine reconnaît des victimes suite aux attaques à Saporichya

10:27 Russie : 125 drones ukrainiens abattus la nuit dernière

La Russie affirme avoir réussi à abattre 125 drones ukrainiens la nuit dernière. Le ministère de la Défense déclare que ces 125 drones ont été neutralisés et détruits par la défense aérienne russe. Les gouverneurs de divers districts ont rapporté des dommages causés par les attaques, mais aucun décès. Selon les rapports, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd au sud de la Russie, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

09:55 Ukraine : 1 170 pertes russes au cours des dernières 24 heures

Le état-major ukrainien rapporte que 1 170 pertes russes, blessées ou tuées, ont eu lieu au cours des dernières 24 heures, portant le total de soldats russes blessés ou tués à environ 652 000. Les Ukrainiens rapportent également la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés depuis hier. Soixante-treize drones et un système de défense aérienne ont également été éliminés.

09:22 Experts militaires : L'Ukraine cible davantage de dépôts de munitions russes

Des analystes militaires de la plateforme X affirment que des drones de frappe ukrainiens ont touché un dépôt d'armes à Kotluban la nuit précédente. Des sources locales rapportent des incendies à proximité d'un important dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA confirme également des incendies sur le côté nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont encore commenté cette situation.

08:54 Klingbeil plaide en faveur de l'obligation d'aider l'Ukraine

Le dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, s'attend à ce que le sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein soit le signe d'une solidarité inébranlable avec le pays attaqué par la Russie. "La conférence doit faire comprendre à nouveau que tout le monde, y compris les États-Unis après les élections de novembre, a l'obligation de continuer à aider l'Ukraine activement aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il est également important de réfléchir à la tenue de futures conférences de paix qui tiennent compte des intérêts du peuple ukrainien et envisagent un avenir paisible. La visite de Biden en Allemagne est prévue pour le 10 octobre. Le 12 octobre, une réunion des 50 pays soutenant l'Ukraine militairement se tiendra pour la première fois au plus haut niveau sur la base aérienne américaine de Ramstein. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est prévu pour participer.

07:42 Porte-parole de Zelensky : Les Russes seront les premiers à savoir

Selon le porte-parole du président ukrainien, aucune décision définitive n'a été prise concernant l'utilisation d'armes de l'Ouest sur le sol russe. Serhiy Nykyforov, le porte-parole, a déclaré dans une émission d'actualités ukrainiennes 24/7 qu'aucune décision claire et finale n'a été prise. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a tenu des discussions avec toutes les parties impliquées dans cette décision - l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le porte-parole de Zelensky a également précisé : "Nous devons reconnaître que les Russes seront les premiers à savoir quand l'autorisation sera donnée pour entrer profondément sur le territoire russe. Ils seront les premiers à savoir, puis une annonce officielle suivra."

06:45 La Suisse soutient le plan de paix de la Chine, l'Ukraine est mécontente

Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. L'opinion suisse sur de telles initiatives a évolué, selon le ministère à Berne. La position ukrainienne semble démoralisée en raison de la position suisse. L'Ukraine prépare actuellement une deuxième conférence de paix en novembre. En juin, un grand nombre de nations, à l'exception de la Russie et de la Chine, ont participé à la première réunion en Suisse.

04:29 Lituanie : un paquet d'aide militaire à Kyiv

La Lituanie fournit un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine. La livraison de l'aide est prévue cette semaine, ont mentionné les autorités lituaniennes. Depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés (modèles M577 et M113), des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres articles à l'Ukraine.

02:29 Tragédie dans la région de Charkiv : trois morts, six blessés

Trois personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées suite aux frappes aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Charkiv, selon les autorités locales. L'attaque a visé les infrastructures civiles et a touché des installations éducatives et commerciales alors que les gens étaient dans les rues, selon le gouverneur de l'oblast de Charkiv, Oleh Syniehubov.

00:25 Attaque contre un hôpital de Sumy : le nombre de morts atteint dix

Le nombre de morts suite à une attaque russe contre un établissement de soins de santé dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. Une personne est décédée lors de l'attaque initiale sur le centre de soins de santé, comme détaillé par le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'établissement a ensuite été bombardé à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie d'avoir orchestré une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 Les Insiders de l'Ukraine : L'enthousiasme des États-Unis pour le "plan Triomphe" de Zelensky Suite aux rapports faisant état de réserves du gouvernement américain concernant le soi-disant "plan victoire" du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Serhiy Nykyforov, porte-parole de la présidence, dément ces allégations, affirmant que les États-Unis ont montré un "intérêt marqué". Nykyforov réfute l'idée d'un scepticisme de Washington lors d'une interview sur une télévision ukrainienne, décrivant le plan comme ayant été "bien accueilli". Il mentionne également que le président américain Joe Biden a promis de fournir "certaines décisions et réponses" concernant le plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre en Allemagne.

22:25 Zelensky : Trump se rangera aux côtés de l'Ukraine s'il est réélu Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'en cas de victoire de Donald Trump lors de l'élection de novembre, celui-ci soutiendra l'Ukraine. Zelensky a exprimé cette opinion suite à une interview avec Trump sur Fox News. "Je ne peux pas prédire l'issue des élections, ni savoir qui sera président", déclare Zelensky. "Cependant, j'ai reçu des messages directs de Donald Trump m'assurant de son soutien à l'Ukraine."

21:40 Lavrov : L'Occident doit éviter de s'engager dans une bataille suicidaire avec une puissance nucléaire Lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, met en garde l'Occident contre un conflit avec une puissance nucléaire telle que la Russie, comparant cela à une "entreprise suicidaire". Il qualifie les efforts pour soumettre la Russie de vains. Quelques jours plus tôt, le dirigeant russe Vladimir Putin avait réitéré sa menace d'utiliser des armes nucléaires. Selon Putin, toute attaque conventionnelle contre la Russie soutenue par une puissance nucléaire serait considérée comme une attaque contre ces pays.

