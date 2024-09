À 07:26, l'Ukraine confirme une douzaine de victimes suite à un assaut important sur Konotop.

06:42 Le Parlement allemand discute des mesures de sécurité, exclut les réfugiés ukrainiens de la politique des visites à domicile Le Parlement allemand examine aujourd'hui le paquet de sécurité proposé par le gouvernement fédéral, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et la révocation du statut de réfugié pour les individus retournant dans leurs pays d'origine. Cependant, il y a des exemptions garantissant que les réfugiés ukrainiens conservent leur statut de réfugié pendant les visites à domicile.

06:04 La télévision russe accuse un traitement injuste envers Trump lors du débat, critique la vérification des faits Divers commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris, selon ce qu'a rapporté le Kyiv Independent. On a prétendument placé Trump en désavantage. La vérification des allégations de Trump lors du débat a été lourdement critiquée. Les observateurs ont affirmé que Trump avait du mal à tenir tête, le républicain promettant de mettre fin à la guerre en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages à l'infrastructure de la ville et pertes civiles Une attaque russe sur Konotop dans la région de Sumy a entraîné plusieurs blessures parmi les civils en raison de l'incident. Les blessures connues comprennent des perturbations de l'approvisionnement en eau dans la ville et des dommages importants à l'infrastructure énergétique. Il reste incertain quand les résidents peuvent s'attendre à une restauration du service d'électricité. Une série d'incendies s'est déclarée dans le centre-ville, et à la fois les écoles et les structures résidentielles ont subi des dommages. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie fournit une aide militaire à l'Ukraine, renforce la coopération en matière de défense La Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, qui comprend des transporteurs de troupes blindés. L'annonce a été faite par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal après une réunion avec Silina. Les deux nations envisagent également d'étendre la collaboration dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni somme un homme d'affaires iranien en raison de soupçons d'envois de fusées à la Russie En raison de soupçons d'envois de fusées iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a émis un mandat d'arrêt contre un homme d'affaires iranien, selon ce qu'a rapporté le Foreign Office de Londres. La déclaration a indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait perçu comme une escalade alarmante, entraînant une réaction ferme. Hier, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions supplémentaires contre Téhéran en réponse aux allégations de transferts de fusées, notamment la suspension des accords de transport aérien bilatéraux. L'Union européenne avait précédemment fait état de "renseignements crédibles" concernant le transfert de fusées iraniennes à la Russie.

00:14 Les sources militaires ukrainiennes rapportent le déploiement de soldats peu expérimentés sur le front de Kharkiv Des sources militaires ukrainiennes affirment que la Russie envoie des soldats non formés pour renforcer sa présence sur le front de Kharkiv. Les unités participant à l'offensive de Vovchansk, selon ce qu'a rapporté Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces armées dans Kharkiv, ne sont pas suffisamment formées. Les sources suggèrent que ces nouveaux renforts font partie de la réserve de mobilisation russe. Les origines précises de ces soldats, y compris d'anciens prisonniers et de pays étrangers tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient, restent incertaines.

22:39 Le maire d'une ville ukrainienne de l'ouest déploie des inspecteurs linguistiques russes Le maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé la mise en place de patrouilles linguistiques russes, invoquant une utilisation croissante de la langue russe. "C'est une initiative des citoyens, et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré Ruslan Martsinkiv, maire de la ville, à NTA TV. Des milliers de réfugiés de l'est de l'Ukraine dont la langue maternelle est le russe résident dans la ville, et le maire s'attend à au moins 100 inspecteurs linguistiques. Un numéro de téléphone a été fourni pour signaler les locuteurs russes dans les espaces publics.

21:42 Erdogan plaide pour le retour de la péninsule de Crimée de Moscou Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé en faveur du retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est un mandat du droit international", a déclaré Erdogan lors d'une adresse vidéo à

Malgré les discussions en cours au Parlement allemand sur les mesures de sécurité, il y a une préoccupation croissante quant aux menaces potentielles de cybersécurité dans le contexte des tensions géopolitiques. Les experts ont mis en garde contre la possibilité d'une guerre cyber, compte tenu de l'utilisation croissante d'outils numériques dans la guerre moderne. Cette prise de conscience accrue intervient dans le contexte du conflit russo-ukrainien, où les deux parties ont été accusées d'attaques informatiques mutuelles.

Lire aussi: