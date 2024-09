A 05h45, les groupes politiques délibèrent sur les résultats des élections en Saxe et en Thuringe

Réunion matinale au sujet des élections régionales : Saxe et Thuringe Les responsables des comités fédéraux se réunissent tôt le matin pour discuter des résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe. Plus tard à Berlin, les dirigeants politiques s'adresseront au public dès le matin. Le SPD, l'AfD et le BSW dirigé par Sahra Wagenknecht lanceront les discussions à 11h00, suivis par le FDP à 11h30, la CDU à 13h00 et les Verts à 14h00. Les partis de la coalition du feu ont connu des revers dans les deux États. Le FDP n'est plus présent dans aucun des deux parlements, et les Verts ont été évincés du Parlement régional de Thuringe. L'AfD a remporté une victoire écrasante sur la CDU en Thuringe, tandis que la CDU a remporté l'élection en Saxe de justesse. Le BSW a obtenu des scores notables dans les deux États dès le départ.

05:08 Scholz félicite la campagne du SPD : "Les prévisions sombres ne se sont pas matérialisées" Le chancelier allemand Olaf Scholz a décrit les résultats des élections régionales comme "déplorables" et a exhorté les partis de Saxe et de Thuringe à former des coalitions sans l'AfD. Il a exigé que tous les partis démocratiques se réunissent pour établir des gouvernements stables, en excluant les extrémistes de droite. "L'AfD nuit à l'Allemagne", a déclaré Scholz, "en affaiblissant l'économie, en exacerbant les divisions sociales et en ternissant la réputation de notre pays". Il a également salué la cohésion du SPD, en reconnaissant que les prévisions funestes concernant ses performances électorales ne s'étaient pas matérialisées.

04:44 Lembcke suggère un virage à gauche de la CDU Compte tenu de l'environnement politique tumultueux en Thuringe, le politologue Oliver Lembcke de l'Université Ruhr de Bochum a plaidé en faveur d'un réexamen de la position de la CDU vis-à-vis du parti de gauche. Cela pourrait susciter un débat sur la politique traditionnelle de "feu de barrage" de la CDU contre l'AfD, a-t-il affirmé. "Si vous examinez un barrage, vous devez également examiner l'autre."

03:31 Urban et Kretschmer obtiennent des mandats directs en Saxe Le candidat principal de l'AfD en Saxe, Jörg Urban, a remporté un mandat direct lors de l'élection régionale. Il a obtenu 42,4 % des premiers votes, devançant le candidat de la CDU Marko Schiemann avec 38,1 % dans la circonscription de Bautzen 5. Bien que la CDU ait remporté l'élection en Saxe de justesse devant l'AfD, Michael Kretschmer a conservé son mandat direct dans la circonscription de Görlitz 2 avec 47,2 % des votes.

02:18 Esken regrette ses déclarations de Solingen, met en garde contre la menace islamiste La présidente du SPD, Saskia Esken, a admis que ses déclarations selon lesquelles elle n'avait appris peu de choses de l'attaque suspecte d'inspiration islamiste à Solingen étaient regrettables et erronées. "Ce n'était pas intelligent ou une déclaration correcte", a-t-elle déclaré à la télévision du monde le soir de l'élection. "Nous devons prendre au sérieux l'islamisme et la menace terroriste islamiste plus que nous l'avons fait jusqu'à présent", a-t-elle ajouté, en faisant référence aux mesures du gouvernement fédéral contre l'islamisme.

01:34 Le soutien à Merz en tant que candidat à la chancellerie au sein de l'Union augmente Suite aux élections en Saxe et en Thuringe, les spéculations sur la candidature à la chancellerie pour les élections fédérales à venir ont repris au sein de l'Union. Günther Oettinger, ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg et commissaire européen, soutient Friedrich Merz et plaide en faveur d'une décision immédiate. "Ce serait une erreur si la nomination n'intervenait pas au plus tôt après l'élection en Brandebourg", a-t-il déclaré, alors que l'élection en Brandebourg aura lieu dans trois semaines. "Je vois un large soutien pour Friedrich Merz pour avoir l'opportunité", a affirmé Oettinger, en écho aux sentiments similaires de Thorsten Frei, responsable des affaires parlementaires de l'Union au Bundestag, et de Horst Seehofer, ancien ministre de l'Intérieur et politique de la CSU.

01:01 Le maire de Grimma remporte un siège pour les électeurs libres en Saxe Le maire de Grimma, Matthias Berger, a remporté un siège au Parlement régional de Saxe pour les électeurs libres lors de l'élection régionale. Il a remporté le mandat direct dans la circonscription de Leipzig 3, selon les données de la commission électorale du soir. Berger a obtenu 36,6 % des votes, devenant ainsi le porte-drapeau des électeurs libres en Saxe. Cependant, au niveau de l'État, le parti n'a obtenu que 2,3 % des seconds votes.

00:29 L'analyste politique envisage un gouvernement minoritaire en Saxe L'analyste politique de Leipzig, Hendrik Traeger, réfléchit à la possibilité d'un gouvernement minoritaire en Saxe composé de la CDU et du SPD, avec l'aide d'Alliance 90/Les Verts. Selon Traeger, il suffirait aux Verts d'abstenir lors des votes pour permettre à la CDU et au SPD de gouverner avec une majorité relative. Ces arrangements sont courants dans les pays scandinaves, ce qui en fait une option viable, suggère Traeger.

00:09 Discussions sur la formation du gouvernement à Erfurt : Ramelow offre son soutien à Voigt Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a accepté de soutenir le président de la CDU Mario Voigt dans l'assemblage d'un gouvernement fonctionnel au Parlement régional d'Erfurt. Ramelow, un politique du parti de gauche, souhaite soutenir l'individu détenteur d'un mandat des électeurs pour établir une majorité gouvernementale dans le spectre démocratique, en l'occurrence Voigt. Il n'est pas opposé aux Verts ou à la CDU, mais combat plutôt la "normalisation du fascisme". Il vise à prévenir une situation parlementaire par l'AfD, dans laquelle ils manipulent tous les autres partis.

23:29 Hocke assure sa place au Parlement de Thuringe malgré sa défaiteLes candidats directs de l'AfD ont remporté 29 des 44 circonscriptions. Cependant, Björn Hocke n'a pas réussi à obtenir un siège dans la circonscription de Greiz II, perdant face au candidat de la CDU, Christian Tischner. Malgré tout, avec un impressionnant score de 32,8 %, l'AfD est bien partie pour obtenir plus de sièges au Parlement régional que ses candidats directs. Ainsi, Hocke, qui dirige la liste régionale, est assuré d'avoir un siège au Parlement régional.

23:13 Résultats préliminaires : la CDU pourrait envisager des partenariats avec la gauche, les Verts et le FDPEn Thuringe, l'AfD a obtenu le plus haut score dans une élection régionale en Allemagne pour la première fois, avec une augmentation de 32,8 %. Cependant, ils ne pourront pas réaliser leur souhait de former un gouvernement, car aucun parti démocratique n'est disposé à former une coalition avec eux. En tant que deuxième force, la CDU devra probablement chercher un partenariat avec la gauche pour une coalition gouvernementale stable. Malheureusement, ils n'ont pas assez de sièges avec le SPD et le BSW pour une majorité.

23:03 La gauche remporte des mandats directs en Saxe, la coalition CDU perd sa majoritéLa gauche a remporté deux mandats directs à Leipzig, permettant au parti d'entrer au Parlement malgré le fait qu'il n'a pas dépassé le seuil de 5 % selon les prévisions. Cela signifie que la coalition précédente de la CDU, des Verts et du SPD ne dispose plus d'une majorité.

22:54 Le chef du parti vert : la migration et l'Ukraine sont des facteurs clés de l'électionLe chef du parti vert, Omid Nouripour, attribue les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe à la migration et aux questions ukrainiennes. "Il est clair que la migration et l'urgence de garantir la paix en Ukraine ont influencé les résultats de manière significative", a déclaré Nouripour dans une interview avec le diffuseur Phoenix. Bien que le gouvernement fédéral s'occupe de ces questions, il souffre des querelles destructrices au sein de la coalition, selon Nouripour.

22:39 En Thuringe : la CDU, le BSW et le SPD sont actuellement en manque de majoritéLe gouvernement rouge-rouge-vert sous la direction du Premier ministre Ramelow a pris fin en Thuringe. Comme aucun parti n'est disposé à former une coalition avec l'AfD, une coalition de la CDU, du BSW et du SPD est la solution la plus probable. Cependant, selon les prévisions actuelles (à 22h15), cette combinaison pourrait être encore à un siège d'une majorité au Parlement régional. Dans ce cas, la gauche serait essentielle pour une telle alliance.

22:24 Le candidat principal de la CDU Voigt échoue à obtenir un mandat direct en ThuringeLe candidat principal de la CDU, Mario Voigt, n'a pas réussi à obtenir un mandat direct dans sa circonscription lors de l'élection régionale de Thuringe. Voigt a obtenu 37,4 % des premiers votes dans le district de Saale-Holzland II, derrière l'AfD Wiebke Muhsal, qui a remporté 39,2 % des votes. Lors de l'élection régionale de 2019, Voigt est tout de même parvenu à entrer au Parlement régional en tant que candidat direct.

22:07 De nombreux jeunes votants en Thuringe ont voté pour l'AfDPlus d'un tiers des jeunes votants en Thuringe ont voté pour l'AfD, un parti classé d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs. Selon un sondage Infratest-dimap pour ARD, 38 % des 18-24 ans en Thuringe ont voté pour l'AfD. La CDU était en deuxième position avec 13 %, tandis que les Verts ont obtenu les pires résultats auprès des jeunes avec seulement 6 % des votes.

21:39 Kretschmer remporte un siège direct en Saxe avec une marge serréeMichael Kretschmer, ministre-président de Saxe, a remporté un siège direct dans sa circonscription de Görlitz II avec une marge serrée. Avec 47,2 % des votes, Kretschmer a devancé de justesse le candidat de l'AfD, qui a obtenu 39,4 % des votes. Le parti de Kretschmer a sous-performé dans sa circonscription, obtenant seulement 34,2 % des votes, tandis que l'AfD a surper

21:13 Le SPD de Klingbeil soutien inébranlable à Scholz malgré les résultats décevants en Thuringe et en SaxeLe chef du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré que le chancelier fédéral Olaf Scholz avait le soutien inébranlable de son parti, malgré les résultats décevants aux élections régionales en Thuringe et en Saxe. Dans une interview avec ZDF, Klingbeil a exhorté tout le monde à redoubler d'efforts pour regagner la confiance des électeurs. "Nous devons tous jouer un rôle pour inverser la tendance."

21:02 Kubicki: 'La coalition du feu a perdu sa légitimité'Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a appelé à des conséquences suite aux mauvais résultats des partis de la 'coalition du feu' en Saxe et en Thuringe. "Les résultats des élections montrent clairement : la coalition du feu a perdu sa légitimité", a écrit Kubicki sur 'X'. Si une grande partie des électeurs rejette la coalition de cette manière, cela ne peut rester impuni. La perception publique est que 'cette coalition fait plus de mal que de bien'. Le FDP n'a pas réussi à dépasser le seuil de 5 % dans les deux élections régionales et est maintenant crédité de seulement 1 % dans les sondages.

20:41 Höcke échoue à obtenir un siège direct en ThuringeDans le district de Greiz II, où le chef de faction AfD, Björn Höcke, se présente, les résultats préliminaires montrent que Höcke a manqué le nombre magique pour entrer directement au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, le parti assurera le siège de Höcke au Parlement régional par un autre moyen.

20:37 Le Parti de la gauche pourrait encore entrer au Parlement de Saxe malgré une baisse de 4 pointsMalgré des pertes importantes, le Parti de la gauche en Saxe devrait obtenir une place au Parlement régional. Bien qu'il ne franchisse pas le seuil de 5 % avec les seconds votes et soit crédité de 4,3 % par ZDF, deux candidats directs du Parti de la gauche dans les circonscriptions de Leipzig sont confortablement en tête. Si ces candidats obtiennent plus de voix que leurs concurrents et terminent dans les deux premiers, le Parti de la gauche pourrait espérer quelques sièges au nouveau Parlement régional.

20:28 Projection pour la Thuringe : L'AfD gagne du terrainDans la projection de ZDF pour les résultats des élections en Thuringe, l'AfD continue de prendre de l'avance. Le parti est prévu pour obtenir 33,4 % des voix, tandis que la CDU suit avec 23,8 %. Le SWB est projeté à 15,5 %, le Parti de la gauche à 11,9 %, le SPD à 6,0 % et les Verts à 3,4 %. Le FDP est prévu pour ne pas atteindre le seuil de 5 %.

20:17 Projection pour la Saxe : La CDU et l'AfD au coude à coudeSelon la projection actuelle de ZDF, la CDU et l'AfD en Saxe sont nez à nez, avec la CDU en tête avec 0,1 point de pourcentage. Selon cela, les Démocrates chrétiens sont projetés pour recevoir 31,5 %, tandis que l'AfD, désignée comme une organisation d'extrême droite par l'agence de protection constitutionnelle, est projetée pour recevoir 31,4 %. En Thuringe, l'AfD prend de la distance par rapport à la CDU, selon les projections. Les Verts sont projetés en danger de perdre leurs sièges parlementaires, avec seulement 5,1 % dans les sondages. Le Parti de la gauche est confronté à une rude bataille avec une projection de 4,3 %. Le SPD est confortablement sécurisé avec 7,6 %.

19:56 La Thuringe : Le siège direct de Höcke pourrait être menacéBjörn Höcke, le chef de la faction AfD de Thuringe, pourrait voir sa possibilité de décrocher directement un siège au Parlement régional de Thuringe menacée. Avec 68 des 74 circonscriptions comptées, Christian Tischner de la CDU est en tête, avec 42,3 % des voix, tandis que Höcke suit de près avec 40,4 %. Si Tischner remporte une majorité de voix dans la circonscription de Greiz II, Höcke pourrait manquer une entrée directe au Parlement, ce qui le contraindrait à compter sur un siège via la liste d'État, qu'il dirige. Cependant, si plusieurs candidats AfD réussissent en tant que candidats directs, personne ne pourrait entrer au Parlement via la liste d'État.

19:50 Höcke sur le triomphe de l'AfD : "Cette approche de 'mur' a échoué"En Thuringe, l'AfD storme le Parlement régional en tant que force dominante, selon Höcke, le candidat principal de l'AfD. Dans une interview avec ntv, il qualifie le résultat électoral de "historique" et parle de la formation du gouvernement à venir.

**19:42 Ramelow sur le 'dévore

19:26 Nouripour sur la série victorieuse de l'AfD : "Ceux qui ont peur ont besoin de mon soutien"Avec l'AfD qui obtient plus de 30 % à la fois en Saxe et en Thuringe lors des élections régionales, les partis de la coalition sont largement distancés. Le leader des Verts, Omid Nouripour, considère le résultat de l'AfD comme un "moment critique" et un appel à défendre ensemble la démocratie.

19:13 Prévision mise à jour pour la Saxe : la marge de victoire du CDU se resserreLa dernière projection de ZDF indique que l'AfD réduit l'avance du CDU : les Démocrates chrétiens mènent avec 31,7 %, à peine devant l'AfD avec 31,4 % des voix. Le BSW enregistre 11,4 %, le SPD 7,8 %, tandis que les Verts se sentent plus en sécurité au parlement régional avec 5,5 %. La Gauche tombe sous le seuil des 5 % avec 4,3 %.

19:08 Wagenknecht en Thuringe : "Nous souhaitons un gouvernement majoritaire stable avec le CDU et le SPD"La dirigeante du BSW, Sahra Wagenknecht, vise une coalition avec le CDU et éventuellement aussi le SPD en Thuringe. "Nous espérons atteindre une bonne cogouvernance avec le CDU - probablement aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht sur ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens aspirent à un gouvernement majoritaire stable qui aborde des problèmes pressants comme "les importantes pénuries d'enseignants" en Thuringe. En même temps, ils aspirent à un gouvernement régional qui exprime ses préoccupations en politique fédérale, représentant la paix, la diplomatie et l'opposition au stationnement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a écarté toute coalition potentielle avec l'AfD en Thuringe.

19:02 Prévision mise à jour pour la Thuringe : le succès de l'AfD se renforceLes projections indiquent de mauvaises nouvelles pour le Parti de gauche en Thuringe, l'AfD surperformant les estimations initiales. Selon les projections actuelles, les extrémistes de droite sont attendus pour obtenir 33,1 % des voix dans l'État. Le CDU est à 24,3 %, l'alliance de Wagenknecht à 15 %, et la Gauche, qui détient actuellement le populaire ministre-président Bodo Ramelow, fait face à une baisse proche de 8 %, obtenant 11,7 %. Le SPD reste à 6,6 %, et les Verts enregistrent 4 %.

18:56 Göring-Eckardt sur la Thuringe : "La victoire de l'AfD une surprise démocratique en Allemagne"Les politiques verts en Allemagne sont choqués par la victoire de l'AfD en Thuringe, un coup encore plus dur que le parti a subi lors des élections régionales. La vice-présidente du Bundestag Katrin Göring-Eckardt qualifie le succès des extrémistes de droite d'" surprise" pour l'Allemagne. Le leader du parti Omid Nouripour exprime son regret de l'échec du parti comme "marginal" par rapport à l'AfD devenant la force la plus forte dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer en Saxe : "Notre rocher dans la coalition"Le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer célèbre la stabilité du CDU comme le pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de la fête électorale de son parti. "Nous avons traversé cinq années difficiles", et les habitants de Saxe ont choisi de faire confiance au CDU plutôt qu'organiser un vote de protestation. "Nous sommes pleinement conscients de la mécontentement des gens envers la situation à Berlin."

18:39 Résultats préliminaires pour la Saxe : l'avantage du CDU sur l'AfD diminueSelon les chiffres initiaux rapportés par ZDF, l'avantage du CDU sur l'AfD lors de l'élection régionale de Saxe s'est réduit : le CDU a maintenant une légère avance avec 31,9 %, par rapport aux 31,3 % de l'AfD des voix exprimées. Le BSW est à 11,6 %, suivi du SPD à 7,8 %. Les Verts réussiraient à peine à entrer au parlement régional avec 5,2 %, tandis que la Gauche échouerait à le faire avec 4,5 %.

18:33 La présidente de l'AfD Weidel réclame une coalition pour l'AfD en Thuringe et en SaxeLa présidente fédérale de l'AfD Alice Weidel affirme que son parti devrait faire partie du gouvernement en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, comme c'est coutume dans ce pays, le parti le plus fort - qui est l'AfD - devrait explorer les options", dit Weidel sur ARD, en référence à la Thuringe. "L'électorat veut que l'AfD soit incluse dans le gouvernement. Nous attirons 30 % des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est pas possible."

18:30 Secrétaire général du SPD : "Une nuit de perdant" pour le SPD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général du SPD Kevin Kuhnert reconnaît les résultats décevants de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Malgré les difficultés du parti ces dernières années, Kuhnert dit qu'il y avait "un vrai risque d'être éliminé des parlements régionaux". "Lutter en vaut la peine, nous sommes nécessaires", a ajouté Kuhnert, mentionnant la nécessité d'une explication et d'un engagement plus importants auprès des électeurs. Lorsqu'on lui a demandé au sujet de Scholz, il a dit : "Nous devons expliquer nos politiques ensemble."

18:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme un "succès historique"Le chef de faction AfD, Björn Höcke, considère le résultat de Thuringe comme "historique". Selon Höcke, rapporté par MDR, "L'AfD est le premier parti populaire de l'État fédéral. Il faut mettre fin à cette absurdité de mur de feu." Höcke pense que le changement ne viendra qu'avec la participation de l'AfD.

18:21 Chrupalla sur Thuringe : "virtuellement à égalité avec la CDU"Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, salue le succès de son parti, déclarant qu'il s'est produit un "changement politique dans les deux États fédéraux", comme il l'a dit à ZDF. Chrupalla déclare que l'AfD est maintenant ouverte aux négociations avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes à égalité avec la CDU", a-t-il déclaré, en mettant l'accent sur le fait que l'AfD veut gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Secrétaire général de la CDU : pas de coalition avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a exclu toute collaboration avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes décidés sur cette question", a-t-il déclaré à ARD. La CDU formera des gouvernements à partir du centre du parlement, exprimant sa confiance en sa capacité à réussir. Linnemann a proclamé que la CDU, étant le dernier parti populaire, est le "rempart", notant que les partis de la coalition du trafic ont subi des conséquences.

18:13 Projection pour la Saxe : CDU légèrement devant l'AfD, BSW à 12%, les Verts s'accrochentLa première projection pour l'élection de l'État de Saxe montre la CDU en tête avec 31,5 %, de justesse devant l'AfD avec 30 %. Le BSW se classe troisième avec 12 %, tandis que le SPD continuera d'être représenté au Parlement de l'État avec 8,5 %. Les Verts s'accrochent avec 5,5 %. Selon la projection, le Left ne serait pas représenté au nouveau Parlement, tandis que le FDP ne serait pas au Parlement de l'État.

18:10 Projection pour la Thuringe : AfD devant la CDU, BSW gagne 16 %La première projection pour l'élection de l'État de Thuringe indique un net avantage pour l'AfD avec 30,5 %, suivie de la CDU avec 24,5 %. Le Left a gagné 12,5 %, et le SPD conserve un siège au Parlement de l'État avec 7 %. Le BSW se qualifie pour le Parlement de l'État avec 16 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à dépasser 5 %.

17:18 Le siège de Björn Höcke au Parlement de Thuringe à l'avenir incertainLe chef de la faction AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au Parlement de l'État prochain. Ses collègues du parti dans les circonscriptions ont de bonnes chances de gagner des mandats directs, ce qui pourrait nuire aux perspectives de Höcke. Il affrontera une rude concurrence de la part du candidat CDU Christian Tischner dans la circonscription de Greiz II. Si Tischner l'emporte et que l'AfD obtient plus de mandats directs que ceux alloués en fonction des résultats du deuxième vote, personne ne pourra entrer au Parlement de l'État via la liste d'État, pas même le premier de la liste, qui est actuellement la place de Höcke. Dans un tel scénario, l'AfD pourrait convaincre un candidat direct réussi à renoncer à son siège au Parlement de l'État, garantissant que Höcke conserve son mandat.

16:48 Exclusion des médias possible à l'événement électoral AfD de ThuringeIl est probable que l'AfD ne couvre pas l'événement électoral de Thuringe par les médias traditionnels. Classée comme un groupe d'extrême droite par l'agence de renseignement intérieur, le parti a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal est intervenu, interdisant l'exclusion, ce qui a conduit la faction de l'État à interdire tous les médias en raison de, selon un porte-parole du parti, des problèmes organisationnels - manque d'espace suffisant dans le lieu pour tous les médias accrédités.

16:29 Vote par correspondance important en SaxePour l'élection en Saxe, décrite par le ministre-président CDU Michael Kretschmer comme une "élection decisive" pour l'État, environ un quart des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le commissaire à l'élection de l'État prévoit que 24,6 % des votes viendront des électeurs par correspondance. Jusqu'à présent, le taux de participation des électeurs pour la journée est slightly supérieur à celui de l'élection de 2019.

15:52 Höcke et Ramelow votentLe chef de l'AfD de l'État de Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté à midi, arrivant à son bureau de vote de Bornhagen dans une Lada Niva. Entre-temps, le ministre-président Bodo Ramelow, accompagné de son épouse Germana Alberti vom Hofe, a voté à Erfurt. Ramelow, qui a été le chef du gouvernement depuis 2014, a dirigé une coalition minoritaire ces derniers temps.

15:40 Plus fort taux de participation en Thuringe qu'en 2019À 14h00, 44,4 % des électeurs ont voté en Thuringe, surpassant le taux de participation de l'élection précédente de plus de deux points de pourcentage. En Saxe, le taux de participation était également plus élevé mais seulement slightly. Le commissaire à l'élection de l'État prévoit une augmentation substantielle des électeurs par correspondance par rapport à 2019. Les bureaux de vote des deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer espère que les partis de coalition se qualifieront pour le Parlement de l'État

14:40 Principaux soucis qui soutiennent l'AfD en Saxe et en ThuringePresque un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Les recherches montrent les principales raisons de ce choix, mettant en évidence les préoccupations et les problèmes les plus pressants. L'immigration n'est qu'un des sujets.

14:13 Björn Höcke quitte rapidement l'isoloir en ThuringeLors de l'élection régionale en Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi. Il n'est pas resté à la cabine de vote et a décliné de parler aux journalistes sur place. Ayant historiquement perdu face au candidat de la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a choisi de se présenter dans le district de Greiz, mais s'attend probablement à une défaite là-bas également.

13:50 La participation électorale en Thuringe devrait atteindre les niveaux de 2019En Thuringe, le taux de participation aux élections Preliminary correspond à celui de l'élection parlementaire précédente. À midi, environ 32 % des électeurs inscrits ont voté. Les électeurs par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. À cette heure lors de l'élection régionale de 2019, le taux de participation était de 31,2 %. L'intérêt pour l'élection régionale semble plus élevé par rapport aux élections européennes et locales récentes.

13:29 Forte participation attendue en SaxeEn Saxe, une forte participation est attendue pour l'élection régionale. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, légèrement moins que lors de l'élection précédente à cette heure. Les chiffres préliminaires n'incluent pas encore les électeurs par correspondance, qui devraient représenter 24,6 % des électeurs inscrits, en hausse par rapport aux 16,9 % de 2019. Les élections se sont déroulées sans heurts le matin.

13:11 Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe pourraient affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au Parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke estime que cela provoquerait un "presque séisme" lors d'une interview avec ntv. Il discute de l'élection et de ses éventuelles conséquences.

12:44 La police enquête sur une menace à un bureau de voteSuite à un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur les lieux. Un homme portant un tee-shirt de l'AfD est venu voter le matin, a déclaré un représentant de la police. L'administrateur du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son tee-shirt, car la publicité pour les partis politiques était interdite à l'intérieur du bureau de vote. Bien qu'il ait obéi à l'instruction, l'homme est devenu agité en sortant du bureau de vote et a menacé de revenir. La police a enregistré sa déclaration et l'a mis en garde. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis à caractère politique ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote, considérés comme des actes de vandalisme.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv signale une allégation fausse récurrente selon laquelle signer le bulletin de vote protège contre la manipulation des votes. En réalité, la Commission électorale fédérale a confirmé à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le voter met en danger le secret du vote, invalidant ainsi l'ensemble du bulletin de vote."

11:51 Voigt espère une "majorité stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Après avoir voté à Jena, il a remercié de nombreux citoyens de Thuringe qui ont "exercé leur droit de modeler l'avenir de notre État" et a exprimé l'espoir d'une "majorité stable" pour permettre à l'État de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg Witnesses Surge in Far-Right AggressionsSonneberg, the first district in Germany with an AfD leader, has reportedly faced heightened threats against engaged individuals, causing many to abandon their jobs. Also, the number of far-right attacks has supposedly increased by five times within a year. Experts suspect a connection to the AfD district governor.

10:57 Kretschmer's Comments at the Voting StationSaxony's Minister-President Michael Kretschmer describes the state election as "likely the most significant election in 34 years." Following casting his vote in Dresden, he thanked those who voted differently previously but have now voted for the "dominant political force in civil society," the Saxon Union. Kretschmer continues, expressing optimism that a viable coalition can form to serve the region, as recent polls show his CDU in a tight race with the AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht Not on the BallotFor Thuringia's Minister-President Bodo Ramelow, election day represents "a festival of democracy" despite the risk he may not be re-elected. In an interview with ntv, the Left Party politician explains why he opposes a minority government and expresses doubt in the competence of the BSW.

09:30 "Élection Cruciale" : Tous les données pour l'élection de l'État de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs inscrits dans le Saxe ont aujourd'hui l'occasion de déterminer la direction future du parlement d'État de Dresde. Si le CDU, actuellement dirigé par le ministre-président Michael Kretschmer, échoue à maintenir sa position de parti le plus fort de l'État, cela mettrait fin à une série de 32 victoires consécutives. Kretschmer qualifie l'élection de "cruciale". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer accuse l'opposition de "guerre par procuration"Le jour de l'élection est arrivé dans le Saxe, et la question reste : le ministre-président Michael Kretschmer pourra-t-il continuer la série de victoires ininterrompue du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, Kretschmer aborde sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière et la guerre en Ukraine.

08:46 Tous les préparatifs pour l'élection en ThuringeAujourd'hui, la question se pose : qui gouvernera l'État fédéral de Thuringe pendant les cinq prochaines années, avec environ 2,1 millions d'habitants ? Les sondages d'opinion suggèrent que l'AfD et son candidat principal Björn Höcke sont prêts à dominer l'élection.

08:24 Menace potentielle pour la démocratie de l'expansion de l'AfDSelon les sondages, l'AfD est sur le point d'augmenter considérablement son influence dans les élections à venir dans le Saxe et la Thuringe. Ce développement pourrait représenter un danger pour les institutions démocratiques, comme l'a souligné un groupe de recherche, car la règle de loi pourrait ne pas être aussi solide que certains le croient.

Le trio actuel de pouvoir rouge-rouge-verts, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow (de la Gauche), en Thuringe ne parvient pas à obtenir une majorité dans les sondages d'opinion publique. Une configuration potentielle après l'élection pourrait impliquer le CDU, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. En Saxe, il y a de l'incertitude quant à savoir si l'alliance actuelle de CDU, SPD et Verts conserve toujours sa majorité. Kretschmer n'hésite pas à évoquer la possibilité d'une alliance avec le BSW. La Gauche fait face à la menace d'être expulsée du parlement de Saxe. Il y a un risque similaire pour les Verts et le FDP en Thuringe.

Au cours de la session de 13h00 lors des discussions de Berlin, le CDU présentera sa position dans les élections d'État.

Malgré l'avance importante de l'AfD en Thuringe, le CDU a réussi à remporter la victoire en Saxe de justesse, ce qui pourrait laisser entendre un changement de stratégie de la part des dirigeants du CDU lors de leur présentation.

Lire aussi: