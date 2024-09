A 01h25, Kiev offre une aide aux pays voisins

22:01 Zelensky Insiste sur l'Autorisation des Alliés pour des Attaques sur les Aéroports RussesLe président ukrainien Zelensky réitère sa demande aux alliés occidentaux d'accorder la permission à Kyiv d'utiliser l'armement fourni, ciblant des lieux en Russie. Suite à une attaque russe sur un bâtiment à Kharkiv, Zelensky affirme dans un message vidéo que la seule manière d'arrêter ce "terrorisme" est de donner à son pays la capacité de frapper directement les aéroports russes.

21:02 Mort et Blessés à Kharkiv suite à une frappe Aérienne RusseUne frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, dans le nord-est, a fait un mort et de nombreux blessés civils, selon les rapports officiels. "Un immeuble d'habitation a été endommagé", poste le président ukrainien Zelensky sur son canal Telegram. Alors que la nuit tombait, les autorités ont confirmé un mort et 42 blessés. Le maire Ihor Terechov a déclaré que plusieurs enfants figuraient parmi les blessés. Les pompiers travaillaient encore le soir pour éteindre un incendie qui s'était déclaré entre les ninth et twelfth étages suite à l'impact de la bombe et cherchaient d'autres victimes. En soirée, ils ont découvert le corps d'une femme dans les décombres (voir également l'entrée à 20h36).

20:36 Terechov Signale une Augmentation des Blessés suite à une Attaque Russe sur KharkivLe nombre de blessés suite à une attaque russe sur la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, a augmenté à nouveau. Le maire Ihor Terechov signale qu'au moins 41 personnes ont été blessées. Le chiffre avait été revu plusieurs fois précédemment (voir les entrées à 17h54 et 15h25). Une bombe guidée russe a touché un immeuble résidentiel en après-midi, selon le maire. Un incendie s'est rapidement déclaré et a ravagé quatre étages. Douze autres bâtiments ont également été endommagés.

20:11 Zelensky Parle de sa Stratégie de Victoire à WashingtonLe président ukrainien Zelensky s'attend à présenter une stratégie de victoire à Washington. During an interview with prominent US journalist Fareed Zakaria, Zelensky a déclaré qu'il présenterait bientôt une stratégie de victoire à Washington. "J'ai préparé plusieurs points, dont quatre sont fondamentaux", a déclaré Zelensky. Ces points portent sur la sécurité, le statut géopolitique de l'Ukraine, l'aide militaire et l'aide économique pour l'Ukraine. La mise en œuvre de ces points dépend selon Zelensky de la seule volonté du président américain Joe Biden, et non du leader du Kremlin Vladimir Poutine. Une date précise pour la visite de Zelensky à Washington n'est pas encore connue, mais elle est attendue autour de la fin de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

19:49 Zelensky Se Plaint à nouveau du Manque d'Armes et Incrimine le Congrès USSelon Zelensky, l'Ukraine manque d'armes pour équiper entirely ses troupes. "Nous devons équiper 14 brigades, mais avec les armes que nous avons reçues jusqu'à présent, nous ne pouvons en équiper que quatre", a déclaré le président ukrainien à un journaliste américain lors d'une interview, dont des parties ont été rendues publiques sur Telegram et dans les médias ukrainiens. Il a attribué ce manque à des retards de livraison, en particulier lorsque les livraisons d'armes américaines ont été arrêtées pendant plusieurs mois au début de l'année au Congrès américain. "Nous avons épuisé toutes nos réserves, à la fois dans les dépôts et les unités de réserve", a expliqué Zelensky. "Nous avons utilisé toutes les armes que nous avions en stock." Cependant, ces unités de réserve doivent maintenant être rééquipées, selon Zelensky. Il a répété à plusieurs reprises que l'aide militaire promise par les alliés arrivait souvent en retard, ce qui compliquait le conflit, en particulier dans les régions contestées de l'est de l'Ukraine.

19:03 Starmer et Meloni doivent Discuter de l'Utilisation par l'Ukraine d'Armes à Portée Élevée sur le Territoire RusseLe Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre italien Giorgia Meloni doivent discuter lundi d'une proposition qui permettrait à l'Ukraine d'utiliser des missiles de croisière britanniques Storm Shadow à longue portée sur le territoire russe. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse américaine Bloomberg, citant des sources informées de la question. Le voyage de Starmer à Rome suit sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington. Jusqu'à présent, Biden s'est opposé à une telle mesure en raison de ses craintes d'escalade du conflit. Selon le rapport, les officiels britanniques engageront des discussions avec leurs homologues français et allemands dans les jours à venir à propos de ce plan.

17:54 Les Autorités Rapportent d'Autres Blessés à Kharkiv suite à une Frappe Aérienne RusseDans une frappe aérienne russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, de nombreux civils ont été blessés, selon les rapports officiels. "Un immeuble d'habitation a été endommagé", poste le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son canal Telegram. Le maire Ihor Terechov signale 35 blessés, dont plusieurs enfants. Précédemment, 28 blessures avaient été rapportées (voir l'entrée à 15h25). Les pompiers travaillaient encore l'après-midi pour éteindre un incendie qui s'était déclaré entre les ninth et twelfth étages suite à l'impact de la bombe. Ils cherchaient également d'autres victimes dans les décombres.

Kharkiv était la deuxième plus grande ville d'Ukraine avant l'invasion ord

16:56 Attaque de l'Aviation Ukrainienne : Une Base Russe Dans La Région De Kursk Détruite Selon les rapports, l'Aviation Ukrainienne a attaqué et détruit un bâtiment utilisé par l'armée russe dans la région occidentale russe de Kursk. Cette frappe de représailles suit l'attaque russe contre une académie militaire à Poltava. L'emplacement exact du bâtiment détruit n'a pas été révélé, et il n'y a pas encore de rapports de victimes. Une vidéo, prétendument prise par un drone, a été publiée par le groupe Khorn, affilié aux milices. Le côté russe n'a pas encore commenté la frappe. Le compte rendu ukrainien de la situation n'a pas encore été indépendamment confirmé. Dans l'attaque russe contre un bâtiment de Poltava, qui abritait якобы une école de communication, 53 personnes ont perdu la vie et 298 ont été blessées. L'armée ukrainienne est censée avoir pris le contrôle d'environ 1300 kilomètres carrés de territoire russe dans le cadre de son offensive dans la région de Kursk, qui a commencé en août.

16:08 "Dictateur Brute" : Le Secrétaire Britannique Aux Affaires Étrangères Se Moque Des Menaces De Poutine Alors que l'on discute de l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, le Secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a balayé les avertissements du président russe Vladimir Poutine. Dans une interview avec la BBC, Lammy a déclaré : "Il y a beaucoup de grandiloquence. C'est son style. Il menace avec des tanks, il menace avec des missiles, il menace avec des armes nucléaires." Malgré les menaces de Poutine, Lammy a déclaré : "Nous ne devrions pas être découragés par l'intimidation" et a qualifié Poutine de "dictateur brute". Lorsque asked si Poutine ment lorsqu'il menace d'une guerre nucléaire, Lammy a répliqué : "Poutine est simplement en train de bluffer."

15:25 Au Moins 28 Blessés Dans Une Attaque De Bombe Guidée À Kharkiv Au moins 28 personnes, dont trois enfants, ont été blessées à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, lorsque une bombe guidée a touché un immeuble résidentiel. "L'explosion a provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel", a précisé le gouverneur Oleh Syniehubov sur Telegram. Divers éléments de l'infrastructure de Kharkiv ont également été endommagés (voir les entrées à 09:46 et 07:03).

14:55 Moscou Menace Washington À Cause Des Sanctions Contre La Chaîne De Télévision Russe RT Moscou condamne fermement les sanctions américaines contre la chaîne de télévision d'État russe RT et prévient qu'elle se vengera. "Les actions du gouvernement américain ne resteront pas sans réponse", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur le site officiel du ministère. Certains observateurs considèrent cela comme une mise en garde pour les journalistes américains encore en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich pour espionnage. Le correspondant du Wall Street Journal a été détenu pendant 16 mois avant d'être libéré dans un échange de prisonniers. Gershkovich et le journal ont tous deux nié les accusations. Zakharova a accusé les États-Unis de censure et d'attaque contre la liberté de la presse. Avec ses actions contre RT, les États-Unis ont commencé "une nouvelle vague de restrictions contre les médias et les journalistes russes", a affirmé Zakharova. Le gouvernement américain avait précédemment formulé des accusations graves contre RT, l'accusant d'ingérence dans les affaires étrangères.

14:28 Le Président Iranien Se Rendra En Russie Pour Le Sommet Des BRICS L'Iran renforce ses liens avec la Russie et doit participer au sommet des BRICS. Le président Masoud Preshotan se rendra à Kazan sur la Volga, selon les médias russes, citant l'ambassadeur d'Iran à Moscou, Kasem Jalali. Jalali a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Poutine lors du sommet, prévu du 22 au 24 octobre. Un accord de coopération globale est prévu. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé l'Iran de fournir des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. L'Iran nie ces allégations.

13:55 Le Nouveau Ministre Des Affaires Étrangères De Kyiv Met En Garde : Ne Cedez Pas Aux Bluffs De Poutine Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, conseille aux alliés de l'Ukraine de ne pas succomber aux menaces du président russe Vladimir Poutine. Il affirme que l'objectif de Poutine est de miner le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient le renforcer", écrit Sybiha sur X. Il souligne que Poutine a proféré de nombreuses menaces de graves conséquences, mais n'a jamais suivi

11:25 Ischinger propose d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'UkraineWolfgang Ischinger, ancien directeur de la Conférence de sécurité de Munich, suggère d'assouplir les contraintes sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales. Sa proposition est : "Ce serait plus simple et plus facile pour tout le monde si nous déclarions simplement : Nous jurons d'utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons à l'Ukraine uniquement dans le cadre compatible avec le droit international." Cela signifie éviter les cibles comme les hôpitaux, "que les Russes bombardent sans relâche", au profit de cibles militaires telles que les aéroports ou les bases de missiles - même sur le sol russe, pour contrer les invasions avec des bombes guidées.

10:53 Échanges de prisonniers intensifiés après l'offensive de KurskLes analystes suggèrent que l'escalade récente des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie est liée à l'offensive de l'Ukraine à Kursk. Depuis le début de l'offensive le 6 août, il y a eu trois échanges impliquant le transfert de 267 prisonniers de chaque côté. Par rapport aux trois échanges qui ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août, au cours desquels un total de slightly more than 800 Ukrainiens et 800 Russes ont été échangés, l'augmentation est significative. Les officiels ukrainiens affirment que l'hostilité envers Kursk a amplifié le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, car le Kremlin avait Previously disregarded Ukraine's efforts to negotiate a prisoner exchange.

10:16 Les Russes gagnent du terrain sur le front estLes forces russes continuent de progresser sur le front est, avec des progrès modestes près de Wuhledar et au sud-est du centre logistique Pokrovsk, selon le ministère britannique de la Défense. Cependant, les Russes n'ont pas fait de progrès significatifs vers Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missilesL'armée de l'air ukrainienne a prétendument subi des attaques de la Russie utilisant 14 drones pendant la nuit. Dix d'entre eux ont été abattus par les défenses aériennes, tandis qu'un missile guidé a également été intercepté. La Russie aurait tiré deux missiles balistiques, mais l'armée de l'air n'a fourni aucun détail sur ces missiles ou les pertes ou dommages résultants. Les autorités de la région de Charkiv ont signalé des incidents de feu dus au bombardement russe et des dommages à plusieurs bâtiments à Charkiv.

09:10 Système de paiement par reconnaissance faciale en expansion dans plus de métros russes ; les activistes des droits de l'homme s'inquiètentIl y a une préoccupation croissante parmi les activistes des droits de l'homme concernant l'expansion en Russie d'un système de paiement de métro basé sur la reconnaissance faciale. Radio Free Europe / Radio Liberty (financée par les États-Unis) a rapporté l'introduction de cette méthode de reconnaissance faciale dans six villes supplémentaires, dont Kazan, où les passagers peuvent maintenant s'inscrire au système. En regardant dans un appareil équipé d'une caméra situé au tourniquet, les passagers peuvent effectuer leurs paiements. Des plans sont également en cours pour la mise en œuvre du système dans tous les métros russes l'année prochaine. Les préoccupations sont élevées parce que, à Moscou, des caméras de rue ont prétendument été utilisées pour arrêter des individus suspectés de participer à des protestations critiques du gouvernement et des journalistes couvrant de tels événements. Andrei Fedorkov, un avocat de l'organisation russe des droits de l'homme interdite Memorial, est alarmé par les implications. Il considère "Face Pay" comme présentant "des risques significatifs", car il pourrait devenir "un autre outil puissant de surveillance et de contrôle des citoyens".

08:02 Moscou : 29 drones abattus au-dessus du territoire russeLes défenses aériennes russes ont prétendument abattu 29 drones au-dessus de différentes régions, selon le ministère de la Défense basé à Moscou. La plupart de ces drones ont été interceptés dans la région de Bryansk, qui partage une frontière avec l'Ukraine.

07:31 Stegner défend sa participation à une manifestation pour la paix avec WagenknechtRalf Stegner, spécialiste des affaires étrangères du SPD, défend son intention de participer à une manifestation où Sahra Wagenknecht, fondatrice du parti de gauche, doit également prendre la parole. Stegner précise qu'il participe à l'événement de son propre chef et prévoit d'exprimer ses vues en tant que membre du SPD dans son discours. Il reconnaît que d'autres orateurs ont des perspectives différentes de la sienne et ne soutient pas tous les appels à l'action. " Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont interdits de participation, je suis en faveur de la liberté d'expression ", a déclaré Stegner. La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative intitulée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative appelle à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à Gaza, et à l'arrêt de l'envoi d'armes à l'Ukraine, à Israël ou à tout autre pays. L'initiative critique également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD pour sembler embrasser la guerre comme jamais auparavant. La manifestation a suscité des critiques de la part de Michael Roth, spécialiste des affaires étrangères du SPD, qui a accusé l'initiative de ne pas condamner la Russie et le Hamas en tant qu'instigateurs de la guerre, et de Marie-Agnes Strack-Zimmermann, députée européenne du FDP, qui a exprimé sa déception quant à la participation de Stegner, en déclarant : "Cela nuit vraiment à votre parti et à votre gouvernement." Pour plus de détails, cliquez ici.

07:03 Kharkiv sous le feu à nouveauLes autorités ukrainiennes ont rapporté que Kharkiv a été bombardée par les forces militaires russes pendant la nuit. Selon les autorités régionales, un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été endommagé, et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement après avoir été touché par un lance-roquettes. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Kharkiv est l'une des villes qui subir le plus d'attaques et elle est située à seulement environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 Présence estimée des Russes à Kursk Significativement Augmentée en raison de l'Offensive Les militaires russes semblent de plus en plus occupés dans l'offensive russe : selon l'Institut pour l'étude de la guerre, cette offensive a entraîné le déplacement de troupes russes d'Ukraine vers Kursk et le déploiement de troupes fraîchement formées de Russie à Kursk au lieu du front ukrainien. Initialement, environ 11 000 soldats russes étaient présents à Kursk, mais les estimations vont maintenant de 30 000 à 45 000 soldats.

05:11 Conseiller de Zelensky : L'Ukraine Commence la Production de Munitions d'Artillerie de 155 mm Un officiel ukrainien a révélé à Kyiv Independent que l'Ukraine a commencé à produire des munitions d'artillerie de 155 mm. Oleksandr Kamyshin, qui sert actuellement en tant que conseiller externe du président Volodymyr Zelensky et qui a été previously ministre des Industries stratégiques, a déclaré que la production de défense en Ukraine a doublé pendant son mandat et devrait tripler d'ici la fin de l'année.

03:04 Conseiller de Zelensky : Biden Prévoit d'Aider l'Ukraine Pendant le Reste de son Mandat Selon le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, le président américain entend utiliser le reste de son mandat pour soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse atteindre la position la plus solide possible contre la Russie. During the Yalta European Strategy (YES) conference in Kyiv, Sullivan a déclaré l'intention de Biden de fournir à l'Ukraine les meilleures conditions possibles pour réussir dans les quatre prochains mois.

01:43 Anciennes Figures Politiques Britannique Pressent la Fourniture de Missiles à Long Portée à l'Ukraine Cinq anciens ministres britanniques de la Défense et l'ancien Premier ministre Boris Johnson ont reportedly pressé le leader du Labour Keir Starmer d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe, même sans l'aide des États-Unis. The Sunday Times a rapporté que ces individus ont mis en garde le Premier ministre actuel contre les encouragements que pourrait apporter un délai supplémentaire au président russe Vladimir Poutine.

00:52 L'Ukraine Met en Garde Contre l'Importance de la Corée du Nord dans l'Effort de Guerre Russe Selon le chef des services de renseignement ukrainien, Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la menace la plus importante parmi les alliés de la Russie. During the Yalta European Strategy (YES) conference in Kyiv, Budanov a mis en évidence le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, qui comprend de grandes quantités de munitions, en influençant considérablement la férocité du conflit. During a conversation with Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu, the North Korean leader Kim Jong Un a exprimé son intention de renforcer les liens avec la Russie. Kyiv surveille de près les envois d'armes de Pyongyang à Moscou et en est conscient de leur influence sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils fournissent des quantités importantes d'artillerie, ce qui est assez préoccupant", a commenté Budanov. Lire la suite ici.

23:21 L'Ukraine S'attend à des Difficultés de Recrutement pour la Russie Vers Mi-2025

Selon le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov, la Russie pourrait potentiellement rencontrer des difficultés de recrutement à partir de mi-2025. D'ici l'été 2025, le gouvernement de Moscou pourrait se retrouver dans une situation délicate, selon Budanov, entre la déclaration de mobilisation ou la réduction de l'intensité des hostilités. Cette situation pourrait s'avérer cruciale pour la Russie. Il convient de noter que le gouvernement de Moscou n'a publié aucun communiqué officiel à ce sujet.

22:20 Scholz : l'Aggression Russe Contre l'Ukraine est "Folle"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a accusé le président russe Vladimir Poutine de gaspiller l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "La guerre est également un coup fou de la part de la Russie", a déclaré Scholz lors d'un dialogue citoyen en tant que membre de l'SPD du Bundestag allemand à Prenzlau. Scholz a argumenté que Poutine était en train de causer des blessures et des pertes lourdes à des centaines de milliers de soldats russes dans sa poursuite de rêves impérialistes, tout en détruisant les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'armée ukrainienne sera plus forte qu'elle ne l'était auparavant", a ajouté Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir militairement l'Ukraine pour empêcher sa chute et pour dissuader la violation effrontée des règles internationales en Europe de réussir. "Poutine est en train de miner l'avenir de son pays." Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

19:20 Scholz Refuse la Livraison des Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier Olaf Scholz a exclu la livraison future d'armes de précision à longue portée, comme les missiles de croisière Taurus, à l'Ukraine, en raison du risque d'escalade intense. Lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, une ville de l'Est de l'Allemagne, Scholz a réaffirmé sa position, malgré les opinions divergentes parmi les partenaires de l'alliance.

19:41 Le Chef du Kremlin, Poutine, Soutient la Liberté d'Expression

Le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la liberté d'expression et d'information, malgré l'ironie vécue par ses critiques emprisonnés. Dans un message vidéo aux participants du sommet médiatique des pays du BRICS à Moscou pour célébrer le 120e anniversaire de l'agence de presse TASS, Poutine a mis en avant l'importance de l'information fiable lors de l'émergence d'un monde multipolaire. Il a admiré la véritable liberté d'expression qui favorisait les points de vue diversifiés, ce qui facilitait la découverte de compromis et de solutions communes aux problèmes mondiaux. Poutine a également reconnu le rôle des médias dans la création d'un ordre mondial juste, en fournissant aux gens une compréhension approfondie et impartiale du monde. Cependant, le concept de liberté d'expression et de médias a été étouffé en Russie depuis des années, avec des médias qui ne sont pas en ligne avec la position du gouvernement étant interdits ou fermés. Les opposants au gouvernement ont fait face à la persécution du système judiciaire.

20:24 Les Sept Pays les Plus Riches Condamnent la Fourniture de Roquettes à la Russie

here.

Les sept pays les plus riches ont fermement condamné la fourniture de roquettes à la Russie, suite aux rapports de fournitures de roquettes iraniennes à la Russie. L'agression russe en Ukraine continue d'être renforcée par les livraisons persistantes d'armes de Téhéran, en défiance des appels internationaux pour mettre fin à de telles fournitures, selon une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant de l'UE. Les sept pays condamnent l'utilisation d'armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer l'infrastructure critique. De plus, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie a acquis des missiles balistiques en Iran. L'Iran nie ces allégations, et les sept pays ont appelé à un arrêt immédiat de tout soutien iranien à l'invasion illégale de la Russie en Ukraine, ainsi qu'à la fin de la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui représentent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale.

20:57 Scholz : Le Sabotage du Pipeline Nord Stream Doit être Poursuivi en Allemagne

Olaf Scholz a qualifié le sabotage des pipelines du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique d'acte terroriste. Le chancelier allemand a fait cette déclaration lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en tant que député du SPD. Il a ordonné à toutes les autorités de sécurité et au procureur général fédéral d'enquêter sur l'affaire sans parti pris, en garantissant que aucune erreur ne serait cachée. Scholz a exprimé son souhait de voir les coupables jugés en Allemagne s'ils sont appréhendés. Il a également démenti l'allégation selon laquelle le gouvernement fédéral avait renoncé au gaz naturel russe, reconnaissant que la Russie avait arrêté l'approvisionnement en gaz par le pipeline Nord Stream 1 et que la hausse des prix, les prix plafonnés par l'État et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne plus de 100 milliards d'euros. Les explosions sur le pipeline ont eu lieu après la décision de la Russie d'arrêter l'approvisionnement en gaz vers l'Europe occidentale par la mer Baltique en août, et le procureur général fédéral avait émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de ces actes de sabotage.

21:07 Les Retards dans l'Appui Militaire aux États-Unis pour l'Ukraine sont Attribués à des Logistiques Complexes

Les retards dans la fourniture de l'aide militaire aux États-Unis à l'Ukraine sont attribués à des logistiques complexes, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à Kyiv. Sullivan, qui a assisté à la conférence en ligne sur la stratégie européenne de Yalta (YES), a déclaré que ce n'était pas un problème de volonté politique, mais plutôt la difficulté de transporter ce matériel jusqu'aux lignes de front. Il a reconnu que les États-Unis devaient "faire plus" et "améliorer" compte tenu des difficultés de l'Ukraine. Le président Joe Biden est déterminé à utiliser le temps restant à son mandat pour mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour émerger vainqueur, a révélé Sullivan, et il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York à la fin septembre.

Vous pouvez trouver plus de développements ici.

Lire aussi: