9h30 mais pas mort?

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de Kursk

Un état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk suite à une offensive terrestre ukrainienne, selon le gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément en territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a débuté mardi, selon le ministère russe de la Défense, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sudja mercredi.

20:14 Combats à proximité : la Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, en coopération avec les troupes frontalières et l'armée. La centrale nucléaire, qui compte quatre unités et une capacité de près de deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy en direction de Sudja. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la CNPP.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz naturel en Europe atteint son plus haut niveau de l'année

Le prix du gaz naturel en Europe a atteint son plus haut niveau de l'année. Le contrat à terme TTF pour livraison le mois prochain a augmenté de 5,7 % pour atteindre 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Les opérateurs du marché pointent du doigt les attaques ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent apparemment près de Sudja, un point d'injection de gaz important pour les pipelines vers l'Europe de l'Ouest. Gazprom signale actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

19:08 L'Ukraine évacue les zones frontalières proches de la région russe de Kursk

En raison des combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de nouveaux établissements dans la région voisine de Sumy. Les mesures concernent 23 établissements, selon le gouverneur militaire de Sumy, Vladimir Artjuch, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être évacuées de la zone frontalière. La veille, des troupes ukrainiennes ont traversé la frontière russo-ukrainienne en direction de la ville de Sudja dans la région de Kursk et ont avancé de plusieurs kilomètres en territoire russe. Moscou a rapporté environ 1 000 soldats ukrainiens équipés d'armes lourdes. Kiev n'a pas encore commenté les événements. Les bombardements réguliers de zones frontalières avaient déjà conduit les autorités locales à ordonner l'évacuation d'une bande frontalière de 10 kilomètres en mai.

18:31 Iachin critique sa libération forcée

Le militant russe Ilya Iachin, également libéré dans l'échange de prisonniers, critique sa libération forcée dans une interview avec "Der Spiegel" : "Je n'ai pas été échangé, j'ai été expulsé violemment de mon pays." Il voulait rester en Russie, quel que soit le risque. "La parole d'un militant de l'opposition pèse plus en Russie qu'à l'étranger." Il raconte comment il a essayé de dissuader d'autres prisonniers d'aller à la guerre pendant son incarcération. Il en a convaincu trois, mais 30 sont allés au front. "Pour les prisonniers, la guerre est devenue un jeu de roulette russe. Gros argent, haut risque." C'est difficile à contrer. Iachin regrette que le prix de sa liberté ait été la libération d'un meurtrier. "En Russie, les gens continueront à être mis en prison pour être échangés plus tard contre des criminels et des espions."

17:55 Kara-Mursa : un échange plus tôt aurait pu sauver Navalny

Dans une interview avec "Die Zeit", Vladimir Kara-Mursa déclare également qu'il pense que le militant de l'opposition Alexei Navalny, décédé dans un camp de travail en février, serait peut-être encore en vie si l'échange avait eu lieu plus tôt. "Je ne peux m'empêcher de penser : si tout avait été un peu plus rapide et plus fluide, si le gouvernement allemand avait moins d'obstacles à surmonter, s'il avait moins à réagir aux critiques et n'avait pas à convaincre autant de gens que cette étape était nécessaire, alors Alexei serait peut-être assis avec nous dans l'avion."

17:43 Kara-Mursa : "J'étais sûr qu'ils allaient me tirer dans les bois"

Le militant russe Vladimir Kara-Mursa, libéré et ramené en Allemagne dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers le 1er août, déclare dans une interview avec "Die Zeit" qu'il était sûr "qu'ils allaient m'emmener à mon exécution" jusqu'à la dernière minute avant sa libération. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, sa porte de cellule s'est ouverte, se souvient-il. "Le directeur de la prison et un convoi d'hommes en civil étaient là. Ils ont dit : Vous avez 20 minutes pour faire vos valises. J'étais sûr qu'ils allaient m'emmener dans les bois et me tirer dessus. Mais ils m'ont emmené à l'aéroport."

17:12 Record : les gardes-frontière ukrainiens arrêtent un camion avec 48 conscrits

Les gardes-frontière ukrainiens ont arrêté un camion transportant 48 conscrits dans le sud du pays, empêchant ainsi leur fuite dans la région de Transnistrie contrôlée par des forces pro-russes. Ce chiffre constitue un record, selon l'agence. Des images de drone montrent plusieurs groupes d'hommes montant à bord de la benne du camion les uns après les autres, puis le camion étant arrêté par les gardes-frontière. Les arrestations ont eu lieu dans la région d'Odessa, près du village de Chornobai, à environ 10 kilomètres de la frontière. Les hommes auraient payé le contrebandier environ 3 300 euros chacun. Ils encourent désormais non seulement une amende pour tentative de franchissement illégal de la frontière, mais aussi l'incorporation dans l'armée ukrainienne.

16:21 Russie : Jusqu'à 1000 Soldats Ukrainiens Impliqués dans l'Attaque FrontalièreSelon le quartier général russe, "jusqu'à 1000" soldats ukrainiens ont été impliqués dans l'attaque de la région frontalière de Kursk, dans l'ouest de la Russie. Le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a annoncé cela lors d'une réunion avec le président Poutine, diffusée à la télévision russe, à la suite du début de l'attaque la veille. "La pénétration profonde de l'ennemi sur notre territoire a été stoppée par des frappes de l'aviation et de l'artillerie", a ajouté Gerasimov.

16:02 Von der Leyen : L'UE a Fournit 108 Milliards d'Euros d'Aide à l'Ukraine Depuis le Début de la GuerreL'UE a fourni 108 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle, selon la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen. "L'UE est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion russe", a-t-elle écrit sur X. "L'Ukraine vaincra dans cette guerre de survie. Et l'UE sera aux côtés de l'Ukraine et de son peuple aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle ajouté.

15:32 Rapport : Soldat Ukrainien Tué en Captivité RusseOleksandr Ischchenko, un soldat du régiment Azov qui est décédé en captivité russe il y a neuf jours, a probablement été tué. Le quinquagénaire ukrainien est décédé de traumatismes thoraciques aigus, selon un rapport d'autopsie publié par le député commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar. Palamar a décrit la mort d'Ischchenko comme "un autre meurtre brutal d'un prisonnier de guerre ukrainien". Le rapport a révélé que la mort d'Ischchenko était due à de multiples fractures costales et à un choc. Ischchenko, un quinquagénaire de Marioupol, a rejoint le régiment Azov peu après le début de l'invasion. Il a été capturé pendant les combats à Marioupol en 2022 et était l'un des 24 Ukrainiens jugés en Russie l'année dernière. Il était détenu dans une prison à Rostov-sur-le-Don.

14:44 Attaques sur Kursk : Poutine Qualifie Cela d'une "Provocation à Grande Échelle"Alors que les attaques ukrainiennes se poursuivent dans la région frontalière occidentale de la Russie, à Kursk, Poutine accuse Kyiv d'une "provocation à grande échelle". "Comme vous le savez, le régime de Kyiv a mené une autre provocation à grande échelle", a déclaré Poutine lors d'une réunion télévisée avec les responsables gouvernementaux. "L'Ukraine tire de manière indistincte, en utilisant divers armes, sur des bâtiments civils, des habitations et des ambulances".

14:25 Ministère de la Défense Russe Confirme les Conflits en Cours à KurskLe ministère de la Défense russe à Moscou confirme les conflits en cours à Kursk. "L'opération pour détruire les groupes militaires ukrainiens se poursuit", a déclaré le ministère dans un communiqué. Des combats ont eu lieu dans les villes frontalières contre les intrus ukrainiens. Hier, le ministère a affirmé que la tentative de franchir la frontière avait échoué. Maintenant, ils disent qu'une pénétration profonde sur le territoire russe a été empêchée. Selon le ministère, les soldats combattent aux côtés des gardes-frontière contre les intrus dans la région.

13:35 Russie : Des milliers de personnes fuient Kursk - Poutine prend les choses en main

Des milliers de personnes ont fui les villes frontalières de la région de Kursk en Russie, attaquées par les forces ukrainiennes, selon les rapports officiels. Les citoyens ont quitté leurs maisons en véhicules privés, a déclaré Alexei Smirnov, le gouverneur par intérim, dans un message vidéo. De plus, 200 personnes ont été évacuées des villes bombardées en véhicules de transport et en bus. Smirnov a déclaré avoir parlé avec le président Vladimir Poutine de la situation pendant la nuit, et que le président avait pris les choses en main. Des abris d'urgence avec environ 2 500 places ont été établis, avec des psychologues également sur place.

12:57 "Cachés par les Occupants" - Le Groupe de Partisans Répare la Découverte d'un Bateau Légendaire en Crimée

Le groupe partisan pro-ukrainien Atesh, actif dans la Crimée occupée par la Russie, affirme avoir découvert deux navires russes. Ils sont censés être des navires de débarquement du type 775, dont beaucoup ont été coulés ou endommagés par l'Ukraine. "Les occupants cachent leurs navires dans les baies, en espérant les sauver", écrit Atesh sur Telegram. Les deux 775 sont censés se trouver dans la baie de Kilen. L'un d'eux est le célèbre "Konstantin Olshansky", capturé et volé par les Russes en 2014. Le navire légendaire a une histoire avec les deux parties en conflit et a prétendument été endommagé lors d'une attaque il y a quelques mois. Il avait Previously served as a parts warehouse. Le groupe partisan dit avoir partagé les informations sur l'emplacement avec l'armée ukrainienne. "Il n'y a aucun doute que plus de navires couleront dans un proche avenir".

12:24 Le Blogger Militaire Russe Condamné à une Longue Peine de Prison

En Russie, le blogger militaire Andrei Kuchin a été condamné à six ans et demi de prison dans un camp de travail. Il a été reconnu coupable de diffusion de fausses informations sur l'armée, selon les autorités d'enquête. Kuchin dirigeait le canal Telegram "Moscow Calling", qui soutenait les objectifs de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cependant, il a critiqué la manière dont la direction militaire menait la campagne. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre ont décrit Kuchin au moment de son arrestation en août 2023 comme un "ultranationaliste à la limite la plus éloignée" qui avait franchi les limites de la critique acceptable des efforts de guerre russes.

11:38 Les Services de Renseignements Britannique Commentent le Sous-Marin Russe Coulé

11:03 Changement de stratégie ou diversion ? L'Ukraine "inquiète l'ennemi" avec une situation confuse à Kursk

Le journaliste de ntv Nadja Kriewald indique que les forces militaires ukrainiennes sont sous pression dans la région de Donetsk, où les Russes avancent chaque jour. Cependant, il y a des rapports d'avancées ukrainiennes au nord, mais Kyiv reste vague sur les détails.

10:34 Moscou signale des blessés dans une incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk

Le ministère de la Santé russe signale que 24 personnes, dont six enfants, ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne dans la région frontalière de Kursk, selon l'agence de presse russe Interfax.

10:07 La Russie attaque avec des drones - l'Ukraine revendique un taux de tir parfait

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 30 drones russes, tous lancés par des troupes russes pendant la nuit vers des cibles dans sept régions.

09:29 ISW : L'ancien ministre russe de la Défense Shoigu "grossièrement exagère" les gains territoriaux

Selon l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, les forces russes ont capturé 420 kilomètres carrés de territoire ukrainien depuis le 14 juin. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) considère ce chiffre "grossièrement exagéré" et estime que le chiffre réel est de 290 kilomètres carrés, soit environ 0,05 % du territoire ukrainien total d'environ 600 000 kilomètres carrés. L'armée russe a régulièrement gonflé ses gains territoriaux en Ukraine, en affirmant souvent avoir capturé des villages qui sont en grande partie ou entirely destroyed. Despite recent setbacks, Russia's overall advance remains slow, with Ukrainian forces often withdrawing from areas to protect soldiers.

08:55 La Russie : Kursk cible de frappes aériennes ukrainiennes à nouveau

Un jour après les attaques ukrainiennes dans la région russe de l'ouest de Kursk qui ont fait plusieurs morts, la région a de nouveau été cible de frappes aériennes ukrainiennes, selon les autorités régionales. Deux missiles ukrainiens ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, a déclaré le gouverneur Alexeï Smirnov sur Telegram. Hier, les autorités russes ont signalé des attaques tentées par des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, impliquant environ 300 soldats, 11 chars et environ 20 autres véhicules blindés.

08:22 La Russie intercepte des drones dans plusieurs régions frontalières

Le ministère de la Défense de Moscou signale que la défense aérienne russe a intercepté 11 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe pendant la nuit. Les régions touchées sont Kursk, Voronej, Belgorod et Rostov, toutes frontalières avec l'Ukraine.

07:47 Le canal pro-ukrainien Deepstate souhaite entrer en contact avec des unités ukrainiennes dans le Kursk russe

Le canal militaire pro-ukrainien Deepstate suggère également une possible incursion dans la région russe frontalière de Kursk. Dans un court communiqué, il indique qu'il ne fournira pas de mise à jour sur la situation pour assurer la sécurité du personnel. "Nous surveillons de près les événements là-bas, maintenons le contact avec certaines unités et fournirons des informations aussi précisément que possible, mais seulement lorsque le moment sera venu. Tout le monde se sent stratège - c'est normal - mais pour l'instant, il est important de ne pas entraver les garçons et la direction militaire dans les décisions qui pourraient déterminer le sort de tous."

07:06 Attaque présumée sur la région russe de Kursk : spéculations sur l'unité russe d'extrême droite

Des blogueurs militaires russes affirment que l'incursion présumée de troupes ukrainiennes sur le territoire russe impliquait le Corps volontaire russe (RDK). L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne trouve pas de confirmation de cela, et une source du service de renseignement militaire ukrainien a déclaré aux médias Voice of Ukraine que le RDK n'était pas impliqué. Le Corps volontaire russe se compose d'extrémistes et de nationalistes russes de droite combattant du côté ukrainien contre la Russie. À Kyiv, ils se sont Previously distanced themselves from the group, stating that it acts independently. The RDK has occasionally drawn attention with alleged incursions into Russian border regions, which critics have often dismissed as media stunts. According to ISW, another similar unit, the Legion for the Freedom of Russia, has not commented on its involvement. Both groups often report on their actions through their Telegram channels, but there are no indications of involvement in Kursk.

06:23 Des troupes ukrainiennes ont-elles infiltré le territoire russe ? Une attaque possible soulève de nombreuses questions

The Ukrainian military is facing significant pressure in the Donetsk region, with Russians "advancing every day," according to ntv reporter Nadja Kriewald. Meanwhile, there are reports of Ukrainian advances in the north, but Kyiv is keeping the details vague.

17:52 L'Ukraine commande un million de drones

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine augmentait la production de drones en tant qu'outil crucial dans son effort de guerre. "Nous avons déjà commandé un million de drones à nos fabricants pour cette année", a-t-il déclaré dans son discours vidéo du soir. L'an prochain, le nombre devrait être significativement plus élevé. "Nous ne divulguons pas tous les détails pour le moment, mais notre capacité de production de drones augmente régulièrement, et nous travaillons non seulement avec des fonds étatiques mais aussi avec des partenaires pour investir dans notre production de drones." L'utilisation accrue de véhicules aériens sans pilote est due à la réticence de nos partenaires occidentaux à approuver l'utilisation d'armes lourdes qu'ils ont fournies à l'armée ukrainienne contre des cibles sur le territoire russe.

17:06 La Russie signale cinq civils tués dans des heurts à Kursk

Cinq civils, dont deux médecins, ont été tués dans un affrontement avec des soldats ukrainiens dans la région frontalière russe de Kursk, selon les rapports russes. Le gouverneur Alexei Smirnov a également rapporté au moins 20 blessés dans un message Telegram. Deux missiles ont également été lancés sur la région tôt le matin.

02:30 Le Niger coupe les liens diplomatiques avec l'Ukraine

Après le Mali, le Niger a également rompu les liens diplomatiques avec l'Ukraine, invoquant un supposé soutien ukrainien à une attaque de rebelles au Mali. À la fin du mois de juillet, des rebelles touaregs ont affirmé avoir tué au moins 84 mercenaires russes du groupe Wagner et 47 soldats maliens. Ils ont ensuite publié une photo les montrant avec le drapeau ukrainien. Cependant, des enquêtes menées par le portail russe d'investigation indépendant iStories suggèrent qu'il s'agit d'un montage. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kuleba se trouve actuellement en Afrique australe et à Maurice pour rallier le soutien de Kyiv contre la Russie. Entre-temps, la Russie étend son influence dans les États du Sahel via le groupe Wagner.

23:23 La Russie affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur Kursk

La Russie affirme avoir repoussé des avancées ukrainiennes sur la région russe de Kursk. "Après avoir subi de lourdes pertes, les restes du groupe de sabotage se sont retirés sur le territoire ukrainien", a déclaré le ministère de la Défense de Moscou. La Russie a utilisé l'artillerie, des avions de combat et des drones pour repousser l'attaque. Les autorités militaires ukrainiennes dans la région de Sumy, de l'autre côté de la frontière avec la région russe de Kursk, affirment que les forces ukrainiennes ont détruit un missile balistique russe, deux drones et un hélicoptère dans la région. Cependant, le rapport régulier du quartier général de l'état-major ukrainien ne mentionne pas d'attaques ukrainiennes dans la région frontalière.

22:22 La pression du Kremlin - une activiste met fin à sa protestation pour le retour des soldats russes

Sous la pression croissante du Kremlin, une dirigeante du mouvement pour le retour des soldats russes du front a cessé ses apparitions publiques. Maria Andreyeva, l'une des dirigeantes du groupe "Put' Domoy" (Retour à la maison), a déclaré à l'agence de presse AFP qu'elle mettrait fin à ses apparitions publiques et "passerait sous terre". Elle a expliqué sur Telegram qu'elle avait été classée comme "agent étranger". "Les agents étrangers sont non seulement privés de leurs droits de vote mais aussi de leurs moyens de subsistance." Le groupe "Put' Domoy" est composé de femmes et de mères qui appellent régulièrement le président russe Vladimir Poutine à rapatrier leurs hommes et leurs fils combattant en Ukraine. Après avoir initialement toléré ou ignoré les manifestants, le Kremlin les cible de plus en plus.

21:39 Zelensky : l'Ukraine investit davantage dans son programme de fusées domestique

L'Ukraine alloue des fonds supplémentaires à son programme de fusées domestique, selon le président Volodymyr Zelensky. Cette mesure vise à réduire l'écart avec la Russie, qui dispose d'une gamme d'armes à longue portée, a écrit Zelensky sur Telegram. "Des fonds supplémentaires ont été alloués à notre programme de fusées. Plus de fusées produites localement arrivent." Il n'a pas fourni plus de détails. En juillet, le chef d'État ukrainien a déclaré que Kyiv travaillait à réduire sa dépendance aux fusées fournies par ses alliés, notamment celles pour la défense aérienne.

20:54 Un couple d'espions russes donne une interview après sa libération

Après leur retour en Russie dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, un couple d'espions russes a parlé pour la première fois en public. "Quand j'ai vu la garde d'honneur à la fenêtre de l'avion, j'ai pleuré", a rappelé Anna Dzhulueva dans une interview à la télévision d'État russe, décrivant le moment de son retour en Russie. Dzhulueva a vécu en Slovénie pendant cinq ans avec son mari Artyom, se faisant passer pour un espion russe. Tous deux ont été arrêtés en 2022. "Nous avons dit aux enfants que nous sommes russes, qu'ils sont russes, et que nous sommes les Dzhuluevs", a déclaré la mère Anna Dzhulueva, qui a affirmé n'avoir parlé qu'en espagnol avec ses enfants. Dzhulueva a déclaré qu'elle voulait "continuer à servir la Russie".

20:04 Moscou déclare un diplomate moldave "persona non grata"En réponse à l'expulsion d'un diplomate russe en raison d'un scandale d'espionnage, Moscou a déclaré un diplomate moldave "persona non grata", selon le ministère russe des Affaires étrangères. Le ministère a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur de la République de Moldavie pour "protester fermement contre les mesures hostiles continues" de Chisinau envers Moscou. Un membre de l'ambassade de Moldavie en Russie a été déclaré "persona non grata". La semaine dernière, Chisinau a accusé un employé d'une ambassade non nommée dans le pays de communiquer avec deux officiels suspectés de conspirer contre le gouvernement moldave et de diffuser des informations à l'étranger. Peu après, le diplomate russe a été expulsé du pays.

19:15 Shoigu : la fenêtre de négociation avec Kiev se réduitL'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, appelle l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix. "La fenêtre de possibilité pour l'Ukraine se rétrécit", déclare le secrétaire du Conseil de sécurité à la télévision d'État. Plus l'Ukraine tarde, plus elle perdra de territoire, prévient-il. Moscou a insisté sur le fait que les négociations ne pouvaient avoir lieu que si l'Ukraine cédait un cinquième de son territoire et abandonnait ses projets d'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine rejette ces conditions.

