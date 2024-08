- 90% des demandes Bafög sont incomplètes

En Saxe-Anhalt, environ 90 % de toutes les demandes de BAföG sont incomplètes. Souvent, les étudiants omettent de fournir des preuves de leurs revenus, de leur assurance maladie et des revenus de leurs parents, a rapporté le ministère de la Science de Magdebourg, en se basant sur des chiffres des services étudiants. "Cela entraîne donc une réduction limitée du temps de traitement grâce au dossier électronique."

Les demandes de BAföG seront traitées numériquement à l'avenir en Saxe-Anhalt. Depuis octobre 2020, les étudiants de l'État peuvent déposer leurs demandes d'aide financière en ligne, ce qui a entraîné l'introduction du dossier électronique dans les services étudiants de Magdebourg et de Halle. Cela supprimera le besoin d'imprimer et de classer. Le ministère de la Science estime que cela pourrait économiser plus de 300 000 pages de papier par an. En moyenne, environ 12 000 demandes sont traitées annuellement dans les deux services étudiants.

Cependant, l'attente que les temps de traitement soient considérablement réduits par le processus entièrement numérisé est "seulement partiellement justifiée" selon le service étudiant de Halle. La raison en est les demandes incomplètes. Souvent, des informations supplémentaires doivent être demandées et des documents doivent être soumis à nouveau. Une demande complète est actuellement traitée en environ 5 à 6 semaines. Il n'estcurrently pas possible de dire combien de temps cela prendra avec le dossier électronique.

Dans les lycées de Magdebourg, les étudiants sont encouragés à préparer leurs demandes de BAföG à l'avance pour éviter des soumissions incomplètes, comme on le voit dans les services étudiants. Malgré le passage aux demandes numériques de BAföG pour les étudiants des lycées de Saxe-Anhalt, les demandes incomplètes continuent de prolonger les temps de traitement.

