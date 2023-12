Faits marquants de l'histoire

9 choses à savoir sur le Daytona 500

La 58e édition de la Daytona 500 a lieu dimanche.

La Daytona 500 est la première course de la saison de NASCAR.

Voici neuf choses à savoir avant le début de la course :

1. Qu'est-ce que la Daytona 500 ?

La Daytona 500, également appelée "Great American Race", est une course de 200 tours et de 500 miles qui donne le coup d'envoi de la saison NASCAR.

2. Où se déroule-t-elle ?

Le nom est déjà très révélateur. La course automobile a lieu chaque année au Daytona International Speedway à Daytona Beach, en Floride. La piste fait trois kilomètres et demi de long.

3. Comment se qualifier pour la course ?

Les pilotes ont plusieurs possibilités de se qualifier pour la Daytona 500. Ils peuvent participer à la Daytona Coors Light Pole Qualifying, au cours de laquelle les équipes effectuent deux tours consécutifs, le tour le plus rapide étant retenu comme temps de qualification, ou au Duel at Daytona, deux courses de qualification de 150 miles.

Les deux qualifiés les plus rapides de la Daytona 500 Coors Light Pole Qualifying gagnent les positions de départ 1 et 2. Ces positions sont les seules garanties et constituent la première ligne pour la course d'ouverture de la saison. Le Duel à Daytona détermine les positions de départ autres que la première ligne. Au total, 40 pilotes participeront à la Daytona 500 cette année, au lieu de 43 précédemment, et le vainqueur se verra attribuer 40 points.

4. Quand la course a-t-elle eu lieu pour la première fois ?

La première course Daytona 500 a eu lieu le 22 février 1959, lorsque Lee Petty a battu Johnny Beauchamp dans un photo-finish. Cependant, elle ne constitue la course d'ouverture de la saison que depuis 1982.

5. À quelle vitesse ces pilotes courent-ils ?

La plupart des pilotes qui ont participé à la course l'année dernière ont atteint une vitesse de 189 mph. Buddy Baker détient le record de 1980 pour la vitesse moyenne la plus rapide avec 177,602 mph. Junior Johnson a gagné avec la vitesse moyenne la plus lente, 124,740 mph en 1960.

Joey Logano a remporté l'an dernier la course Daytona 500 de la NASCAR Sprint Cup Series au Daytona International Speedway.

6. Quelqu'un a-t-il remporté plusieurs fois la Daytona 500 ?

Oui. Richard Petty détient le record du plus grand nombre de victoires avec sept titres Daytona 500. Le vainqueur de l'an dernier, Joey Logano, tentera de devenir le 12e pilote à en remporter plus d'un.

7. Que gagnent les pilotes si leur voiture termine première ?

Le pilote vainqueur de la Daytona 500 remporte une réplique du trophée Harley J. Earl. Ce trophée très convoité est sculpté à la main chaque année à Omaha, dans le Nebraska, par John Lajba. Gagner la course s'accompagne également d'un prix en espèces. L'année dernière, Logano et l'équipe Penske ont gagné plus de 1,5 million de dollars pour leur première place.

8. Combien de personnes regardent la Daytona 500 ?

L'audience moyenne est de 20 millions de téléspectateurs. La NASCAR a cessé de publier ses chiffres de fréquentation à partir de 2012. Le dernier record d'affluence était toutefois d'environ 140 000 personnes.

9. Comment puis-je regarder la course ?

Vous pouvez regarder la Daytona 500 sur Fox à partir de 13 heures (heure de l'Est) dimanche. Vous pouvez également assister à une retransmission en direct en réalité virtuelle grâce à l'application NextVR.

Source: edition.cnn.com