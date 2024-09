9:29 AM Ukraine: Deux personnes blessées à la suite de l'assaut aérien russe sur Kiev

17:39 Russie bombardée à nouveau avec des missiles

La capitale Kyiv est à nouveau la cible d'une attaque de missiles russes, selon les rapports de l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne sont activement engagées pour contrer l'attaque, comme rapporté par les représentants de l'armée ukrainienne via Telegram. Les témoins à Kyiv rapportent plusieurs explosions bruyantes, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles lancés et les dommages causés n'ont pas encore été révélés.

17:16 ISW : La plupart des Russes approuvent la guerre en Ukraine

La population russe maintient son soutien à la guerre en Ukraine, même après les incursions ukrainiennes dans les territoires russes de Kursk, selon les données récentes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) et du centre de sondage russe indépendant Levada Center. En août, environ 78 % des répondants ont exprimé leur approbation du conflit en Ukraine, en hausse par rapport à 75 % en juillet et 77 % en juin. Le Kremlin semble avoir la flexibilité de poursuivre sa stratégie de guerre prolongée contre l'Ukraine, compte tenu du soutien inébranlable du peuple russe, selon l'analyse de l'ISW.

16:49 Ukraine publie les chiffres des pertes de soldats russes

Le quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les forces russes en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la Russie est estimée avoir perdu environ 617 600 soldats, avec un taux quotidien de 1 300. Le rapport ukrainien note également la destruction de neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de lance-roquettes multiple, et 30 drones. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a subi des pertes de 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, et 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'invasion généralisée. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais celles-ci sont également probablement des sous-estimations.

16:09 Saporishshya attaquée 171 fois en une journée

Les forces russes ont apparemment attaqué la région ukrainienne de Saporishshya 171 fois au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur militaire de Saporishshya, Ivan Fedorov, sur Telegram. Quatre raids aériens russes ont touché les villages de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 95 drones.

15:43 Survivant trouvé après l'attaque russe de Kharkiv

Les secours ont découvert un survivant sous les décombres d'une salle des événements effondrée à Kharkiv, en Ukraine, suite à une attaque aérienne russe, selon Reuters. Le survivant a déclaré se sentir bien après avoir été secouru. Plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées par les frappes de missiles russes sur Kharkiv, selon les autorités. Plusieurs missiles ont touché un centre commercial et une salle des événements dans la ville de l'est dimanche après-midi.

15:20 Kyiv sous attaque avec des drones, missiles et roquettes

L'Ukraine est attaquée par les forces russes à l'aide de drones, de plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, selon l'armée de l'air ukrainienne. Kyiv, ainsi que d'autres villes potentiellement, est touché. De nombreuses explosions se produisent à Kyiv, incitant de nombreux résidents à chercher refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko indique que les services d'urgence ont été mobilisés dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko signale de nombreux incendies, tandis que le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, confirme également des incendies. Une personne a été blessée par des débris tombant dans le district de Shevchenkivskyi, selon les rapports. "Il y aura une réponse à tout. L'ennemi le ressentira", déclare Andriy Yermak, chef de l'Office du président ukrainien, sur Telegram.

15:09 Kyiv souffre d'une autre frappe de missile russe

14:46 Poutine : la construction d'un nouveau gazoduc vers la Chine se déroule comme prévu

La construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine suit son cours, selon le président Vladimir Poutine. En janvier 2022, l'étude de préviabilité a été approuvée et les surveys techniques nécessaires ont été réalisées, comme indiqué dans une interview avec le journal mongol "Onoodor". Selon Poutine, le gazoduc prévu "Force de Sibérie 2" doit transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel de la région russe de Yamal vers la Chine chaque année.

13:34 Les Russes bombardent un orphelinat à Sumy - 13 blessés

Les forces russes ont attaqué un établissement pour la réhabilitation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat à Sumy avec des missiles. Selon "Ukrainska Pravda", 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale.

00:26 Russie : Incendie de village dans la région de BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, n'a pas mâché ses mots concernant une personne tuée par les tirs ukrainiens dans le village de Schagarovka, près de la frontière. De plus, trois personnes ont été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre hameau a été bombardé par les Ukrainiens, selon M. Gladkov.

23:08 Russie : 158 drones ukrainiens interceptésLa Russie se targue d'avoir déjoué, dans une large mesure, des attaques de drones ukrainiens présumées sur la capitale Moscou et quatorze autres régions. Au total, 158 objets aériens ont été interceptés, selon le ministère de la Défense via Telegram. Dix drones sont censés avoir visé Moscou.

22:24 Kharkiv touché par une frappe aérienne : le nombre de blessés s'élève à 47Le nombre de blessés suite à la frappe aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon les services d'urgence de l'État ukrainien sur Telegram. La frappe a touché plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Un hélicoptère ukrainien s'écrase lors d'un entraînement : deux pilotes décèdentDeux pilotes ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère militaire ukrainien lors d'un exercice d'entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. L'hélicoptère Mi-2 était en mission d'entraînement lorsqu'il s'est écrasé, selon l'agence de presse nationale ukrainienne, Ukrinform. L'université a présenté ses condoléances sur sa page Facebook pour cette perte irréparable. Une équipe d'enquêteurs, d'experts et de représentants du ministère évalue actuellement le site de l'accident, mais la cause de l'accident reste indéterminée.

21:06 La compagnie d'énergie ukrainienne annonce des coupures de courantUkrenergo, le fournisseur d'énergie ukrainien, a émis un avertissement selon lequel des coupures de courant auront lieu le lundi prochain en raison de l'ampleur des attaques russes sur le réseau d'énergie du pays. Ukrenergo prévient cependant que les infrastructures critiques ne seront pas affectées. Cependant, il met également en garde sur le fait que certaines limitations peuvent être sujettes à changement.

10:34 La Russie accusée de lancer une guerre cyber contre les alliés de l'OTANLes capacités cyber de la Russie ne se limitent pas à affaiblir les défenses numériques de l'Ukraine, mais ciblent également les alliés de l'OTAN, selon un rapport de la société de cybersécurité FireEye. Des intrusions ont été détectées récemment sur les réseaux des pays membres de l'OTAN, dont l'Espagne et les États-Unis. Ces attaques cyber visent à obtenir des renseignements, à saper la confiance et à créer le chaos au sein de l'alliance, ce qui contribue aux objectifs de la Russie en Europe de l'Est.

