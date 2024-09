8:46 Les Témoins d'Ukraine ont été victimes d'attaques répétées sur les centrales électriques de Sumy

08:27 Forces Armées Ukrainiennes : 1 130 pertes russes hierLes Forces armées ukrainiennes rapportent que 1 130 soldats russes ont été blessés ou tués au cours des dernières 24 heures. Depuis le lancement de l'invasion russe à part entière en février 2022, les registres ukrainiens font état d'un total de 637 010 pertes ennemies. Au cours des dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes affirment avoir détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de ravitaillement, et 6 chars.

07:55 Ukraine dévoile ses plans de déploiement des F-16La Force aérienne ukrainienne a finalisé les plans de déploiement des chasseurs occidentaux F-16. Toutes les responsabilités attribuées aux forces armées et au ministère de la Défense ont été réparties, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir par vidéo. Des discussions ont également eu lieu avec le Commandement de la Force aérienne sur les opportunités d'élargir la flotte d'avions et d'améliorer la formation des pilotes. Les habitants de Kyiv plaident en faveur d'une formation de pilote de base améliorée, car la formation actuelle dure seulement 40 jours. L'Ukraine attend environ 60 avions F-16, mais peu ont été livrés pour l'instant.

07:19 La Russie accuse l'Ukraine d'attaques de drones sur plusieurs régionsLa Russie accuse l'Ukraine d'attaques de drones sur plusieurs régions. Le système de défense aérienne a abattu 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes pendant la nuit, selon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère de la Défense. Près de la moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, tandis que les drones restants ont été abattus dans les régions frontalières de Bryansk et de Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver au nord-ouest de Moscou, que les autorités locales et les blogueurs militaires affirment avoir été attaquées par un drone ukrainien sur un grand dépôt de munitions, causant un incendie dans la ville de Toropets et nécessitant l'évacuation des habitants.

06:57 Les blogueurs militaires ukrainiens affirment que l'attaque a ravagé un dépôt de munitions russeLes blogueurs militaires ukrainiens affirment que l'attaque ukrainienne sur la ville russe de Toropets dans la région de Tver a mis le feu à un dépôt de munitions rempli de milliers de tonnes d munitions et de roquettes. Le dépôt, que les blogueurs affirment avoir été considérablement élargi ces derniers temps, comprend 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien colonel du FSB russe Igor Girkin affirme que la situation dans la région reste sous contrôle, selon son canal Telegram. Les blogueurs militaires estiment que des dommages importants ont été infligés, en particulier aux bunkers les plus récents.

06:20 Le député parlementaire du parti Vert allemand propose un débat sur les opérations d'influence russe en AllemagneLe député parlementaire du parti Vert allemand, Konstantin von Notz, a proposé un débat sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Des documents internes de la machinerie de propagande russe SDA montrent clairement les stratégies trompeuses employées par les agences russes pour manipuler notre démocratie, les discussions publiques et les élections", a déclaré l'expert en politique intérieure. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres acteurs complices diffusant les narratifs russes dans les sphères publiques et parlementaires, des alliances néfastes sont formées pour affaiblir les intérêts allemands ensemble. Ceux qui soutiennent l'Ukraine sont ciblés, espionnés et tentent de les discréditer publiquement."

05:42 Les trolls russes diffusent des vidéos trompeuses sur Kamala HarrisSelon les enquêtes du géant du logiciel Microsoft, les acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe lié au Kremlin, connu sous le nom de Storm-1516, a produit deux vidéos falsifiées depuis fin août pour saboter les campagnes de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre prétendument un groupe de partisans de Harris attaquant un participant à un rallye Trump. L'autre vidéo montre un acteur diffusant l'allégation fabriquée que Harris a blessé une fille dans un accident en 2011, l'a laissée paralysée et a fui les lieux. Les deux vidéos ont prétendument été vues des millions de fois.

05:19 Tver, Russie : incendie suite à une frappe de drone ukrainienUne frappe de drone ukrainien, selon les sources russes, a allumé un incendie dans la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit ont allumé un incendie dans la partie occidentale de la région de Tver, entraînant l'évacuation partielle des habitants, selon le gouverneur de la région, Igor Rudenya, sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement d'éteindre l'incendie. La cause de l'incendie n'est pas encore établie. Les unités de défense aérienne russe sont toujours en train de repousser une "attaque de drones massive" sur la ville. En 2018, l'agence de presse d'État RIA a rapporté que le lieu de peuplement, avec une population de slightly over 11,000, était le lieu d'un arsenal russe pour stocker des roquettes, des munitions et des explosifs.

02:56 Triangle Trade: US Enquêtes sur une éventuelle Brèche dans l'Interdiction d'Achat d'Uranium à la Russie par la ChineLes autorités américaines examinent les tactiques potentielles utilisées par la Chine pour contourner l'interdiction d'achat d'uranium russe, qui vise les États-Unis. Des allégations font état de la Chine qui acquiert de l'uranium enrichi en Russie tout en exportant son uranium autoproduit vers les États-Unis. "Nous sommes préoccupés par la possibilité de contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe", a déclaré Jon Indall de l'Association des Producteurs d'Uranium des États-Unis (UPA). "Nous ne voulons pas perdre l'approvisionnement russe et avoir tout cela qui vient de la Chine à la place. Nous avons demandé au département du Commerce d'examiner cette question de plus près." Le département du Commerce des États-Unis n'a pas fait de commentaires suite à une demande de commentaires.

01:54 Révélation: les États-Unis Prévoient de Renforcer leurs Réserves de PétroleSelon une source anonyme citée par Bloomberg, le gouvernement américain prévoit de renforcer ses réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis envisagent d'acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole, compte tenu des prix actuellement bas, selon la source. Si cela se concrétise, cela serait l'achat le plus important depuis une importante libération en 2022. En 2022, le gouvernement américain a vendu de grandes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques suite à la hausse des prix de l'essence due à l'intervention de la Russie en Ukraine, ce qui était à l'époque "la plus grande libération de réserves de pétrole de l'histoire".

00:45 Deux Morts et Cinq Blessés dans une Attaque à SaporishshyaLa Russie a lancé une attaque contre la région de Saporishshya pendant la nuit, entraînant la mort d'au moins deux civils et blessant cinq autres personnes, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Fedorov a ensuite précisé que la Russie avait mené une intense attaque contre la communauté de Komyshuvakha dans la région. Plusieurs maisons et une installation d'infrastructure ont également été endommagées. Les services d'urgence sont toujours sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts, a rapporté "Kyiv Independent".

23:38 L'Ambasadrice des États-Unis à l'ONU: Nous avons Examiné le Plan de Paix de ZelenskyL'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis ont examiné le "plan de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette information a été rapportée par "European Pravda", citant une conférence de presse au siège de l'ONU. "Nous avons examiné le plan de paix du président Zelensky. Nous pensons qu'il a du potentiel. Nous devons examiner comment nous pouvons contribuer à sa mise en œuvre", a-t-elle ajouté. L'ambassadrice américaine a exprimé son optimisme quant au processus de paix, sans fournir plus de détails sur sa stratégie prévue. Thomas-Greenfield a probablement fait référence au "plan de victoire" annoncé par Zelensky le mois dernier.

22:29 Fausse Alerte en Lettonie: l'Objet Volant Mystérieux n'était qu'un Essaim d'OiseauxFausse alerte en Lettonie : des rapports faisant état d'une possible invasion de l'espace aérien de l'État balte de l'OTAN par un objet volant suspect ont été révélés être inoffensifs. L'objet non identifié, qui s'était approché de la frontière en provenance de la Biélorussie voisine et l'avait traversée dans la partie est de Kraslava, a finalement été identifié comme étant un essaim d'oiseaux, a rapporté l'agence de presse lettone Leta, citant l'armée de l'air. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait exprimé son inquiétude quant à un objet volant anormal et avait déployé des avions d'interception de l'OTAN basés sur la base aérienne de Lielvarde. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à localiser aucun objet suspect.

21:59 Moldavie et Allemagne Signent un Pacte de CybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne prévoient de renforcer leurs défenses contre la "guerre hybride de Poutine" en collaborant en matière de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine cherche à poursuivre l'utilisation de tactiques de guerre hybride contre l'Europe, en particulier la Moldavie, comme moyen de perturbation, a déclaré la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock lors d'une visite à Chisinau. "Mais c'est precisely pourquoi nous renforçons nos défenses." En fournissant des équipements informatiques, en partageant des informations et en menant des formations, ils cherchent à protéger la Moldavie des attaques informatiques et à démasquer la désinformation.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

La Commission a exprimé ses préoccupations quant aux attaques répétées de drones contre les installations énergétiques à Sumy, appelant à des mesures robustes pour protéger l'infrastructure critique. Compte tenu des attaques en cours, la Commission a appelé la Russie à respecter le droit international et à mettre fin à ses actions agressives envers l'Ukraine.

Lire aussi: