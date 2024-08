Le 4 août dernier à Paris, lorsque le showman américain Noah Lyles a remporté l'or olympique sur 100 mètres, devenant ainsi l'homme le plus rapide du monde, les célébrations ont également retenti dans une petite ville près de Nuremberg. Pour la première fois depuis 1996, un athlète portant des chaussures à trois bandes avait remporté la finale olympique du 100 mètres. Et cela s'est produit précisément lors de l'année où le géant de l'équipement sportif Franken fête son 75ème anniversaire.

Le 18 août 1949, le légendaire fondateur Adolf "Adi" Dassler a inscrit son "Adolf Dassler Sportschuhfabrik" au registre du commerce - quelques mois seulement après son frère Rudolf ("Puma"), avec qui il s'était séparé dans une dispute amère. Ensemble, ils avaient déjà fondé leur manufacture de chaussures commune en 1924 - si elle avait continué, elle aurait fêté son centenaire cette année.

Dès 1928, Lina Radke a remporté l'or olympique sur 800 mètres en chaussures Dassler à Amsterdam. Beaucoup d'autresfollowaient. À Herzogenaurach, ils sont convaincus que seule la concurrence au même endroit a rendu possible le succès des deux géants mondiaux.

Adidas a décollé comme une fusée. Aujourd'hui, la société emploie 59 000 personnes sur les cinq continents et a généré plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. De nombreuses coïncidences ont aidé. Que les trois bandes latérales que le boulanger et futur cordonnier Dassler avait données à ses chaussures pour la stabilisation latérale du pied deviendraient plus tard un symbole de marque iconique, il ne pouvait probabilmente pas le prévoir.

Mais c'était aussi la ténacité et la diligence de l'entrepreneur d'après-guerre Dassler qui a fait d'Adidas une grande entreprise. Lorsque l'équipe de football nationale a réalisé le légendaire "Miracle of Bern" en 1954, Dassler lui-même était dans la cabine, vérifiant l'ajustement des nouvelles pointes à vis qui ont aidé Helmut Rahn et ses coéquipiers à la victoire finale contre les favoris Hongrois par temps "Fritz-Walter".

Comme aucun autre fabricant, Adidas est parvenu à créer des produits qui ont façonné l'esprit de toute une génération. Freddie Mercury portait des chaussures de lutte à trois bandes lors du légendaire concert Band Aid à Londres. Madonna a performé en bottes Adidas. Des chaussures comme le "Handball Spezial" ou le "Stan Smith" rétro-rénové ont transcendé les limites de leurs sports d'origine.

Smith, qui était le numéro un du tennis dans les années 70 et était encore personnellement connu du fondateur Adi Dassler, n'est connu des générations actuelles que grâce à la chaussure de sport qui porte son nom. Son livre s'intitule "Some People Think I am a Shoe" ("Certaines personnes pensent que je suis une chaussure"). Aujourd'hui, ce sont des modèles de chaussures comme "Samba" ou "Gazelle" qui influencent la mode bien au-delà des sports.

La direction actuelle, dirigée par le PDG Bjørn Gulden, qui a été débauché de la concurrence Puma, tire parti de l'archive apparemment inépuisable d'Adidas. Cependant, les problèmes du quotidien sont devenus beaucoup plus complexes dans le contexte de la mondialisation et de la croissance mondiale, comme ils l'étaient à l'époque du fondateur de l'entreprise Dassler. Les difficultés récentes comprennent de mauvaises décisions pendant la pandémie de Corona, des marchés fluctuants, par exemple en Chine, ou des problèmes avec des ambassadeurs de marque controversés comme le rappeur Kanye West.

En 2023, Adidas a enregistré une perte pour la première fois depuis 1992. Dans les années 80, l'entreprise était même au bord de la ruine. La veuve du fondateur Käthe Dassler et son fils Horst étaient décédés à court intervalle, et l'entreprise était entre des mains étrangères, pas toujours bonnes. Ce n'est qu'à partir du moment où le Français Robert Louis-Dreyfus a rendu l'entreprise publique en 1995 qu'elle a commencé à se redresser régulièrement.

Même la Fédération allemande de football s'est avérée décevante. Malgré le fait que l'équipe nationale ait établi son quartier général pour l'Euro à Herzogenaurach et que des joueurs comme Manuel Neuer aient célébré l'anniversaire avec des milliers d'employés Adidas en juin, le DFB a succombé à l'appel des dollars américains et a signé avec le leader du secteur Nike en tant que nouvel équipementier, mettant ainsi fin à un partenariat de plusieurs décennies.

Le PDG Gulden, surnommé le "Bolzplatz-CEO" par le "Manager Magazin" pour son style souvent décontracté mais respecté dans le monde du sport, souhaite changer la stratégie de son prédécesseur Kasper Rorsted en fonction de telles expériences. Au lieu de se concentrer davantage sur des sports populaires comme le football, la course ou le basketball, l'ancien footballeur professionnel prévoit d'accorder plus d'attention à des sports moins connus, y compris de nouveaux sports olympiques à la mode comme le breaking ou le BMX.

Aux récents Jeux de Paris, Adidas a équipé dix équipes olympiques, un chiffre qu'ils entendent augmenter à l'avenir. Ils ont signé un contrat avec la Fédération allemande des sports olympiques jusqu'en 2032 et se sont également engagés à long terme avec la Fédération allemande de hockey.

Lire aussi: