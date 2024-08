- 70 kiosques enregistrés à Francfort depuis le début de l'année

À Francfort, environ 70 kiosques ont été nouvellement enregistrés auprès du service de l'ordre public depuis le début de l'année. Il n'est pas possible de déterminer dans chaque cas s'il s'agit de la prise de contrôle d'entreprises déjà existantes - c'est-à-dire un changement de propriétaires - ou réellement de nouveaux kiosques, selon les informations du service suite à une demande. During the same period, from January to mid-August, around 35 kiosques would have been reportedly deregistered. According to the public order office, there are currently around 580 kiosques throughout the city area of the Main metropolis.

Une forme particulière de kiosque qui a une tradition à Francfort sont les maisons d'eau. Ce sont des maisons indépendantes. Presque 800 de ces kiosques, qui étaient souvent également des tavernes, existaient après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, beaucoup - souvent avec des façades ou des toits magnifiques - ont depuis été démolis.

Une tradition particulière est appréciée par les halls de boisson dans la région de la Ruhr. Là, la "Journée des halls de boisson" a lieu ce samedi (16 août).

