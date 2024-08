- 70.000 éclairs et tempêtes: dommages en Suisse

Après plusieurs jours de chaleur caniculaire avec des températures atteignant 35°C et plus, plus de 70 000 coups de foudre ont touché la Suisse lundi soir, déclenchant de fortes précipitations, inondations, glissements de terrain et coulées de boue. Plusieurs orages se sont développés autour du lac de Brienz, causant de fortes précipitations et se déplaçant lentement.

À Brienz, à environ 75 kilomètres au sud-est de Berne, la petite rivière Milibach a débordé de ses rives après de fortes précipitations, entraînant des débris et du bois qui ont traversé les rues. Des voitures ont été emportées dans le village près du lac, et la gare ferroviaire a été inondée. Près de deux douzaines de vols ont dû être détournés à l'aéroport de Zurich.

Autour de 70 personnes ont été évacuées préventivement en raison du risque d'inondations dans leurs logements. Personne n'a été porté disparu, selon l'Organisation de leadership régional Haut-Brienz (RFO). L'ampleur des dégâts était initialement inconnue. Les services de train et de bateau pour Brienz sont restés suspendus, les bus servant de remplacement. La ville était fermée à la circulation.

Glissements de boue et routes bloquées

Grindelwald dans l'Oberland bernois est également seulement partiellement accessible. Des glissements de boue ont bloqué la route entre Zweilütschinen et Grindelwald, fermant la route et suspendant les services de train. Les autorités ont mis en place des itinéraires de substitution.

Au-dessus de l'Axenstraße sur le lac des Quatre-Cantons en Suisse centrale, il y a eu un glissement de rochers. La route suit directement la rive du lac en dessous d'une masse rocheuse à l'extrémité sud du lac. Les systèmes de surveillance avaient déjà indiqué des mouvements de terrain, donc le canton d'Uri avait déjà fermé la route par précaution. L'Office fédéral des routes (Astra) prévoyait d'inspecter les dommages par hélicoptère.

Les fortes précipitations et les inondations à Brienz ont entraîné d'autres infrastructures étant affectées, notamment la perturbation de nombreux vols à l'aéroport de Zurich. De plus, y compris Grindelwald dans l'Oberland bernois, plusieurs régions ont connu des problèmes d'accès en raison de glissements de boue et de routes bloquées.

Lire aussi: