7 pays, 7 fêtes traditionnelles de Noël

Les traditions alimentaires de Noël et de l'Avent sont réconfortantes à un moment où de nombreuses personnes ont connu une année difficile. Et les plats de Noël sont particulièrement spéciaux dans de nombreux foyers.

Le repas de Noël typique peut varier selon la destination, mais l'idée de se livrer à un festin, que ce soit le jour même ou la veille, ne l'est pas.

Voici un aperçu de la façon dont les habitants de sept pays célèbrent Noël à travers la cuisine. Nous avons interrogé des experts de l'hôtellerie sur ces traditions et ils nous ont fait part de leur point de vue sur ce qui est typique pour eux, leur famille et leurs amis.

La France

Selon François Payard, le célèbre pâtissier qui a grandi à Nice, les Français célèbrent leur repas de fête le 24 décembre.

Les habitants de la région se mettent à table vers 20 heures, dit-il, et savourent un premier plat de fruits de mer. Il s'agit généralement d'un homard thermidor - un plat de crustacés cuits au four mélangés à de la moutarde, des jaunes d'œufs et du cognac - ou d'un scampi de crevettes.

Ensuite, c'est un grand chapon - un poulet mâle réputé pour sa tendreté - et un assortiment d'accompagnements, dont une purée de pommes de terre et des châtaignes sautées au beurre et garnies de sauge. "Les châtaignes font partie intégrante de tout repas de Noël pour nous", explique M. Payard.

Le dessert, la grande finale, est une bûche de Noël. On en sert souvent deux, l'une au chocolat, l'autre aux marrons. Pour la boisson, c'est le meilleur vin que l'on puisse se procurer, généralement un rouge de Bourgogne qui n'est pas trop corsé pour le chapon.

Le jour de Noël, les Français savourent un brunch copieux qui peut comprendre des œufs brouillés crémeux, du saumon fumé et des toasts. Le repas se termine par un assortiment de fromages tels que le brie, le gruyère et le munster, explique M. Payard.

L'Italie

Comme en France, les Italiens célèbrent Noël avec leur plus grand festin la veille du grand jour. Luca Finardi, directeur général du Mandarin Oriental Milan, explique que les Italiens assistent généralement à la messe de minuit et dégustent un somptueux repas avant de se rendre à l'église.

Le saumon fumé accompagné de crostini beurrés ou la morue salée fumée sont les précurseurs du repas principal. Les Italiens des régions côtières, comme la côte amalfitaine, peuvent commencer par un crudo, comme un bar aux herbes et au sel de mer, explique M. Finardi.

Viennent ensuite les tortellini in brodo - des pâtes farcies baignant dans un bouillon chaud de poulet et de parmesan -, ce dernier devant provenir de la région homonyme en Italie.

Pour le repas principal, les Italiens du nord ont tendance à manger de la dinde farcie, tandis que ceux des régions côtières peuvent se régaler d'un grand bar cuit au four, entouré de pommes de terre et de légumes rôtis.

"Quel que soit votre pays d'origine, le must est le panettone, un pain sucré typique", explique M. Finardi. "Le secret est de le réchauffer quelques minutes. Le spumante, un vin pétillant, est la boisson de prédilection.

Quant au célèbre repas italien de Noël, le festin des sept poissons, Finardi explique qu'il se limite principalement à la région de Campanie, qui comprend la côte amalfitaine et Naples.

Le jour de Noël est davantage consacré aux liens familiaux qu'à la nourriture, explique M. Finardi. "Nous mangeons les restes et nous nous remettons de la journée de la veille.

Angleterre

Les Britanniques ne se livrent généralement pas à leur grand repas de fête la veille de Noël. "Le 24 est l'occasion de cuisiner en famille et d'aller boire une pinte au pub du coin", explique Nicola Butler, propriétaire de l'agence de voyages de luxe NoteWorthy, basée à Londres.

Les vraies festivités commencent le matin de Noël, avec une coupe de champagne et un petit-déjeuner composé de saumon fumé et de morceaux de viande hachée. Plus tard dans la journée, après la diffusion du discours annuel de Noël de la reine, c'est l'heure du dîner.

Celui-ci se compose d'une dinde ou d'un rôti de bœuf et d'une multitude d'accompagnements tels que des panais et des carottes rôtis, des petits pois au beurre et des choux de Bruxelles. Certaines familles incluent le Yorkshire pudding, un plat savoureux à base de farine, d'œufs et de lait, préparé avec des restes de viande.

Le dessert est le Christmas pudding, un gâteau sombre et dense à base de fruits secs, d'épices et généralement d'un peu de cognac. "Nous buvons beaucoup de vin pour accompagner les plats", précise M. Butler.

La Grèce

Maria Loi, la célèbre chef grecque, explique que les fêtes de fin d'année commencent la veille de Noël vers 19 heures.

"Les familles s'assoient autour de la cheminée et mangent un pain de blé spécial que nous ne fabriquons qu'à Noël", explique-t-elle. "Certains ménages mangent également des saucisses de porc. C'est la seule [occasion] où les Grecs mangent du porc, car cette viande n'est pas courante dans notre cuisine.

Après avoir assisté à une communion matinale le jour de Noël, les Grecs rentrent chez eux pour une fête gastronomique qui dure toute la journée, explique Mme Loi.

Ils commencent par des biscuits au miel faits maison avec des noix ou des amandes, suivis d'une soupe de poulet avec de l'orzo. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'un poulet rôti farci aux châtaignes ou de variantes de plats de porc grillés ou braisés. Les plats d'accompagnement comprennent des légumes verts sauvages sautés, de la romaine finement râpée avec des échalotes et de la feta, ainsi que des pommes de terre rôties au citron.

Le dessert est léger et peut se composer de pommes cuites au four avec du miel et des noix ou de yaourt grec recouvert de miel. En guise de boisson, M. Loi indique que les Grecs préfèrent le vin rouge.

Mexique

Les Mexicains commencent les festivités de Noël le 24 décembre, selon Pablo Carmona et Josh Kremer, cofondateurs de Paradero Hotels.

"Les familles commencent par casser une piñata remplie de toutes sortes de bonbons fabriqués localement et aromatisés au chili et au tamarin", explique Josh Kremer. Le dîner suit généralement entre 19 et 22 heures.

Le repas commence par du posole, un ragoût à base de gros grains de maïs et de viande de porc ou de bœuf, accompagné d'une vingtaine de condiments tels que du persil, de la coriandre, des piments et un assortiment de fromages.

En clin d'œil à l'influence américaine au Mexique, l'entrée - du moins pour Carmona et Kremer - est une dinde avec tous les accompagnements tels que la purée de pommes de terre et les haricots verts.

La touche finale sucrée est souvent un flan crémeux accompagné de fraises et de crème. Mais le repas n'est pas complet sans tequilas et mezcals pour accompagner la nourriture.

Le 25, de nombreux Mexicains réchauffent les restes de la veille. "Nous sommes fatigués et nous ne voulons pas nous donner la peine de cuisiner", explique Carmona.

Costa Rica

De nombreux Costaricains célèbrent Noël par une fête au milieu de la nuit, explique Leo Ghitis, propriétaire des hôtels Nayara, dans les hauts plateaux du nord du pays. "Nous allons à la messe de minuit et rentrons à la maison pour prendre un énorme repas à 2 heures du matin", explique-t-il.

Les tamales faits maison, fourrés au poulet, au porc, aux légumes et au fromage, ouvrent le bal. Vient ensuite l'arroz con pollo, le plat de riz national du Costa Rica, préparé avec des haricots verts, des pois, des carottes, du safran, de la coriandre et un poulet entier coupé en morceaux.

Le troisième plat est un assortiment de protéines grillées. Les Costaricains qui vivent le long de la côte dégustent des fruits de mer tels que le marlin, le thon, le mahi mahi, les crevettes et le homard, tandis que les habitants de l'intérieur du pays se régalent de bœuf, de porc et de poulet. Les accompagnements sont les mêmes pour les deux groupes : du riz avec des haricots noirs, des fruits de palmier bouillis avec de la crème aigre et une salade de cœurs de palmier avec de l'avocat.

Le dessert se compose généralement d'un flan à la noix de coco et d'un arroz con leche - du riz avec du lait, du sucre et de la cannelle.

"Nous terminons le repas avec beaucoup de punch au rhum et de lait de poule, et nous ne finissons pas avant 4 ou 5 heures du matin", explique M. Ghitis.

Le jour de Noël proprement dit, on termine les restes et on sort dans les rues pour faire la fête en plein air.

Bahamas

Le jour de Noël est la grande fête de la nourriture pour les Bahamiens, explique Vonya Ifill, directrice des talents et de la culture au Rosewood Baha Mar.

Les locaux organisent un grand dîner comprenant de la dinde, du jambon, des macaronis au fromage, des pois et du riz au lait de coco, ainsi qu'une salade de pommes de terre.

"Nous faisons ce festin le soir, puis à minuit, nous célébrons le lendemain de Noël avec un festival Junkanoo", explique-t-elle. "Après avoir dansé et paradé toute la soirée et jusqu'au petit matin, nous terminons les festivités par un poisson bouilli ou un ragoût de poisson.

Les fruits de mer sont toujours accompagnés de pain de pommes de terre ou de Johnny Cake, un pain plat à base de farine de maïs.

Cet article, publié pour la première fois en décembre 2020, a été mis à jour en décembre 2023.

Source: edition.cnn.com