Le ministère de la justice menace de poursuivre le Texas pour sa nouvelle loi

7 000 migrants arrêtés en une journée : Le point sur la crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

Le ministère de la justice a menacé de poursuivre le Texas pour sa nouvelle loi sur l'immigration dans une lettre datée de jeudi, selon une copie de la lettre obtenue par CNN. Cette menace marque la dernière escalade entre le président Joe Biden et le gouverneur républicain Greg Abbott au sujet de la gestion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Au début du mois, M. Abbott a promulgué le projet de loi 4 du Sénat, qui donne aux forces de l'ordre locales le pouvoir d'arrêter les migrants et aux juges celui d'expulser les migrants des États-Unis. Cette mesure devrait entrer en vigueur en mars.

La Maison-Blanche a dénoncé cette nouvelle loi, la qualifiant d'"incroyablement extrême".

Dans une lettre adressée à M. Abbott, le ministère de la justice a fait valoir que cette mesure était "contraire à la Constitution des États-Unis" et risquait d'entraver la capacité du gouvernement fédéral à faire appliquer la législation sur l'immigration.

"En conséquence, les États-Unis ont l'intention d'intenter une action en justice pour empêcher l'application de la loi SB 4, à moins que le Texas n'accepte de s'abstenir d'appliquer cette loi", indique la lettre, signée par le procureur général adjoint principal Brian Boynton. "Les États-Unis se sont engagés à sécuriser les frontières et à assurer le traitement des non-citoyens conformément à la loi sur l'immigration et la nationalité (INA). La loi SB 4 va à l'encontre de ces objectifs.

Plus tard dans la journée de jeudi, M. Abbott a critiqué la lettre du ministère de la justice et accusé le président Joe Biden de "détruire l'Amérique".

"Non seulement l'administration Biden refuse d'appliquer les lois américaines sur l'immigration, mais elle veut maintenant empêcher le Texas d'appliquer les lois contre l'immigration illégale", a déclaré M. Abbott dans un message publié sur X. "Je n'ai jamais vu une telle hostilité à l'État de droit en Amérique".

La menace juridique de jeudi intervient après que le ministère de la justice a poursuivi le Texas pour son utilisation de barrières flottantes dans le Rio Grande. Ce procès est toujours en cours.

7 000 arrestations en une journée : une baisse

Les autorités frontalières ont appréhendé plus de 7 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique mercredi, selon un responsable de la sécurité intérieure.

Les arrestations de mercredi sont encore moins nombreuses qu'au début du mois - lorsque les arrestations quotidiennes dépassaient les 10 000 - et représentent un certain soulagement pour les autorités frontalières. Un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré mercredi qu'il y avait eu une "réduction assez significative des passages de frontières" ces derniers jours.

Au début du mois de décembre, la moyenne sur sept jours des passages quotidiens tournait autour de 9 600 - un bond par rapport à la fin du mois de novembre, lorsque cette moyenne s'élevait à 6 800.

Les responsables américains et mexicains ont qualifié de "productives" les discussions de haut niveau qui ont eu lieu mercredi, alors que le Mexique s'apprête à redoubler d'efforts en matière d'immigration et à sévir contre les passeurs de clandestins.

Environ 2 000 arrestations ont eu lieu mercredi dans le secteur de Del Rio, selon une source policière.

La même source a indiqué que le nombre total d'arrestations lundi était d'environ 2 000, soit une baisse par rapport à la moyenne quotidienne de 3 000 arrestations de migrants la semaine dernière.

Le secteur de Del Rio comprend Eagle Pass, au Texas, où des milliers de migrants attendaient à l'extérieur d'être transportés pour être traités par les services d'immigration la semaine dernière.

Visite de fonctionnaires mexicains à Washington

Des responsables mexicains et américains se réuniront à Washington le mois prochain pour discuter de la réduction de l'afflux de migrants aux États-Unis, selon le Conseil national de sécurité des États-Unis.

Cette visite fera suite à la visite d'une délégation américaine de haut niveau à Mexico cette semaine, à laquelle ont participé le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a qualifié ce voyage de "productif" et a déclaré que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador "a pris de nouvelles mesures d'application significatives" en matière de migration.

La secrétaire mexicaine aux affaires étrangères, Alicia Barcena, a déclaré aux journalistes que les discussions avaient également porté sur l'importance des relations économiques entre les États-Unis et le Mexique, ainsi que sur les causes profondes de la migration, telles que la pauvreté, les inégalités, la violence et le regroupement familial, selon un enregistrement fourni à CNN par le ministère mexicain des affaires étrangères.

Les autorités américaines ont déclaré que le Mexique partageait les plans de répression des passeurs de migrants, ce qui contribue à l'augmentation récente du nombre de migrants à la frontière.

Le Mexique a également joué un rôle de premier plan dans "la gestion humaine des frontières, y compris les rapatriements", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration américaine, qui a précisé que le nombre de rapatriements effectués cette année n'avait jamais été aussi élevé.

Les États-Unis se sont toujours appuyés sur le Mexique pour faire tampon et endiguer le flux de migrants se rendant à la frontière sud des États-Unis. Mais le Mexique, comme les États-Unis, est confronté à des difficultés similaires, car le nombre de migrants qui entrent sur son territoire dépasse ses ressources limitées.

De nombreux migrants arrivant du côté mexicain de la frontière sont originaires d'Amérique centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes, de Cuba et d'Haïti.

L'immigration a constitué une vulnérabilité politique pour Joe Biden, qui a dû faire face à des critiques virulentes de la part des républicains et même de certains membres de son propre parti à propos de la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les responsables américains reconnaissent que les deux pays ont encore du pain sur la planche.

"Nous continuons à nous attaquer aux causes profondes et à développer des voies légales qui incitent à une migration ordonnée et à l'application de nos lois", a déclaré un responsable du Conseil national de sécurité.

Les réunions de janvier permettront "d'évaluer les progrès accomplis et de décider de ce qui peut être fait de plus", a ajouté le responsable du Conseil national de sécurité.

Cette information est en cours de développement et sera mise à jour.

Kevin Liptak, Holly Yan et Antoine Sanfuentes de CNN ont contribué à ce reportage.

