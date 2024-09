- 675 dollars pour une sortie romantique: les stratégies de la Corée pour lutter contre le célibat

Scénarios époustouflants, spectacles captivants, cuisine délicieuse, et bien sûr, K-Pop : la Corée du Sud captive tous les regards. Cependant, la nation orientale fait face à ses propres défis : la population vieillit, et les jeunes ont trop peu d'enfants. La ville de Busan tente de renverser cette tendance en organisant un festival unique, offrant même des incitations financières.

En octobre, le district de Saha ranime la romance à Busan avec un immense événement de speed dating. Destiné aux résidents et travailleurs âgés de 23 à 43 ans, les étrangers sont les bienvenus pour participer en tant que potentiels partenaires, a annoncé l'autorité en juin. Ceux qui trouvent l'amour pourraient être en lice pour un joli pactole.

Événement Unique : Argent pour le Rendez-Vous

Les prix sont structurés. Les couples qui entament une relation après le rendez-vous reçoivent un million de won (environ 675 euros) du gouvernement. Si cela conduit à un "sang-gyeon-rye" – une rencontre traditionnelle des familles avant le mariage – une somme supplémentaire de deux millions de won est ajoutée. Et si le couple se marie, la ville contribue à une somme supplémentaire de 20 millions de won. Au total, un couple pourrait gagner environ 15 000 euros en récompenses pour une "participation réussie" à l'événement, plus cinq ans de frais de logement supplémentaires.

Cependant, tous les détails n'ont pas encore été dévoilés. Les participants doivent exprimer explicitement leur intérêt. Si l'événement s'avère être un succès, la ville pourrait envisager de le faire devenir une tradition annuelle.

La Corée du Sud Affronte une Population Diminuant

Busan n'est pas seule dans sa démarche innovante. Dans tout le pays, les autorités tentent de répondre à la population en baisse. La forte diminution des taux de natalité est une préoccupation majeure. En 1970, la femme coréenne moyenne avait 4,5 enfants, mais ce chiffre avait déjà chuté à deux en 1980, avec une tendance à la baisse continue. En 2018, le taux est tombé en dessous d'un enfant par femme pour la première fois, et en 2019, il n'était que de 0,7 enfant – l'un des plus bas au monde.

La baisse a plusieurs causes, notamment l'augmentation du coût du logement et de l'éducation, et la réticence des mères à avoir un deuxième enfant. Cependant, la tendance vers le célibat pourrait avoir le plus grand impact. Le choix conscient de ne pas se marier est devenu si courant qu'il a maintenant son propre terme : Bihon. Et le nombre de Bihon ne cesse d'augmenter.

Célibat comme Mouvement

Plus de 50 % des hommes coréens dans la trentaine sont maintenant célibataires, et si l'on considère les deux sexes, c'est 42,5 % – une augmentation de 13,3 % ces dix dernières années, selon "Nikkei Asia". Seulement 17,6 % des sondés l'année dernière considéraient le mariage comme une "obligation" dans leur vie. Les raisons de ne pas se marier incluaient les dépenses accrues et le stress de la parentalité.

Les conséquences économiques pourraient empirer la situation. De grands employeurs comme LG offrent de plus en plus de avantages nuptiaux aux célibataires, tels que des jours de congé supplémentaires ou un bouquet à la place d'un bouquet de mariée, tant qu'ils s'inscrivent comme Bihon. Par exemple, NH Investment and Securities a expliqué qu'ils ne voulaient pas refuser les avantages du mariage aux célibataires conscients.

Les conséquences à long terme restent à voir. Un nombre croissant de femmes gardent leurs options ouvertes pour avoir des enfants plus tard en congelant leurs ovules. Au seul hôpital Marien de Séoul, le nombre a triplé ces cinq dernières années, selon "VOA News". "Je suis l'une de celles qui ne veulent pas d'enfants", avoue Lee Jang-mi, 35 ans, au site. "Vous voulez faire d'autres choses, travailler, apprendre. Pour moi, c'est le surf." C'est pourquoi elle envisage de congeler ses ovules. "Si je regrette un jour, il sera trop tard pour changer d'avis."

Le festival unique de Busan vise à encourager les connexions amoureuses et à lutter contre la tendance à vivre seul, offrant des incitations financières allant jusqu'à 15 000 euros pour les participations réussies. Le nombre croissant de Bihon, ou de personnes seules dans la trentaine, contribue considérablement à la baisse du taux de natalité en Corée du Sud, car le choix conscient de ne pas se marier est devenu plus courant.

Lire aussi: