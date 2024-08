- 61 morts dans un accident d'avion dans un quartier résidentiel

Un avion transportant 61 personnes s'est écrasé dans une zone résidentielle de la ville de Vinhedo, dans l'État brésilien de São Paulo. Aucun des passagers n'a survécu au crash vendredi après-midi (heure locale), a déclaré l'administration de la ville à l'agence de presse allemande. Selon la compagnie aérienne VoePass, il y avait 57 passagers et 4 membres d'équipage à bord. Initialement, la compagnie aérienne a déclaré qu'il y avait 58 passagers, avant de corriger cette information.

L'avion effectuait un vol entre la ville de Cascavel, dans l'État du Paraná, et Guarulhos, à São Paulo. L'aéroport international de São Paulo–Guarulhos est le plus grand aéroport du Brésil. Il y a environ 19 mois, le même type d'avion s'est écrasé au Népal, tuant des dizaines de personnes.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a demandé aux participants à un événement dans le sud du pays d'observer une minute de silence. "Une très triste nouvelle. Mes plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes", a-t-il publié sur la plateforme X.

Le portail d'informations "G1" a rapporté, citant les autorités de Vinhedo, que l'avion s'est écrasé près d'une maison dans une zone résidentielle, mais personne n'a été blessé au sol.

Un résident qui a enregistré une vidéo de l'avion en train de brûler a déclaré à la station de télévision UOL : "Je n'ai jamais entendu un bruit comme celui-ci de ma vie."

Les pompiers sont sur les lieux avec des équipes de secours. Les hôpitaux de Vinhedo sont en alerte. En plus des pompiers, la défense civile et la police sont également impliquées, a rapporté "G1".

Des images et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent un avion en spirale hors de contrôle tombant du ciel, avec de la fumée épaisse qui s'élève ensuite. Des données de la plateforme Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute.

Le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas, a déclaré : "Ma solidarité va à toutes les victimes et aux personnes touchées par cette tragédie." Il a promis tout le soutien nécessaire.

La cause du crash n'a pas encore été déterminée. La compagnie aérienne VoePass a déclaré dans un premier post Instagram qu'il n'était pas possible de dire quoi que ce soit sur la cause du crash. La police fédérale a lancé une enquête sur l'accident. Selon "G1", la police a installé un genre de centre de crise dans la maison d'un résident de la zone résidentielle fermée où la tragédie s'est produite.

L'accident est l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne, selon le portail d'informations UOL.

