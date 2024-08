6000 policiers pour empêcher les émeutes le " grand jour "

La désinformation et les discours de haine continuent d'alimenter l'atmosphère au Royaume-Uni. Le "Grand Jour" d'aujourd'hui est craint comme apportant de nouvelles émeutes, avec des milliers de policiers en attente. Une liste en ligne circulant parmi principalement des trouble-fête d'extrême droite suggère des cibles possibles.

La police britannique se prépare à de vastes émeutes d'extrême droite. Sky News, citant des sources de sécurité, rapporte que des manifestations et potentiellement des émeutes sont attendues dans 30 endroits à travers le pays, y compris la capitale Londres.

Les rapports suggèrent qu'environ 6 000 policiers seront de service. Cependant, il y a des doutes sur si cela sera suffisant. Les agences de loi et d'ordre s'appuient également sur la dissuasion : plus de 100 des plus de 400 trouble-fête arrêtés ont déjà été inculpés. La ministre de la Justice Heidi Alexander déclare que plus de 560 places supplémentaires en prison seront créées la semaine prochaine. Le Premier ministre Keir Starmer a tenu une autre réunion du comité de crise Cobra national mardi soir pour discuter de la situation avec des membres du cabinet et des représentants des forces de sécurité.

Il a déclaré aux journalistes par la suite qu'il s'attend à "des condamnations substantielles" de trouble-fête cette semaine. "Cela devrait envoyer un message puissant à quiconque est impliqué, directement ou en ligne, qu'ils seront tenus responsables dans la semaine", a déclaré le politique du Labour.

Le Service de police métropolitaine a déclaré qu'il ferait tout son possible pour protéger la capitale. "Nous sommes conscients des événements planifiés par des groupes haineux et divisifs dans la capitale", a déclaré Andy Valentine de la Met mardi soir. "Ils ont clairement exprimé leur intention de causer des perturbations et de la division." Cependant, un tel comportement ne sera pas toléré.

Le maire de Londres Sadiq Khan a écrit sur X que la police, la mairie et les représentants de la communauté travaillent pour protéger les bâtiments touchés. Ceux qui participent aux troubles subiront toute la force de la loi. "À Londres, nous avons zéro tolérance pour le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme ou toute autre forme de haine."

Cabinets d'avocats et centres de conseil dans le viseur

Les émeutes d'extrême droite en Angleterre et en Irlande du Nord ont maintenu le pays en alerte pendant plusieurs jours. Il y a eu des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile et les mosquées. Des voitures et des bâtiments ont été incendiés, et des briques, des piquets de clôture et d'autres objets ont été utilisés comme projectiles. Des dizaines de policiers ont été blessés. Les médias rapportent que des cabinets d'avocats et des centres de conseil qui soutiennent les demandeurs d'asile dans leurs demandes pourraient également être ciblés par des trouble-fête d'extrême droite. Une liste en ligne d'adresses circule dans les groupes de discussion, et les participants sont encouragés à se couvrir le visage dans les messages texte.

À Birmingham, un pub a été attaqué par des hommes qui ont essayé d'arrêter des trouble-fête d'extrême droite. Les rapports suggèrent qu'ils étaient musulmans et s'étaient partiellement armés. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un homme被打被踢 par un groupe d'attaquants agitant un drapeau palestinien à l'extérieur du pub. La police de Birmingham a nié les accusations de double standards et a annoncé qu'elle poursuivrait tout délit criminel. Un homme de 46 ans a été arrêté pour suspicion de port d'arme offensive.

La cause des émeutes est la désinformation sur Internet.

Les émeutes d'extrême droite ont éclaté après un incident de coupure de danse à Southport près de Liverpool lundi dernier, entraînant la mort de trois filles et des blessures chez d'autres. Des rapports faux ont circulé en ligne prétendant que l'agresseur était un demandeur d'asile avec un nom musulman, mais la police nie cela. Le suspect a été identifié comme un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni avec des parents du Rwanda. Le mobile de l'attaque reste inconnu.

Le gouvernement britannique tient les instigateurs en ligne partly responsables de la violence et a promis de rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables. Le milliardaire Elon Musk est intervenu sur sa plateforme X, attaquant personnellement le Premier ministre britannique, qu'il a moqué comme "TwoTierKier" (à peu près "TwoTierKier"). Interrogé, Starmer a décliné de répondre et a plutôt mis l'accent sur la restauration de la sécurité.

La police de Belfast soupçonne l'implication paramilitaire

Jusqu'à présent, des villes à travers l'Angleterre, y compris Londres, Liverpool, Leeds, Sunderland, Nottingham, Bristol, Plymouth et de nombreuses zones environnantes plus petites, ont été touchées par les émeutes. Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, a également connu des heurts graves, avec un homme sustaining des blessures graves après avoir été attaqué par un groupe. La police croit que la haine était le mobile.

En Irlande du Nord, la police soupçonne l'implication de forces paramilitaires. Malgré la fin du conflit de l'Irlande du Nord il y a plus de 25 ans, des groupes armés dissidents des factions protestantes et catholiques existent toujours. Les forces protestantes sont probablement derrière les émeutes. Aucun trouble n'a été signalé dans les régions britanniques du Pays de Galles et de l'Écosse.

